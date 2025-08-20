Кейс Hallo Beauty: SEO-просування косметологічної студії в Німеччині та зростання бронювання послуг на 500%

Hallo Beauty звернулися до нас із метою збільшити трафік на сайт і, як наслідок, кількість заявок на послуги. Ми оновили структуру, оптимізували контент і підготували рекомендації щодо редизайну. Результат — зростання органіки, +509% кліків по кнопці бронювання та підвищення позицій у пошуку. Як це вдалося — розповідаємо в кейсі.

Хто наш партнер

Hallo Beauty — косметологічна студія в Гамбурзі, що розвиває бізнес у двох напрямах: догляд за обличчям і тілом, а також навчання фахівців б’юті-індустрії з допомогою курсів і семінарів.

Цілі співпраці

Основне завдання — вивести Hallo Beauty на новий рівень в онлайні: збільшити трафік цільової аудиторії та перетворити сайт на ефективний інструмент залучення клієнтів.

Ключовими цілями стали:

зростання кількості зацікавлених користувачів;

покращення позицій у пошуку;

залучення нових і утримання постійних клієнтів;

збільшення кількості онлайн-записів на процедури.

Стратегія просування

Детальний портрет цільової аудиторії від Hallo Beauty дав нам змогу точно визначити мотиви користувачів. Це люди, для яких догляд за собою — частина способу життя. Тому кожен елемент сайту має відображати турботу, зручність та експертність бренду — від структури до візуального та текстового наповнення.

Щоб реалізувати стратегію просування, ми виділили чотири основні напрямки роботи.

Крок 1. Оновлення структури сайту

Спираючись на цільову аудиторію, ми розпочали створення логічної структури сайту, з інформацією про всі послуги Hallo Beauty та простою навігацією для користувачів.

Ми отримали від партнера опис послуг, завдяки чому краще зрозуміли особливості кожного напряму та адаптували план під запити аудиторії.

Нова структура сайту містила:

вісім основних секцій;

38 категорій;

40 підкатегорій.

Схематичний приклад структури сайту до і після змін

Крок 2. Контентна оптимізація

На другому етапі ми проаналізували контент конкурентів: структуру, обсяг текстів і ключові запити, що використовуються. Особливу увагу приділили конверсійним сторінкам.

У процесі аналізу ми також виявили пропущені та втрачені ключові слова, які могли б залучити більше цільового трафіку.

На основі цих даних сформували стратегію оптимізації. Кожен запит отримав оптимальний обсяг тексту і цільове використання ключових слів.

У результаті контент став не тільки оптимізованим для пошукових систем, а й більш корисним і зрозумілим для користувачів.

Крок 3. Редизайн сайту

Щоб візуально підкреслити естетику і цінності б’юті-індустрії, ми спільно з клієнтом склали технічне завдання на редизайн для команди дизайнерів і розробників. Акцент робили на сучасному і зручному сайті з докладним описом послуг.

Приклад категорії з навчання після редизайну

Крок 4. Технічний аудит

Далі ми склали технічне завдання на усунення проблем, що заважають стабільній роботі сайту:

швидкість завантаження сторінок;

адаптація під мобільні пристрої;

інші критичні помилки.

Ці зміни зробили сайт зручнішим для користувачів і сприятливо вплинули на його позиції в пошуку, трафік та конверсії.

Результати просування

Усі зміни мали одну мету — зробити сайт ефективним інструментом залучення клієнтів. І ось які результати ми отримали за рік.

Органічний трафік: +1281%. SEO-оптимізація та доопрацювання контенту збільшили кількість органічних сеансів більш ніж у 12 разів. Видимість сайту у пошуку: +700%. Додавання ключових слів і поліпшення структури сторінок вивели сайт у ТОП за релевантними запитами. Нові користувачі: +1284%. Сайт став привабливішим для нової аудиторії завдяки контенту, навігації та зручності користування. Час на сайті: +280%. Покращення структури і контенту утримали увагу і підвищили залученість. Кількість ключових запитів: +119%. Сайт почав з’являтися в результатах пошуку за значно більшою кількістю цільових запитів. Конверсії:

клік на кнопку «Бронь»: +509%; візит на сторінку «Контакти»: +257%; клік на номер телефону: +1900%.



Цей кейс — приклад того, як SEO і правильна подача послуг перетворюють сайт на ефективний канал залучення клієнтів.