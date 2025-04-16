Как с помощью Paywall увеличить доход приложения в два раза и повысить ROAS на 68,5% за первый месяц — кейс Voice Recorder
Проект: Voice Recorder.
Период работы: 11.08.2024–11.10.2024.
Услуга: ASO.
Команда проекта: Ирина Незборецкая, Aнастасия Нарчук, ASO IMs; Татьна Ильенко, Project Manager.
Кто наш партнер
Voice Recorder — приложение для записи и обработки аудио, которое доступно на более чем 50 языках.
Оно позволяет легко записывать голосовые заметки, лекции, интервью и другие треки, содержащие голос. Присутствует функция автоматической транскрибации речи, которая превращает аудиозапись в текст в реальном времени. Также можно редактировать, добавлять заметки и сортировать уже записанные аудио.
Причина обращения в RadASO
Партнер обратился к RadASO в период, когда приложение только выходило на рынок. Основная цель — монетизация, продажи и получение прибыли.
Стратегия продвижения
Общий период сотрудничества составлял более полугода, за это время команда RadASO провела много итераций метаданных на зарубежные рынки, изменений скриншотов и запусков ивентов. В результате видимость приложения в AppStore увеличивалась из месяца в месяц.
Однако, главной целью клиента оставалась монетизация, а именно — увеличение продаж и дохода приложения. Поэтому мы предложили решение, которое кардинально отличалось от существующего.
Действия команды
До и во время сотрудничества с командой RadASO у приложения было две версии: бесплатная и платная. Проблема заключалась в том, что основные функции были доступны и на бесплатном тарифе, платными были только некоторые из них.
- Команда RadASO провела детальный анализ рынка, конкурентов и самого приложения. Вместе с партнером мы приняли решение закрыть большинство бесплатных функций с помощью Paywall, то есть сделать их доступность только в платном тарифе.
На бесплатном тарифе мы оставили отдельные функции и ограниченное время транскрибации аудио — до пяти минут. Это должно было побудить пользователя к покупке платной подписки после этого периода.
- Следующим шагом команда RadASO разработала тарифы — недельную, месячную и годовую подписку, предложила цену на каждую из них, учитывая рыночные цены и спрос.
- Далее команда начала думать над внешним видом Paywall, чтобы увидев его, человек захотел приобрести подписку. Мы учитывали следующие моменты:
- местоположение Paywall — после каких действий пользователя в приложении он должен появиться;
- длительность trial-периода;
- тексты на самом Paywall, которые будут способствовать конверсии и побуждать к действию;
- дизайн и внешний вид Paywall — цвета, изображения, шрифты, графические элементы;
- дополнительные поощрения — пуш-уведомления, изменение количества подписок, One Time Offer и т. д.
- После брейншторма с командой утвердили финальную концепцию Paywall и представили ее партнеру. Он внедрил ее в приложение собственными силами.
- В дальнейшем мы наблюдали и анализировали ситуацию.
Результаты
Ниже приводим график Revenue, в период до и после внедрения Paywall в приложение 11.09.
Видно, как увеличивается график дохода именно после установки Paywall.
Следующие таблицы показывают Revenue ($) и установки (шт) с поискового трафика и рекламы ASA.
Месяц до установки Paywall (11.08–10.09):
Месяц после установки Paywall (11.09–11.10):
Примечание: из-за различий в количестве дней в августе и сентябре период посчитан как 30 календарных дней.
Если перенести в таблицу данные за месяц до и месяц после установки Paywall и посчитать ROAS, получатся такие результаты:
|
Period
|
Spend
|
Income
|
ROAS
|
11.08–10.09
|
$2883
|
$1794
|
62,2%
|
11.09–11.10
|
$3503
|
$3672
|
104,8%
Сравнивая эти два периода видим, что с 11.09-11.10, после установки Paywall, прибыль выросла на $1878. Это составляет +104% от предыдущего периода 11.08-10.09, когда Paywall еще не было. ROAS вырос на 68,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
Такие же графики наблюдаем в консоли Apple Store по продажам.
До установки Paywall (11.08–10.09):
После установки Paywall (11.09–11.10):
Отзывы о сотрудничестве
Анастасия, владелица приложения Voice Recorder
Я пришла с идеей запуска своего приложения и хотела помощи с продвижением Voice Recorder. Наибольшие сложности были с ASO. Решила обратиться к профессионалам. Выбрала RadASO, потому что знала, что это сильная команда на рынке в сфере мобильного маркетинга. Хотелось видеть рост органики и загрузок.
Очень понравилась коммуникация — все четко, удобно и всегда по делу. Команда активно что-то предлагала, было видно, что процесс движется и всем не безразлично. Хотя результаты и не полностью соответствовали моим ожиданиям, я получила много полезного опыта и особенно благодарна команде за высокий уровень профессионализма.
Татьяна Ильенко, Project Manager at Netpeak Ukraine
Сотрудничество с проектом и командой Voice Recorder стало интересным и продуктивным опытом. Особого внимания заслуживает процесс обновления Paywall, который является одним из ключевых инструментов в достижении цели «увеличение дохода», при работе с монетизацией.
Процесс CRO предусматривал анализ рынка, конкурентов, а именно: перечень платного и бесплатного функционала, место размещения Paywall, его дизайн, цены и разработка гипотез для теста. Такой подход позволил внедрить наиболее эффективный вариант Paywall, что значительно улучшило конверсию и финансовые показатели.
С нетерпением жду новых возможностей для сотрудничества!
Выводы
- На старте проекта команда RadASO проанализировала рынок, конкурентов и функционал Voice Recorder. Мы выяснили, что у пользователей почти не было мотивации покупать подписку, ведь большинство функций были доступны бесплатно.
- Мы предложили партнеру изменить модель монетизации: ограничить бесплатные функции, добавить Paywall с тремя тарифами и пробным периодом.
- RadASO разработали и представили партнеру концепцию Paywall, которая включала тексты, дизайн, момент показа, поощрение к покупке.
- На следующий месяц после внедрения Paywall доходы приложения выросли на 104% за месяц, ROAS — на 68,5%.
- Благодаря комплексному подходу Paywall стал эффективным инструментом по монетизации, что подтверждают и финансовые результаты, и рост конверсий.
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