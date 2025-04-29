Гайд по запуску In-App Events и Promotional Content в App Store и Google Play
App Store и Google Play предлагают ряд инструментов для увеличения видимости приложения и работы с конверсией.
В этой статье я расскажу о работе с In-App Events и Promotional Content, а также об отличительных особенностях этих способов продвижения.
Что такое ивенты и их роль в ASO оптимизации
В ASO-оптимизацию входит широкий спектр работ, цель которых:
- увеличить видимость приложения и конверсию в установку;
- охватить как можно больше новых пользователей;
- улучшить результаты работы приложения в целом (app performance).
В 2021 году в рамках обновления iOS 15 Apple представила новую функцию — in-app events (IAE). Она позволяет разработчикам продвигать временные события в приложениях непосредственно в App Store.
Вслед за Apple, в 2022 году, Google выпустил подобную функцию для Android-приложений — Promotional content (ранее LiveOps).
Будучи частью общей ASO-стратегии, in-app events и promotional content влияют на оптимизацию.
Улучшение видимости приложения
Ивенты и промо-контент помогают приложениям стать заметнее: они появляются в результатах поиска — в App Store индексируются поля Name и Description — и могут привлечь внимание редакторов Apple или Google. Попадание в подборки дает дополнительный охват и новых пользователей.
Отмеченные редакторами приложения (featured apps) попадают на вкладки:
- Today, Games, и Apps в App Store;
- Games и Events в Google Play.
Рост вовлеченности пользователей
События и промо-контент — это дополнительная возможность взаимодействия с пользователями. С их помощью можно продвигать самые разные темы: от соревнований и турниров до премьер и крупных обновлений.
Помимо новых, они привлекают и существующих пользователей, а также тех, кто давно не пользовался приложением или уже удалил его.
Увеличение конверсии
Ивенты часто приурочены к сезонным событиям или важному контенту внутри приложения — это легко привлекает внимание юзеров. Их размещение может положительно повлиять на коэффициент конверсии (CR). Поскольку одно из мест показа — результаты поиска, многие пользователи видят баннер ивента вместо скриншотов.
Привлекательная и яркая графика в этом случае мотивирует установить приложение.
Увеличение дохода
Акции и специальные предложения могут стимулировать покупки в приложении, увеличивая доход. Ограниченные во времени офферы также создают эффект срочности, что может привести к резкому росту продаж.
Улучшение пользовательского опыта
Регулярная коммуникация и информирование пользователей об обновлениях и событиях внутри приложения улучшает общее впечатление от продукта.
In-app events в Apple App Store
Apple продвигает IAE через несколько каналов внутри стора, что дает приложениям дополнительную видимость.
Места размещения IAE в App Store
Пользователи могут увидеть события:
- на странице приложения (Product Page);
- в результатах поиска;
- на вкладке Сегодня (Today Tab);
- в редакторских подборках и рекомендациях на вкладках Apps и Games.
In-app events в App Store отображаются в виде баннера с коротким текстом — названием (Name) и описанием (Description). По умолчанию пользователи видят горизонтальный баннер или видео, а при нажатии на него ориентация меняется на портретную.
Note 1: описания для вертикального и горизонтального баннера могут отличаться. Вместе с горизонтальным баннером используется short description, максимальная длина которого — 50 символов. Long description отображается с вертикальным баннером, максимальная длина — 120 символов.
Note 2: ключевые слова из полей Name и Short Description индексируются в поиске App Store.
Виды in-app events
Ивенты запускают, чтобы привлечь внимание, рассказать о новой функции или просто создать ажиотаж вокруг приложения. При запуске Apple предлагает выбрать одну из семи категорий (badges) для события.
- Challenge — ограниченные по времени активности, которые побуждают пользователей достичь цели до окончания ивента. Например, выполнить цель по упражнениям в фитнес-приложении или пройти определенное количество уровней в игре.
- Competition — это активности, где юзеры соревнуются друг с другом за высшее место в рейтинге или за конкретную награду.
- Live Event — события, которые происходят в режиме реального времени и доступны для всех пользователей приложения.
- Major Update — анонс значимых обновлений, новых функций, контента или изменений пользовательского опыта. К таким событиям не относятся мелкие обновления или исправление багов.
- New Season — появление нового уникального контента, сюжетных линий на базе уже существующего. Например, тематический контент в игре или новый сезон популярного шоу.
- Premiere — премьера нового контента.
- Special Event — ограниченные по времени события, которые не относятся ни к одной из перечисленных категорий. Могут охватывать несколько видов активностей или пользовательского опыта, но в любом случае должны давать пользователям что-то новенькое: контент, возможности, товары, уровни.
К ивентам не относятся скидки, распродажи и промо-акции, часто повторяющиеся активности, например, ежедневные задания. Они противоречат правилам Apple и будут отклонены при рассмотрении.
Гайд по запуску IAE
В App Store можно размещать одновременно до пяти ивентов. Их можно быстро запустить в нескольких шагов:
- В App Store Connect в разделе Growth & Marketing перейдите на вкладку In-app Events и создайте новый ивент. На этом этапе дайте общее название событию, которое не будут видеть пользователи — оно будет отображаться только в App Store Connect.
- В открывшемся окне заполните текстовые метаданные, которые будут видны пользователям и индексируются в App Store:
- Name — название должно отражать суть IAE, быть написанным с заглавного регистра и по возможности содержать релевантные ключевые слова, длина — до 30 символов.
- Short Description — краткое описание до 50 символов, которое отображается на баннере.
- Long description (до 120 символов). Предоставьте пользователям дополнительные сведения о событии — эта информация будет открываться пользователю при нажатии на его карточку в виде горизонтального баннера.
- Загрузите креативы в горизонтальном и вертикальном формате. Это может быть как статический баннер, так и видео до 30 секунд. Креативы должны быть привлекательными, ведь они напрямую влияют на конверсию в установку. Для пользователей, которые увидят ивент в результатах поиска, баннер становится своеобразной визитной карточкой приложения вместо привычных скриншотов.
О том, как оптимизация графики в приложении способна кардинально изменить его успех на рынке: Кейс Shkaf. Как графика увеличила конверсию в установку на 16% и инсталлы из органики на 400%.
- Выберите категорию ивента (event badge) — одну из описанных выше. Apple учитывает категории при составлении подборок на вкладках Today, Apps и Games.
- Выберите страны, в которых будет доступно событие. Этот шаг важен, если ваш ивент локализован или ориентирован на конкретный регион.
- Укажите дополнительную информацию:
- длительность (максимум 31 день) — если ваш ивент анонсирует какое-то событие, оно может быть опубликовано за 14 дней до его начала;
- deep link — добавьте ссылку, по которому пользователи перейдут на ивент в вашем приложении. Если диплинк недоступен, используйте универсальную ссылку на приложение в App Store или любую другую — по ней пользователь попадет на домашнюю страницу внутри приложения;
- приоритет — по умолчанию события отображаются на странице в хронологическом порядке, первым отображается самое ранее. Ивенты с высоким приоритетом будут отображаться перед событиями с обычным приоритетом;
- наличие покупки — укажите, предполагает ли ивент покупку внутри приложения;
- цель — выберите, кого вы хотите привлечь: новых пользователей, тех, кто уже установил приложение, но давно не открывал его, или текущую активную аудиторию. Ивент также может быть ориентирован на всех сразу.
- После того, как все поля заполнены, сохраните изменения и отправьте их на ревью, которое обычно занимает до 48 часов.
Оценка эффективности IAE
Статистику по каждому запущенному ивенту можно увидеть в разделе App Analytics в App Store Connect.
Важно: не стоит переживать, если после запуска вы наблюдаете спад в количестве показов приложения. Так бывает, потому что часть показов попадает в отдельную аналитику по ивенту.
К основным показателям эффективности относятся:
- Event Impressions — количество показов в App Store;
- Total Downloads — количество установок приложения после просмотра карточки IAE;
Чтобы аналитика ивента стала доступна, он должен сгенерировать установки (first-time downloads) не менее, чем с пяти уникальных Apple ID.
- App opens — количество кликов по кнопке Open на карточке ивента;
- Event Interactions — общее число взаимодействий пользователей с событием, которое включает в себя как загрузки, так и нажатия по кнопке Open.
Несмотря на то, что порой аналитика ивентов недоступна, это хороший способ привлечь внимание пользователей к событиям и сезонным обновлениям внутри приложения и повысить конверсию.
Promotional Content в Google Play
Теперь расскажу, что включает в себя промо-контент и где его видят пользователи
Что такое promotional content и места размещения
К промо-контенту в Google Play относятся:
- события и контент внутри приложения;
- значимые обновления;
- специальные предложения и скидки, с помощью которых разработчики могут взаимодействовать с пользователями за пределами приложения.
Задача промо-контента — привлечь пользователя, убедить его открыть или установить приложение, воспользоваться спецпредложением для новичков.
Promotional content показывает Google, что вы инвестируете в свое приложение. А это повышает его шансы попасть в редакционные подборки.
Промо-контент отображается в разных разделах Google Play:
- на вкладке Games;
- на вкладке Events;
- в результатах поиска;
- на странице приложения.
Типы промо-контента
При запуске promotional content важно определить, к какой категории он относится. Неправильная классификация может привести к тому, что Google будет ограничивать его охват.
Ниже привожу основные категории, которые доступны в Google Play.
- Events (события) — ограниченные по времени ивенты, которые происходят внутри приложения. Бывают нескольких видов:
- челленджи — пользователи соревнуются друг с другом за награды, место в рейтинге или должны выполнить определенное задание, чтобы получить награду;
- события в режиме реального времени — трансляции, стримы или вебинары;
- сезонные события или приуроченные к праздникам мероприятия и акции.
- Major updates (крупные обновления) — презентации и анонсы крупных обновлений, к которым относится появление новых функций или большого количества нового контента.
- Offers (специальные предложения) — разнообразные скидки и акции на покупки внутри приложения, бонусы и дополнительные вознаграждения для пользователей.
- Pre-registration announcements — информирование предварительно зарегистрированных пользователей о:
- новом контенте в приложении;
- демо-версии приложения — предоставление раннего доступа для зарегистрированных пользователей;
- этапах разработки приложения;
- дате официального релиза.
Гайд по запуску промо-контента
Чтобы запустить ивент, приложение должно отвечать ряду требований.
Порог входа
- Показатель MAU — активные пользователи за последние 28 дней — не опускался ниже 1,6 млн в каждый из дней за последние три месяца. Количество активных установок — не меньше 1,6 млн.
- Показатель MAU — активные пользователи за последние 28 дней — не опускался ниже двух млн в течение последнего месяца. Количество активных инсталлов — не меньше двух млн.
- Траты пользователей составляли не менее $40 000 в каждый из трех календарных месяцев или хотя бы $50 000 за последний календарный месяц.
Категория
Функция promotional content недоступна для таких категорий приложений:
- казино;
- финансы;
- медицина;
- воспитание детей.
В категориях бизнес, знакомства, новости и инструменты функция доступна только для некоторых подкатегорий.
Если приложение соответствует этим критериям, промо-контент будет автоматически доступен в Play Console.
Как создать promotional content в Google Play Console
- Перейдите в раздел Grow Users — Store Presence — Promotional Content. Нажмите кнопку «Создать событие».
- Заполните информацию:
- Event name — название до 80 символов, которое будет отображаться только в Play Console;
- тип и подтип;
- страны/регионы, в которых будет отображаться событие;
- длительность — укажите дату и время начала и конца ивента, не более 4-х недель;
- превью — отметьте, нужно ли отображать его до запланированной даты старта, если хотите, чтобы зарегистрированные пользователи могли получить уведомление о начале события.
Note: превью недоступно для ивентов типа Offer.
- Выберите целевую аудиторию для показа события:
- все или потенциальные пользователи;
- специфическая (в зависимости от региона пользователя или покупателя) или кастомная аудитория.
- Добавьте диплинк, если он есть.
- Заполните метаданные ивента, которые будут видны всем пользователям, для всех необходимых локализаций:
- теглайн — название ивента до 80 символов, которое отражает его суть;
- описание — более детальная характеристика события, которая не дублирует информацию из поля теглайн, до 500 символов;
- графика — primary image и square image;
- видео — не обязательно, но рекомендуется.;
- Нажмите кнопку Submit event, чтобы опубликовать его в Google Play.
Оценка эффективности promotional content
В Play Console доступны отчеты, которые показывают эффективность иванта и результаты за выбранный период.
Отчеты содержат сводные данные по двум направлениям:
- Статистика приложения (App Statistics):
- Installs — количество установок;
- Crashes — количество сбоев и ошибок;
- Ratings — пользовательские оценки;
- Subscriptions — оформленные подписки.
- Привлечение пользователей (User Acquisition):
- Retained installers — привлеченные пользователи;
- Buyers — те, кто совершил покупку в приложении в течение семи дней после установки;
- Subscribers — юзеры, оформившие подписку.
Чтобы просмотреть сводную информацию по активным ивентам, перейдите на страницу Promotional Content. Более подробные отчеты представлены на странице Promotional Content Reports в разделе Grow > Store performance.
На странице Promotional Content Reports можно настроить собственные отчеты и оценить, как разные типы пользователей Google Play взаимодействовали с вашим промо-контентом. Для анализа результатов по большому количеству событий, в Play Console есть возможность выгрузить статистику по всем прошедшим ивентам, начиная с 1 августа 2022 года.
Выводы
- In-App Events и Promotional Content — это неотъемлемые инструменты мобильного маркетинга. Они помогают:
- привлечь новых и удерживать существующих пользователей;
- повысить вовлеченность пользователей;
- стимулировать покупки в приложении;
- влиять на рост конверсии в установку;
- увеличить видимость приложения за счет индексации ключевых слов или получения фичеринга.
- Чтобы получить максимальный эффект, ивенты должны содержать качественный контент и быть креативными.
- Анализируйте, с какими типами соытий ваша аудитория взаимодействует лучше всего, и внедряйте их в свою маркетинговую стратегию.
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