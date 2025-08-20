Кейс Hallo Beauty: SEO-продвижение косметологической студии в Германии и рост бронирования услуг на 500%

Кейс Hallo Beauty: SEO-продвижение косметологической студии в Германии и рост бронирования услуг на 500%

Hallo Beauty обратились к нам с целью увеличить трафик на сайт и, как следствие, количество заявок на услуги. Мы обновили структуру, оптимизировали контент и подготовили рекомендации по редизайну. Результат — рост органики, +509% кликов по кнопке бронирования и повышение позиций в поиске. Как это удалось — рассказываем в кейсе.

Кто наш партнер

Hallo Beauty — косметологическая студия в Гамбурге, которая развивает бизнес в двух направлениях: уход за лицом и телом, а также обучение специалистов бьюти-индустрии посредством курсов и семинаров.

Цели сотрудничества

Основная задача — вывести Hallo Beauty на новый уровень в онлайне: увеличить поток заинтересованных пользователей и превратить сайт в эффективный инструмент привлечения клиентов.

Ключевыми целями стали:

рост количества заинтересованных пользователей;

усиление позиций в поиске;

привлечение новых и удержание постоянных клиентов;

увеличение числа онлайн-записей на процедуры.

Стратегия продвижения

Подробный портрет целевой аудитории от Hallo Beauty помог нам точно определить мотивации пользователей. Это люди, для которых уход за собой — часть образа жизни. Поэтому каждый элемент сайта должен транслировать заботу, удобство и экспертность бренда — от структуры до визуального и текстового наполнения.

Чтобы реализовать стратегию продвижения, мы определили четыре основных направления работы.

Шаг 1. Обновление структуры сайта

Опираясь на целевую аудиторию, мы начали создание логичной и прозрачной структуры сайта, с информацией обо всех услугах Hallo Beauty и простой навигацией для пользователей.

Мы получили от партнера описание услуг, благодаря чему глубже поняли особенности каждого направления и адаптировали план под запросы аудитории.

Новая структура сайта содержала:

восемь основных секций;

38 категорий;

40 подкатегорий.

Схематический пример структуры сайта до и после изменений

Шаг 2. Контентная оптимизация

На втором этапе мы проанализировали контент конкурентов: структуру, объем текстов и используемые ключевые запросы. Особое внимание уделили конверсионным страницам.

В процессе анализа мы также обнаружили недостающие и упущенные ключевые слова, которые могли бы привлечь больше целевого трафика.

На основе этих данных сформировали стратегию оптимизации. Каждый запрос получил оптимальный объем текста и целевое использование ключевых слов.

В результате контент стал не только оптимизированным для поисковых систем, но и более полезным и понятным для пользователей.

Кейс продвижения категории «Косметология» для Oxford Medical : как правильная SEO-оптимизация контента увеличила долю органики на 44%.

Шаг 3. Редизайн сайта

Чтобы визуально подчеркнуть эстетику и ценности бьюти-индустрии, мы совместно с клиентом составили ТЗ на редизайн для команды дизайнеров и разработчиков. Акцент делали на современном и удобном сайте с подробным описанием услуг.

Пример категории по обучению после редизайна

Шаг 4. Технический аудит

Далее мы сформировали техническое задание на устранение проблем, мешающих стабильной работе сайта:

скорость загрузки страниц;

адаптация под мобильные устройства;

другие критические ошибки.

Это не только повысило удобство для пользователей, но и помогло сайту занять более высокие позиции в поиске, увеличить трафик и конверсии.

Результаты продвижения

Все изменения имели одну цель — сделать сайт эффективным инструментом привлечения клиентов. И вот какие результаты мы получили за год.

Органический трафик: +1281%. SEO-оптимизация и доработка контента увеличили количество органических сеансов более чем в 12 раз. Видимость сайта в поиске: +700%. Добавление ключевых слов и улучшение структуры страниц вывели сайт в ТОП по релевантным запросам. Новые пользователи: +1284%. Сайт стал привлекательнее для новой аудитории за счет контента, навигации и удобства пользования. Время на сайте: +280%. Улучшение структуры и контента удержали внимание и повысили вовлеченность. Количество ключевых запросов: +119%. Сайт начал появляться в результатах поиска по значительно большему числу целевых запросов. Конверсии:

клик по кнопке «Бронь»: +509%; визит на страницу «Контакты»: +257%; клик по номеру телефона: +1900%.



Этот кейс — пример того, как SEO и правильная подача услуг превращают сайт в эффективный канал привлечения клиентов.