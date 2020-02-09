К чему быть готовым продавцам одежды и обуви — пример тематической SEO-стратегии Netpeak

Наши SEO-специалисты любят продвигать интернет-магазины, потому что это одна из самых сложных ниш по конкуренции, масштабам структуры сайтов и нюансам.

С одной стороны, покупательские сценарии здорово поменялись: пользователи лайкают в соцсетях фотографию блогера и переходят по отметке бренда в аккаунт магазина, чтобы заказать одежду «как у инфлюенсера». Но при этом лишь небольшая часть клиентов становится постоянными покупателями. Часто дело не только в качестве товара либо сервисе, но и в удобстве оформления заказа: у многих клиентов отбивает желание купить «цена в direct» или предоплата на карту.

Поэтому так важно, кроме красивых фотографий одежды в соцсетях и продуманной онлайн-рекламы, правильно сделать сайт и комплексно его продвигать. Подробно об этом мы рассказывали в статье про ценообразование SEO .

За 14 лет продвижения интернет-магазинов мы в Netpeak накопили опыт и объединили наработки в тематическую SEO-стратегию продвижения для проектов ниши одежды и обуви. По этой стратегии мы развивали сайты leBoutique, Kasta, Intertop, Otto, Arber, Dressa, La Novale и другие.

Особенности ниши одежды и обуви

Антон Крохмаль, SEO-специалист В тематике одежды практически бесконечная семантика и быстрая смена трендов. Много трафика получит тот интернет-магазин, который cможет быстро расширять свою структуру без дублей и прочего «мусора». Здесь появляется первая «боль»: отдел, который добавляет товар на сайт, обычно оторван от команды создателей контента. Чтобы легко добавлять новые фильтры, в админке сайта должен быть удобный способ проставлять атрибуты. Фильтры в том числе важны для юзабилити, потому что покупателям без них невозможно ориентироваться в огромном ассортименте. На практике это создает много сложностей для сотрудников магазина: например, сложно четко указать сезонность обуви и этот фильтр не используют, либо не все товары туда выводятся. Упоминая про контент, я говорю не о SEO-текстах, а в целом об ассортименте товаров и его оптимизации. Обычно категории с небольшим количеством товаров «не выстреливают». Поэтому лучше всего двигаться по приоритетам заказчика: если он знает, что скоро будет много платьев, то к этому надо готовиться. Оптимизация товаров зачастую ложится на плечи тех, кто этот товар добавляет в базу. Обязательно нужно формировать названия, которые будут получать низкочастотный трафик. Это же касается описания товаров и характеристик. Важны также атрибуты изображений, потому что покупатели ищут одежду/обувь по картинкам. Эти атрибуты (если они не генерируются автоматически) заполняет тот же сотрудник, который и добавляет товар в базу. Получается, что от правильной связки склада и сайта зависит многое — и этот процесс нужно настраивать в первую очередь.

1. Высокая конкуренция. В нише онлайн-продаж одежды и обуви высокая конкуренция, как и в офлайне. Топ занимают агрегаторы и маркетплейсы с большим ассортиментом, которые вкладывают в свое продвижение огромные бюджеты и сформировали узнаваемый бренд:

OLX;

Lamoda;

Kasta;

Prom.

2. Ниша с огромным количеством семантики — по характеристикам цветов, фасонов и так далее.

3. Это ниша преимущественно для девушек — всё должно быть красиво и удобно, от фото товаров до UX сайта.

4. Ниша с динамическим изменением трендов. Может пройти год-два, и семантика довольно сильно поменяется — условно говоря, это не пластиковые окна. Один из примеров — вместо запроса «кроссовки» ищут «баленсиаги» (определенную модель обуви модного дома Balenciaga).

Google Trends показывает, как рос спрос на эту модель обуви:

5. Очень широкий ассортимент и модельный ряд.

Тысячи единиц товара, которые необходимо разместить на сайте так, чтобы потенциальный покупатель сразу увидел релевантную выборку. А если потенциальный покупатель точно не знает, что хочет — надо предложить новинки или популярные товары.

Как учитывать особенности ниши при построении стратегии продвижения

1. Правильно составлять названия товаров и их описания

Задавать названия товаров нужно так, чтобы их нашли в поиске покупатели: девушке важно найти именно «черную шифоновую блузу в белый горошек». На сайте должно быть не просто удобное для продавца название «Платье красное, Китай, артикул 000001», которое выгрузили из базы. Например, так делать не стоит:



Лучше так:



В условиях сильной конкуренции привлечение трафика по низкочастотным запросам дает ощутимый результат, так как товарный ассортимент обычно широкий. Кроме того, конверсионность у таких уточненных запросов гораздо выше.

Описания товаров и характеристики тоже важны — как в продвижении, так и в решении о покупке. Вещь покупается без примерки, поэтому нужно максимально точно формировать впечатление о ней. Важно, чтобы в описании упоминался материал или ткань, фасон, состав, а также было детальное описание всех элементов.

Бессмысленно постоянно корректировать названия, ведь товарный ряд на сайтах одежды и обуви всегда очень широкий. Лучше сразу настроить корректное создание названий и описаний. Это может сделать только отдел, который добавляет товары на сайт.

Названия товаров правильно прописывать по алгоритму:

название должно состоять минимум из типа одежды и характеристик товара для фильтрации;

типичный шаблон: [Сезон][цвет][тип одежды][материал]. Например, для шапок получится следующее название: «Зимняя синяя шапка из флиса»;

каждое название желательно дополнить примечательной деталью (параметром, который не указан в фильтрах). Например, если у товара есть принт или вышитая надпись, её можно указать. Представим, что у шапки есть стразы: «Зимняя синяя шапка из флиса со стразами»;

формирование названий по аналогичному чек-листу можно автоматизировать — в таком случае программистам необходимо подготавливать четкое ТЗ с шаблоном, по которому будет формироваться название.

2. Оптимизировать карточки товаров

2.1. Помочь клиентам выбрать доступные размеры и цвета.

Не лишним будет указать параметры модели, а также указать размер — маломерный/полномерный/стандартный.

2.2. Уделяем особое внимание перелинковке. Это важно для увеличения веса страниц, которые мы продвигаем.

Делаем перелинковку на похожие товары — можно использовать разные алгоритмы. Отлично себя зарекомендовала перелинковка из блока характеристик:



Чем больше у товаров характеристик, тем больше возможностей для алгоритма перелинковки.

Если магазин мультибрендовый, будет не лишним указать ссылку на страницу с другими моделями этого бренда.

Если на модели две и более единицы товара, то логично указать ссылки на другие карточки товаров — это облегчит подбор образа, а также увеличит средний чек.

2.3. Указать дополнительную информацию, чтобы помочь клиенту окончательно определиться с выбором:

уход за изделием;

доставка, обмен и возврат;

способы оплаты.

2.4. Оптимизация изображений.

Одежду и обувь часто сначала ищут по картинкам, вводя очень точный запрос. Кроме этого, сама поисковая система часто выводит блок картинок:

Чтобы попасть в этот блок, мы проводим оптимизацию изображений, прописываем в атрибуты alt и title картинок ключевые слова.

Пример:

2.5. Оптимизация контента.

Мы уделяем внимание подготовке типового ТЗ для копирайтера по написанию описаний на карточки товаров. Важно, чтобы описания были читабельными, полезными и помогали привлекать низкочастотный трафик.

2.6. Фишки.

Если вы добавите видеообзор, то покупателям будет гораздо легче понять, как смотрится изделие на модели в движении. И конечно, важно, чтобы контент-менеджеры формировали описание при загрузке товаров.

Чек-лист простой:

150-500 символов;

уникальность текста не критична;

описываем конкретно фото модели. То есть можно указать размер на фото;

если в названии используются четкие значения характеристик, но не всех, то в описании стоит упомянуть уже все характеристики;

описываем детали, которые важны для данного типа товара и/или для ЦА;

стараемся по минимуму использовать эпитеты «ни о чем»: красивый, лучший, прекрасный.

Также покупателю удобно, когда на сайте у товаров есть по три фото: крупным планом на белом фоне, на модели в полный рост и с увеличением деталей (например, чтобы рассмотреть швы, изнанку, цвет подкладки одежды или подошву обуви).

3. Расширять структуру и делать понятную навигацию

Как мы упоминали ранее, в нише очень богатая семантика. Некорректно применять обычный подход и все страницы под целевые запросы помещать в меню — оно будет бесконечное. Задача — вписать целевые страницы в структуру так, чтобы пользователю было удобно и интуитивно понятно искать нужный товар. Есть и ругие способы охватить больше запросов.

Охват с помощью оптимизации страниц фильтров

Для пользователя — это обычная фильтрация, для оптимизатора — пул целевых страниц, которые привлекают конверсионный трафик.

Часто товарам не присваиваются параметры, по которым в дальнейшем и происходит сортировка. Если параметр не присвоен, товар не появляется в результатах фильтрации. Такие полупустые страницы ранжируются очень плохо или не ранжируются вовсе.

Чтобы построить оптимизированную систему фильтрации, мы готовим техническое задание, в котором охватываем:

общие требования (пишем, что нужно исправить в самом функционале);

формирование URL (правила формирования URL для разных пересечений фильтров);

настройка генерации метаинформации (правила генерации для разных пересечений фильтров);

настройка индексации страниц (дополнительные правила по закрытию от индексацию мусорных страниц, которые автоматически будут сгенерированы);

дополнительные рекомендации.

Пример ТЗ:

Охват семантики с помощью тегов

Запросы, которые ни в меню, ни в фильтры не помещаются, можно охватывать страницами тегов. Логика тегов очень похожа на фильтры: в админке каждому товару прописываем тег. Но для ранжирования этих страниц нужно предусматривать дополнительный алгоритм массовой перелинковки.

Теги — один из инструментов, который вы можете использовать для группировки товаров на основе похожих деталей. Для товара это просто дополнительный параметр.

Обычно теги располагаются под товарами или внизу листингов товаров. Когда посетитель нажимает на определённый тег, происходит переход на страницу, где собраны все товары с одинаковым тегом. Тег очень похож на категорию товара или фильтр, но не участвует в общей структуре категорий. Обычно теги не выводят в меню и блоках фильтров, потому что интерес к таким страницам гораздо меньше.

Важно продумать логику перелинковки для данного типа страниц. Самый простой вариант: на карточке товара выводить ссылки на все страницы тегов, которые указаны у данного товара.

Почему может возникнуть необходимость в страницах тегов? Если ваша организация фильтров не позволяет добавить новые блоки фильтров и/или новые значения фильтров. Часто это возникает из-за взаимосвязи складской базы товаров и сайта. А для НЧ-запросов может понадобиться очень много страниц.

Категории в меню

В меню располагают основные категории и в зависимости от трендов прикрепляют популярные направления.

4. Готовиться к сезону

Подготовка к сезону стартует за 3-6 месяцев до его начала — всегда нужно время, чтобы внедрить изменения, на переиндексацию и само продвижение сезонных товаров. Кроме того, мы учитываем приоритетные в этом сезоне категории — охватить все сразу невозможно и нужно концентрироваться на главном.

На скриншоте изображен календарь проработки. Видно, что, например, «Сарафаны» мы прорабатываем в несезонные месяцы — с декабря по май для того, чтобы к летнему сезону быть уже полностью видимыми в поиске.

5. Мотивировать пользователей делиться впечатлениями о покупке

Многие думают, что покупать вещи нужно только офлайн, мол, покупка онлайн — кот в мешке. На помощь приходят отзывы других пользователей. Это помогает:

понять, какой размер заказать, чего ожидать;

сломать тот самый стереотип «кота в мешке»: пользователь видит, что другие покупают;

составить впечатление о магазине, что он «живой»;

лучше ранжировать карточку товара, потому что есть постоянное взаимодействие с пользователем.

Очень круто, когда вместе с текстом отзыва есть фото клиента:

Мотивировать пользователей нужно за счет заранее разработанных условий бонусной системы: это могут быть скидки на следующие покупки, виртуальные баллы или подарки. Часто к триггерным email-рассылкам подключают рассылки в мессенджере.

6. Что еще важно делать

Наращивать ссылочную массу, ответственно формировать сниппеты и обязательно отслеживать неактуальные карточки товаров, чтобы они не теряли трафик и не расходовали краулинговый бюджет (карточки товаров живут недолго и могут засорять поисковый индекс).

Мы собрали подборку статей, в которых подробно описаны все важные моменты: «Как анализировать ссылочную массу», «Как массово удалить страницы товаров», «Как создать описание для карточки товара» и «Как оптимизировать сниппет».

Комментарий специалиста Netpeak

В чем ценность тематической стратегии от Netpeak для заказчика?

Елена Воскобойник, и.о. руководителя SEO-департамента В тематическую стратегию мы включили все те техники продвижения, в эффективности которых мы убедились сами, работая с сайтами похожих тематик. Это позволяет сразу реализовывать то, что точно сработает, без трат времени на дополнительную аналитику. Работая с многими проектами в этой сфере, мы настроили автоматический мониторинг рынка: постоянно следим за изменением позиций лидеров рынка, за их маркетинговыми ходами, за изменениями алгоритмов поисковых систем, которые влияют на эту нишу.

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Вывод

Мы понимаем, что для привлечения клиентов из поиска предпринимателям и их маркетологам нужно потратить немало сил, времени и денег. Поэтому мы в Netpeak благодаря многолетнему опыту помогаем сэкономить самый главный ресурс бизнеса — время.

Наши специалисты подготовили тематическую стратегию продвижения интернет-магазинов обуви и одежды. Все для того, чтобы маркетинговые инвестиции окупались и позволяли вашему бизнесу качественно расти.