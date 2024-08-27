Кейс Shkaf. Как графика увеличила конверсию в установку на 16% и инсталы из органики на 400%

Кейс Shkaf. Как графика увеличила конверсию в установку на 16% и инсталы из органики на 400%

У вас перспективное приложение и готовы покорять рынки, однако не хватает ключевого фактора, чтобы пользователи массово начали его загружать. Знакомая проблема? В этой статье команда RadASO наглядно показывает, как благодаря глубинному анализу, креативным решениям и продуманной стратегии можно добиться таких результатов. Мы расскажем, как оптимизация графики в приложении (цифровой гардероб) Shkaf кардинально изменила его успех на рынке. Вас ждут инсайты ASO-экспертов, подробное описание ключевых шагов оптимизации и результаты, которые говорят сами за себя.

Уcлуга: App Store Optimization.

Ниша: Fashion & Lifestyle app.

Команда: Ирина Незборецкая (ASO-специалист), Анастасия Нарчук (ASO-специалист), Ольга Грек (Team Lead), Анна Романко (Designer), Татьяна Ильенко (Project Manager). Fashion & Lifestyle app.Ирина Незборецкая (ASO-специалист), Анастасия Нарчук (ASO-специалист), Ольга Грек (Team Lead), Анна Романко (Designer), Татьяна Ильенко (Project Manager).

Кто наш партнер

Shkaf — это цифровой шкаф, благодаря которому весь ваш гардероб можно собрать в одном приложении. А также создавать и планировать модные образы каждый день или под определенные события. Вдохновляться луками других или показывать своим друзьям. Категоризировать одежду и смотреть статистику по цвету, бренду, сезону и т.п. в гардеробе.

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Цели продвижения

Расширение географии приложения на новых зарубежных рынках и увеличение конверсии с показов в загрузку. Команда работала как с текстовым, так и с графическим АSO для достижения этой цели. В этом кейсе подробно расскажем о второй составляющей.

Главные вызовы

Непонятная для иностранных рынков иконка, ведь ее главным элементом была кириллическая буква «Ф» в названии бренда. Функционал в App Store и Google Play несколько отличался друг от друга. Не все пользователи понимали, как использовать такое приложение. Оно казалось сложным.

Действия команды

Графическая оптимизация в RadASO базируется на методе CRO Loop (Conversion Rate Optimization). Описание этой стратегии с ключевыми этапами рассмотрим ниже.

Шаг 1. Исследовали приложение.

Ознакомились с функционалом и определили преимущества перед конкурентами.

Shkaf имеет большой функционал по сравнению с конкурентами. Это не только приложение, где собраны все вещи в одном месте, это еще и так называемая социальная сеть для модников. Здесь пользователь может просматривать образы других пользователей, ставить ругательства, сохранять себе идеи, а также вдохновлять своими ответными образами. В этой нише команда RadASO заметила такой функционал в единицах. Именно поэтому решили обязательно продемонстрировать его на скриншотах.

Проанализировали все отзывы пользователей.

Из отзывов стало известно, что пользователям нравится легкость добавления вещей и создания образов в приложении. Именно эти особенности и полезные функции мы продемонстрировали на первых скриншотах.

Проанализировали графику конкурентов-лидеров по нише по следующим критериям:

• изображающие на иконках;

• какие функции демонстрируют на скриншотах и в какой последовательности;

• какие цвета используют;

• какими дополнительными графическими элементами привлекают внимание.



Анализ показал, что графика в нише очень многообразна. Единого цветового стиля нет. Однако стало ясно, что приложения, сочетающие интересные графические компоненты вместе с интуитивной и понятной демонстрацией функций, выделяются из общей массы конкурентов.



Команда собрала наиболее популярные графические элементы, связанные с нишей на иконках конкурентов: элементы гардероба (вешалка, шкаф) и вещи. Они были использованы при создании новой иконки для бренда клиента.

Шаг 2: Сгенерировали и утвердили гипотезу

Во время брейншторма сформировали гипотезы, как изменение того или иного элемента может повлиять на конверсию.

После внутреннего брейншторма с командой согласовали три сета скриншотов и два варианта иконок, на которые потенциально реагировали пользователи. В частности, определили стиль скриншотов и сформировали для пользователей нужное клиенту первое впечатление о приложении. Утвердили гипотезы с клиентом.

Шаг 3: Создали бриф с техническим заданием на основе собранных гипотез и передали дизайнеру в работу.

Шаг 4: Создана новая графика для приложения.

Командой RadASO сгенерировала несколько вариантов иконок и скриншоты для обоих сторон.

Далее — графика (иконка и скриншоты) до сотрудничества с командой RadASO.

Для App Store:

Для Google Play:

Новая графика от команды RadASO.

Для App Store:

Для Google Play:

Примечание. Функционал приложения в App Store и Google Play несколько отличался. Именно поэтому Google Play изобразили на скриншотах только актуальные функции для этого стора.

Шаг 5: Протестировали новую графику в App Store и Google Play (результаты далее).

Шаг 6: Сформировали выводы и новые идеи дальнейших тестов.

Результаты продвижения: App Store

1. Тест визуала длился 41 день. На страну US, проводили по параметрам 50/50 — мы распределили трафик между двумя вариантами. Выборка пользователей составила 28 371. Он показал, что новые скриншоты повысят конверсию приложения на 16% с Confidence 99,9%.

*Настройка Confidence показывает, насколько алгоритмы уверены в результатах того или иного варианта.



Где,

Original Product Page — старая версия скриншотов;

Treatment A — новый сет скриншотов от команды RadASO.

Примечание. В App Store скриншоты имеют большее влияние на конверсию, чем иконка, поскольку они видны в поисковой выдаче. В Google Play ситуация противоположная — больше влияет на конверсию иконка, ведь скриншоты видны в поисковике только если пользователь ищет по брендовым запросам.

В нашем случае иконка имеет большее значение, поскольку бренд для западных рынков еще неизвестен. Пользователи находят приложение преимущественно по общим запросам.

2. Команда RadASO разработала концепт новых иконок в светлых и темных цветах и протестировала его. В результате новая иконка в светлом цвете также показала улучшение конверсии на +2,87%.

Примечание. Как показывает опыт RadASO, при планировании A/B-тестов иконку лучше тестировать, если приложение получает 300+ installs/daily. При 50-100 installs/daily лучше тестировать скриншоты. В этом случае тест не будет затягиваться на месяцы.

В нашем случае показов и установок/daily не хватало для полноценного теста иконки. Несмотря на то, что Confidence (уверенность алгоритмов в результатах) в выигрышной светлой иконке составила всего 1,1%, мы приняли стратегическое решение — применять ее через выход на западные рынки, ведь буква «Ф» непонятна. Также она стилистически лучше подходила под новый сет скриншотов.

Где,

Original Product Page — старая версия иконки;

Black и Light — новые варианты иконки от команды RadASO в темном и светлом цвете соответственно.

3. В результате применения новой иконки и запуска А/В-теста на скриншоты произошел рост и увеличение инсталлов по органическому поиску в 4 раза для US.

В этот же период команда делала изменения в метаданном приложении. В сочетании с новой графикой это тоже дало прирост.

Результаты продвижения: Google Play

В Google Play результаты отображаются как диапазон изменения конверсии (зеленый и красный диапазоны на рисунке ниже). В A/B-тестах Google Play с высокой вероятностью изменение конверсии будет посреди этого диапазона, то есть среднее арифметическое между двумя значениями одного диапазона.

В нашем случае изменение конверсии составляет (14,3+(-3,3))/2= +5,5% с Confidence 95%.

Где,

Current listing — старая версия скриншотов;

Beige color/en slogans — новый сет скриншотов от команды RadASO.

Запомнить

Команда RadASO увеличила конверсию в загрузку на 16% и установила в 4 раза (+400%) благодаря комплексному подходу к работе с графикой, углубленному анализу приложения клиента и нише в целом. Результаты показали, что наши гипотезы по скриншотам и иконкам в обеих сторонах сработали лучше, чем текущие варианты графики. Это и обусловило соответствующий рост.

Отзыв о сотрудничестве

Татьяна Ильенко, Project Manager в RadASO