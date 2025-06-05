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Как получить +26,5% трафика и +15,5% загрузок в Google Play через CSL — кейс Nicegram
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Алексей Стенгач

Проект: Nicegram.

Период: январь 2025 – апрель 2025 (продолжаем работу).

Регион: США, Индия.

Услуга: ASO.

Кто наш партнер

Nicegram — мессенджер на базе Telegram API с поддержкой мультиаккаунтов, встроенным AI-помощником, холодным криптокошельком, расширенными настройками конфиденциальности и другими уникальными возможностями.

Цель продвижения

Увеличить трафик в Google Play — посещения страницы и загрузки приложения.

Стратегия работы

При разработке стратегии мы опирались на два ключевых инсайта:

  • основной объем трафика обеспечивают брендовые запросы, 40% — по Nicegram, 37% — по бренду конкурента Telegram;
  • визуальное оформление приложения регулярно обновляется с учетом актуальных ASO-подходов.

Учитывая это, мы сформировали пошаговую стратегию с фокусом на тестирование гипотез и доработку сильных сторон.

  1. Настройка Custom Store Listing.
  2. Анализ графики и составление гипотез.
  3. Создание нового оформления.

Шаг 1. Настройка Custom Store Listing

Поскольку более трети поискового трафика приходит по бренду конкурента, команда RadASO приняла решение использовать Custom Store Listing (CSL) в Google Play — на брендовый ключ telegram. Так мы показали отдельную версию страницы тем пользователям, которые ищут конкурента, но потенциально готовы рассмотреть альтернативу.

Вместе с партнером мы выбрали два приоритетных региона для запуска CSL:

  • Индия — лидер по количеству установок Nicegram;
  • США — крупнейший мировой рынок.

Шаг 2. Анализ графики и составление гипотез

Далее мы сравнили оригинальное оформление Nicegram с графикой Telegram — основного конкурента и источника значительного объема брендового трафика.

Графика Telegram.

Nicegram ASO графика Telegram для Custom Store Listing

Оригинальная графика Nicegram.

Nicegram ASO оригинальная графика Nicegram для Custom Store Listing

В результате анализа мы приняли решение использовать цветовую палитру и стиль Telegram, поскольку Nicegram построен на его базе. Это повысило узнаваемость и эффективность привлечения аудитории.

Также мы заменили заголовок «Nicegram: Secure AI Messenger» на «Nicegram: Unlimited Telegram», акцентируя внимание на ключевом преимуществе — расширенных возможностях по сравнению с оригинальным мессенджером.

Шаг 3. Создание нового оформления

Для Custom Store Listing мы разработали новую визуальную концепцию, ориентированную на пользователей, знакомых с Telegram.

Nicegram ASO новая графика Nicegram для Custom Store Listing

  1. Иконка оформлена в узнаваемом стиле, визуально отсылающем к Telegram.
  2. Первый скриншот усиливает это впечатление, подчеркивая связь между двумя продуктами.
  3. Остальные скриншоты фокусируются на уникальных возможностях и расширенном функционале Nicegram.

Как оптимизация графики привела к +16% CR в App Store и +5,5% в Google Play — читайте детальнее в кейсе Shkaf.

Результаты запуска CSL

Сначала мы включили кастомную страницу на 50% аудитории, чтобы протестировать эффективность новой графики без риска для основного трафика.

После запуска проанализировали ключевые метрики:

  • Store Listing Visitors — количество пользователей, посетивших страницу;
  • Store Listing Acquisitions — количество установок приложения.

Результаты:

  • CSL стабильно опережала оригинальную страницу по числу посещений;
  • загрузки также превышали показатели основной версии;
  • отдельная фильтрация по ключу telegram показала рост как по посещениям, так и по установкам.

В числовых показателях мы получили рост посещений на 26,5% и загрузок — на 15,5%.

visitors Nicegram ASO

Сравнение трафика CSL и основной страницы: рост посещаемости после запуска кастомной версии

installs Nicegram ASO

Сравнение установок с кастомной и основной страниц: рост показателей после запуска CSL

telegram traffic increase Nicegram ASO

Изменение количества посещений и установок по ключу telegram после запуска CSL

Масштабирование и развитие

После того как кастомная страница показала стабильный рост посещений и установок, команда RadASO — в согласовании с партнером — развернула CSL на всю аудиторию. Такой поэтапный подход позволил минимизировать риски: сначала протестировали гипотезу, затем — масштабировали успешное решение.

На этом работа не завершилась. Nicegram активно развивается, регулярно добавляя новые функции, а конкуренты усиливают свою графику. Чтобы удерживать позиции и быстро реагировать на изменения, мы регулярно анализируем результаты и каждые несколько месяцев предлагаем актуальные обновления CSL.

Команда проекта: Ольга Грек, ASO Team Lead; Алексей Стенгач, ASO Specialist; Татьяна Мельник, Client Project Manager.

Алексей Стенгач

ASO Specialist в RadASO.

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