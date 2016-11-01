В Netpeak часто обращаются клиенты c убеждением, что им нужна только одна конкретная услуга. «Сделайте нам SEO, в PPC много рисков», — говорят одни. «Мы хотим контекст, не верим в поисковое продвижение», — доказывают другие. Но Netpeak — ROI-ориентированное агентство: мы не стараемся угодить, а выжимаем из доступных инструментов максимум прибыли для клиента.
Чтобы прекратить споры о том, с какого конца разбивать яйцо, я собрал аргументы за союз SEO&PPC.
Цифры и факты:
Как и когда контекстная реклама и поисковое продвижение могут работать вместе?
1. Контекстная реклама поможет быстро проверить эффективность нового дизайна и изменений на сайте
Начните давать платный трафик на страницы с разным дизайном. Если сайт получает не очень много трафика из органического поиска, у SEO-специалистов уйдут месяцы, чтобы узнать особенности поведения пользователя, а PPC-отдел получит эту информацию за неделю.
Так можно тестировать любые элементы целевых страниц — вплоть до фона и
Больше советов — в статье «
Так же можно выбрать лучший метод фильтрации — важная задача SEO-специалистов в ecommerce-проектах.
Например, вы раздумываете, какой фильтр товаров внедрять в первую очередь: от более дешевых к более дорогим или от более популярных/продаваемых к менее популярным. Настраивайте оба фильтра, отправляете немного платного трафика и смотрите, где конверсии (а также сопутствующие результаты) выше.
Кроме того, благодаря контекстной рекламе можно определить, какие типы визуального контента популярнее остальных среди потенциальной аудитории сайта. A/B-тест в Google Рекламе покажет, какие визуальные компоненты на самом деле работают — стиль успешных картинок затем можно использовать при создании контента.
2. PPC поможет протестировать новые рынки и сегменты целевой аудитории
PPC-специалист может четко таргетировать рекламу, вплоть до конкретного адреса. Особенно, если речь о рекламе в социальных сетях. Так почему бы не дать немного трафика на регионы (сегменты аудитории), на которые хочет расширятся проект? SEO-отдел проанализирует уровень CPA этих кампаний и сделает вывод, подходит ли новый регион (целевая аудитория) для масштабирования.
SEO-специалист также детально проанализирует результаты таргетированных кампаний в социалках, чтобы сформировать представление об интересах целевой аудитории, создать ее портрет и корректировать контент-стратегию.
3. PPC&SEO: двойная польза для защиты бренда
Некоторые оптимизаторы возразят: а как же каннибализация трафика? Она не так страшна, как о ней говорят.
Каннибализация трафика — уменьшение трафика в одном канале за счет предпочтения пользователями другого канала.
Я уже собирал данные исследований, согласно которым контекстная реклама по брендовым запросам может принести суммарный
Семь из десяти топовых сайтов ecommerce (в том числе eBay, Amazon, IKEA, Sahinbinden, Flipkart) дают брендовый контекст, чтобы улучшить свои позиции.
Кроме того, связка SEO и PPC незаменима, когда речь идет о репутационном менеджменте.
Во время катастрофы в Мексиканском заливе British Petroleum дала контекстную рекламу по запросам «разлив нефти», а также приложила максимум усилий, чтобы сайт BP Global появился по этому запросу на первых позициях. Так компания смогла конкурировать с крупнейшими СМИ и рассказать свою версию истории.
Согласно 400+ исследованиям Google, если в продвижении по каким-либо ключевым словам проводились и SEO, и PPC-активности, то после завершения рекламных кампаний в среднем 89% трафика не компенсируется органическим трафиком. Так что контекстная реклама только помогает увеличить охват.
4. Как получать выгоды от обмена ключевыми словами между SEO- и PPC-отделами?
4.1. В первую очередь нужно связать Google Рекламу и SearchConsole. Это бесценный ход с точки зрения аналитики эффективности ключевых слов. Отчет Paid&Organic в Google Рекламе покажет данные из Google Search Console об органических запросах, переходах и отказах, а также сравнит эти данные с эффективностью ключевых слов в Google Рекламе.
Особое внимание следует уделить отчету Ad shown only — если там есть ключевые слова со значимым количеством кликов, их можно идентифицировать как качественные ключевики, за которые можно побороться в органической выдаче.
4.2. Пополнение списка минус-слов за счет анализа запросов с длинными хвостами. Исследование запросов с
4.3. Создание новых пунктов контент-плана. Внимательно изучите ключевики с высоким CPC и нулевой видимостью в поиске. Так SEO-специалист может найти отличные темы для контент-плана и несколько инсайтов о страницах, видимость которых нужно улучшить.
4.4. Экономия бюджета на контекстную рекламу. В некоторых нишах (недвижимости, юриспруденции — на западных рынках) давать контекстную рекламу нецелесообразно дорого. Куда эффективнее сообщить список дорогих ключевиков SEO-специалистам, чтобы они улучшили по ним видимость сайта в выдаче.
5. Запустите вечный двигатель пользовательского контента
На первый взгляд, эта идея актуальна только для досок объявлений. Но на самом деле — для любого сайта, где можно добавить блок комментариев, отзывов, страницу FAQ, форум.
Во-первых, откройте такие страницы для индексации и тщательно их модерируйте. Лучше всего начать с тем, которые вызывают активное обсуждение.
Затем запускайте на эти страницы контекстную рекламу и призывайте размещать объявления/отзывы/комментарии. Чем больше контента появляется на странице, тем больше трафика эта страница собирает из поисковых систем.
Для досок объявлений это обязательный пункт. Если нет объявлений в какой-либо категории, то она просто выпадает из индекса поисковых систем.
Если говорить о контентных сайтах, блок комментариев расширяет охват семантики.
Возьмем, например, статью Деваки о странных запросах. В комментариях пользователи развили тему мусорных запросов, и в результате статья стала релевантна по фразе «гугл говно».
Конечно, это не совсем целевой трафик, но хорошая иллюстрация тезиса.
6. Используйте контекстно-медийную сеть как инструмент для линкбилдинга
Если вы получаете достаточное количество конверсий от площадок контекстно-медийной сети, это говорит о их релевантности и высоком качестве. Что мешает увеличить охват пользователей на этих площадках и получить дополнительный реферальный трафик?
Проанализировав данные Google Рекламы о качественных площадках в КМС, стоит предложить им сотрудничество в формате: «Мы вам хороший контент, вы нам — возможность разместить в статье ссылки на свой сайт, изображения». Вопросов не возникнет, если проекты не являются конкурентами в нише.
В одном случае из 18 кликов в КМС было получено 3 конверсии.
Специалисты просерпстали сайт — оказалось, что у него отличный потенциал по трафику и видимости в поисковых системах.
Также оценивается ссылочный профиль предполагаемого донора.
Этот вариант взаимодействия SEO и PPC может быть частью стратегии создания качественной внешней ссылочной массы, так как проект получает и конверсионный реферальный трафик, и ссылку с проверенного ресурса.
7. Достаньте целевую аудиторию на всех гаджетах
В поведенческих сценариях пользователей задействуется все больше каналов и гаджетов. По данным Liveinternet за ноябрь 2016, трафик на сайты с мобильных устройств превышает трафик с десктопа на 28,8%. Если ваша аудитория уходит в мобайл, а вы как минимум не крутите рекламу для мобильных устройств — вы в списке лузеров.
Подробно об этом написали специалисты Google в отчете Building for the next moment.
Я взял оттуда только один скрин:
Реклама забирает значительную часть выдачи в мобильном поиске, поэтому объединять SEO и PPC-активности для охвата мобильной аудитории — жизненно необходимо.
Как понять, что вам нужно работать с мобильным трафиком:
8. Контекстная реклама позволяет подтянуть продажи сезонных товаров
Да, можно за 3-4 месяца до начала продажи сезонных товаров оптимизировать тексты, подготовить фильтры и все,
Выводы
Выгоды от симбиоза двух направлений интернет-маркетинга очевидны, но напомню их еще раз:
- Контекстная реклама поможет быстро проверить эффективность нового дизайна и изменений на сайте.
- PPC поможет протестировать новые рынки и сегменты целевой аудитории.
- SEO и контекстная реклама по брендовым запросам — оптимальное решение для роста узнаваемости бренда, роста трафика и работы с репутацией.
- PPC и SEO-специалисты должны обмениваться списками ключевиков для выявления потенциально эффективных слов и фраз, пополнения списка минус-слов, контент-плана и так далее.
- SEO и PPC позволяют запустить вечный двигатель пользовательского контента.
- Контекстно-медийная сеть может стать частью стратегии линкбилдинга.
- Связка SEO&PPC позволит охватить целевую аудиторию на всех гаджетах.
- Контекстная реклама поможет с продажей сезонных товаров.
Само собой, на результат влияют индивидуальные особенности проектов, а также грамотно настроенная аналитика — отчеты по ассоциированным конверсиям покажут, какой канал трафика недооценен. Но SEO и PPC вместе всегда будут работать эффективнее, чем по отдельности.
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