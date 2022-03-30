Розкажіть про свою задачу
Кейси

Як ми знайшли 50 000 охочих відкрити свою справу на OLX — кейс Netpeak
Максим Сокол
158 6 0
1648634402
23

З початку пандемії чимало українських підприємців вперше прийшли в онлайн, тож шукали найбільш ефективні шляхи до своєї цільової аудиторії. Маркетплейси пішли назустріч: OLX, наприклад, розширив можливості бізнес-акаунтів — вони стали повноцінними інтернет-магазинами.

Керівництво OLX поставило перед агентством Netpeak завдання збільшити кількість підприємців з бізнес-акаунтами. Знайти підприємців онлайн — складне завдання, але ми це зробили: за півтора року знайшли понад 50 000 охочих відкрити свою справу на OLX.

Хто наш клієнт

OLX.ua — найбільший український сервіс оголошень, входить до складу OLX Group, яка працює більше ніж у 30 країнах світу (300 млн MAU). OLX допомагає орендувати або здати нерухомість, придбати будь-які речі, знайти співробітників, розвивати бізнес. В Україні застосунок OLX є у кожному третьому смартфоні.

OLX — один з перших клієнтів Netpeak, ми співпрацюємо з 2007 року в PPC (пошукова, медійна та реклама застосунків), SEO та ASO. З початку 2020 року працюємо у B2B-напрямку: шукаємо підприємців, які створюватимуть та розвиватимуть свій бізнес на OLX.

Сьогодні на сайті більше двох мільйонів оголошень від представників бізнесу. Приблизно 25% з усіх продавців OLX — підприємці. Сьогодні на платформі активні понад 26 тисяч OLX-магазинів.

OLX-магазин_2

Так виглядає OLX-магазин

Кого ми шукали

Головна мета B2B-проекту — збільшувати кількість активних користувачів, дохід від представників малого та середнього бізнесу, які використовують OLX-магазин.

У першу чергу ми шукали:

  • власників малого та середнього бізнесу;
  • приватних підприємців з великою кількістю товарів на продаж;
  • приватних підприємців з не дуже великим асортиментом товарів, які зацікавлені у рекламі товарів на OLX;
  • людей, які тільки починають продавати онлайн.

Розмежувати цю аудиторію під час налаштування реклами важко, тому ми визначили всіх як представників бізнесу та використали єдиний меседж: «Відкрий свою справу на OLX, створи власний магазин».

Як ми знаходили підприємців онлайн

По-перше, важливо зрозуміти, що для власників бізнесу важливий адресний підхід: розвивати контент сайту та сподіватися на цільовий трафік з пошукових платформ безглуздо. Тому ми з початку зробили ставку на рекламні джерела, а саме:

  • Google Ads;
  • Facebook Ads;
  • TikTok Ads;
  • Viber;
  • Telegram.

Алгоритм був таким:

  1. Користувач бачить, відкриває та заповнює форму.
  2. Ми спрямовуємо лід до менеджера та надсилаємо клієнту інформацію про бізнес-сторінки OLX на email.
  3. Лід отримує презентацію основних переваг та рекламних пакетів, а згодом створює OLX-магазин і замовляє рекламу на сайті.

На верхньому етапі ми проводили аналіз CTR: як користувачі реагують на оголошення. Невеликий спойлер: основний трафік був з Facebook Ads, тому ми дивилися на ефективність наших креативів та оголошень. Далі, виходячи з CR відкриття форми в ліда, ми розуміли, наскільки форма зручна для користувача і наскільки він відповідає нашому «ідеальному портрету ліда». Після цього вся інформація про лід йшла менеджерам по роботі з бізнес-клієнтами.

До розробки лід-форм ми підійшли особливо ретельно. Нам важливо було зрозуміти інтент ліда, його готовність купувати пакети розміщень, розмір бізнесу та досвід в онлайн-продажах. В результаті ми використали:

  • форму на сайті;
  • лід-форму в Facebook Ads;
  • лід-форму в Marquiz;
  • чат-бот у Facebook Ads;
  • Telegram/Viber чат-бот.

Перший крок — реклама у Google Ads та Facebook Ads.

Google Ads: найбільш дорога платформа для пошуку підприємців

У Google Ads ми використовували пошукові та контекстно-медійні кампанії. Для пошукових ми ретельно пропрацювали структуру кампаній:

  • орієнтовані на продавців кампанії розділили за основними вертикалями сайту OLX: робота, нерухомість, транспорт, товарні вертикалі (з ключовими словами «продати автомобільні запчастини», «здати квартиру», «знайти співробітників»);
  • брендові кампанії з ключовими словами «бізнес на olx», «олх магазин» тощо;
  • кампанії з ремаркетингу.

При цьому ми орієнтувалися на такі типи аудиторії:

  • кастомні аудиторії підприємців;
  • користувачі, які недавно відкрили бізнес або планують відкрити бізнес;
  • користувачі, що за характеристиками схожі на підприємців (look-a-like);
  • аудиторії ремаркетингу

Для збору лідів використовували форму на сайті.

форма на сайті

Спочатку вирішили використати невеликий бюджет, 15-20% від бюджету на місяць, щоб дізнатися реальну ціну нашого ліда, зрозуміти, де потрібно оптимізувати процес.

У перший місяць роботи кампанії ми отримали аномально високу ціну за лід. Контекстно-медійні кампанії для залучення підприємців практично неефективні, як і пошукові кампанії з таргетингом на потенційних продавців.

Тому ми зменшили витрати на Google Ads (залишили лише брендові кампанії) та надалі запускали кампанії у Facebook, які вели на лендинг із формою. Це дозволило нам знизити вартість ліда на 61% у наступні два місяці.

график кейс olx

Графік зміни витрат на рекламу, обсягу та вартості ліда за всіма джерелами

Facebook Ads: максимум цільового трафіку за прийнятною ціною

Коли ми побачили результати у Facebook, вирішили запустити більше кампаній, насамперед з ціллю «генерація лідів» із вбудованою лід-формою. Таргетинг налаштували так:

  1. З look-a-like аудиторіями — користувачі, схожі на поточні ліди.
  2. Аудиторії ремаркетингу.
  3. Аудиторії за інтересами розділили на дві групи:
  • малий та середній бізнес, промисловість та інші;
  • власники бізнесу, власники малих підприємств та інші.

При підвищенні витрат у квітні практично в 6 разів ціна ліда зросла лише на 34%. Наприкінці квітня минулого року OLX зробив великий ребрендинг: змінився логотип, слоган та дизайн платформи. Ми замінили креативи у всіх оголошеннях кампаній Facebook Ads, перерозподілили бюджет, оновили тексти оголошень.

замінили креативи у всіх оголошеннях кампаній Facebook

Результат — зниження вартості ліда на 46%. У наступні два місяці ціна ліда залишалася на одному рівні (зміни у межах 5-10%). Тобто з травня по липень нам вдалося викупити такий самий обсяг лідів, як і в березні, але з вдвічі меншими витратами на рекламу.

Трохи згодом ми запустили рекламні кампанії у Facebook на аудиторії для категорій «робота», «транспорт», «нерухомість».

Орієнтувалися на користувачів сайту, які публікували оголошення у цих категоріях, але ще не створювали бізнес-сторінку та не купували пакети розміщень. Серед цих продавців ми сподівалися знайти нашу цільову аудиторію: ріелторів, автомобільних дилерів, HR-фахівців.

Запустили по дві рекламні кампанії на кожну категорію: з таргетингом на аудиторію цієї бази та look-a-like аудиторією. Наш дизайнер розробив нові типи креативів: з ілюстраціями та «живими» фото.

з ілюстраціями та «живими» фото

Реклама в TikTok — результати експерименту

Ми любимо експерименти, тому вирішили протестувати рекламу у TikTok. Принцип роботи в TikTok Ads дуже подібний до Facebook. Ми змоделювали структуру кампаній, провели інтеграцію TikTok-пікселя з лід-формою, налаштували події та додали потрібні креативи.

вирішили протестувати рекламу у TikTok_1

Результати TikTok-кампаній: ціна ліда на 18% нижча, ніж з Facebook, але конверсія далі по воронці досить низька, тож ціна ліда, який йде менеджеру, виявилася нарівні з ціною з інших джерел.

Оптимізація конверсій: чат-бот у Messenger, лід-форма у Marquiz

Внаслідок запуску нових кампаній та тестування різних інструментів вартість ліда збільшується. Але цей негативний для просування ефект можна врівноважити за рахунок зростання відсотка конверсій. У липні минулого року конверсія з лідів у власників OLX-магазинів склала 13,5%, і ми вирішили збільшити цей показник. Для цього:

  • розширили лід-форму питаннями про напрямок бізнесу, кількість товарів та готовність виділяти бюджет на рекламу;
  • у Google Ads залишили лише брендові рекламні кампанії: їх бачать лише ті, хто шукає способи продажу чи запуску бізнесу на OLX;
  • протестували для збору лідів чат-бот у Messenger та лід-форму у сервісі Marquiz;
  • використали всі доступні типи креативів нового брендбуку OLX.

Що більше запитань у формі, то менше користувачів дійдуть до thank-you-page. Але це надійний спосіб відфільтрувати тих, хто насправді не зацікавлений у створенні інтернет-магазину.

Ми автоматизували процес передачі лідів у CRM клієнта. Для цього скористалися сервісом Zapier та скриптами Google Apps.

автоматизували процес передачі лідів у CRM клієнта

Після заповнення форми користувачем усі дані за допомогою Zapier потрапляють у таблицю Google, а далі за допомогою скрипту в адмін-панель лендингу та CRM. Завдяки цьому ми сегментували лідів, зрозуміли, як вони реагують на питання, і надалі коригували форми.

Найкраще спрацювали кампанії з лід-формою сервісу Marquiz, де CPL була вищою лише на 8%, ніж у кампаніях з лід-формою Facebook. Ті ж кампанії з чат-ботом у Messenger давали лідів на 20% дорожче.

Чат-бот у Messenger не дуже ефективний при побудові складних лід-форм і працює лише в одній платформі, Facebook Ads. Тому ми вирішили працювати лише з кампаніями з лід-формами Facebook та Marquiz.

з лід-формами Facebook та Marquiz

У наступні чотири місяці вартість ліда збільшилася на 43%, але конверсія з лідів у творців OLX-магазинів зросла на 38%, а кількість самих власників OLX-магазинів зросла на 98%.

Після успішного підвищення обсягу якісних лідів ми запропонували клієнту оптимізувати роботу менеджерів для бізнес-клієнтів. Для цього ми розділили всіх лідів на цільові (Leads to call) і нецільові (Leads to email).

розділили всіх лідів на цільові (Leads to call) і нецільові (Leads to email)

Власників невеликого бізнесу, тих, хто має багато товарів на продаж і хто готовий виділяти гроші на покупку пакетів розміщень, ми визначали як цільових лідів — їх ми одразу спрямовували на менеджерів OLX.

Іншим — нецільовим — ми надсилали листа з повною інформацією про бізнес на OLX: як створити магазин, основні переваги, пакети розміщень та скільки вони коштують.

В результаті:

  • ми сфокусували роботу менеджерів тільки на лідах, які з великою ймовірністю здійснять покупку пакетів;
  • у менеджера стало більше часу на презентацію послуг від OLX;
  • користувач, якому цікава лише інформація про бізнес-сторінки OLX, знайомиться з нею самостійно.

Головним результатом стало зниження вартості залучення потенційних власників OLX-магазинів — на 26%.

Щоб утримати вартість ліда від подальшого зростання ми:

  • розширили аудиторію інтересів у Facebook Ads — додали ще дві групи з інтересами, пов'язаними з підприємництвом та маркетингом;
  • запустили кампанії на нові аудиторії OLX — на користувачів, які розміщують оголошення та тих, хто раніше належав до бізнес-користувачів;
  • розробили чат-бот для Telegram та Viber за допомогою BotHelp і запустили на нього кампанії у Facebook;
  • оновили дизайн креативів;
  • запустили КМС-кампанію у Viber.

Хороший результат показали кампанії з чат-ботом Telegram та Viber: вартість ліда нижча на 15%, ніж на інших майданчиках. Але основна цінність цього інструменту в тому, що він залишається в роботі з користувачем, навіть коли той не дав відповіді на всі запитання.

Якщо клієнт додав чат-бота, почав відповідати на запитання форми, потім відволікся і пішов з месенджера, через півгодини йому прийде повідомлення з питанням. Якщо процес залишається незавершеним, повідомлення прийде через добу. Ще через добу прийде фінальне повідомлення з посиланнями на Help Center від OLX, де міститься вся інформація про магазин.

Такий безкоштовний ремаркетинг збільшує конверсію з відкриття форми у фінальне наповнення. Наприклад, показник конверсії заповнення форми Marquiz — 18%, в чат-боті — 30%.

На превеликий жаль, рекламні кампанії в Viber не виправдали себе: вартість ліда виявилася в 2,5 рази вищою за середній результат на інших платформах.

Після впровадження всіх операцій з оптимізації кампаній ми почали передавати менеджерам значно менше лідів. Якщо раніше таких було 65-70% від усіх, то у жовтні вже 33%. Дві третини всіх залучених лідів отримували листи на електронну пошту та самостійно знайомилися з інформацією про OLX-магазин. Це спричинило зростання конверсій лідів у власників OLX-магазинів ще на 38%.

Мета — безперервне вдосконалення

За півтора року ми стикалися з вигоранням аудиторій, зниженням ефективності пошукових кампаній, інструментів із лід-формами. Тому процес оптимізації тут практично нескінченний. Що буде в найближчому майбутньому:

  • робота з тими, хто просто цікавиться OLX-магазинами — розробляємо нову стратегію спільно з фахівцями з email-маркетингу OLX та Netpeak;
  • тісна комунікація з b2b-менеджерами — щотижневі zoom-зустрічі допомагають отримати більше інформації про життя ліда на всіх етапах воронки;
  • скорочення часу на передачу ліда до менеджерів — зараз із боку клієнта йде впровадження нової CRM-системи, це значно оптимізує процес.

Читайте також:

6
0
2
просування в соцмережах
Максим Сокол

В інтернет-маркетингу з 2016. Сертифікований спеціаліст Google Ads (пошукова, медійна реклама), Google Analytics та Яндекс.Дірект.

Інші пости цього автора

Свіжі

Правда про війну в Україні. Що робить IT-команда з Truth Fund

Як боротись із фейками та поширювати правду.

Антикейси — топи TECHIIA, Party.Space та Netpeak про свої найкорисніші помилки

Інсайти ІТ FuckUp Night, івенту Європейської асоціації програмної інженерії. Три антикейса в добірці медіа Speka.

Три уроки від контент-менеджера для контент-менеджера

Копірайтерам в поміч. Досвід створення текстів для розсилань у форматі трьох уроків із контент-маркетингу. Читаємо і зберігаємо, використовуємо і ділимося власним досвідом у коментарях.

Коментарі (0)

Останні коментарі

Від старих до нових
Від нових до старих
Топ коментарів

    Будь ласка, залогіньтеся, щоб залишити коментар

    Ви маєте перейти на читацький профіль перед тим, як залишити коментар

    Підпишіться

    на найкориснішу розсилку з інтернет-маркетингу
    Cookies policy
    Коли ви переглядаєте цей сайт, ви погоджуєтесь з нашими правилами конфіденційності — Погодитися