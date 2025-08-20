SEO Кейсы
Кейс Hallo Beauty: SEO-продвижение косметологической студии в Германии и рост бронирования услуг на 500%
Елена Лукашова

seo hallo beauty шапка результатов

Hallo Beauty обратились к нам с целью увеличить трафик на сайт и, как следствие, количество заявок на услуги. Мы обновили структуру, оптимизировали контент и подготовили рекомендации по редизайну. Результат — рост органики, +509% кликов по кнопке бронирования и повышение позиций в поиске. Как это удалось — рассказываем в кейсе.

Проект: Hallo Beauty.

Период: ноябрь 2023 — ноябрь 2024.

Регион: Германия.

Услуга: SEO with monthly fee.

Кто наш партнер

Hallo Beauty — косметологическая студия в Гамбурге, которая развивает бизнес в двух направлениях: уход за лицом и телом, а также обучение специалистов бьюти-индустрии посредством курсов и семинаров.

Цели сотрудничества

Основная задача — вывести Hallo Beauty на новый уровень в онлайне: увеличить поток заинтересованных пользователей и превратить сайт в эффективный инструмент привлечения клиентов.

Ключевыми целями стали: 

  • рост количества заинтересованных пользователей;
  • усиление позиций в поиске;
  • привлечение новых и удержание постоянных клиентов;
  • увеличение числа онлайн-записей на процедуры.

Стратегия продвижения

Подробный портрет целевой аудитории от Hallo Beauty помог нам точно определить мотивации пользователей. Это люди, для которых уход за собой — часть образа жизни. Поэтому каждый элемент сайта должен транслировать заботу, удобство и экспертность бренда — от структуры до визуального и текстового наполнения.

Чтобы реализовать стратегию продвижения, мы определили четыре основных направления работы.

  1. Обновление структуры сайта.
  2. Контентная оптимизация.
  3. Редизайн сайта.
  4. Технический аудит.

Шаг 1. Обновление структуры сайта

Опираясь на целевую аудиторию, мы начали создание логичной и прозрачной структуры сайта, с информацией обо всех услугах Hallo Beauty и простой навигацией для пользователей.

Мы получили от партнера описание услуг, благодаря чему глубже поняли особенности каждого направления и адаптировали план под запросы аудитории.

Новая структура сайта содержала: 

  • восемь основных секций;
  • 38 категорий;
  • 40 подкатегорий.

seo hallo beauty структура сайта до и после

Схематический пример структуры сайта до и после изменений

Шаг 2. Контентная оптимизация

На втором этапе мы проанализировали контент конкурентов: структуру, объем текстов и используемые ключевые запросы. Особое внимание уделили конверсионным страницам.

В процессе анализа мы также обнаружили недостающие и упущенные ключевые слова, которые могли бы привлечь больше целевого трафика.

На основе этих данных сформировали стратегию оптимизации. Каждый запрос получил оптимальный объем текста и целевое использование ключевых слов. 

В результате контент стал не только оптимизированным для поисковых систем, но и более полезным и понятным для пользователей.

Кейс продвижения категории «Косметология» для Oxford Medical: как правильная SEO-оптимизация контента увеличила долю органики на 44%.

Шаг 3. Редизайн сайта

Чтобы визуально подчеркнуть эстетику и ценности бьюти-индустрии, мы совместно с клиентом составили ТЗ на редизайн для команды дизайнеров и разработчиков. Акцент делали на современном и удобном сайте с подробным описанием услуг.

seo hallo beauty редизайн страницы обучения

Пример категории по обучению после редизайна

Шаг 4. Технический аудит 

Далее мы сформировали техническое задание на устранение проблем, мешающих стабильной работе сайта: 

  • скорость загрузки страниц;
  • адаптация под мобильные устройства;
  • другие критические ошибки.

Это не только повысило удобство для пользователей, но и помогло сайту занять более высокие позиции в поиске, увеличить трафик и конверсии.

Результаты продвижения 

Все изменения имели одну цель — сделать сайт эффективным инструментом привлечения клиентов. И вот какие результаты мы получили за год.

seo hallo beauty результаты конверсии

  1. Органический трафик: +1281%. SEO-оптимизация и доработка контента увеличили количество органических сеансов более чем в 12 раз.
  2. Видимость сайта в поиске: +700%. Добавление ключевых слов и улучшение структуры страниц вывели сайт в ТОП по релевантным запросам.
  3. Новые пользователи: +1284%. Сайт стал привлекательнее для новой аудитории за счет контента, навигации и удобства пользования.
  4. Время на сайте: +280%. Улучшение структуры и контента удержали внимание и повысили вовлеченность.
  5. Количество ключевых запросов: +119%. Сайт начал появляться в результатах поиска по значительно большему числу целевых запросов.
  6. Конверсии:
    • клик по кнопке «Бронь»: +509%;
    • визит на страницу «Контакты»: +257%;
    • клик по номеру телефона: +1900%.

Этот кейс — пример того, как SEO и правильная подача услуг превращают сайт в эффективный канал привлечения клиентов.

Команда проекта: Елена Лукашова, Павел Ципин, SEO Specialists; Андрей Тарасенко, SEO Team Lead; Ольга Сиволап, Client Project Manager.

Елена Лукашова

SEO специалист с более чем 4-летним опытом. Помогаю бизнесам развиваться с помощью эффективной SEO-оптимизации. Выводила бизнесы разных ниш в топ поисковых систем. Работаю в Netpeak с 2022 года. Моя миссия – увеличивать прибыль клиентов через продуманные и результативные SEO-стратегии.

