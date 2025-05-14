Первые шаги в ASO для VR-приложений: Кейс продвижения HaloSphere в Vision Pro App Store

Первые шаги в ASO для VR-приложений: Кейс продвижения HaloSphere в Vision Pro App Store

В конце 2024 года мы начали продвижение VR-приложения для Apple Vision Pro. Это был первый опыт взаимодействия с новым VR App Store — без привычных инструментов ASO. Уже на старте мы столкнулись с рядом ограничений, но нашли рабочие решения и достигли первых заметных результатов, которыми готовы поделиться.

Проект: HaloSphere. Период: ноябрь 2024 — продолжаем работу. Регион: весь мир. Услуга: ASO.

Кто наш партнер

HaloSphere — это приложение для виртуальных путешествий с эффектом полного погружения. В нем сочетаются известные локации, уникальные исчезающие уголки планеты и удобные функции — от интерактивного обучения до офлайн-доступа.

Цель сотрудничества

Увеличить органические показы и загрузки приложения HaloSphere в VR App Store.

Стратегия продвижения

App Store для Vision Pro — это отдельная экосистема с крайне ограниченным маркетинговым функционалом. В нем отсутствует возможность:

В этих условиях мы выстроили пошаговую стратегию продвижения, ориентированную на ручную оптимизацию и максимальное использование доступных каналов.

Шаг 1. Поиск ASO-инструментов под VR

Первым этапом стало исследование рынка ASO-сервисов. На старте мы столкнулись с полной непрозрачностью VR-секции App Store. Отсутствовал функционал:

просмотра поисковой выдачи;

оценки популярности ключевых запросов;

анализа конкурентов.

Это связано с тем, что ни один из крупных ASO-сервисов пока не планировал начинать работу с приложениями для Vision Pro. Однако исходя из быстрого развития рынка и наших запросов в ASO-комьюнити, мы ожидаем появления новых решений в ближайшем будущем.

Шаг 2. Анализ конкурентов

Из-за отсутствия сервисов для поиска и анализа конкурентов в VR App Store, мы проводили сбор вручную через Google и прямой поиск в магазине. Сейчас ниша находится на начальных этапах формирования — это стало нашим преимуществом.

Шаг 3. Сбор семантики с помощью AI и Google Trends

Мы сформировали семантическое ядро вручную.

С помощью ИИ сгенерировали список потенциальных поисковых запросов. Добавили названия конкурентов. Проверили релевантность запросов через Google Trends.

Это дало нам основу для текстовой оптимизации метаданных.

Шаг 4. Расширение и локализация метаданных

Изначально у приложения была активна только одна локаль — English (U.S.). Мы провели обновление метаданных три раза и постепенно расширили количество локалей до 14, охватив ключевые регионы, в которых доступен Vision Pro.

Локализовали поля индексации Title (название приложения) и Subtitle (подзаголовок) для каждой из них — это увеличило потенциальный охват и улучшило видимость в поиске.

Локали, с которыми мы работали:

English (U.S.);

English (U.K.);

English (Canada);

English (Australia);

Korean (U.S.);

Chinese (Simplified);

Chinese (Traditional);

Arabic;

French (France);

French (U.S.);

French (Canada);

Vietnamese;

German;

Japanese.

На этом этапе мы учитывали кросс-локализацию: например, французский язык используется не только во Франции, но и в США. Это позволило задействовать локали из других стран для расширения семантики: например, заполнив французскую локаль в Канаде, мы усилили видимость приложения и по франкоязычным запросам в этой стране.

Такой подход обеспечил синхронизацию ключевых слов между странами с одинаковым языком и позволил максимально эффективно использовать все доступные поля для индексации.

1600% роста загрузок благодаря локализации: узнайте больше в кейсе Mod-Master .

Результаты

Показы и общая видимость (Поиск + Просмотры).

После первого обновления метаданных приложение показало стабильный рост органических показов. Основной прирост обеспечил трафик из поиска App Store (Search) — максимальное количество показов в день выросло с 30 до 92, а среднее количество — с 20 до 60.

Приложение также начало появляться в подборках и категориях (Browse), однако вклад Browse пока остается небольшим и составляет около 7% от общего числа показов. Тем не менее, динамика Browse положительная и демонстрирует потенциал для дальнейшего роста.

Максимальное количество показов в день — рост на 206,7%. Среднее количество показов — рост на 200%. Browse (подборки и категории) — положительная динамика, около 7% от общего числа показов.

Графики иллюстрируют динамику показов после трех релизов обновленных метаданных: отдельно по поисковым показам (Search) и в целом по Search + Browse.

Первые загрузки (Поиск).

До обновления метаданных максимальное количество первых загрузок приложения в день равнялось одному. После релиза новых метаданных этот показатель увеличился до пяти в день.

Среднее количество первых загрузок до обновлений держалось на уровне около 0,3 в день, а к началу января увеличилось до двух в день.

Максимальное количество первых загрузок в день — рост на 400%. Среднее количество первых загрузок — рост на 566,7%.

Пик загрузок 22 ноября связан с активностью партнера и не отражает эффекта ASO.

Общие загрузки (Поиск + Просмотры).

В первые дни после обновления количество загрузок достигло 15 в день, а среднее выросло примерно до четырех в день.

Среднее количество общих загрузок увеличилось на 300–400%. Максимальное количество общих загрузок выросло примерно на 1400%.

Планы и бизнес-инсайты

Традиционный подход к сбору и оптимизации метаданных подтвердил свою эффективность: текстовые метаданные в VR App Store действительно влияют на индексацию по ключевым запросам и позволяют увеличивать органическую видимость приложения.

Однако в условиях отсутствия ASO-сервисов для VR-приложений дальнейший рост требует постоянной адаптации классических ASO-методик. После первых предпринятых шагов мы планируем:

продолжать исследовать семантическое ядро для App Store iPhone — анализировать ключевые запросы с точки зрения релевантности нише и привычной логики пользователей, чтобы понять, как формируются VR-запросы в контексте туризма;

собрать бренды конкурентов напрямую через Vision Pro, а не только через сторонние источники;

перевести базовое семантическое ядро с общими запросами на все открытые локали.

Ограниченность данных по популярности запросов и индексации действительно усложняет процесс, поэтому сейчас мы полагаемся на собственные знания и поддержку профессиональных сообществ, таких как ASO Busters. А также продолжаем тестировать новые идеи и гипотезы — именно это движет нас вперед.

Следите за обновлениями — развитием этого кейса и новыми результатами мы поделимся в будущих материалах.