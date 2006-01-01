Ирина Незборецкая

Ирина Незборецкая

Автор NJ c 2024
Позиция:
ASO Specialist
Компания:
RadASO

Статьи автора

Кейсы
App Marketing
1604 10
Как с помощью Paywall увеличить доход приложения в два раза и повысить ROAS на 68,5% за первый месяц — кейс Voice Recorder
Кейсы
App Marketing
Как с помощью Paywall увеличить доход приложения в два раза и повысить ROAS на 68,5% за первый месяц — кейс Voice Recorder
1604 10
Кейсы
App Marketing
1609 2
Кейс Shkaf. Как графика увеличила конверсию в установку на 16% и инсталлы из органики на 400%
Кейсы
App Marketing
Кейс Shkaf. Как графика увеличила конверсию в установку на 16% и инсталлы из органики на 400%
1609 2
App Marketing
2653 2
Готовимся к запуску: что нужно сделать до и после релиза приложения — ASO-чеклисты
App Marketing
Готовимся к запуску: что нужно сделать до и после релиза приложения — ASO-чеклисты
2653 2