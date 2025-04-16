Як за допомогою Paywall збільшити дохід у два рази і підвищити ROAS на 68,5% за перший місяць — кейс застосунку Voice Recorder

Як за допомогою Paywall збільшити дохід у два рази і підвищити ROAS на 68,5% за перший місяць — кейс застосунку Voice Recorder

Проєкт: Voice Recorder. Період роботи: 11.08.2024–11.10.2024. Послуга: ASO. Команда проєкту: Ірина Незборецька, Aнастасія Нарчук, ASO IMs; Тетяна Ільєнко, Project Manager.

Хто наш партнер

Voice Recorder — це застосунок для запису й обробки аудіо, який доступний понад 50 мовами.

Він дозволяє легко записувати голосові нотатки, лекції, інтерв’ю й інші записи, що містять голос. Має функцію автоматичної транскрибації мови, яка перетворює аудіозапис на текст у реальному часі. Також можна редагувати, додавати нотатки і сортувати вже записані аудіо.

Причина звернення до Netpeak

Партнер звернувся до RadASO у період, коли застосунок тільки виходив на ринок. Основною ціллю була монетизація, продажі й отримання прибутку.

Стратегія просування

Загальний період співпраці складав більше ніж пів року, за цей час команда RadASO провела багато ітерацій метаданих на закордонні ринки, змін скриншотіві запусків івентів. В результаті видимість застосунку в AppStore збільшувалася з місяця в місяць.

Однак, головною ціллю клієнта залишалась монетизація, а саме — збільшення продажів і доходу застосунку. Тому ми запропонували рішення, яке кардинально відрізнялось від наявного.

Дії команди

До і під час співпраці з командою RadASO застосунок мав дві версії: безоплатну та платну. Проблема полягала у тому, що основні функції були доступні й на безплатному тарифі, платними були тільки деякі з них.

Команда RadASO провела детальний аналіз ринку, конкурентів і самого застосунку. Разом з партнером ми прийняли рішення закрити більшість безоплатних функцій з допомогою Paywall, тобто зробити їх доступність лише у платному тарифі.



На безплатному тарифі ми залишили окремі функції та обмежений час транскрибації аудіо — до п’яти хвилин. Це мало спонукати користувача до покупки платної підписки після цього періоду. Наступним кроком команда RadASO розробила тарифи — тижневу, місячну і річну підписку, запропонувала ціну на кожну з них, враховуючи ринкові ціни і попит. Далі команда почала думати над зовнішнім виглядом Paywall, щоби побачивши його, людина захотіла придбати підписку. Ми враховували наступні моменти:

місце розташування Paywall — після яких дій користувача у застосунку він має показатись;

тривалість trial-періоду;

тексти на самому Paywall, що будуть сприяти конверсії та спонукати до дії;

дизайн і зовнішній вигляд Paywall — кольори, зображення, шрифти, графічні елементи;

додаткові заохочення — пуш-повідомлення, зміна кількості підписок, One Time Offer тощо.

Після брейншторму з командою затвердили кінцеву концепцію Paywall і представили її партнеру. Він впровадив її в застосунок власними силами. Надалі ми спостерігали й аналізували ситуацію.

Результати

Нижче наводимо графік Revenue, в період до та після впровадження Paywall у застосунок 11.09.

Видно, як збільшується графік доходу саме після встановлення Paywall.

Наступні таблиці показують Revenue ($) і встановлення (шт) з пошукового трафіку й реклами ASA.

Місяць до встановлення Paywall (11.08–10.09):

Місяць після встановлення Paywall (11.09–11.10):

Примітка: через відмінності в кількості днів у серпні й вересні період пораховано як 30 календарних днів.

Якщо перенести до таблиці дані за місяць до і місяць після встановлення Paywall і порахувати ROAS, вийдуть такі результати:

Period Spend Income ROAS 11.08–10.09 $2883 $1794 62,2% 11.09–11.10 $3503 $3672 104,8%

Порівнюючи ці два періоди бачимо, що з 11.09–11.10, після встановлення Paywall, прибуток зріс на $1878. Це складає +104% від попереднього періоду 11.08–10.09, коли пейволу ще не було. ROAS зріс на 68,5% порівняно з попереднім місяцем.

Такі ж графіки спостерігаємо у консолі Apple Store по продажах.

До встановлення Paywall (11.08–10.09):

Після встановлення Paywall (11.09–11.10):

Відгуки про співпрацю

Анастасія, власниця застосунку Voice Recorder

Я прийшла з ідеєю запуску свого застосунку та хотіла допомоги з просуванням Voice Recorder. Найбільші складнощі були з ASO. Вирішила звернутись до професіоналів. Обрала RadASO, бо знала, що це сильна команда на ринку у сфері мобільного маркетингу. Хотілось бачити зростання органіки та завантажень. Дуже сподобалась комунікація — все чітко, зручно і завжди по справі. Команда активно щось пропонувала, було видно, що процес рухається і всім не байдуже. Хоч результати й не повністю відповідали моїм очікуванням, я отримала багато корисного досвіду та особливо вдячна команді за високий рівень професіоналізму.

Тетяна Ільєнко, Project Manager at Netpeak Ukraine

Співпраця з проєктом і командою Voice Recorder стала цікавим і продуктивним досвідом. Особливої уваги заслуговує процес оновлення Paywall, який є одним з ключових інструментів у досягненні цілі «збільшення доходу», при роботі з монетизацією. Процес CRO передбачав аналіз ринку, конкурентів, а саме: перелік платного й безплатного функціоналу, місце розміщення Paywall, його дизайн, ціни і розробка гіпотез для тесту. Такий підхід дозволив впровадити найбільш ефективний варіант Paywall, що значно покращило конверсію і фінансові показники. З нетерпінням чекаю на нові можливості для співпраці!

Висновки