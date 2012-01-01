Услуга: продвижение сайта с оплатой за целевые действия. Регион: Россия. Тематика: детская одежда оптом. Период: 6 месяцев. Траты: 2 000 грн.

Долгое время у нас в работе на схеме «традиционного» SEO был проект, занимающийся оптовой продажей детской одежды. Летом 2012 года его перевели на оплату не за позиции сайта, а за заполнение формы заявки (PPA). Это позволило нам не только работать над SEO (позиции сайта уже были очень высокими), но и привлекать другие источники трафика, а также менять клиентский сайт, чтобы увеличить отдачу. Именно об этом и расскажем в данном кейсе.

Проанализировав сайт, мы пришли к выводу, что на странице действия очень много отвлекающих факторов, которые уводят посетителей с нее и коэффициент конверсии может быть значительно выше. Поэтому решили создать новую целевую страницу. А для проверки ее эффективности провели сплит-тестирование относительно исходного варианта.

После А/В-тестирования с помощью Google Experiments выявили, что у новой страницы с формой конверсия 16.34% по сравнению с конверсией 12.98% старого варианта. Однако и этот результат нам показался недостаточным, поэтому мы решили попробовать изменить местоположение формы на странице, с правой стороны переместив ее влево. Провели эксперимент, чтобы выявить правильное расположение на этой странице — в левой или правой части. Победил вариант с формой, которая находится слева.

Для четкого понимания действительного эффекта данного изменения приведу пару скриншотов — сравнения двух показателей за два одинаковых периода времени с сентября по декабрь 2012-го года относительно периода с сентября по декабрь 2011 года. Так как впоследствии применили дополнительные источники трафика, то для чистоты данных на скриншотах показаны цифры только по бесплатному поисковому трафику.

Сравнение конверсий в период с сентября по декабрь 2012-го и в период с сентября по декабрь 2011-го:

При этом можно увидеть, как изменялась посещаемость:

За этот четырёхмесячный период посещаемость даже упала на 5,85% (была 30324, стала 28549), при этом количество конверсий из бесплатного трафика на этой странице увеличилась на 90,61% (с 927 до 1767).

Из 10 запросов каталога совершается один заказ товаров клиента, минимальный заказ осуществляется на сумму 1000 долларов, из которых около 30% составляет чистая прибыль. Если бы клиент отдельно заказал создание этой целевой страницы, то такая страница окупилась бы через 10 дополнительных заявок, то есть менее, чем за два дня. Дополнительная прибыль должна была бы составить 201 600 гривен, таким образом, ROMI (возврат маркетинговых инвестиций), если смотреть за приведенный в статье период, составил бы 9980% и продолжил бы расти.

Траты клиента: 2 000 грн. Доход по Ecommerce: 672 000 грн. Маржа: 30%. ROMI = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((Доход [672 000 грн.] × Маржа [30%]) — Траты клиента [2 000 грн.]) / Траты клиента [2 000 грн.] = 9980%