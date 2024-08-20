Кейс Shkaf. Як графіка збільшила конверсію в установку на 16% та інстали з органіки на 400%

Кейс Shkaf. Як графіка збільшила конверсію в установку на 16% та інстали з органіки на 400%

Ви маєте перспективний застосунок і готові підкорювати ринки, проте не вистачає ключового фактора, щоб користувачі масово почали його завантажувати. Знайома проблема? В цій статті команда RadASO наочно показує, як завдяки глибинному аналізу, креативним рішенням та продуманій стратегії можна досягти таких результатів. Ми розкажемо, як оптимізація графіки в застосунку (цифровий гардероб) Shkaf кардинально змінила його успіх на ринку. Вас чекають інсайти ASO-експертів, детальний опис ключових кроків оптимізації та результати, які говорять самі за себе.

Поcлуга: App Store Optimization.

Ніша: Fashion & Lifestyle app

Команда: Ірина Незборецька (ASO-спеціаліст), Анастасія Нарчук (ASO-спеціаліст), Ольга Грек (Team Lead), Ганна Романко (Designer), Тетяна Ільєнко (Project Manager). Fashion & Lifestyle appІрина Незборецька (ASO-спеціаліст), Анастасія Нарчук (ASO-спеціаліст), Ольга Грек (Team Lead), Ганна Романко (Designer), Тетяна Ільєнко (Project Manager).

Хто наш партнер

Shkaf — це цифрова шафа, завдяки якій весь ваш гардероб можна зібрати в одному застосунку. А також створювати та планувати модні образи на кожен день чи під певні події. Надихатися луками інших чи показувати друзям свої. Категоризувати одяг та дивитись статистику за кольором, прендом, сезоном тощо у гардеробі.

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Цілі просування

Розширення географії застосунку на нові закордонні ринки та збільшення конверсії з показів у завантаження. Команда працювала, як з текстовим, так і з графічним АSO для досягнення цієї цілі. В цьому кейсі детально розкажемо про другий складник.

Головні виклики

Незрозуміла для іноземних ринків іконка, адже її головним елементом була кирилична буква «Ф» у назві бренду. Функціонал в App Store та Google Play дещо відрізнявся між собою. Не всі користувачі розуміли, як користуватись таким застосунком, Він здавався складним.

Дії команди

Графічна оптимізація в RadASO базується на методі CRO Loop (Conversion Rate Optimization). Опис цієї стратегії з ключовими етапами розглянемо нижче.

Крок 1. Дослідили застосунок.

Ознайомились із функціоналом та визначили переваги перед конкурентами.

Shkaf має великий функціонал в порівнянні з конкурентами. Це не лише застосунок, де зібрані всі речі в одному місці, це ще й так звана «соціальна мережа» для модників. Тут користувач може переглядати образи інших користувачів, ставити лайки, зберігати собі ідеї, а також надихати своїми образами у відповідь. В цій ніші команда RadASO помітила такий функціонал в одиниць. Саме тому вирішили обов’язково продемонструвати його на скриншотах. Проаналізували усі відгуки користувачів.

З відгуків стало відомо, що користувачам подобається легкість додавання речей та створення образів у застосунку. Саме ці особливості та корисні застосунку ми продемонстрували на перших скриншотах. Проаналізували графіку конкурентів-лідерів з ніші за такими критеріями:

• що зображують на іконках;

• які функції демонструють на скриншотах та в якій послідовності;

• які кольори використовують;

• якими додатковими графічними елементами привертають увагу.



Аналіз показав, що графіка в ніші дуже різноманітна. Єдиного колірного стилю немає. Однак стало зрозуміло, що застосунки, які поєднують цікаві графічні компоненти разом з інтуїтивною та зрозумілою демонстрацією функцій виділяються з загальної маси конкурентів.



Команда зібрала найбільш популярні графічні елементи, що пов’язані з нішею на іконках конкурентів: елементи гардероба (вішак, шафа) та речі. Їх використали під час створення нової іконки для бренду клієнта.

Крок 2: Згенерували та затвердили гіпотези!

Під час брейншторму сформували гіпотези, як зміна того чи іншого елементу може вплинути на конверсію.

Після внутрішнього брейншторму з командою узгодили три сети скриншотів та два варіанти іконок, на які потенційно реагували користувачі. Зокрема, визначили стиль скриншотів і сформували для користувачів потрібне клієнту перше враження про застосунок. Затвердили гіпотези з клієнтом.

Крок 3: Створили бриф із технічним завданням на підставі зібраних гіпотез та передали дизайнеру в роботу.

Крок 4: Створили нову графіку для застосунку.

Командою RadASO згенерувала декілька варіантів іконок та скриншоти для обох сторів.

Далі — графіка (іконка та скриншоти) до співпраці з командою RadASO.

Для App Store:

Для Google Play:

Нова графіка від команди RadASO.

Для App Store:

Для Google Play:

Примітка. Функціонал застосунку в App Store та Google Play дещо відрізнявся між собою. Саме тому для Google Play зобразили на скриншотах тільки актуальні функції для цього стору.

Крок 5: Протестували нову графіку в App Store і Google Play (результати далі).

Крок 6: Сформували висновки та нові ідеї для подальших тестів.

Результати просування: App Store

1. Тест візуалу тривав 41 день. На країну US, проводили по параметрах 50/50 — ми розподілили трафік між двома варіантами. Вибірка користувачів склала 28 371. Він показав, що нові скриншоти підвищать конверсію застосунку на 16% з *Confidence 99,9%.

*Параметр Confidence показує, наскільки алгоритми впевнені у результатах того чи іншого варіанту.

Де,

Original Product Page — стара версія скриншотів;

Treatment A — новий сет скриншотів від команди RadASO.

Примітка. В App Store скриншоти мають більший вплив на конверсію аніж іконка, оскільки їх видно в пошуковій видачі. У Google Play ситуація протилежна — більше впливає на конверсію іконка, адже скриншоти видно у пошуковій видачі лише якщо користувач шукає застосунок за брендовими запитами.

У нашому випадку іконка має більше значення, оскільки бренд для західних ринків ще невідомий. Користувачі знаходять застосунок переважно за загальними запитами.

2. Команда RadASO розробила концепт нових іконок у світлих й темних кольорах та протестувала його. В результаті нова іконка у світлому кольорі також показала покращення конверсії на +2,87%.

Примітка. Як показує досвід RadASO, при плануванні A/B-тестів іконку краще тестувати, якщо застосунок отримує 300+ installs/daily. При 50-100 installs/daily краще тестувати скриншоти. У такому випадку тест не буде затягуватись на місяці.

У нашому випадку показів та інсталів/daily не вистачало для повноцінного тесту іконки. Попри те, що Confidence (впевненість алгоритмів у результатах) у виграшної світлої іконки склав лише 1,1%, ми ухвалили стратегічне рішення — застосовувати її через вихід на західні ринки, адже буква «Ф» є незрозумілою. Також, вона стилістично краще підходила під новий сет скриншотів.

Де,

Original Product Page — стара версія іконки;

Black та Light — нові варіанти іконки від команди RadASO у темному та світлому кольорах відповідно.

3. В результаті застосування нової іконки та запуску А/В-тесту на скриншоти відбувся ріст та збільшення інсталів з органічного пошуку у 4 рази для US.

В цей же період команда робила зміни у метаданих застосунку. В комбінації з новою графікою це теж дало приріст.

Результати просування: Google Play

В Google Play результати відображаються як діапазон зміни конверсії (зелений та червоний діапазони на малюнку нижче). В A/B-тестах Google Play з найвищою ймовірністю зміна конверсії буде посередині цього діапазону, тобто середнє арифметичне між двома значеннями одного діапазону.

У нашому зміна конверсії складає (14,3+(-3,3))/2= +5,5% з Confidence 95%.

Де,

Current listing — стара версія скриншотів;

Beige color/en slogans — новий сет скриншотів від команди RadASO.

Висновок

Команда RadASO збільшила конверсію у завантаження на 16% та інстали у 4 рази (+400%) завдяки комплексному підходу до роботи з графікою, поглибленому аналізу застосунку клієнта і ніші загалом. Результати показали, що наші гіпотези щодо скриншотів та іконок в обох сторах спрацювали краще, аніж поточні варіанти графіки. Це і зумовило відповідне зростання.

Відгук про співпрацю

Тетяна Ільєнко, Project Manager в RadASO