История сотрудничества Netpeak и OLX. Как развивать диджитал-маркетинг и не бояться тестировать новые подходы

История сотрудничества Netpeak и OLX. Как развивать диджитал-маркетинг и не бояться тестировать новые подходы

Артем Бородатюк, основатель Netpeak Group, рассказал на подкасте о цели группы компаний: обеспечивать полный цикл поддержки в диджитал-маркетинге и выстраивать долговременное партнерство с бизнесами. Пример такого сотрудничества — OLX — крупнейший партнер Netpeak Ukraine. Мы работаем вместе более 17 лет. За это время прошли долгий путь от SEO-продвижения до работы на нескольких европейских и центральноазиатских рынках.

Что нам всегда помогало? Постоянный поиск идей, тестирование новых инструментов, создание собственных тулзов для работы с огромными сайтами OLX. Хотим рассказать о наиболее значимых вехах сотрудничества и показать несколько внутренних процессов ежедневной рутины.

Кто наш партнер

OLX.ua — платформа онлайн-объявлений, которая объединяет людей для покупки, продажи или обмена товарами и услугами.

Каждый второй украинец, пользующийся интернетом, обязательно посещает OLX. Платформа помогает закрывать ежедневные запросы, в чем бы нуждается человек: поиск нового жилья или сантехника, продажа гаджета.

Ежемесячная посещаемость OLX — 25 миллионов пользователей.

На платформе размещено более 16 миллионов объявлений.

Каждую минуту на сайте появляются в среднем 100 новых объявлений.

OLX Group — международная компания спредставительствами в странах Европы, Африки и Южной Америки. Цель компании — упрощать процесс торговли подержанными или новыми товарами в онлайне. Сайты OLX содержат разнообразие возможностей — помогают пользователям дать вторую жизнь ненужным вещам, находить и покупать желаемое, искать работу мечты или поставщиков услуг для улучшения жизни, продавать и покупать авто и недвижимость.

От классического SEO до консультаций на рынках Европы и Азии

Netpeak Ukraine начинал свой путь в онлайн-маркетинге с SEO. И уже тогда одним из основных клиентов по поисковой оптимизации был сайт OLX.ua. Сегодня же мы используем все диджитал-каналы для развития бизнеса своих партнеров. Помогаем покрыть такие потребности: PPC, SEO, ASO / ASA, а еще создаем чат-боты и запускаем рекламу в Telegram.

За последние 10 лет вместе мы преодолели множество амбициозных вызовов, экспериментом, реализовали новые проекты. Всего не расскажешь, но попытались собрали самое интересное, на наш взгляд.

Делали SEO для OLX, еще когда он был Slando

Олды же помнят эту рекламу?

Тогда, в 2014 году, украинский маркетплейс Slando стал частью международной группы OLX. Соответственно менялось имя сайта, а перед нашей SEO-командой встал огромный вызов — сопроводить переезд на новый домен. Мы участвовали на каждом этапе, от подготовки до анализа результатов перехода.

Также мы присоединились на этапе переезда мобильной версии на новый поддомен, а еще работали над расширением структуры категорий на сайте.

Благодаря четкой работе и быстрой реакции на малейшие неточности со стороны партнера, удалось не только удержать, но и нарастить органический трафик при таких глобальных изменениях на сайте.

Развитие приложения OLX через ASA-рекламу

Когда инструмент ASA стал доступен в Восточной Европе, мы сразу же внедрили его для дальнейшего развития OLX.

Благодаря рекламе в App Store удалось увеличить количество установок приложения OLX Украина в среднем на 119% в день при увеличении CPI (стоимость установки) на 13%.

Сейчас приложение OLX установлено на каждый третий смартфон в Украине.

Начало работы в В2В-направлении

В 2020 году партнер поставил перед нами новую и очень интересную задачу — привлекать предпринимателей к ведению и развитию своего бизнеса на OLX.

Необходимо было увеличить количество бизнес-аккаунтов на сайте. Для этого мы использовали как платный, так и органический каналы.

Нестандартные решения в новых условиях на рынке

В 2022 году региональной команде OLX нужно было масштабировать посещаемость сайта. Важно было найти баланс, чтобы не увеличивать значительно бюджет и одновременно сохранить качество РРС-трафика.

Мы предложили очень результативное решение — одноцентовая стратегия для торговых кампаний.

Обновление чат-бота для новых целей бизнеса

В 2024 мы создали для OLX Украина чат-бот в Telegram для поиска работы. Инструмент позволил сделать процесс удобным и оперативным:

пользователь должен запустить бот и указать вакансию, которую ищет;

задать уровень желаемой зарплаты, город и формат работы;

можно выбрать дополнительные фильтры вроде занятости, графика или даже района города, в котором хочется работать;

когда все параметры указаны, создается подписка, и бот ищет варианты вакансий на сайте OLX.

Немного фишек ресурса: команда внедрила несколько звеньев с ИИ. Среди них — возможность создания полной подписки на чат-бот. Когда пользователь описывает одним предложением запрос о работе, ИИ распознает и расформирует его на четкие критерии. По ним бот и создает подписку. Это упростило процесс и сделало его быстрее, ведь без интеграции с искусственным интеллектом чат-бот может воспринимать запрос только по одному слову.

Виталий Иванов, Head of Retention Marketing в Netpeak Ukraine

У OLX ранее был чат-бот с похожим функционалом. Мы ознакомились с логикой его работы и файлами, чтобы перебрать best practices. После чего должны были направить аудиторию из старого бота в новый. Для этого провели рассылку со ссылкой на новый чат-бот, а также запустили рекламу в Telegram Ads.

Удобный и современный чат-бот OLX Работа и качественный маркетинг от Netpeak Ukraine дали впечатляющий результат — медийная кампания «Как OLX помогал украинцам искать новую работу» получила бронзу Effie Awards Ukraine.

Что сейчас: многолетнее сотрудничество трансформировалось в консультации для европейских офисов OLX

Мы много лет работали с сайтами OLX в Украине, Казахстане и Узбекистане. Сегодня же наших специалистов приглашают для консультаций в европейские представительства. Что мы делаем:

подсвечиваем технические проблемы и предлагаем решения для разработчиков;

приобщаемся к аналитическим вопросам в разрезе SEO-состояния сайта;

выделяем преимущества и недостатки на ресурсе, описываем проблемы;

предоставляем или дополнительную экспертизу, или же сами анализируем сайт;

помогаем с переездами на новые домены или в случае внедрения архитектурных решений для сайта.

Ирина Менив, SEO Team Lead в Netpeak Agencies Group (команда OLX)

Также мы привлечены и к операционным сессиям — воркшопам в начале финансового года. Обсуждаем результаты и закладываем стратегию на новый год работы с каждым из европейских партнеров. Нашу экспертизу и опыт сотрудничества с OLX признают и доверяют нам. Партнеры выделяют углубленный анализ сайтов и готовность предложить комплексное решение.

Что касается платного канала, РРС-специалисты работают на семи рынках для OLX. Кроме названных ранее это также Румыния, Польша, Болгария и Португалия.

Как работать с сайтами с огромным объемом данных: автоматизация процессов и кастомная аналитика

Сайты OLX насчитывают сотни категорий, подкатегорий и соответственно тысячи страниц товаров и объявлений. Залог успеха для такого ресурса — автоматизация процессов и качественная аналитика. Эти две составляющие стали неотъемлемой частью нашей ежедневной рутины.

Александр Щербина, PPC Team Lead в Netpeak Agencies Group (команда OLX)

Наша команда работает с семью рынками OLX. Значительный объем контента надо покрывать платным трафиком — настраивать рекламные кампании под каждую категорию, фактически, под каждый товар на сайте. Это побудило нас находить собственные решения и создавать внутренние скрипты или инструменты, которые бы ускоряли процесс. Такой подход максимально исключает человеческий фактор — допущение ошибок и, соответственно, экономит партнерам бюджет.

Скрипт для поиска ошибок в рекламных кампаниях

Каждая категория сайта — отдельный аккаунт в Google Ads, с сотнями рекламных кампаний внутри . Чтобы избегать ошибок и не пересматривать все РК вручную, мы разработали скрипт, который помогает по заданным параметрам проверять кампании. В дашбордах можем видеть ошибки, даже если это один баг на 10 тысяч кампаний.

Отчет для оценки эффективности рекламных кампаний

Есть отдельный дашборд для измерения эффективности РК для каждой из категорий на сайте. Он позволяет создать углубленную отчетность. Используем, когда нужно найти новые точки роста или посмотреть, какая из 100 подкатегорий срабатывает хуже. Эти развернутые отчеты можно фильтровать по разным параметрам. Такие репорты особенно ценны, когда нужно быстро оценить эффективность рекламы.

Аналитический инструмент для контроля расходов бюджета

Этот внутренний аналитический инструмент позволяет задавать месячные бюджеты согласно сезонности и корректировать их в течение месяца. С его помощью корректируем бюджеты, исходя из эффективности канала, категории или типа кампаний.

Александр Щербина, PPC Team Lead в Netpeak Agencies Group (команда OLX)

Аналитика — наше преимущество. Поскольку OLX — это проект с большим количеством данных и категорий, нам нужно анализировать разное поведение пользователей. Мы дифференцируем подход запуска кампаний в разных странах. Глубоко анализируем запрос на разные категории и учитываем сезонность, понимаем в какие категории сайта инвестировать больше и когда.

Инструменты для улучшения органического продвижения

1. Разработали аналитический инструмент для работы с сайтами OLX Украины и Казахстана. Он позволяет отслеживать:

видимость проекта;

долю рынка;

наши позиции по сравнению с конкурентами.

Показывает важные изменения на страницах конкурентов OLX из топ-10 в разрезе потенциального органического трафика. А также отслеживает изменения в тегах и метатегах: Title, Description, H1, Meta robots.

2. Создали скрипт, который наполняет основные SEO-элементы вроде Title, Description, Н1 в автоматизированном режиме. Специалист только запускает процесс и контролирует выполнение. Скрипт значительно экономит время SEO-специалистам.

3. Есть скрипт для сбора спроса и частотности по фразам из Google Ads по АРI. Обычно специалисты делают это вручную. Поскольку работаем с сотнями тысяч запросов, собирать их все «руками» невыгодно, ведь это долго и дорого. Фактически, скрипт экономит время работникам и бюджет нашему партнеру.

Автоматизация в ASA

Для рекламы приложения тоже важен быстрый сбор семантики. Поэтому команда RadASO создала внутренний инструмент, для сбора максимального числа ключевых запросов.

В Apple Search Ads реклама оплачивается не за показы, а за клики по объявлениям, и это позволяет использовать обширное количество ключей, ведь платим только за заинтересованных пользователей. Таким образом можем протестировать различные запросы и определить, какие будут работать без лишних затрат на рекламу.

Александр Васильев, User Acquisition Specialist в RadASO

Главный результат для нас — аудитория, которую мы забрали у конкурентов. Apple Search Ads направлена на борьбу между конкурентами, ведь пользователи в основном ищут конкретные названия приложений. И здесь наша задача сделать так, чтобы даже при поиске конкурентов OLX в App Store предлагалось приложение нашего партнера.

Что дальше

В сфере платного канала планируем больше внимания направить кроме Google Ads на Meta, DV360, Tik Tok, LinkedIn и Double Click (популярная система автоматизации покупки рекламы). Наша цель — держать лидерство в основных категориях, сохранять и увеличивать свою долю на рынке. SEO-команда продолжает работу по запуску responsive web design украинского сайта OLX. Речь о концепции дизайна, при которой страница сайта автоматически подстраивается под размеры экрана устройства. Это обеспечит наилучшее отображение контента на странице, без необходимости создавать страницы под отдельные типы устройств или размеры экранов. Планируем расширить функционал меню в чат-боте и внедрять новые подходы, в частности праздничную геймификацию.

Ежедневно наши команды получают опыт работы с представительствами OLX в разных странах. Это позволяет видеть разницу в подходах и совершенствовать собственную экспертизу. Многолетняя работа с партнером демонстрирует, что использование комплексного подхода в диджитал-продвижении помогает находить новые точки роста.

Отношения между командами Netpeak i OLX уже давно вышли за рамки «клиент-агентство», трансформировавшись в партнерские и дружеские.

Со стороны olx.ua: Андрей Васильев, CMO, Ирина Титова, Product Marketing Manager.

Со стороны Netpeak Agencies Group (команда OLX): Елена Кушина, Chief Executive Officer, Люба Олексенко, Алина Козачок, Project Managers, Александр Щербина, PPC Team Lead, Максим Сокол, PPC Tech Lead, Вадим Рыжих, Data Analyst.

Фото с рабочей встречи в Познани (Польша): Maciej Sloma, Head of Performance Marketing EU OLX, Елена Кушина, Chief Executive Officer, Любовь Олексенко, Project Manager в Netpeak Agencies Group (команда OLX).

Со стороны olx.ua: Андрей Васильев, CMO, Ирина Титова, Product marketing manager, Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость, Алена Горковенко, Marketing Team Manager OLX Ukraine and Central Asia, Мария Лисица, SMM & PR Manager, Юлия Козар, Senior brand manager.



Со стороны Netpeak Agencies Group (команда OLX): Александр Щербина, PPC Team Lead, Ирина Менив, SEO Team Lead, Люба Олексенко, Project Manager, Дмитрий Красовский, SEO Tech Lead.