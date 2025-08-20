Кейс Hallo Beauty: SEO-продвижение косметологической студии в Германии и рост бронирования услуг на 500%
Hallo Beauty обратились к нам с целью увеличить трафик на сайт и, как следствие, количество заявок на услуги. Мы обновили структуру, оптимизировали контент и подготовили рекомендации по редизайну. Результат — рост органики, +509% кликов по кнопке бронирования и повышение позиций в поиске. Как это удалось — рассказываем в кейсе.
Проект: Hallo Beauty.
Период: ноябрь 2023 — ноябрь 2024.
Регион: Германия.
Услуга: SEO with monthly fee.
Кто наш партнер
Hallo Beauty — косметологическая студия в Гамбурге, которая развивает бизнес в двух направлениях: уход за лицом и телом, а также обучение специалистов бьюти-индустрии посредством курсов и семинаров.
Цели сотрудничества
Основная задача — вывести Hallo Beauty на новый уровень в онлайне: увеличить поток заинтересованных пользователей и превратить сайт в эффективный инструмент привлечения клиентов.
Ключевыми целями стали:
- рост количества заинтересованных пользователей;
- усиление позиций в поиске;
- привлечение новых и удержание постоянных клиентов;
- увеличение числа онлайн-записей на процедуры.
Стратегия продвижения
Подробный портрет целевой аудитории от Hallo Beauty помог нам точно определить мотивации пользователей. Это люди, для которых уход за собой — часть образа жизни. Поэтому каждый элемент сайта должен транслировать заботу, удобство и экспертность бренда — от структуры до визуального и текстового наполнения.
Чтобы реализовать стратегию продвижения, мы определили четыре основных направления работы.
Шаг 1. Обновление структуры сайта
Опираясь на целевую аудиторию, мы начали создание логичной и прозрачной структуры сайта, с информацией обо всех услугах Hallo Beauty и простой навигацией для пользователей.
Мы получили от партнера описание услуг, благодаря чему глубже поняли особенности каждого направления и адаптировали план под запросы аудитории.
Новая структура сайта содержала:
- восемь основных секций;
- 38 категорий;
- 40 подкатегорий.
Схематический пример структуры сайта до и после изменений
Шаг 2. Контентная оптимизация
На втором этапе мы проанализировали контент конкурентов: структуру, объем текстов и используемые ключевые запросы. Особое внимание уделили конверсионным страницам.
В процессе анализа мы также обнаружили недостающие и упущенные ключевые слова, которые могли бы привлечь больше целевого трафика.
На основе этих данных сформировали стратегию оптимизации. Каждый запрос получил оптимальный объем текста и целевое использование ключевых слов.
В результате контент стал не только оптимизированным для поисковых систем, но и более полезным и понятным для пользователей.
Шаг 3. Редизайн сайта
Чтобы визуально подчеркнуть эстетику и ценности бьюти-индустрии, мы совместно с клиентом составили ТЗ на редизайн для команды дизайнеров и разработчиков. Акцент делали на современном и удобном сайте с подробным описанием услуг.
Пример категории по обучению после редизайна
Шаг 4. Технический аудит
Далее мы сформировали техническое задание на устранение проблем, мешающих стабильной работе сайта:
- скорость загрузки страниц;
- адаптация под мобильные устройства;
- другие критические ошибки.
Это не только повысило удобство для пользователей, но и помогло сайту занять более высокие позиции в поиске, увеличить трафик и конверсии.
Результаты продвижения
Все изменения имели одну цель — сделать сайт эффективным инструментом привлечения клиентов. И вот какие результаты мы получили за год.
- Органический трафик: +1281%. SEO-оптимизация и доработка контента увеличили количество органических сеансов более чем в 12 раз.
- Видимость сайта в поиске: +700%. Добавление ключевых слов и улучшение структуры страниц вывели сайт в ТОП по релевантным запросам.
- Новые пользователи: +1284%. Сайт стал привлекательнее для новой аудитории за счет контента, навигации и удобства пользования.
- Время на сайте: +280%. Улучшение структуры и контента удержали внимание и повысили вовлеченность.
- Количество ключевых запросов: +119%. Сайт начал появляться в результатах поиска по значительно большему числу целевых запросов.
- Конверсии:
-
- клик по кнопке «Бронь»: +509%;
- визит на страницу «Контакты»: +257%;
- клик по номеру телефона: +1900%.
Этот кейс — пример того, как SEO и правильная подача услуг превращают сайт в эффективный канал привлечения клиентов.
Команда проекта: Елена Лукашова, Павел Ципин, SEO Specialists; Андрей Тарасенко, SEO Team Lead; Ольга Сиволап, Client Project Manager.
