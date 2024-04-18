Безперспективні ніші для старту продажів на Amazon

Безперспективні ніші для старту продажів на Amazon

Amazon — більше ніж онлайн-магазин. Ця гігантська платформа — символ електронної комерції. Тим не менш на Amazon є ніші, де новачкам складно досягнути успіху. В цій статті розповім про них та дам поради, як правильно вибрати товари для старту.

Чому варто продавати на Amazon

Багато покупців довіряють Amazon і вважають його надійною платформою для онлайн-покупок. За 2021 рік на маркетплейс зайшли понад 2,3 млрд унікальних відвідувачів. Amazon надає практичні рішення з логістики та зберігання товарів на кшталт Fulfillment by Amazon (FBA). Дає змогу продавцям відправляти продукти на склади маркетплейсу, після чого компанія бере на себе відправку/повернення товарів та обслуговування клієнтів. Продавці мають можливість збільшувати асортимент товарів та виходити на нові ринки. Маркетплейс надає інструменти для вивчення попиту, відстеження продажів, планування запасів та оптимізації маркетингових стратегій.

Ці фактори роблять Amazon привабливим майданчиком для запуску та розвитку бізнесу.

Як визначитися з нішею для продажів

Передусім проведіть ретельне дослідження ринку: проаналізуйте конкурентів, оцініть доцільність товарів і зрозумійте потенційні ризики.

Уникайте перенасичених ніш

Новачкам складно проникнути у сфери з інтенсивною конкуренцією та великою кількістю продавців, що вже гарно себе зарекомендували.

Наведу приклад метрик для оцінки насиченості ніші. У звіті щодо продажу навушників видно, що: товар продають великі бренди на кшталт JBL, Apple та TOZO;

вони здійснюють десятки тисяч продажів. Це не найкращі умови для початківців для виходу на ринок.

Оминайте ніші з низьким попитом

В них повільні продажі й обмежений потенціал зростання.

На звіті видно, що у ніші музичних інструментів погано продаються електричні барабани. Продавець JXW зробив 92 продажі, у всіх інших їх немає зовсім.

Не продавайте продукти, попит на які ґрунтується на примхах чи трендах

Такі товари зазнають швидкого падіння попиту, що змушує позбуватися запасів.

На початку тренду на спінери на маркетплейсі було понад 500 продажів на місяць. Продавці розмістили велику кількість товарів на складах Amazon з перспективою на майбутнє. Через пів року продажі ще були, але їхня кількість вже не окупала витрати та зменшувала маржинальність товару. За наступні пів року попит тренду значно впав, але спінери залишались на складах. Продавцям довелося шукати додаткові кошти на їхній вивіз та утилізацію.

Уникайте товарів із високим ступенем регулювання

Продукти на кшталт дитячого харчування, лікарських препаратів та засобів для ротової порожнини мають суворі правила продажів та потребують сертифікації.

До прикладу, для продажу лікарських засобів без рецепта (OTC), продавці повинні мати: сертифікат відповідності виробничої практики (GMP);

сертифікат аналізу (CoA) для кожної партії медикаментів або Premarket Notification 510(K);

документи, що підтверджують закупівлю товарів від виробника або його офіційного дистриб’ютора;

номер реєстрації роботодавця (EIN) та податковий ідентифікаційний номер зареєстрованого бізнесу.

Уникайте крихких товарів

Схильні до поломки продукти створюють логістичні проблеми і підвищують ризик незадоволення клієнтів. Це скляні чайники, сервізи, декоративні товари для дому зі скла або дешевої пластмаси, парфуми тощо.

Невдалі ніші для початку продажів на Amazon

Перелічу товари, з яких не варто стартувати на Amazon.

Електроніка

За даними SellerApp, на маркетплейсі продається близько 10 мільйонів електронних гаджетів. Новачкам важко виділитися серед такого розмаїття.

Також електроніка вимагає наявності високого рівня технічної експертизи у працівників служби підтримки, що стає перешкодою для багатьох початківців.

Мода/Одяг

Ця категорія зайнята величезною кількістю брендів, включаючи всесвітньо відомі, тому новачкам складно пробитися на ринок.

Також категорія одягу вимагає значних інвестицій для створення якісного контенту: фото і детальних описів товарів, інфографіки, відео тощо.

Іграшки

Більшість продажів відбуваються зимою — іграшки купують як подарунки до свят. Новим продавцям важко перебити різдвяні пропозиції відомих брендів.

Книги

Amazon щороку продає 300 мільйонів друкованих видань і понад 487 мільйонів електронних книг через свою платформу Kindle. Усталені видавці та автори домінують на ринку, що ускладнює здобуття популярності новими продавцями.

Продукти харчування

У першому кварталі 2018 року продажі продуктів на Amazon у США зросли майже на 50% порівняно з 2017. Компанія охопила 18% ринку онлайн-продажів їжі у США, що є найбільшим показником серед ритейлерів, тому конкуренція величезна.

В ніші домінують усталені роздрібні торговці. Новим продавцям складно конкурувати з ними за ціною та асортиментом.

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Висновки