Кейси App Marketing
1744786800
RU

Як за допомогою Paywall збільшити дохід у два рази і підвищити ROAS на 68,5% за перший місяць — кейс застосунку Voice Recorder

47
12
11
Ірина Незборецька

Проєкт: Voice Recorder.

Період роботи: 11.08.2024–11.10.2024.

Послуга: ASO.

Команда проєкту: Ірина Незборецька, Aнастасія Нарчук, ASO IMs; Тетяна Ільєнко, Project Manager. 

Хто наш партнер

Voice Recorder — це застосунок для запису й обробки аудіо, який доступний понад 50 мовами.  

Він дозволяє легко записувати голосові нотатки, лекції, інтерв’ю й інші записи, що містять голос. Має функцію автоматичної транскрибації мови, яка перетворює аудіозапис на текст у реальному часі. Також можна редагувати, додавати нотатки і сортувати вже записані аудіо. 

Причина звернення до Netpeak

Партнер звернувся до RadASO у період, коли застосунок тільки виходив на ринок. Основною ціллю була монетизація, продажі й отримання прибутку. 

Стратегія просування

Загальний період співпраці складав більше ніж пів року, за цей час команда RadASO провела багато ітерацій метаданих на закордонні ринки, змін скриншотіві запусків івентів. В результаті видимість застосунку в AppStore збільшувалася з місяця в місяць. 

Однак,  головною ціллю клієнта залишалась монетизація, а саме — збільшення продажів і доходу застосунку. Тому ми запропонували рішення, яке кардинально відрізнялось від наявного.  

Дії команди

До і під час співпраці з командою RadASO застосунок мав дві версії: безоплатну та платну. Проблема полягала у тому, що основні  функції були доступні й на безплатному тарифі, платними були тільки деякі з них. 

  1. Команда RadASO провела детальний аналіз ринку, конкурентів і самого застосунку. Разом з партнером ми прийняли рішення закрити більшість безоплатних функцій з допомогою Paywall, тобто зробити їх доступність лише у платному тарифі.

    На безплатному тарифі ми залишили окремі функції та обмежений час транскрибації аудіо — до п’яти хвилин. Це мало спонукати користувача до покупки платної підписки після цього періоду. 
  2. Наступним кроком команда RadASO розробила тарифи — тижневу, місячну і річну підписку, запропонувала ціну на кожну з них, враховуючи ринкові ціни і попит. 
  3. Далі команда почала думати над зовнішнім виглядом Paywall, щоби побачивши його, людина захотіла придбати підписку. Ми враховували наступні моменти:
  • місце розташування Paywall — після яких дій користувача у застосунку він має показатись;
  • тривалість trial-періоду;
  • тексти на самому Paywall, що будуть сприяти конверсії та спонукати до дії;
  • дизайн і зовнішній вигляд Paywall — кольори, зображення, шрифти, графічні елементи;
  • додаткові заохочення — пуш-повідомлення, зміна кількості підписок, One Time Offer тощо.
  1. Після брейншторму з командою затвердили кінцеву концепцію Paywall і представили її партнеру. Він впровадив її в застосунок власними силами. 
  2. Надалі ми спостерігали й аналізували ситуацію.

Результати 

Нижче наводимо графік Revenue, в період до та після впровадження Paywall у застосунок 11.09.

Нижче наводимо графік Revenue, в період до та після впровадження Paywall у застосунок 11.09.

Видно, як збільшується графік доходу саме після встановлення Paywall. 

Наступні таблиці показують Revenue ($) і встановлення (шт) з пошукового трафіку й реклами ASA.

Місяць до встановлення Paywall (11.08–10.09):

Місяць до встановлення Paywall (11.08–10.09)

Місяць після встановлення Paywall (11.09–11.10):

Місяць після встановлення Paywall (11.09–11.10)

Примітка: через відмінності в кількості днів у серпні й вересні період пораховано як 30 календарних днів. 

Якщо перенести до таблиці дані за місяць до і місяць після встановлення Paywall і порахувати ROAS, вийдуть такі результати:

Period

Spend

Income

ROAS

11.08–10.09

$2883

$1794

62,2%

11.09–11.10

$3503

$3672

104,8%

Порівнюючи ці два періоди бачимо, що з 11.09–11.10, після встановлення Paywall, прибуток зріс на $1878. Це складає +104% від попереднього періоду 11.08–10.09, коли пейволу ще не було. ROAS зріс на 68,5% порівняно з попереднім місяцем. 

Такі ж графіки спостерігаємо у консолі Apple Store по продажах.

До встановлення Paywall (11.08–10.09):

До встановлення Paywall (11.08–10.09)

Після встановлення Paywall (11.09–11.10):

Після встановлення Paywall (11.09–11.10)

Відгуки про співпрацю

Анастасія, власниця застосунку Voice Recorder

Я прийшла з ідеєю запуску свого застосунку та хотіла допомоги з просуванням Voice Recorder. Найбільші складнощі були з ASO. Вирішила звернутись до професіоналів. Обрала RadASO, бо знала, що це сильна команда на ринку у сфері мобільного маркетингу. Хотілось бачити зростання органіки та завантажень. 

Дуже сподобалась комунікація — все чітко, зручно і завжди по справі. Команда активно щось пропонувала, було видно, що процес рухається і всім не байдуже. Хоч результати й не повністю відповідали моїм очікуванням, я отримала багато корисного досвіду та особливо вдячна команді за високий рівень професіоналізму.

Тетяна Ільєнко, Project Manager at Netpeak Ukraine

Співпраця з проєктом і командою Voice Recorder стала цікавим і продуктивним досвідом. Особливої уваги заслуговує процес оновлення Paywall, який є одним з ключових інструментів у досягненні цілі «збільшення доходу», при роботі з монетизацією.

Процес CRO передбачав аналіз ринку, конкурентів, а саме: перелік платного й безплатного функціоналу, місце розміщення Paywall, його дизайн, ціни і розробка гіпотез для тесту.  Такий підхід дозволив впровадити найбільш ефективний варіант Paywall, що значно покращило конверсію і фінансові показники.

З нетерпінням чекаю на нові можливості для співпраці!

Висновки

  1. На старті проєкту команда RadASO проаналізувала ринок, конкурентів і функціонал Voice Recorder. Ми з’ясували, що користувачі майже не мали мотивації купувати підписку, адже більшість функцій були доступні безплатно.
  2. Ми запропонували партнеру змінити модель монетизації: обмежити безоплатні функції, додати Paywall із трьома тарифами та пробним періодом.
  3. RadASO розробили та представили партнеру концепцію Paywall, яка включала тексти, дизайн, момент показу, заохочення до покупки.
  4. На наступний місяць після впровадження Paywall доходи застосунку зросли на 104% за місяць, ROAS — на 68,5%.
  5. Завдяки комплексному підходу Paywall став ефективним інструментом з монетизації, що підтверджують і фінансові результати, і зростання конверсій.
Ірина Незборецька

Інші пости цього автора
12
2
6

Більше за темою

Зростання SEO-трафіку агентства нерухомості у 2,5 раза за рік — як рости після редизайну

А ще після переводу сайту на технологію JavaScript, зміни URL і видалення цілого блоку сторінок

Як покращити конверсії завдяки UX-аудиту сайту. Кейс «ВМ Техніка»

Вивчення і покращення користувацького досвіду — шлях до збільшення доходу

Свіжі

Що краще для бізнесу — маркетолог у штаті чи аутсорс-маркетолог?

В одному випадку — повний контроль і глибоке занурення в бізнес, в іншому — гнучкість і можливість швидко адаптувати команду під завдання. Що обрати? Розгляну плюси й мінуси кожного з підходів і відповім на головне питання

Функції обчислюваних полів Looker Studio (Google Data Studio)

Все, що ви хотіли знати про функції обчислюваних полів, але не наважувалися спитати

Що таке Amazon Brand Registry, і Як працювати з ним

Розкажу про особливості цієї програми, як в ній зареєструвати свій бренд і покращити просування товарів. А також продемонструю успішні кейси