Как сэкономить время специалиста при работе с крупным проектом — на примере OLX

«Что мы делаем со временем? В ответе на этот вопрос состоит смысл жизни», — считает герой фильма «Молодость без молодости». Что делают большую часть времени специалисты по контекстной рекламе в крупных проектах — отлично известно: готовят отчетность, вручную собирают и обрабатывают данные из Google Рекламы, Facebook, Директ и десятков других источников.
Я решил сэкономить время команде специалистов, рекламирующих OLX, внедрив специальный инструмент веб-аналитики. Возможно, вам такой тоже пригодится.
Что нужно было сделать?
Автоматизировать процесс
В результате необходимо было получить два отчета: один для рекламы на десктопе и один для мобайла.
Чуть подробнее.
В таблицу для рекламы на десктопе должна была собираться информация по продвижению в разрезе категорий рекламных кампаний (брендовые, общие кампании), типов устройств, источников.
Основные показатели:
- Day — день, за который была собрана статистика;
- Source — рекламная площадка / источник;
- Device — тип устройства;
- Category — категория рекламной кампании;
- Impressions — количество показов;
- Clicks — количество кликов;
- Cost — стоимость;
- AdPosts — количество полученных постингов объявлений;
- Reply — количество полученных откликов на объявления.
Источники данных:
- Google Реклама — данные о кликах, показах и тратах на рекламу;
- Яндекс.Директ — данные о кликах, показах и тратах на рекламу;
- AT Internet — данные о постингах и откликах на объявления.
В таблицу по мобайлу должна была собираться информация о продвижении мобильного приложения в разрезе источников, типов рекламных кампаний (инсталлы, привлечение) и платформ (Android, iOS).
Основные показатели:
- Day — дата, за которую была собрана статистика;
- Source — источник;
- CampaignType — тип рекламной кампании;
- Platform — платформа Android или iOS;
- Impressions — количество показов;
- Clicks — количество кликов;
- Cost — стоимость;
- Installs — количество инсталлов;
- DAUs — среднее количество активных пользователей в приложении за один день;
- MAUs — среднее количество активных пользователей в приложении за один месяц;
- RetainerUsers — количество вернувшихся в приложение пользователей;
- CohortsSessions — количество сессий вернувшихся в приложение пользователей;
- CohortsAdPost — количество конверсий в постинг от вернувшихся пользователей;
- CohortsReplies — количество конверсий в отклик от вернувшихся в приложение пользователей.
Источники данных:
- Google Реклама — клики, показы, стоимость;
- Facebook — клики, показы, стоимость;
- MyTarget — клики, показы, стоимость;
- Яндекс.Директ — клики, показы, стоимость
- AdJust — установки, количество вернувшихся пользователей, количество сессий вернувшихся в приложение пользователей, количество конверсий в постинг от вернувшихся пользователей, количество конверсий в отклик от вернувшихся в приложение пользователей, DAUs, MAUs.
Какие инструменты я использовал?
1. Язык R — для сбора информации из API всех источников, консолидации и передачи данных на хранение.
Какие пакеты языка R я использовал:
- RAdwords — API Google Реклама;
- ryandexdirect — API Яндекс Директ;
- adjust — API AdJust;
- rfacebookstat — API Facebook;
- rmytarget — API MyTarget.
2. Google BigQuery — для хранения данных, очень простая в обращении облачная база данных, не требует дополнительного администрирования. Более того — условно бесплатная.
3. Microsoft Power BI — для визуализации данных, бесплатный инструмент.
Что получилось?
Написал два скрипта, которые ежедневно запускаются в фоновом режиме, собирают все данные, приводят их к единой валюте (UAH) и записывают в Google BigQuery. К BigQuery подключена Power BI, в которой настроена визуализация отчетов. В результате в любой момент можно обновить все данные нажатием одной кнопки и поделиться ими с командой нажатием кнопки «опубликовать».
Схема готового веб-аналитического инструмента:
Принцип работы инструмента:
- С понедельника по пятницу автоматически запускаются скрипты R для сбора и консолидации данных из API всех источников.
- При сборе данных в Google BigQuery записываются логи работы скриптов, собирающих информацию из API.
- Запускается скрипт R, который проверяет логи работы скриптов по сбору данных.
- Если в логах найдены ошибки или предупреждения о том, что данные могли быть собраны некорректно, автоматически формируется письмо с информацией по ошибкам и предупреждениям. Письмо отправляется на почту ответственному специалисту и разработчику автоматизации.
- В случае успешного прохождения проверки логов собранные данные передаются в соответствующие таблицы Google BigQuery.
- Данные обновляются и публикуются нажатием двух кнопок в Power BI.
Так выглядит отчет по рекламе на десктопе:
Отчет по рекламе мобильного приложения:
На разработку инструмента понадобилось 30 часов, при этом много времени ушло на настройку сбора данных из шести источников. Обычно данные собираются из двух-трех источников, на разработку требуется значительно меньше времени: 10-15 часов.
Результаты
- На сбор данных, составление и проверку отчетов в ручном режиме специалисты тратили примерно 30 часов в месяц. Сейчас — несколько минут.
- Раньше отчеты обновлялись еженедельно, сейчас — ежедневно.
Когда работаешь с большим проектом, рано или поздно наступает момент, когда ты просто тонешь в море с отчетами. Допустим, что вы уже знаете, какие показатели и метрики необходимо анализировать, но если готовите отчеты вручную, у вас как минимум две проблемы:
1. Человеческий фактор — от ошибок никто не застрахован и они точно будут.
2. Время — на сбор и сведение всех данных уходит крайне много времени на постоянной основе.
После автоматизации отчетности мы получили, во-первых, всегда актуальные и корректные данные, а, во-вторых, свободное время, которое теперь тратим не на подготовку отчетов, а на развитие проекта.
По теме
Сколько стоил клик в Google Ads в Казахстане во втором квартале 2021 года
Используйте эти данные в составлении медиапланов. Зная стоимость клика в тематике или регионе, коэффициент конверсии на сайте, вы можете оценить объем инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии. Читать дальше!
Как настроить Google Analytics — инструкция для новичков
Шаги, которые необходимо выполнить для правильного сбора и анализа данных сайта
Как мы внедрили BI-аналитику в отделе контекстной рекламы
Зачем внедрять BI-решение для бизнеса, какие функции отдел может решить с помощью автоматизации? Кейс Netpeak.
Свежее
Как с помощью разнообразия контент-плана увеличить доход от рассылок — кейс fatline.com.ua
Новые триггеры, разнообразие рассылок и обновленная форма подписки дали нужный результат.
Как с помощью ASO увеличить количество бесплатных установок на 25% — кейс monobank
Нам удалось увеличить количество органических показов на 63% и установок на 25%.
Как маркетинговому агентству выйти на зарубежный рынок. Опыт ADINDEX
Зачем нужно выходить за рубеж, если и в своей стране все идет неплохо, да и вообще — нет времени на продвижение на незнакомом рынке? Давайте разбираться вместе!