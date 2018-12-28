SEO-анализ конкурентов: подробное руководство

Зачем вообще проводить анализ конкурентов?

Понять, как обстоят дела в нише, глубже погрузиться в тематику бизнеса клиента, найти неочевидные моменты, важные именно для этой тематики. Анализ важен для принятия стратегических решений по проекту и понимания места проекта в нише.

Сразу хочу предупредить о рисках. Мы научимся читать стратегию конкурента, но у нас никогда не будет точных данных о том, работает ли она — мы можем только предполагать и тестировать.

Я буду ориентироваться на анализ интернет-магазинов, так как там все более-менее легко сравнить.

1. Постановка целей

Каждый анализ стоит начинать с постановки целей. Важно не просто записать показатели, а понять, о чем они рассказывают:

в каких областях нужно «подтянуться» к конкурентам. SEO — это все-таки комплексный подход, результат зависит от многих факторов;

какие удачные пункты стратегии конкурентов можно взять на вооружение;

какие стратегии конкуренты не применяют. Этот вопрос особо актуален, если анализируемый сайт — лидер в своей тематике.

Например, следующие элементы стратегии можно назвать однозначно удачными:

создание дополнительных типов страниц, создание дополнительной перелинковки;

создание дополнительной выгоды для пользователя: рассрочка, кредит, дисконтные системы, бесплатная доставка;

проведение работ для наращивания отзывов с помощью email-рассылок после покупки.

Под удачными я понимаю стратегии, которые позволяют проекту расти и не противоречат требованиям поисковых систем. Например, стратегия спама и выделения ключевых слов в текстах, возможно, даст рост на первых порах, но она противоречит требованиям поисковых систем и не работает в перспективе.

2. Определение сайтов-конкурентов

Второй важный шаг — определить прямых конкурентов.

2.1. Проанализируйте выдачу по ключевым запросам

Исследуйте выдачу по различным группам запросов (высокочастотным и среднечастотным) и отберите ресурсы, которые вам подходят по тематике и имеют похожую структуру.

2.2. Определите конкурентов с помощью Serpstat

Введите название сайта и посмотрите отчет по конкурентам. Обратите внимание на столбец «Общие ключевые фразы» и «Видимость». Чем больше общих ключевых фраз, тем вероятнее, что этот сайт — ваш прямой конкурент, а чем больше видимость, тем больше вероятность, что конкурент использует разумную стратегию.

Среди выбранных сайтов проверяйте регион и смотрите, чтобы структура была похожей. Отбрасывайте агрегаторы или сайты с широкой тематикой.

Если сайт молодой, раздел «Конкуренты» Serpstat использовать нельзя — статистики почти не будет или будут показываться только слабые сайты-конкуренты, на которых нет смысла ориентироваться.

2.3. Возьмите информацию у клиента

Клиент хорошо знает своих конкурентов, поэтому можно попросить у него список с их сайтами. Правда, стоит помнить, что этот список не финальный и с этими компаниями клиент может конкурировать в онлайне, но не в офлайне.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

3. Что анализировать и как делать выводы?

3.1. Определение возраста домена

Следует сравнить возраст анализируемых доменов — для этогоиспользуйте Whois. Если ваш проект молодой, нужно компенсировать это, усерднее работая с другими факторами ранжирования. Следовательно, это необходимо учитывать в стратегии.

3.2. Сравнение посещаемости

Информацию о посещаемости можно взять из SimilarWeb. Он позволяет посмотреть общий трафик на сайт (данные приблизительны), процент трафика из поиска, email, платного трафика и других каналов.

Какие выводы можно сделать после сравнения:

понять, есть ли куда расти в тематике;

у кого из конкурентов больше всего трафика и из какого канала;

в дальнейшем стараться понять, за счет чего у конкурента так много трафика и подключать новые каналы.

3.3. Количество страниц в индексе

Количество страниц в индексе можно проверить с помощью оператора «site:».

Если разница между количеством страниц Яндексе и Google слишком большая, то на сайте присутствуют мусорные страницы или другие проблемы, из-за которых сайт плохо ранжируется поисковой системой.

3.4. Исследование семантического ядра

В первую очередь стоит посмотреть семантику анализируемого сайта. Это можно сделать с помощью Serpstat:

Затем посмотреть количество ключевых слов, по которым ранжируется ваш проект, и по которым ранжируются конкуренты.

Особое внимание обращайте на тех конкурентов, у кого больше всего слов в семантическом ядре. В дальнейшем постарайтесь понять, почему у них так много ключевых слов.

Затем следует скачать семантику конкурентов, по которой ранжируются сайты конкурентов, но не ранжируется ваш сайт.

Для этого нужно задать домен сайта-конкурента и скачать уникальные фразы для этого домена.

Какие выводы можно сделать:

у кого из конкурентов больше всего ключевых фраз;

есть ли куда расти в тематике;

какие страницы можно добавить или оптимизировать;

какие новые типы страниц можно добавить;

в каких группах товаров конкуренты обходят проект по ассортименту.

3.5. Анализ структуры

Обращайте внимание на качество проработки структуры. Заморачивается ли конкурент, чтобы создавать страницы под низкочастотные запросы ? Логично ли организована структура?

Существует ли у конкурента какие-то типовые страницы, которых у вас нет? Какие запросы охватываются этими страницами?

Как реализуется расширение структуры: тегами, посадочными страницами или фильтрами?

После анализа можно понять уровень оптимизации структуры сайта, потенциал для расширении структуры и направление, в котором его можно развивать.

3.6. Сравнение контента

Важно понять, что конкуренты делают в контентной стратегии.

Для этого разбиваем сайт по типам страниц, которые полезны для продвижения:

главная страница;

категории/подкатегории;

карточки товаров;

страницы блога;

другие типовые страницы, в зависимости от ниши.

3.6.1. Анализ контента главной, категорий/подкатегорий включает пункты:

сколько символов в тексте;

используется ли разметка текста — заголовки H1, H2, H3;

используются ли изображения;

используются ли маркированные и нумерованные списки;

читабельный ли контент в целом;

используются ли спамные методы и вхождение ключевиков.

3.6.2. Анализ контента карточек товаров может включать такие пункты:

есть ли информативные описания товаров;

сколько символов в описании;

не спамный ли контент на карточках товаров;

приведены ли все характеристики, есть ли видеообзоры, отзывы и другой полезный для пользователя контент.

3.6.3. Исследование контента страниц блога:

с какой периодичностью публикуется контент;

сколько всего статей уже есть;

сколько символов содержит одна статья;

пишется блог под запросы, просто постится полезный контент или только публикуются новости компании.

После анализа можно сделать выводы о том, какие тексты по объему заказывать, какие хорошие тактики по наполнению карточки товара можно взять на вооружение. Стоит ли вести блог и как часто публиковать контент.

3.7. Анализ мета-информации

Анализ Title, Description, Keywords, заголовков H1 выполняется разбивкой сайта на такие же типы страниц, как и при анализе контент-стратегии:

анализ главной страницы;

анализ категорий/подкатегорий;

анализ карточек товаров;

анализ страниц блога;

анализ других типовых страниц.

При этом следует учитывать:

нет ли переспама ключевыми словами;

используются ли синонимы;

используются только шаблоны генерации, или ручные метатеги;

есть ли определенная структура построения мета-информации, какая она;

используется ли информация про уникальное торговое предложение в метатегах, используется ли побуждение к действию в УТП; понятно ли УТП?

В результате можно сделать выводы о том, используют ли конкуренты спамные методы, взять в стратегию хорошие практики построения мета-информации, понять уровень оптимизации мета-информации у конкурентов.

3.8. Сравнение ссылочных стратегий

Для получения нужных данных используем Ahrefs или Serpstat.

Что можно сравнивать:

количество ссылающихся страниц;

количество ссылающихся доменов;

анкор-лист (как выглядит: естественно/неестественно);

региональность ссылающихся доменов в процентном соотношении, несколько самых частоупотребляемых доменов.

После анализа результатов можно понять, продвигаются ли сайты естественным путем, используют смешанный подход или спамные методы наращивания ссылок.

Впрочем, некоторые ссылки уже могут быть отклонены в инструменте Disavow, так что такой анализ не показывает точную картину, а лишь дает общее представление о ссылочной массе сайтов.

Если после анализа видно, что конкурент использует умную стратегию наращивания ссылочной массы (ссылочный профиль разнообразный, упоминания сайта на сторонних ресурсах выглядят естественно и проставлены в тему, ресурсы тематические), можно выгрузить домены, ссылающиеся на сайт-конкурент. Также важно посмотреть, с каких региональных доменов стоит наращивать ссылки, исходя из опыта конкурентов. Затем проверить показатели качества ссылок, отсеять и получить список доменов для наращивания ссылочной массы. Важно избежать соблазна бездумно размещаться там, где размещаются конкуренты, не стоит повторять спамные ссылочные стратегии.

3.9. Анализ перелинковки

Анализируются основные типы страниц. Следует определить, используется ли ручная перелинковка в текстах на страницах категорий, перелинковка со страниц карточек на страницы фильтров , дополнительные блоки перелинковки для кросс-продаж: «с этим товаром покупают» или «в комплекте дешевле». Также могут использоваться другие виды перелинковки, которые потенциально усиливают вес продвигаемых страниц.

3.10. Наличие https

Наличие https версии сайта дает хоть и небольшой, но плюс к ранжированию в поисковых системах. После анализа конкурентов вы сможете понять, нужно ли вам переносить сайт на https. Если все еще до сих пор на http, то почему бы не переехать на https и не получить дополнительный плюс в ранжировании?

3.11. Присутствие мобильной версии сайта

Наличие мобильной версии уже давно стало не фишкой, а необходимостью — чтобы охватывать дополнительную аудиторию мобильных пользователей. В результате вы сможете лучше понимать, кто из конкурентов охватывает мобильную аудиторию, а кто упускает эту возможность.

3.12. Мультирегиональность и мультиязычность

Следует посмотреть, есть ли у конкурентов другие языковые или региональные версии сайта, а также отдельные страницы под региональные запросы.

Региональные версии сайта или страницы под геозапросы могут быть причиной большего охвата ключевых запросов.

3.13. Скорость загрузки

Анализируется для типовых страниц, например:

главная страница;

категории/подкатегории;

карточки товара;

страницы блога;

другие типовые страницы.

Проверка выполняется и для мобильной версии, и для десктопной. Можно использовать Google Page Speed Insights или аналоги (например, GTMetrix, WebPageTest).

Записываются основные показания:

процент оптимизации мобильной версии (N/100);

процент оптимизации десктопной версии (N/100);

время ответа сервера мобильной версии;

время ответа сервера десктопной версии.

Если на фоне конкурентов скорость загрузки вашего сайта очень низкая, ее увеличение следует сделать приоритетной задачей.

3.14. Анализ социальной активности

Следует записать показатели активности подписчиков в соцсетях. Наиболее показательно количество лайков/шейров/комментариев/репостов статей в блогах. На YouTube можно посмотреть общее количество просмотров на канале.

По активностям подписчиков и их вовлеченности можно посмотреть, какую социальную сеть стоит включить в стратегию, если она еще не включена. Особенно, если этот канал активен у конкурентов.

3.15. Исследование особенностей бизнеса

Следует задать вопрос: почему потенциальный клиент уходит к конкуренту? Проанализировать возможные варианты.

Самые популярные версии:

у конкурента ниже цены;

у конкурента больше ассортимент;

у конкурента больше плюшек: бонусы, накопительные скидки, акции, бесплатная доставка, выгодные условия кредитования и рассрочки, пункты самовывоза;

у конкурента больше отзывов (на сайте, в Google My Business) и они свежие;

у конкурента есть онлайн-консультант, который постоянно на связи.

В результате могут появиться идеи по развитию маркетинговой стратегии проекта. Например, организация акций и других активностей для вовлечения пользователей, участие в мероприятиях в качестве партнера для продвижения бренда.

На данном этапе придет понимание, над расширением каких товаров стоит задуматься. Например, если у клиента узкая ниша, должен присутствовать весь ассортимент этой ниши. В ином случае потребителю будет выгоднее заказать все на сайте конкурента (если там все наименования уже есть), а не искать их в разных магазинах.

Также можно собрать идеи по увеличению лояльности: например, если у конкурентов присутствует информация о команде проекта, миссии и ценностях, креативная страница «О нас», информация об участии компании в выставках, конференциях и так далее.

4. Как структурировать результаты анализа конкурентов

Рекомендую создать таблицу, разбив ее по основным направлениям. Показатели могут быть как в цифрах, так и текстом: заметки, выводы.

Your site competitor 1 competitor 2 competitor 3 Направление 1 Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 ... Направление 2 Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 ...

Как это выглядит на практике:

Но каждый раз заглядывать в таблицу неудобно, поэтому рекомендую в простом Google Docs прописывать выводы по результатам анализа каждого направления в формате:

[несколько слов о ситуации сейчас];

[что нужно сделать, чтобы обогнать конкурентов].

Стоит отметить и те пункты, где лидером является ваш проект — нужно знать свои сильные стороны.

Выводы

При общем анализе сайтов следует обратить внимание как на общие характеристики, так и на конкретные направления, которые важны для продвижения. В зависимости от типа бизнеса показатели могут убираться или добавляться.

Вот базовые:

возраст домена;

посещаемость;

количество страниц в индексе;

семантическое ядро;

структура сайта;

контент;

мета-информация;

ссылочная стратегия;

перелинковка;

наличие https;

наличие мобильной версии;

мультирегиональность и мультиязычность;

скорость загрузки;

социальная активность;

особенности бизнеса.

На старте работ подобный поверхностный анализ — must have для специалиста. Он хорошо показывает особенности тематики и позволяет понять текущую ситуацию.

Буду рада получить от вас дополнения — что еще можно анализировать и что это даст?

SEO — это забег на длинную дистанцию. Сразу не получится выйти в топ и обогнать конкурентов. Поэтому не откладывайте поисковое продвижение на потом. Делайте сейчас и планомерно вытесняйте конкурентов.