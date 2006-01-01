Алексей Стенгач

Алексей Стенгач

Автор NJ c 2024
Позиция:
ASO Specialist
Компания:
RadASO
Об авторе:
ASO Specialist в RadASO.

Статьи автора

Кейсы
App Marketing
430 0
Как без глобального редизайна увеличить конверсию в Google Play: кейс eSIM Plus
Кейсы
App Marketing
1283 8
Кейс продвижения аптечного приложения в App Store: +750% показов, +105% загрузок
Кейсы
App Marketing
1222 8
Как получить +26,5% трафика и +15,5% загрузок в Google Play через CSL — кейс Nicegram
Кейсы
App Marketing
1046 8
Как мы обновили страницу COMFY и повысили конверсию в App Store и Google Play
App Marketing
1883 2
Apple App Store Featuring: Как попасть в рекомендованные приложения. Пошаговое руководство
Кейсы
App Marketing
1280 16
Первые шаги в ASO для VR-приложений: Кейс продвижения HaloSphere в Vision Pro App Store
App Marketing
6725 2
Как пройти ревью (проверку) в App Store: обзор App Store Review Guidelines
App Marketing
2824 2
Как оптимизировать конверсии для страниц приложения в App Store и Google Play
App Marketing
3053 2
Самые популярные ключевые слова в App Store за І половину 2024 года. Тенденции и прогнозы
