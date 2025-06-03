Amazon Moments: подробное руководство

Программа Amazon Moments стартовала в феврале 2019 года, и с тех пор помогает брендам и разработчикам создавать кампании, которые автоматически вознаграждают пользователей за достижение определенных целей или выполнение задач. В этой статье я расскажу об Amazon Moments и ее ключевых функциях, а также приведу примеры ее применения.

Что такое Amazon Moments

Amazon Moments — программа лояльности, созданная Amazon, вознаграждает пользователей за выполнение определенных действий в приложениях или на сайтах брендов. Вознаграждения — это физические товары, электронные подарочные карты и другие виды поощрений. Цель программы — повысить вовлеченность и удержание путем предоставления привлекательных бонусов.

Amazon Moments позволяет компаниям определять конкретные действия юзеров для получения вознаграждения, выбирая его тип и определяя цену за действие (CPA). После того как клиент выполнит действие, Amazon доставляет вознаграждение непосредственно ему, что обеспечивает бесперебойный процесс взаимодействия.

Как это работает

Стоимость и модель ценообразования

Amazon Moments работает по модели ценообразования Cost per action (CPA). Это означает, что бизнес платит, когда клиент выполняет нужное действие, например, совершает покупку, подписывается на рассылку или взаимодействует с контентом. Это дает следующие преимущества:

Гибкое планирование бюджета. Компании устанавливают цену за клик, исходя из того, сколько они готовы потратить на каждое завершенное действие. Так бизнес эффективно контролирует свой бюджет, оплачивая только те действия, которые создают ценность. Управление затратами на вознаграждение. Стоимость является частью цены за клик, которая содержит цену бонуса, а также плату за выполнение и доставку Amazon. Amazon Moments автоматически управляет процессом доставки вознаграждения клиенту, что упрощает этот процесс. Глобальный охват без дополнительных затрат. Amazon Moments предлагает глобальную доставку бонусов по всей сети Amazon, а это означает, что компании не несут дополнительных расходов на международную доставку. Благодаря этому, компании масштабируются по всему миру без увеличения цены за клик. Оптимизация и рентабельность инвестиций. Поскольку модель ценообразования базируется на завершенных действиях, компании отслеживают, насколько эффективно вознаграждения мотивируют поведение клиентов, что помогает им оптимизировать кампании для повышения рентабельности инвестиций.

Оплата только за успешные действия в CPA-модели Amazon Moments помогает компаниям проводить эффективные, ориентированные на результат маркетинговые мероприятия без лишних затрат.

Преимущества Amazon Moments

Бренды используют Amazon Moments, чтобы назначать покупателям конкретные задачи, например, пройти уровень в игре в мобильном приложении, оценить товар или совершить покупку. Поощряя клиентов к выполнению определенных действий, компании повышают их вовлеченность и лояльность .

Применяя API , разработчики легко интегрируют Amazon Moments в свои приложения или цифровые товары. Amazon Moments - это отличное решение для международного маркетинга , поскольку он вознаграждает клиентов в любом месте. Сервис используется на различных платформах — сайты, iOS и Android, — что предоставляет доступ к большой базе пользователей. Как компонент экосистемы Amazon, Moments использует передовые технологии безопасности и надежности , чтобы гарантировать высокую степень доверия к безопасности данных. Есть множество наград, таких как материальные товары, подарочные карты Amazon или другие призы, предоставляемые потребителям непосредственно от Amazon. Это способствует высокому уровню удовлетворенности конечных потребителей . Amazon Moments предлагает инструменты для оценки рентабельности инвестиций и других ключевых показателей эффективности . Их используют для мониторинга эффективности ваших кампаний.

Недостатки Amazon Moments

Для малых и средних предприятий плата за участие в программе может быть слишком высокой . Для создания и реализации успешной кампании нужны время и деньги .

Примеры использования Amazon Moments

Для поощрения клиентов писать отзывы о товарах . Например, компания предоставляет потребителям, которые оставляют отзывы, код скидки на следующие покупки. Для увеличения количества загрузок и частоты использования мобильного приложения. Вознаграждение через Amazon Moments является мотивацией за выполнение заданий или прохождение игровых уровней. Для организации краткосрочных акций , вознаграждающих первых покупателей уникальными подарками за то, что они быстро реагируют на предложения.

Истории успеха Amazon Moments

The Washington Post провели кампанию Amazon Moments для привлечения новых подписчиков, предлагая им поздравительный подарок — Amazon Echo Dot.

Disney запустили акцию, в рамках которой участники игры «Disney Heroes: Battle Mode» получали подарочную карту Amazon номиналом $5 по достижении 15-го уровня.

Мы протестировали Amazon Moments параллельно с нашим обычным привлечением пользователей и были поражены результатами. Предложив игрокам $5 на Amazon за достижение 15-го уровня команды в игре, мы увеличили чистый доход в 6,8 раза. Интеграция была простой и быстрой для нашей команды разработчиков. Мы с нетерпением ждем возможности снова попробовать Amazon Moments в будущем как инструмент привлечения и удержания игроков.

Discovery Channel предложила своим клиентам $25 на Amazon в обмен на 10 часов потребления контента через приложение. Результаты были впечатляющими. Благодаря предложению Amazon Moments Discovery GO сразу же поднялся на вершину рейтинга «Недели акул», увеличив количество установленных приложений на 73%.

Советы и практические рекомендации

Выберите награды

Правильный выбор наград имеет решающее значение для успешной кампании Amazon Moments. Поощрения должны соответствовать интересам вашей целевой аудитории и действиям, которые вы хотите поощрить. Выбирая привлекательные вознаграждения, вы эффективно мотивируете покупателей к выполнению желаемого действия, повышая вовлеченность и удовлетворенность клиентов.

Используйте временные ограничения

Установка временных ограничений создает ощущение срочности, поощряя юзеров действовать быстрее, чтобы получить свои бонусы. Установка конечного срока для выполнения необходимого действия ускоряет вовлечение пользователей и повысить вероятность их участия в определенный период.

A/B-тестирование

A/B-тестирование сравнивает разные версии вашей рекламы, чтобы увидеть, какая из них работает лучше. Тестируя различные варианты вознаграждений, временных ограничений или сообщений, вы собираете данные о предпочтениях пользователей и оптимизируете кампанию, чтобы повысить вовлеченность и конверсию. Такой итеративный подход помогает усовершенствовать вашу стратегию для достижения максимальных результатов.

Как подключить Amazon Moments

Чтобы создавать эффективные кампании вознаграждений, подключите приложение Amazon Moments к своему приложению или сайту. Вот подробная инструкция:

Шаг 1. Зарегистрируйтесь в Amazon Developer Console. Войдите в качестве разработчика в Amazon Developer Console. Затем создайте новый проект или выберите существующий.

Шаг 2. Интегрируйте SDK (Software Development Kit). Загрузите и установите Amazon Moments SDK, который доступен для различных платформ, таких как iOS, Android и Интернет. Далее интегрируйте SDK в ваше приложение или сайт, следуя инструкциям для соответствующей платформы.

Шаг 3. Настройте кампанию.

Войдите в консоль Amazon Moments Console . Создайте новую кампанию Amazon Moments, выбрав цели для пользователей, например, пройти уровень в игре, зарегистрироваться как новый участник, совершить покупку и т. д. Выберите тип вознаграждения (физические товары, электронные подарочные карты и т.д.) и настройте параметры доставки.

Шаг 4. Настройте триггеры и события.

Используйте SDK для определения событий в вашем приложении или на сайте, чтобы активировать бонусы. Это могут быть достижение конкретных целей, привлечение новых пользователей или другие важные действия. Настройте триггеры, чтобы определить, когда и как часто пользователи могут получать вознаграждения.

Шаг 5. Проверьте интеграцию.

Проверьте интеграцию SDK и настройки кампании в тестовой среде. Убедитесь, что бонусы корректно предоставляются после достижения определенных целей.

Шаг 6. Запустите кампанию.

После успешного тестирования запустите кампанию в реальной среде. Отслеживайте эффективность с помощью аналитики в Amazon Moments Console.

Шаг 7. Отслеживайте и оптимизируйте.

Анализируйте данные о вовлеченности и удержании. Оптимизируйте настройки на основе собранных данных и сделайте необходимые коррективы для повышения их эффективности.

Шаг 8. Оказывайте поддержку пользователям.

Помогайте посетителям, которые имеют проблемы с получением вознаграждений. Регулярно обновляйте кампании, добавляя новые цели и бонусы, чтобы поддерживать интерес юзеров.

Следуя этим шагам, вы эффективно интегрируете функции Amazon Moments в свое приложение или сайт и увеличите вовлеченность и удержание пользователей.

Распространенные ошибки

Выбор нерелевантных вознаграждений. Выбор бонусов, не соответствующих интересам целевой аудитории, снижает уровень вовлеченности. Важно понимать, что мотивирует ваших пользователей, и предлагать вознаграждения, которые им действительно интересны, чтобы эффективно стимулировать активность. Нехватка четких целей. Кампании теряют эффективность без четко определенной цели: увеличение количества подписчиков или покупок. Четкие цели помогают создавать привлекательные бонусы и оценивать успех. Игнорирование A/B-тестирования. Отсутствие A/B-тестирования приводит к потере возможностей для оптимизации. Проверка различных элементов, вознаграждения, сообщения или время проведения кампании, помогает получить ценную аналитику и повысить ее эффективность. Отсутствие временных ограничений. Уменьшает неотложность действий для пользователей, что приведет к задержке в привлечении. Временные ограничения создают ощущение оперативности и способствуют более быстрому реагированию. Недооценка потребностей бюджета. Неправильный расчет цены за действие или бюджета вознаграждений влечет за собой перерасход или недостаточное финансирование, что ограничит охват и эффективность кампании. Грамотное бюджетирование обеспечивает доступность бонусов на протяжении всего времени работы РК и соответствие целевой стоимости за клик. Плохое информирование о вознаграждениях. Если пользователи не проинформированы о программе или о том, как получить бонусы, они не чувствуют мотивации к участию. Убедитесь, что сообщения о вознаграждении и необходимых действиях являются четкими, интересными и понятными.

Выводы

Amazon Moments, запущенная в феврале 2019 года, — это программа лояльности, призванная повысить вовлеченность и удержание пользователей, вознаграждая их за выполнение определенных действий. Ключевые особенности Amazon Moments:

бонусы за действия в приложениях или на сайтах;

поощрения в виде физических товаров, электронных подарочных карточек и тому подобное;

простая интеграция API для разработчиков;

поддержка международного маркетинга на различных платформах;

высокий уровень безопасности и надежности в экосистеме Amazon;

инструменты для мониторинга рентабельности инвестиций и производительности.

Преимущества использования этой программы включают повышение вовлеченности и лояльности клиентов, гибкость в выборе вознаграждений и широкий охват с возможностью применения во всем мире. Она имеет определенные недостатки, такие как потенциально высокая плата за участие. Для создания и реализации кампании также нужны время и ресурсы. Как использовать этот инструмент: