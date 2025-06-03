Amazon Moments: детальний посібник з використання

Програма Amazon Moments, що стартувала в лютому 2019 року, допомагає брендам і розробникам створювати кампанії, які автоматично винагороджують користувачів за досягнення певних цілей або виконання завдань. У цій статті я розповім про Amazon Moments та її ключові функції, а також наведу приклади її застосування.

Що таке Amazon Moments

Amazon Moments — програма лояльності, створена Amazon, винагороджує користувачів за виконання певних дій застосунках або на сайтах брендів. Винагороди — це фізичні товари, електронні подарункові картки й інші види заохочень. Мета програми — підвищити залученість й утримання шляхом надання привабливих бонусів.

Amazon Moments дає змогу компаніям визначати конкретні дії юзерів для отримання винагороди, обираючи її тип і визначаючи ціну за дію (CPA) для завершених дій. Після того, як клієнт виконає дію, Amazon доставляє винагороду безпосередньо йому, що забезпечує безперебійний процес взаємодії.

Як це працює

Вартість і модель ціноутворення

Amazon Moments працює за моделлю ціноутворення Cost per action (CPA). Це означає, що бізнес платить, коли клієнт виконує потрібну дію, наприклад, робить покупку, підписується на розсилку або взаємодіє з контентом. Це дає наступні переваги:

Гнучке планування бюджету. Компанії встановлюють ціну за клік, з огляду на те, скільки вони готові витратити на кожну завершену дію. Так бізнес ефективно контролює свій бюджет, сплачуючи лише за ті дії, які створюють цінність. Керування витратами на винагороду. Вартість є частиною ціни за клік, яка містить ціну бонусу, а також плату за виконання і доставку Amazon. Amazon Moments автоматично керує процесом доставки винагороди клієнту, що спрощує цей процес. Глобальне охоплення без додаткових витрат. Amazon Moments пропонує глобальну доставку бонуів по всій мережі Amazon, а це означає, що компанії не несуть додаткових витрат на міжнародну доставку. Завдяки цьому, компанії масштабуються по всьому світу без збільшення ціни за клік. Оптимізація і рентабельність інвестицій. Оскільки модель ціноутворення базується на завершених діях, компанії відстежують, наскільки ефективно винагороди мотивують поведінку клієнтів, що допомагає їм оптимізувати кампанії для підвищення рентабельності інвестицій.

Оплата лише за успішні дії в CPA-моделі Amazon Moments допомагає компаніям проводити ефективні, орієнтовані на результат маркетингові заходи без зайвих витрат.

Переваги Amazon Moments

Бренди використовують Amazon Moments, щоби призначати покупцям конкретні завдання, наприклад, пройти рівень у грі в мобільному додатку, оцінити товар або здійснити покупку. Заохочуючи клієнтів до виконання певних дій, компанії підвищують їхню залученість і лояльність.

Застосовуючи API, розробники легко інтегрують Amazon Moments у свої застосунки або цифрові товари. Amazon Moments — це чудове рішення для міжнародного маркетингу, оскільки він винагороджує клієнтів будь-де. Сервіс використовується на різних платформах — сайти, iOS і Android, — що надає доступ до великої бази юзерів. Як компонент екосистеми Amazon, Moments використовує передові технології безпеки і надійності, щоб гарантувати високий ступінь довіри до безпеки даних. Є безліч нагород, таких як матеріальні товари, подарункові картки Amazon або інші призи, що надаються споживачам безпосередньо від Amazon. Це сприяє високому рівню задоволеності кінцевих споживачів. Amazon Moments пропонує інструменти для оцінки рентабельності інвестицій та інших ключових показників ефективності. Їх використовують для моніторингу ефективності ваших кампаній.

Недоліки Amazon Moments

Для малих і середніх підприємств плата за участь у програмі може бути занадто високою. Для створення та реалізації успішної кампанії потрібні час і гроші.

Приклади використання Amazon Moments

Для заохочення клієнтів писати відгуки про товари. Наприклад, компанія надає споживачам, які залишають відгуки, код знижки на наступні покупки. Для збільшення кількості завантажень і частоти використання мобільного застосунку. Винагорода через Amazon Moments є мотивацією за виконання завдань або проходження ігрових рівнів. Для організації короткострокових акцій, що винагороджують перших покупців унікальними подарунками за те, що вони швидко реагують на пропозиції.

Історії успіху Amazon Moments

The Washington Post провели кампанію Amazon Moments для залучення нових підписників, пропонуючи їм вітальний подарунок — Amazon Echo Dot.

Disney запустили акцію, в рамках якої учасники гри «Disney Heroes: Battle Mode» отримували подарункову картку Amazon номіналом $5 після досягнення 15-го рівня.

Ми протестували Amazon Moments паралельно з нашим звичайним залученням користувачів і були вражені результатами. Запропонувавши гравцям $5 на Amazon за досягнення 15-го рівня команди в грі, ми збільшили чистий дохід у 6,8 рази. Інтеграція була простою і швидкою для нашої команди розробників. Ми з нетерпінням чекаємо можливості знову спробувати Amazon Moments у майбутньому як інструмент залучення й утримання гравців.

Discovery Channel запропонувала своїм клієнтам $25 на Amazon в обмін на 10 годин споживання контенту через додаток. Результати були вражаючими. Завдяки пропозиції Amazon Moments Discovery GO одразу ж піднявся на вершину рейтингу «Тижня акул», збільшивши кількість встановлених застосунків на 73%.

Поради і практичні рекомендації

Оберіть нагороди

Правильний вибір нагород має вирішальне значення для успішної кампанії Amazon Moments. Заохочення мають відповідати інтересам вашої цільової аудиторії і діям, які ви хочете заохотити. Вибираючи привабливі винагороди, ви ефективно мотивуєте покупців до виконання бажаної дії, підвищуючи залученість і задоволеність клієнтів.

Використовуйте часові обмеження

Встановлення часових обмежень створює відчуття терміновості, заохочуючи юзерів діяти швидше, щоб отримати свої бонуси. Встановлення кінцевого терміну для виконання необхідної дії прискорює залучення користувачів і підвищити ймовірність їхньої участі у визначений період.

A/B-тестування

A/B-тестування порівнює різні версії вашої реклами, щоби побачити, яка з них працює краще. Тестуючи різні варіанти винагород, часових обмежень або повідомлень, ви збираєте дані про вподобання користувачів і оптимізувати кампанію, щоби підвищити залученість та конверсію. Такий ітеративний підхід допомагає вдосконалити вашу стратегію для досягнення максимальних результатів.

Як підключити Amazon Moments

Щоб створювати ефективні кампанії винагород, підключіть програму Amazon Moments до свого застосунку або сайту. Ось детальна інструкція:

Крок 1. Зареєструйтеся в Amazon Developer Console. Увійдіть як розробник до Amazon Developer Console. Потім створіть новий проєкт або виберіть наявний.

Крок 2. Інтегруйте SDK (Software Development Kit). Завантажте і встановіть Amazon Moments SDK, який доступний для різних платформ, на кшталт iOS, Android й Інтернет. Далі інтегруйте SDK у ваш застосунок або сайт, дотримуючись інструкцій для відповідної платформи.

Крок 3. Налаштуйте кампанію.

Увійдіть до Amazon Moments Console. Створіть нову кампанію Amazon Moments, вибравши цілі для користувачів, наприклад, пройти рівень у грі, зареєструватися як новий учасник, зробити покупку тощо. Виберіть тип винагороди (фізичні товари, електронні подарункові картки тощо) і налаштуйте параметри доставки.

Крок 4. Налаштуйте тригери і події.

Використовуйте SDK для визначення подій у вашому застосунку або на сайті, щоб активувати бонуси. Це можуть бути досягнення конкретних цілей, залучення нових юзерів чи інші важливі дії. Налаштуйте тригери, щоб визначити, коли і як часто користувачі можуть отримувати винагороди.

Крок 5. Перевірте інтеграцію.

Перевірте інтеграцію SDK і налаштування кампанії в тестовому середовищі. Переконайтеся, що бонуси коректно надаються після досягнення визначених цілей.

Крок 6. Запустіть кампанію.

Після успішного тестування запустіть кампанію в реальному середовищі. Відстежуйте ефективність за допомогою аналітики в Amazon Moments Console.

Крок 7. Відстежуйте й оптимізуйте.

Аналізуйте дані про залученість й утримання. Оптимізуйте налаштування на основі зібраних даних і зробіть необхідні корективи для підвищення їхньої ефективності.

Крок 8. Надавайте підтримку користувачам.

Допомагайте відвідувачам, які мають проблеми з отриманням винагород. Регулярно оновлюйте кампанії, додаючи нові цілі і бонуси, щоб підтримувати інтерес юзеів.

Дотримуючись цих кроків, ви ефективно інтегруєте функції Amazon Moments у свій застосунок або сайт і збільшите залученість й утримання користувачів.

Поширені помилки

Вибір нерелевантних винагород. Вибір бонусів, що не відповідають інтересам цільової аудиторії, знижує рівень залученості. Важливо розуміти, що мотивує ваших користувачів, і пропонувати винагороди, які їм дійсно цікаві, щоб ефективно стимулювати активність. Брак чітких цілей. Кампанії втрачають ефективність без чітко визначеної мети: збільшення кількості підписників або покупок. Чіткі цілі допомагають створювати привабливі бонуси й оцінювати успіх. Ігнорування A/B-тестування. Відсутність A/B-тестування призводить до втрати можливостей для оптимізації. Перевірка різних елементів, винагороди, повідомлення чи час проведення кампанії, допомагає отримати цінну аналітику і підвищити її ефективність. Відсутність часових обмежень. Зменшує нагальність дій для користувачів, що призведе до затримки в залученні. Часові обмеження створюють відчуття оперативності та сприяють швидшому реагуванню. Недооцінка потреб бюджету. Неправильний розрахунок ціни за дію або бюджету винагород спричиняє перевитрати чи недостатнє фінансування, що обмежить охоплення й ефективність кампанії. Грамотне бюджетування забезпечує доступність бонусів протягом усього часу роботи РК і відповідність цільовій вартості за клік. Погане інформування про винагороди. Якщо користувачі не поінформовані про програму або про те, як отримати бонуси, вони не відчувають мотивації до участі. Переконайтеся, що повідомлення про винагороду і необхідні дії є чіткими, цікавими і зрозумілими.

Висновки

Amazon Moments, запущена в лютому 2019 року, — це програма лояльності, покликана підвищити залученість й утримання користувачів, винагороджуючи їх за виконання певних дій. Ключові особливості Amazon Moments:

бонуси за дії в застосунках або на сайтах;

заохочення у вигляді фізичних товарів, електронних подарункових карток тощо;

проста інтеграція API для розробників;

підтримка міжнародного маркетингу на різних платформах;

високий рівень безпеки і надійності в екосистемі Amazon;

інструменти для моніторингу рентабельності інвестицій і продуктивності.

Переваги використання цієї програми включають підвищення залученості та лояльності клієнтів, гнучкість у виборі винагород і широке охоплення з можливістю застосування у всьому світі. Вона має певні недоліки, такі як потенційно висока плата за участь. Для створення і реалізації кампанії також потрібні час і ресурси. Як використовувати цей інструмент: