Максим Попов

Максим Попов

Автор NJ з 2024
Позиція:
Marketing Specialist
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
Менеджер з продажів на Amazon з 2018 року. Моя кар’єра почалася з позиції PPC-спеціаліста, де я навчився тонкощам ефективного рекламного кампейну. Я швидко усвідомив, що успіх рекламних кампаній нерозривно пов'язаний з оптимізацією лістингів, наявністю історії та концепції бренду. Це привело мене до глибшого поглиблення у маркетингові дослідження, дозволяючи виявити секрети успішного виокремлення серед конкурентів на Amazon.

Як прорахувати юніт-економіку товару для інтернет-магазину
Запуск товару на Amazon з нуля до +2000% в продажах за чотири місяці — кейс Starla
Amazon Moments: детальний посібник з використання
Що таке Amazon Brand Registry, і Як працювати з ним
Як збільшити продажі на 45% і відновити 27 лістингів — кейс співпраці в категорії «Health Care» на Amazon
Безперспективні ніші для старту продажів на Amazon
