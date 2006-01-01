Елена Воскобойник

Елена Воскобойник

Автор NJ c 2016
Позиция:
Head of SEO
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Начала свою карьеру в Netpeak в 2014 году с должности Junior SEO Specialist. Работала с проектами различных тематик (автотовары, медицина, музыкальные инструменты, одежда) будучи Middle SEO Specialist. В 2017-2018 помогала настраивать производственные процессы SEO отдела в нашем болгарском представительстве. С 2019 работала заместителем руководителя отдела SEO в агентстве и занималась развитием услуги. С 2020 являюсь руководителем отдела SEO в Netpeak.

