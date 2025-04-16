Как с помощью Paywall увеличить доход приложения в два раза и повысить ROAS на 68,5% за первый месяц — кейс Voice Recorder

Как с помощью Paywall увеличить доход приложения в два раза и повысить ROAS на 68,5% за первый месяц — кейс Voice Recorder

Проект: Voice Recorder. Период работы: 11.08.2024–11.10.2024. Услуга: ASO. Команда проекта: Ирина Незборецкая, Aнастасия Нарчук, ASO IMs; Татьна Ильенко, Project Manager.

Кто наш партнер

Voice Recorder — приложение для записи и обработки аудио, которое доступно на более чем 50 языках.

Оно позволяет легко записывать голосовые заметки, лекции, интервью и другие треки, содержащие голос. Присутствует функция автоматической транскрибации речи, которая превращает аудиозапись в текст в реальном времени. Также можно редактировать, добавлять заметки и сортировать уже записанные аудио.

Причина обращения в RadASO

Партнер обратился к RadASO в период, когда приложение только выходило на рынок. Основная цель — монетизация, продажи и получение прибыли.

Стратегия продвижения

Общий период сотрудничества составлял более полугода, за это время команда RadASO провела много итераций метаданных на зарубежные рынки, изменений скриншотов и запусков ивентов. В результате видимость приложения в AppStore увеличивалась из месяца в месяц.

Однако, главной целью клиента оставалась монетизация, а именно — увеличение продаж и дохода приложения. Поэтому мы предложили решение, которое кардинально отличалось от существующего.

Действия команды

До и во время сотрудничества с командой RadASO у приложения было две версии: бесплатная и платная. Проблема заключалась в том, что основные функции были доступны и на бесплатном тарифе, платными были только некоторые из них.

Команда RadASO провела детальный анализ рынка, конкурентов и самого приложения. Вместе с партнером мы приняли решение закрыть большинство бесплатных функций с помощью Paywall, то есть сделать их доступность только в платном тарифе.



На бесплатном тарифе мы оставили отдельные функции и ограниченное время транскрибации аудио — до пяти минут. Это должно было побудить пользователя к покупке платной подписки после этого периода. Следующим шагом команда RadASO разработала тарифы — недельную, месячную и годовую подписку, предложила цену на каждую из них, учитывая рыночные цены и спрос. Далее команда начала думать над внешним видом Paywall, чтобы увидев его, человек захотел приобрести подписку. Мы учитывали следующие моменты:

местоположение Paywall — после каких действий пользователя в приложении он должен появиться;

длительность trial-периода;

тексты на самом Paywall, которые будут способствовать конверсии и побуждать к действию;

дизайн и внешний вид Paywall — цвета, изображения, шрифты, графические элементы;

дополнительные поощрения — пуш-уведомления, изменение количества подписок, One Time Offer и т. д.

После брейншторма с командой утвердили финальную концепцию Paywall и представили ее партнеру. Он внедрил ее в приложение собственными силами. В дальнейшем мы наблюдали и анализировали ситуацию.

Результаты

Ниже приводим график Revenue, в период до и после внедрения Paywall в приложение 11.09.

Видно, как увеличивается график дохода именно после установки Paywall.

Следующие таблицы показывают Revenue ($) и установки (шт) с поискового трафика и рекламы ASA.

Месяц до установки Paywall (11.08–10.09):

Месяц после установки Paywall (11.09–11.10):

Примечание: из-за различий в количестве дней в августе и сентябре период посчитан как 30 календарных дней.

Если перенести в таблицу данные за месяц до и месяц после установки Paywall и посчитать ROAS, получатся такие результаты:

Period Spend Income ROAS 11.08–10.09 $2883 $1794 62,2% 11.09–11.10 $3503 $3672 104,8%

Сравнивая эти два периода видим, что с 11.09-11.10, после установки Paywall, прибыль выросла на $1878. Это составляет +104% от предыдущего периода 11.08-10.09, когда Paywall еще не было. ROAS вырос на 68,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Такие же графики наблюдаем в консоли Apple Store по продажам.

До установки Paywall (11.08–10.09):

После установки Paywall (11.09–11.10):

Отзывы о сотрудничестве

Анастасия, владелица приложения Voice Recorder

Я пришла с идеей запуска своего приложения и хотела помощи с продвижением Voice Recorder. Наибольшие сложности были с ASO. Решила обратиться к профессионалам. Выбрала RadASO, потому что знала, что это сильная команда на рынке в сфере мобильного маркетинга. Хотелось видеть рост органики и загрузок. Очень понравилась коммуникация — все четко, удобно и всегда по делу. Команда активно что-то предлагала, было видно, что процесс движется и всем не безразлично. Хотя результаты и не полностью соответствовали моим ожиданиям, я получила много полезного опыта и особенно благодарна команде за высокий уровень профессионализма.

Татьяна Ильенко, Project Manager at Netpeak Ukraine

Сотрудничество с проектом и командой Voice Recorder стало интересным и продуктивным опытом. Особого внимания заслуживает процесс обновления Paywall, который является одним из ключевых инструментов в достижении цели «увеличение дохода», при работе с монетизацией. Процесс CRO предусматривал анализ рынка, конкурентов, а именно: перечень платного и бесплатного функционала, место размещения Paywall, его дизайн, цены и разработка гипотез для теста. Такой подход позволил внедрить наиболее эффективный вариант Paywall, что значительно улучшило конверсию и финансовые показатели. С нетерпением жду новых возможностей для сотрудничества!

Выводы