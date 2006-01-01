Максим Попов

Інформація про себе

Менеджер з продажів на Amazon з 2018 року. Моя кар’єра почалася з позиції PPC-спеціаліста, де я навчився тонкощам ефективного рекламного кампейну. Я швидко усвідомив, що успіх рекламних кампаній нерозривно пов'язаний з оптимізацією лістингів, наявністю історії та концепції бренду. Це привело мене до глибшого поглиблення у маркетингові дослідження, дозволяючи виявити секрети успішного виокремлення серед конкурентів на Amazon.