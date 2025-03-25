Что такое CR, и Как он влияет на эффективность вашего приложения
В мобайл-маркетинге коэффициент конверсии CVR (conversion rate, он же CR) является одной из ключевых метрик, которая позволяет оценить эффективность продуктовой и маркетинговой стратегии продвижения приложения. Чем этот показатель выше, тем успешнее ваше приложение.
В этой статье я расскажу, как определить CR вашего приложения и какие существуют средние показатели конверсии для разных категорий приложений в App Store и Google Play.
Для чего отслеживать конверсии в мобильном приложении
CR — это процент пользователей или посетителей страницы в магазине мобильных приложений, которые совершили целевое действие (конверсию).
Коэффициенты конверсии отличаются для App Store и Google Play, а также варьируются в зависимости от категории, к которой относится приложение.
Мониторинг конверсии в желаемое действие может как помочь вам в оценке эффективности приложения или вкладываемых инвестиций, так и стать источником инсайтов для вашей стратегии продвижения приложения.
Основные причины обратить внимание на CR:
- Вовлеченность пользователей. Как правило, высокий CR говорит о том, что дизайн приложения и user experience соответствуют ожиданиям пользователей. Как следствие, пользователи более склонны дольше пользоваться приложением (положительное влияние на user retention).
- Монетизация. Чем выше коэффициент конверсии, тем больше revenue получит приложение. Это особенно актуально для приложений и игр со встроенными покупками (in-app purchases), а также тех, которые используют подписки как инструмент монетизации.
- А/B тестирование. СR является ключевой метрикой при оценке результатов А/В тестирования. Зная, какой из тестируемых элементов приносит лучший результат, можно применить его на практике.
- Распределение ресурсов и кост-эффективность. В привлечении пользователей (user acquisition) главную роль играет показатель рентабельности инвестиций ROI (return of investments), который повышается вместе с ростом конверсии.
- ASO-оптимизация. Привлекательная страница приложения, которая соответствует потребностям вашей целевой аудитории, способствует росту органических установок и посещений страницы. Кроме этого, коэффициент конверсии будет влиять на ранжирование приложения — алгоритмы App Store и Google Play отдают предпочтение приложениям, которые нравятся другим пользователям.
Метрики конверсии в App Store и Google Play
К основным относятся:
- Install Rate (Impression-to-install). Это процент пользователей, которые установили приложение напрямую из результатов поиска или из подборок на вкладках «Сегодня», «Игры» и «Приложения», не переходя на его страницу в App Store.
Этот показатель не актуален для Google Play.
- Page view-to-install. В контексте мобильных приложений этот коэффициент означает процент пользователей, которые установили приложение после посещения его страницы в магазине.
Данный показатель актуален только для Google Play.
App Store учитывает установки из поиска в общем числе, но не позволяет выделить их из просмотров страницы. Поэтому в случае с App Store некорректно называть конверсией соотношение Page views-to-install — многие пользователи не посещают страницу приложения перед тем, как его установить.
Также для обоих магазинов приложений можно выделить вспомогательные метрики:
- In-app Conversion Rate (Install-to-purchase). Показывает, какой процент пользователей совершил целевое действие после установки приложения. К ним относится, например, оформление подписки или покупка внутри приложения.
- Advertising Conversion Rate. Позволяет оценить, какой процент пользователей перешел по рекламному объявлению —click-through-rate, а в Apple Search Ads — tap-through-rate. Рассчитывается как соотношение количества переходов к общему числу показов объявления.
А также показывает, какой процент пользователей, увидевших рекламное объявление, совершил целевое действие — установку (это соотношение установок приложения к общему числу показов объявления).
- Average Time on Page. Информирует, сколько времени в среднем пользователи проводят на странице приложения, прежде чем установить его.
- App Page Scroll Depth. Показывает, какую часть контента на странице мобильного приложения в магазине просматривают пользователи.
Где смотреть показатель конверсии в магазине мобильных приложений
App Store
Коэффициент конверсии в App Store Connect помогает понять, насколько часто пользователи устанавливают ваше приложение, после того, как увидят его в App Store. CR здесь измеряется как отношение общего количества установок (Total Downloads) к уникальным показам (Unique Impressions).
Примечание1: показатель Total Downloads включает в себя первые и повторные установки приложения, а также предварительные заказы (для приложений, релиз которых только планируется).
Примечание 2: к Unique Impressions относятся все уникальные показы с вкладок «Сегодня», «Игры», «Приложения» или «Поиск» в App Store, а также просмотры страницы вашего продукта.
В App Store данные о конверсии можно найти в разделе «Аналитика», предварительно выбрав интересующее приложение. Вкладки Overview, Acquisition та Metrics предлагают разные варианты визуализации данных:
График конверсии на вкладке Overview
График конверсии на вкладке Acquisition
График конверсии на вкладке Benchmarks. Можно кастомизировать под интересующие периоды, фильтры (устройство, версия iOS, регион и т. д.) и способы отображения данных (по дням, неделям, месяцам)
Google Play
В отличие от App Store, конверсия в Google Play рассчитывается как отношение Store Listing Acquisitions к Store Listing Visitors.
Store Listing Acquisitions — общее количество пользователей, которые посетили страницу приложения и установили его, при этом приложение не было установлено на других устройствах. Store Listing Visitors — это количество пользователей, посетивших страницу приложения, у которых еще не было установлено ваше приложение ни на одном из устройств.
Так как переходов на страницу приложения значительно меньше, чем количество показов приложения в магазине приложений, CR в Google Play будет по умолчанию кардинально выше, нежели у iOS приложений.
В Google Play данные о конверсии расположены в разделе Grow → Store performance → Listing conversion analysis:
Помимо графиков динамики посещений страницы приложения и установок за определенный период, раздел содержит график с динамикой конверсии, где ваша конверсия также сравнивается со значениями конкурентов из той же категории (Peers’ median и Peers’ range):
Динамика конверсии в Google Play
Так же, как и в App Store, при построении диаграммы можно использовать различные фильтры: по странам, источникам трафика, языку устройства, поисковому запросу и т. д.
Средние показатели конверсии для разных категорий приложений в App Store
По состоянию на сентябрь 2024 среднее значение конверсии (Install Rate) в App Store из поиска составило 6,6% в США. В Украине этот показатель выше — 9,1%.
Важно помнить, что коэффициент конверсии также будет отличаться в зависимости от категории и источника трафика, поэтому обязательно учитывайте эти факторы при выборе бенчмарка (показатель, выбранный в качестве ориентира) для вашего приложения.
Источник: appfollow.io
В США наиболее высокий коэффициент конверсии в категориях Travel (11,8%), Food & Drink (10,8%) и Navigation (10,5%). Наиболее низкий CR в категории Games — 1,9%. В зависимости от жанра игры, этот средний показатель может варьироваться от 1,4% (Casino и Racing) до 4,8% (Trivia).
Источник: appfollow.io
Стоит отметить, что конверсия не является статическим показателем и может меняться с течением времени. К категориям с наиболее вариативным CR в 2024 году в США относятся:
- Food & Drink — резкий рост в марте;
- Graphics & Design — рост со II квартала;
- Navigation и Travel начали расти со II квартала с пиком в июле — месяце отпусков;
- Shopping — резкий скачок CR в июле, который может быть связан с межсезонными распродажами;
- Sports — резкий скачок CR в марте с последующим снижением;
- Weather — постепенный рост в течение года.
Источник: appfollow.io
Для каждой страны средние показатели конверсии для каждой категории будут отличаться. На графике продемонстрировано, что в Украине наибольший коэффициент конверсии наблюдается в категориях Reference (25,8%), Navigation (17,7%) и Travel (12,7%).
Источник: appfollow.io
Так же, как и в США, игры относятся к категории с самым низким CR — 2,7%. Наиболее низкий коэффициент конверсии в жанре Card (1,9%), наиболее высокий в жанре Role Playing (7,1%).
Источник: appfollow.io
В течение 2024 года в Украине наибольшие колебания CR наблюдались в категориях:
- Developer Tools — пики роста в феврале и июне;
- Music — значительный спад после завершения Евровидения;
- в категориях Navigation и Travel, в отличие от США, в летние месяцы коэффициент конверсии снизился;
- Reference — резкий скачок в феврале с последующим ростом;
- Shopping — рост CR в периоды межсезонных распродаж;
- Sports — отмечался рост конверсии в мае (перед финалом Лиги Чемпионов УЕФА) и в августе (Олимпийские игры в Париже).
Источник: appfollow.io
Средние показатели конверсии для разных категорий приложений в Google Play
Средний показатель Page view-to-install в сентябре 2024 составил 46,2% в Украине и 47,4% в США.
Примечание: в случае с Google Play продемонстрирован более высокий % конверсии, так как оцениваем ее по отличному от App Store показателю (page views-to-install), который не включает в себя показы приложения в поиске, подборках similar apps и т. д.
Источник: Google Play Console
Наиболее высокий средний коэффициент конверсии и в Украине, и в США относится к категории Travel & local — 58,4% и 60,8% соответственно. В США средний CR > 60% наблюдается также в категории Food & drink (60.3%).
К категориям с наиболее низким CR в Украине относятся Weather (35,7%), Personalization (37,9%) и Art & design (38,9%). В США это категории Art & Design и Personalization (36,8%), Comics (37,5%).
Если рассматривать коэффициент конверсии в динамике, к наиболее динамичным категориям в 2024 году в США относятся:
- Business;
- Comics;
- Finance;
- House & Home;
- Medical;
- Maps & Navigation и Food & Drink — так же относятся к наиболее вариативным категориям с точки зрения CR в App Store.
Источник: Google Play Console
В Украине колебания коэффициента конверсии более заметные, чем в США и в ряде категорий доходят до 10–12 пунктов, например:
- Travel & Local — так же относится к наиболее вариативным категориям с точки зрения CR в App Store;
- Events;
- Live television;
- News & Magazines;
- Parenting.
Чуть меньше (7–9 пунктов) составило колебание СR в категориях Education и Video players & Editors.
Источник: Google Play Console
Выводы
- CR — один из ключевых показателей эффективности работы вашего приложения в мобайл маркетинге и означает % пользователей, которые совершили целевое действие. Оптимизировав CR, вы сможете получить больше установок приложения, а также увеличить % пользователей, которые совершают целевое действие — например, делают покупку или оформляют подписку.
- Коэффициент конверсии не является константой и варьируется в зависимости от магазина приложений (App Store или Google Play) и категории приложения.
- CR является важным показателем при оценке вовлеченности пользователей, результатов А/В тестирования, ASO-оптимизации, распределения ресурсов и многих других процессов.
- CR в App Store и Google Play рассчитываются по-разному. В App Store — это отношение количества установок к количеству показов, в то время, как в Google Play — это отношение количества установок к числу посетителей страницы приложения.
- Средний показатель конверсии также отличается в зависимости от страны (рынка) и меняется с течением времени. Для каждого продукта процесс работы над конверсией будет отличаться в зависимости от целей, ниши, ситуации на рынке и потребностей пользователей.
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