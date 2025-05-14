Первые шаги в ASO для VR-приложений: Кейс продвижения HaloSphere в Vision Pro App Store
В конце 2024 года мы начали продвижение VR-приложения для Apple Vision Pro. Это был первый опыт взаимодействия с новым VR App Store — без привычных инструментов ASO. Уже на старте мы столкнулись с рядом ограничений, но нашли рабочие решения и достигли первых заметных результатов, которыми готовы поделиться.
Проект: HaloSphere.
Период: ноябрь 2024 — продолжаем работу.
Регион: весь мир.
Услуга: ASO.
Кто наш партнер
HaloSphere — это приложение для виртуальных путешествий с эффектом полного погружения. В нем сочетаются известные локации, уникальные исчезающие уголки планеты и удобные функции — от интерактивного обучения до офлайн-доступа.
Цель сотрудничества
Увеличить органические показы и загрузки приложения HaloSphere в VR App Store.
Стратегия продвижения
App Store для Vision Pro — это отдельная экосистема с крайне ограниченным маркетинговым функционалом. В нем отсутствует возможность:
- запускать рекламу через Apple Ads;
- продвигать подписки (Promo In-Apps) и обновления функционала (In-App Events);
- настраивать разные версии страницы под аудитории (Custom Product Pages);
- использовать базовые инструменты аналитики и A/B тестирования.
В этих условиях мы выстроили пошаговую стратегию продвижения, ориентированную на ручную оптимизацию и максимальное использование доступных каналов.
Шаг 1. Поиск ASO-инструментов под VR
Первым этапом стало исследование рынка ASO-сервисов. На старте мы столкнулись с полной непрозрачностью VR-секции App Store. Отсутствовал функционал:
- просмотра поисковой выдачи;
- оценки популярности ключевых запросов;
- анализа конкурентов.
Это связано с тем, что ни один из крупных ASO-сервисов пока не планировал начинать работу с приложениями для Vision Pro. Однако исходя из быстрого развития рынка и наших запросов в ASO-комьюнити, мы ожидаем появления новых решений в ближайшем будущем.
Шаг 2. Анализ конкурентов
Из-за отсутствия сервисов для поиска и анализа конкурентов в VR App Store, мы проводили сбор вручную через Google и прямой поиск в магазине. Сейчас ниша находится на начальных этапах формирования — это стало нашим преимуществом.
Шаг 3. Сбор семантики с помощью AI и Google Trends
Мы сформировали семантическое ядро вручную.
- С помощью ИИ сгенерировали список потенциальных поисковых запросов.
- Добавили названия конкурентов.
- Проверили релевантность запросов через Google Trends.
Это дало нам основу для текстовой оптимизации метаданных.
Шаг 4. Расширение и локализация метаданных
Изначально у приложения была активна только одна локаль — English (U.S.). Мы провели обновление метаданных три раза и постепенно расширили количество локалей до 14, охватив ключевые регионы, в которых доступен Vision Pro.
Локализовали поля индексации Title (название приложения) и Subtitle (подзаголовок) для каждой из них — это увеличило потенциальный охват и улучшило видимость в поиске.
Локали, с которыми мы работали:
- English (U.S.);
- English (U.K.);
- English (Canada);
- English (Australia);
- Korean (U.S.);
- Chinese (Simplified);
- Chinese (Traditional);
- Arabic;
- French (France);
- French (U.S.);
- French (Canada);
- Vietnamese;
- German;
- Japanese.
На этом этапе мы учитывали кросс-локализацию: например, французский язык используется не только во Франции, но и в США. Это позволило задействовать локали из других стран для расширения семантики: например, заполнив французскую локаль в Канаде, мы усилили видимость приложения и по франкоязычным запросам в этой стране.
Такой подход обеспечил синхронизацию ключевых слов между странами с одинаковым языком и позволил максимально эффективно использовать все доступные поля для индексации.
1600% роста загрузок благодаря локализации: узнайте больше в
Результаты
- Показы и общая видимость (Поиск + Просмотры).
После первого обновления метаданных приложение показало стабильный рост органических показов. Основной прирост обеспечил трафик из поиска App Store (Search) — максимальное количество показов в день выросло с 30 до 92, а среднее количество — с 20 до 60.
Приложение также начало появляться в подборках и категориях (Browse), однако вклад Browse пока остается небольшим и составляет около 7% от общего числа показов. Тем не менее, динамика Browse положительная и демонстрирует потенциал для дальнейшего роста.
Максимальное количество показов в день — рост на 206,7%.
Среднее количество показов — рост на 200%.
Browse (подборки и категории) — положительная динамика, около 7% от общего числа показов.
Графики иллюстрируют динамику показов после трех релизов обновленных метаданных: отдельно по поисковым показам (Search) и в целом по Search + Browse.
- Первые загрузки (Поиск).
До обновления метаданных максимальное количество первых загрузок приложения в день равнялось одному. После релиза новых метаданных этот показатель увеличился до пяти в день.
Среднее количество первых загрузок до обновлений держалось на уровне около 0,3 в день, а к началу января увеличилось до двух в день.
Максимальное количество первых загрузок в день — рост на 400%.
Среднее количество первых загрузок — рост на 566,7%.
Пик загрузок 22 ноября связан с активностью партнера и не отражает эффекта ASO.
- Общие загрузки (Поиск + Просмотры).
В первые дни после обновления количество загрузок достигло 15 в день, а среднее выросло примерно до четырех в день.
Среднее количество общих загрузок увеличилось на 300–400%.
Максимальное количество общих загрузок выросло примерно на 1400%.
Планы и бизнес-инсайты
Традиционный подход к сбору и оптимизации метаданных подтвердил свою эффективность: текстовые метаданные в VR App Store действительно влияют на индексацию по ключевым запросам и позволяют увеличивать органическую видимость приложения.
Однако в условиях отсутствия ASO-сервисов для VR-приложений дальнейший рост требует постоянной адаптации классических ASO-методик. После первых предпринятых шагов мы планируем:
- продолжать исследовать семантическое ядро для App Store iPhone — анализировать ключевые запросы с точки зрения релевантности нише и привычной логики пользователей, чтобы понять, как формируются VR-запросы в контексте туризма;
- собрать бренды конкурентов напрямую через Vision Pro, а не только через сторонние источники;
- перевести базовое семантическое ядро с общими запросами на все открытые локали.
Ограниченность данных по популярности запросов и индексации действительно усложняет процесс, поэтому сейчас мы полагаемся на собственные знания и поддержку профессиональных сообществ, таких как ASO Busters. А также продолжаем тестировать новые идеи и гипотезы — именно это движет нас вперед.
Следите за обновлениями — развитием этого кейса и новыми результатами мы поделимся в будущих материалах.
Команда проекта: Алексей Стенгач, ASO Specialist; Ольга Грек, ASO Team Lead; Татьяна Мельник, Client Project Manager.
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