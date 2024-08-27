Кейс Shkaf. Как графика увеличила конверсию в установку на 16% и инсталы из органики на 400%
У вас перспективное приложение и готовы покорять рынки, однако не хватает ключевого фактора, чтобы пользователи массово начали его загружать. Знакомая проблема? В этой статье команда RadASO наглядно показывает, как благодаря глубинному анализу, креативным решениям и продуманной стратегии можно добиться таких результатов. Мы расскажем, как оптимизация графики в приложении (цифровой гардероб) Shkaf кардинально изменила его успех на рынке. Вас ждут инсайты ASO-экспертов, подробное описание ключевых шагов оптимизации и результаты, которые говорят сами за себя.
Ниша: Fashion & Lifestyle app.
Команда: Ирина Незборецкая (ASO-специалист), Анастасия Нарчук (ASO-специалист), Ольга Грек (Team Lead), Анна Романко (Designer), Татьяна Ильенко (Project Manager).
Кто наш партнер
Shkaf — это цифровой шкаф, благодаря которому весь ваш гардероб можно собрать в одном приложении. А также создавать и планировать модные образы каждый день или под определенные события. Вдохновляться луками других или показывать своим друзьям. Категоризировать одежду и смотреть статистику по цвету, бренду, сезону и т.п. в гардеробе.
Цели продвижения
Расширение географии приложения на новых зарубежных рынках и увеличение конверсии с показов в загрузку. Команда работала как с текстовым, так и с графическим АSO для достижения этой цели. В этом кейсе подробно расскажем о второй составляющей.
Главные вызовы
- Непонятная для иностранных рынков иконка, ведь ее главным элементом была кириллическая буква «Ф» в названии бренда.
- Функционал в App Store и Google Play несколько отличался друг от друга.
- Не все пользователи понимали, как использовать такое приложение. Оно казалось сложным.
Действия команды
Графическая оптимизация в RadASO базируется на методе CRO Loop (Conversion Rate Optimization). Описание этой стратегии с ключевыми этапами рассмотрим ниже.
Шаг 1. Исследовали приложение.
- Ознакомились с функционалом и определили преимущества перед конкурентами.
Shkaf имеет большой функционал по сравнению с конкурентами. Это не только приложение, где собраны все вещи в одном месте, это еще и так называемая социальная сеть для модников. Здесь пользователь может просматривать образы других пользователей, ставить ругательства, сохранять себе идеи, а также вдохновлять своими ответными образами. В этой нише команда RadASO заметила такой функционал в единицах. Именно поэтому решили обязательно продемонстрировать его на скриншотах.
- Проанализировали все отзывы пользователей.
Из отзывов стало известно, что пользователям нравится легкость добавления вещей и создания образов в приложении. Именно эти особенности и полезные функции мы продемонстрировали на первых скриншотах.
- Проанализировали графику конкурентов-лидеров по нише по следующим критериям:
• изображающие на иконках;
• какие функции демонстрируют на скриншотах и в какой последовательности;
• какие цвета используют;
• какими дополнительными графическими элементами привлекают внимание.
Анализ показал, что графика в нише очень многообразна. Единого цветового стиля нет. Однако стало ясно, что приложения, сочетающие интересные графические компоненты вместе с интуитивной и понятной демонстрацией функций, выделяются из общей массы конкурентов.
Команда собрала наиболее популярные графические элементы, связанные с нишей на иконках конкурентов: элементы гардероба (вешалка, шкаф) и вещи. Они были использованы при создании новой иконки для бренда клиента.
Шаг 2: Сгенерировали и утвердили гипотезу
- Во время брейншторма сформировали гипотезы, как изменение того или иного элемента может повлиять на конверсию.
После внутреннего брейншторма с командой согласовали три сета скриншотов и два варианта иконок, на которые потенциально реагировали пользователи. В частности, определили стиль скриншотов и сформировали для пользователей нужное клиенту первое впечатление о приложении.
- Утвердили гипотезы с клиентом.
Шаг 3: Создали бриф с техническим заданием на основе собранных гипотез и передали дизайнеру в работу.
Шаг 4: Создана новая графика для приложения.
Командой RadASO сгенерировала несколько вариантов иконок и скриншоты для обоих сторон.
Далее — графика (иконка и скриншоты) до сотрудничества с командой RadASO.
Для App Store:
Для Google Play:
Новая графика от команды RadASO.
Для App Store:
Для Google Play:
Шаг 5: Протестировали новую графику в App Store и Google Play (результаты далее).
Шаг 6: Сформировали выводы и новые идеи дальнейших тестов.
Результаты продвижения: App Store
1. Тест визуала длился 41 день. На страну US, проводили по параметрам 50/50 — мы распределили трафик между двумя вариантами. Выборка пользователей составила 28 371. Он показал, что новые скриншоты повысят конверсию приложения на 16% с Confidence 99,9%.
*Настройка Confidence показывает, насколько алгоритмы уверены в результатах того или иного варианта.
- Original Product Page — старая версия скриншотов;
- Treatment A — новый сет скриншотов от команды RadASO.
В нашем случае иконка имеет большее значение, поскольку бренд для западных рынков еще неизвестен. Пользователи находят приложение преимущественно по общим запросам.
2. Команда RadASO разработала концепт новых иконок в светлых и темных цветах и протестировала его. В результате новая иконка в светлом цвете также показала улучшение конверсии на +2,87%.
В нашем случае показов и установок/daily не хватало для полноценного теста иконки. Несмотря на то, что Confidence (уверенность алгоритмов в результатах) в выигрышной светлой иконке составила всего 1,1%, мы приняли стратегическое решение — применять ее через выход на западные рынки, ведь буква «Ф» непонятна. Также она стилистически лучше подходила под новый сет скриншотов.
Где,
- Original Product Page — старая версия иконки;
- Black и Light — новые варианты иконки от команды RadASO в темном и светлом цвете соответственно.
3. В результате применения новой иконки и запуска А/В-теста на скриншоты произошел рост и увеличение инсталлов по органическому поиску в 4 раза для US.
В этот же период команда делала изменения в метаданном приложении. В сочетании с новой графикой это тоже дало прирост.
Результаты продвижения: Google Play
В Google Play результаты отображаются как диапазон изменения конверсии (зеленый и красный диапазоны на рисунке ниже). В A/B-тестах Google Play с высокой вероятностью изменение конверсии будет посреди этого диапазона, то есть среднее арифметическое между двумя значениями одного диапазона.
В нашем случае изменение конверсии составляет (14,3+(-3,3))/2= +5,5% с Confidence 95%.
Где,
- Current listing — старая версия скриншотов;
- Beige color/en slogans — новый сет скриншотов от команды RadASO.
Запомнить
Команда RadASO увеличила конверсию в загрузку на 16% и установила в 4 раза (+400%) благодаря комплексному подходу к работе с графикой, углубленному анализу приложения клиента и нише в целом. Результаты показали, что наши гипотезы по скриншотам и иконкам в обеих сторонах сработали лучше, чем текущие варианты графики. Это и обусловило соответствующий рост.
Отзыв о сотрудничестве
Татьяна Ильенко, Project Manager в RadASO
Одной из основных задач, стоящих перед командой RadASO, было улучшение конверсии по просмотру в инсталляцию. Определив проблему и рассмотрев разные варианты ее решения, мы добились результатов — количество установок приложения значительно возросло. Брейнсторминг в команде RadASO стал ключевым этапом. Мы предложили гипотезы и новые идеи для усовершенствования скриншотов и иконок. Впоследствии они были использованы и получили ожидаемый результат в сочетании с текстовым ASO. Рекомендуем дальнейшие эксперименты для достижения лучших результатов.
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