Що таке CR, і Як він впливає на ефективність вашого застосунку
У мобайл-маркетингу коефіцієнт конверсії CVR (conversion rate, також CR) є ключовою метрикою для оцінки ефективності продуктової і маркетингової стратегії застосунку. Чим він вищий, тим успішніше просування.
У цій статті я поясню спосіб визначення CR і наведу середні показники конверсії для різних категорій застосунків в App Store і Google Play.
Для чого відстежувати конверсії в мобільному застосунку
CR — це відсоток користувачів або відвідувачів сторінки в магазині мобільних застосунків, які здійснили цільову дію (конверсію).
Ці показники різняться між App Store і Google Play, а також змінюються залежно від категорії, до якої належить застосунок.
Моніторинг конверсії в бажану дію допоможе вам в оцінці ефективності застосунку або вкладених інвестицій і стане джерелом інсайтів для стратегії просування.
Основні причини звернути увагу на CR:
- Залученість користувачів. Зазвичай, високий CR свідчить про те, що дизайн і user experience відповідають очікуванням відвідувачів. Внаслідок цього вони схильні довше використовувати застосунок (позитивний вплив на user retention).
- Монетизація. Що вищий коефіцієнт конверсії, то більше revenue отримає застосунок. Це особливо актуально для застосунків і ігор із вбудованими покупками (in-app purchases), а також тих, що використовують підписки як інструмент монетизації.
- А/B тестування. CR відіграє вирішальну роль в оцінці результатів A/B тестування. Визначивши найефективніший із тестованих елементів, можна впровадити його на практиці.
- Розподіл ресурсів і кост-ефективність. У залученні користувачів (user acquisition) головну роль відіграє показник рентабельності інвестицій ROI (return of investments), що підвищується разом зі зростанням CR.
- ASO-оптимізація. Приваблива сторінка застосунку, котра відповідає потребам вашої цільової аудиторії, сприяє зростанню органічних установок і відвідувань сторінки. Крім цього, коефіцієнт конверсії впливатиме на ранжування — алгоритми App Store і Google Play віддають перевагу застосункам, що подобаються іншим відвідувачам.
Метрики конверсії в App Store і Google Play
До основних належать:
- Install Rate (Impression-to-install). Це відсоток користувачів, що встановили застосунок безпосередньо з результатів пошуку або з добірок на вкладках «Сьогодні», «Ігри» і «Застосунки», не переходячи на його сторінку в App Store.
Цей показник не актуальний для Google Play.
- Page view-to-install. У контексті мобільних застосунків цей коефіцієнт означає відсоток відвідувачів, які встановили застосунок після відвідування його сторінки в магазині.
Цей показник актуальний тільки для Google Play.
App Store враховує установки з пошуку в загальній кількості, але не дає змоги виокремити їх із переглядів сторінки. Тому у випадку з App Store некоректно називати конверсією співвідношення Page views-to-install — багато користувачів не відвідують сторінку застосунку перед його встановленням.
Для обох магазинів можна виділити допоміжні метрики:
- In-app Conversion Rate (Install-to-purchase). Показує, який відсоток відвідувачів здійснив цільову дію після встановлення застосунку. До них належить, наприклад, оформлення підписки або купівля всередині програми.
- Advertising Conversion Rate. Дозволяє оцінити відсоток користувачів, що перейшли за рекламним оголошенням — click-through-rate, а в Apple Search Ads — tap-through-rate. Розраховується як співвідношення кількості переходів до загальної кількості показів оголошення.
Також відображає відсоток користувачів, що побачили рекламне оголошення, здійснив цільову дію — установку (це співвідношення установок застосунку до загальної кількості показів оголошення).
- Average Time on Page. Інформує, скільки часу в середньому користувачі проводять на сторінці застосунку перед його встановленням.
- App Page Scroll Depth. Показує, яку частину контенту на сторінці мобільного застосунку в магазині переглядають відвідувачі.
Де дивитися показник конверсії в магазині мобільних застосунків
App Store
CR в App Store Connect допомагає зрозуміти, наскільки часто користувачі встановлюють ваш застосунок, після того як побачать його в App Store. Цей показник тут вимірюється як відношення загальної кількості встановлень (Total Downloads) до унікальних показів (Unique Impressions).
Примітка: показник Total Downloads враховує всі інсталяції застосунку, включно з повторними і попередніми замовленнями перед запланованим релізом.
Примітка 2: до Unique Impressions відносяться всі унікальні покази з вкладок «Сьогодні», «Ігри», «Застосунки» або «Пошук» в App Store, а також перегляди сторінки вашого продукту.
В App Store дані про конверсію можна знайти в розділі «Аналітика», попередньо обравши застосунок, що цікавить. Вкладки Overview, Acquisition і Metrics пропонують різні варіанти візуалізації даних:
Графік конверсії на вкладці Overview
Графік конверсії на вкладці Acquisition
Графік конверсії на вкладці Benchmarks. Можна кастомізувати під цікаві періоди, фільтри (пристрій, версія iOS, регіон тощо) і способи відображення даних (по днях, тижнях, місяцях)
Google Play
На відміну від App Store, конверсія в Google Play розраховується як відношення Store Listing Acquisitions до Store Listing Visitors.
Store Listing Acquisitions — загальна кількість користувачів, котрі відвідали сторінку застосунку і встановили його без завантажень на інших пристроях. Store Listing Visitors — це кількість відвідувачів, що відвідали сторінку застосунку і встановили його вперше.
Оскільки кількість переходів на сторінку застосунку значно менша за його покази в магазині, CR у Google Play буде суттєво вищим, ніж у iOS.
У Google Play дані про конверсію розташовані в розділі Grow → Store performance → Listing conversion analysis:
Крім графіків динаміки відвідувань сторінки й установок за певний період, розділ містить графік з динамікою конверсії, де вона також порівнюється зі значеннями конкурентів з тієї ж категорії (Peers’ median и Peers’ range):
Динаміка конверсії в Google Play
Так само як і в App Store, під час побудови діаграми можна використовувати різні фільтри: за країнами, джерелами трафіку, мовою пристрою, пошуковим запитом тощо.
Середні показники конверсії для різних категорій застосунків в App Store
Станом на вересень 2024 року середнє значення конверсії (Install Rate) в App Store з пошуку склало 6,6% у США. В Україні він вищий — 9,1%.
Важливо пам'ятати, що коефіцієнт конверсії також відрізнятиметься залежно від категорії і джерела трафіку, тож обов'язково враховуйте ці фактори під час вибору бенчмарка (показник, обраний орієнтиром) для вашого застосунку.
У США найвищий коефіцієнт конверсії в категоріях Travel (11,8%), Food & Drink (10,8%) і Navigation (10,5%). Найнижчий CR у категорії Games — 1,9%. Залежно від жанру гри, цей середній показник може варіюватися від 1,4% (Casino і Racing) до 4,8% (Trivia).
Варто зазначити, що конверсія не є статичним показником і може змінюватися з плином часу. До категорій із найбільш варіативним CR у 2024 році в США належать:
- Food & Drink — різке зростання в березні;
- Graphics & Design — зростання з II кварталу;
- Navigation і Travel почали зростати з II кварталу з піком у липні — місяці відпусток;
- Shopping — різкий стрибок CR у липні, що може бути через міжсезонні розпродажі;
- Sports — різкий стрибок CR у березні з подальшим зниженням;
- Weather — поступове зростання протягом року.
Для кожної країни середні показники конверсії для кожної категорії відрізнятимуться. На графіку продемонстровано, що в Україні найбільший CR спостерігається в категоріях Reference (25,8%), Navigation (17,7%) і Travel (12,7%).
Так само як і в США, ігри належать до категорії з найнижчим CR — 2,7%. Найнижчий коефіцієнт конверсії в жанрі Card (1,9%), найвищий у жанрі Role Playing (7,1%).
Протягом 2024 року в Україні найбільші коливання CR спостерігалися в категоріях:
- Developer Tools — піки зростання в лютому і червні;
- Music — значний спад після завершення Євробачення;
- у категоріях Navigation і Travel, на відміну від США, у літні місяці коефіцієнт конверсії знизився;
- Reference — різкий стрибок у лютому з подальшим зростанням;
- Shopping — зростання CR у періоди міжсезонних розпродажів;
- Sports — відзначалося зростання конверсії в травні (перед фіналом Ліги Чемпіонів УЄФА) і в серпні (Олімпійські ігри в Парижі).
Середні показники конверсії для різних категорій застосунків у Google Play
Середній показник Page view-to-install у вересні 2024 року склав 46,2% в Україні і 47,4% у США.
Примітка: Google Play показує вищу конверсію, оскільки її рахують за відмінним від App Store показником page views-to-install, що не включає покази в пошуку і добірках similar apps тощо.
Джерело Google Play Console
Найвищий середній коефіцієнт конверсії й в Україні, і в США належать до категорії Travel & local — 58,4% і 60,8% відповідно. У США середній CR > 60% спостерігається також у категорії Food & drink (60.3%).
До категорій з найнижчим CR в Україні відносяться Weather (35,7%), Personalization (37,9%) і Art & design (38,9%). У США це категорії Art & Design і Personalization (36,8%), Comics (37,5%).
Якщо розглядати коефіцієнт конверсії в динаміці, до найдинамічніших категорій 2024 року в США належать:
- Business;
- Comics;
- Finance;
- House & Home;
- Medical;
- Maps & Navigation и Food & Drink — так само належать до найбільш варіативних категорій з точки зору CR в App Store.
Джерело Google Play Console
В Україні коливання CR помітніші, ніж у США, і в низці категорій доходять до 10–12 пунктів, наприклад:
- Travel & Local — так само належить до найбільш варіативних категорій з погляду CR в App Store;
- Events;
- Live television;
- News & Magazines;
- Parenting.
Трохи менше (7–9 пунктів) складає коливання СR у категоріях Education і Video players & Editors.
Джерело Google Play Console
Висновки
- CR — один із ключових показників ефективності роботи вашого застосунку в мобайл-маркетингу й означає відсоток користувачів, що здійснили цільову дію. Оптимізувавши CR, ви зможете отримати більше інсталяцій і збільшити відсоток відвідувачів, котрі роблять покупку або оформляють підписку.
- Коефіцієнт конверсії не є константою і варіюється залежно від типу магазину (App Store або Google Play) і категорії застосунку.
- CR є важливим показником під час оцінювання залученості користувачів, результатів А/В тестування, ASO-оптимізації, розподілу ресурсів і багатьох інших процесів.
- CR в App Store і Google Play розраховуються по-різному. В App Store — це відношення кількості встановлень до кількості показів, тоді як у Google Play — відношення кількості встановлень до числа відвідувачів сторінки застосунку.
- Середній показник CR відрізняється залежно від країни (ринку) і змінюється з плином часу. Для кожного продукту процес роботи над конверсією відрізнятиметься залежно від цілей, ніші, ситуації на ринку і потреб користувачів.
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