Как получить +26,5% трафика и +15,5% загрузок в Google Play через CSL — кейс Nicegram
Проект: Nicegram.
Период: январь 2025 – апрель 2025 (продолжаем работу).
Регион: США, Индия.
Услуга: ASO.
Кто наш партнер
Nicegram — мессенджер на базе Telegram API с поддержкой мультиаккаунтов, встроенным AI-помощником, холодным криптокошельком, расширенными настройками конфиденциальности и другими уникальными возможностями.
Цель продвижения
Увеличить трафик в Google Play — посещения страницы и загрузки приложения.
Стратегия работы
При разработке стратегии мы опирались на два ключевых инсайта:
- основной объем трафика обеспечивают брендовые запросы, 40% — по Nicegram, 37% — по бренду конкурента Telegram;
- визуальное оформление приложения регулярно обновляется с учетом актуальных ASO-подходов.
Учитывая это, мы сформировали пошаговую стратегию с фокусом на тестирование гипотез и доработку сильных сторон.
Шаг 1. Настройка Custom Store Listing
Поскольку более трети поискового трафика приходит по бренду конкурента, команда RadASO приняла решение использовать Custom Store Listing (CSL) в Google Play — на брендовый ключ telegram. Так мы показали отдельную версию страницы тем пользователям, которые ищут конкурента, но потенциально готовы рассмотреть альтернативу.
Вместе с партнером мы выбрали два приоритетных региона для запуска CSL:
- Индия — лидер по количеству установок Nicegram;
- США — крупнейший мировой рынок.
Шаг 2. Анализ графики и составление гипотез
Далее мы сравнили оригинальное оформление Nicegram с графикой Telegram — основного конкурента и источника значительного объема брендового трафика.
Графика Telegram.
Оригинальная графика Nicegram.
В результате анализа мы приняли решение использовать цветовую палитру и стиль Telegram, поскольку Nicegram построен на его базе. Это повысило узнаваемость и эффективность привлечения аудитории.
Также мы заменили заголовок «Nicegram: Secure AI Messenger» на «Nicegram: Unlimited Telegram», акцентируя внимание на ключевом преимуществе — расширенных возможностях по сравнению с оригинальным мессенджером.
Шаг 3. Создание нового оформления
Для Custom Store Listing мы разработали новую визуальную концепцию, ориентированную на пользователей, знакомых с Telegram.
- Иконка оформлена в узнаваемом стиле, визуально отсылающем к Telegram.
- Первый скриншот усиливает это впечатление, подчеркивая связь между двумя продуктами.
- Остальные скриншоты фокусируются на уникальных возможностях и расширенном функционале Nicegram.
Как оптимизация графики привела к +16% CR в App Store и +5,5% в Google Play — читайте детальнее в
Результаты запуска CSL
Сначала мы включили кастомную страницу на 50% аудитории, чтобы протестировать эффективность новой графики без риска для основного трафика.
После запуска проанализировали ключевые метрики:
- Store Listing Visitors — количество пользователей, посетивших страницу;
- Store Listing Acquisitions — количество установок приложения.
Результаты:
- CSL стабильно опережала оригинальную страницу по числу посещений;
- загрузки также превышали показатели основной версии;
- отдельная фильтрация по ключу telegram показала рост как по посещениям, так и по установкам.
В числовых показателях мы получили рост посещений на 26,5% и загрузок — на 15,5%.
Сравнение трафика CSL и основной страницы: рост посещаемости после запуска кастомной версии
Сравнение установок с кастомной и основной страниц: рост показателей после запуска CSL
Изменение количества посещений и установок по ключу telegram после запуска CSL
Масштабирование и развитие
После того как кастомная страница показала стабильный рост посещений и установок, команда RadASO — в согласовании с партнером — развернула CSL на всю аудиторию. Такой поэтапный подход позволил минимизировать риски: сначала протестировали гипотезу, затем — масштабировали успешное решение.
На этом работа не завершилась. Nicegram активно развивается, регулярно добавляя новые функции, а конкуренты усиливают свою графику. Чтобы удерживать позиции и быстро реагировать на изменения, мы регулярно анализируем результаты и каждые несколько месяцев предлагаем актуальные обновления CSL.
Команда проекта: Ольга Грек, ASO Team Lead; Алексей Стенгач, ASO Specialist; Татьяна Мельник, Client Project Manager.
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