Лілія Квишко

ASO Specialist
RadASO
Працює ASO-спеціалістом у RadASO з 2023 року.

Свіжі матеріали

App Marketing
Як збільшити встановлення майже у 2 рази та підняти рейтинг до 4,9 в App Store і Google Play: кейс із ніші Shopping
App Marketing
Гайд із запуску In-App Events і Promotional Content в App Store й Google Play
Що таке CR, і Як він впливає на ефективність вашого застосунку 
Як просувати мобільний застосунок в App Store у 2025 році. Повний гайд
Як просувати мобільний застосунок у Google Play у 2025 році. Повний гайд
