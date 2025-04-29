Гайд із запуску In-App Events і Promotional Content в App Store й Google Play

Гайд із запуску In-App Events і Promotional Content в App Store й Google Play

App Store і Google Play пропонують ряд інструментів для збільшення видимості застосунку та роботи з конверсією.

У цій статті я розповім про роботу з In-App Events і Promotional Content, а також про те, чим відрізняються ці способи просування.

Що таке івенти та яка їхня роль в ASO оптимізації

В ASO-оптимізацію входить широкий спектр робіт, мета яких:

збільшити видимість застосунку та конверсію в установку;

охопити якомога більше нових користувачів;

покращити результати роботи застосунку в цілому (app performance).

У 2021 році в межах оновлення iOS 15 компанія Apple представила нову функцію — in-app events (IAE). Вона дає змогу розробникам просувати тимчасові події в додатках безпосередньо в App Store.

Слідом за Apple, у 2022 році, Google випустив подібну функцію для Android-застосунків — Promotional content (ранее LiveOps).

Як частина загальної ASO-стратегії, in-app events і promotional content впливають на оптимізацію.

Поліпшення видимості застосунку

Івенти та промоконтент допомагають застосункам стати помітнішими: вони з’являються в результатах пошуку — в App Store індексуються поля Name і Description — і можуть привернути увагу редакторів Apple або Google. Потрапляння в добірки дає додаткове охоплення і нових користувачів.

Зазначені редакторами додатки (featured apps) потрапляють на вкладки:

Today, Games, і Apps в App Store;

Games і Events в Google Play.

Зростання залученості користувачів

Події та промоконтент — це додаткова можливість взаємодії з користувачами. З їхньою допомогою можна просувати найрізноманітніші теми: від змагань і турнірів до прем’єр і великих оновлень.

Крім нових, вони привертають і наявних користувачів, а також тих, хто давно не користувався додатком або вже видалив його.

Збільшення конверсії

Івенти часто прив’язані до сезонних подій або важливого контенту всередині програми — це легко привертає увагу користувачів. Їхнє розміщення може позитивно вплинути на коєфіцієнт конверсії (CR). Оскільки одне з місць показу — результати пошуку, багато користувачів бачать банер івенту замість скріншотів.

Приваблива і яскрава графіка в цьому випадку спонукає встановити застосунок.

Збільшення доходу

Акції та спеціальні пропозиції можуть стимулювати покупки в застосунку, збільшуючи дохід. Обмежені в часі оффери також створюють ефект терміновості, що може призвести до різкого зростання продажів.

Покращення користувацького досвіду

Регулярна комунікація та інформування користувачів про оновлення та події всередині застосунку покращують загальне враження від продукту.

In-app events в Apple App Store

Apple просуває IAE через кілька каналів усередині стору, що дає застосункам додаткову видимість.

Місця розміщення IAE в App Store

Користувачі можуть побачити події:

на сторінці додатку (Product Page);

у результатах пошуку;

на вкладці Сьогодні (Today Tab);

у редакторських добірках і рекомендаціях на вкладках Apps і Games.

In-app events в App Store відображаються у вигляді банера з коротким текстом — назвою (Name) і описом (Description). За замовчуванням користувачі бачать горизонтальний банер або відео, а при натисканні на нього орієнтація змінюється на портретну.

Note 1: описи для вертикального та горизонтального банера можуть відрізнятися. Разом із горизонтальним банером використовується short description, максимальна довжина якого — 50 символів. Long description відображається з вертикальним банером, максимальна довжина — 120 символів.

Note 2: ключові слова з полів Name і Short Description індексуються в пошуку App Store.

Види in-app events

Івенти запускають, щоб привернути увагу, розповісти про нову функцію або просто створити ажіотаж навколо програми. Під час запуску Apple пропонує вибрати одну з семи категорій (badges) для події.

Challenge — обмежені в часі активності, які спонукають користувачів досягти мети до закінчення івенту: виконати мету щодо вправ у фітнес-застосунку або пройти певну кількість рівнів у грі. Competition — це активності, де юзери змагаються один з одним за вище місце в рейтингу або за конкретну нагороду. Live Event — події, які відбуваються в режимі реального часу і доступні для всіх користувачів застосунку. Major Update — анонс значущих оновлень, нових функцій, контенту або змін користувацького досвіду. До таких подій не належать дрібні оновлення або виправлення багів. New Season — поява нового унікального контенту, сюжетних ліній, як-от тематичний контент у грі або новий сезон популярного шоу. Premiere — прем’єра нового контенту. Special Event — обмежені в часі події, які не належать до жодної з перерахованих категорій. Можуть охоплювати кілька видів активностей або користувацького досвіду, але в будь-якому разі мають пропонувати користувачам щось новеньке: контент, можливості, товари, рівні.

До івентів не належать знижки, розпродажі та промоакції, часто повторювані активності, наприклад, щоденні завдання. Вони суперечать правилам Apple і будуть відхилені під час розгляду.

Гайд із запуску IAE

В App Store можна розміщувати одночасно до п’яти івентів. Їх можна швидко запустити в кілька кроків:

В App Store Connect у розділі Growth & Marketing перейдіть на вкладку In-app Events і створіть новий івент. На цьому етапі дайте загальну назву події, яку не бачитимуть користувачі — вона відображатиметься тільки в App Store Connect.

У вікні, що відкрилося, заповніть текстові метадані, які будуть бачити користувачі та індексуватимуться в App Store:

Name — назва має відображати суть IAE, бути написаною із заголовного регістру та за можливості містити релевантні ключові слова, довжина — до 30 символів;

— назва має відображати суть IAE, бути написаною із заголовного регістру та за можливості містити релевантні ключові слова, довжина — до 30 символів; Short Description — короткий опис до 50 символів, який відображається на банері;

— короткий опис до 50 символів, який відображається на банері; Long description (до 120 символів). Надайте користувачам додаткові відомості про подію — ця інформація буде відкриватися при натисканні на картку у вигляді горизонтального банера.

Завантажте креативи в горизонтальному та вертикальному форматі. Це може бути як статичний банер, так і відео до 30 секунд. Креативи мають бути привабливими, адже вони безпосередньо впливають на конверсію в установку. Для користувачів, які побачать івент у результатах пошуку, банер стане своєрідною візитівкою застосунку замість звичних скріншотів.

Про те, як оптимізація графіки в застосунку здатна кардинально змінити його успіх на ринку: Кейс Shkaf. Як графіка збільшила конверсію в установку на 16% та інстали з органіки на 400%.

Виберіть категорію івенту (event badge) — одну з описаних вище. Apple враховує категорії під час складання добірок на вкладках Today, Apps і Games.

Зазначте країни, в яких буде доступна подія. Цей крок важливий, якщо ваш івент локалізований або орієнтований на конкретний регіон. Вкажіть додаткову інформацію:

тривалість (максимум 31 день) — якщо ваш івент анонсує якусь подію, вона може бути опублікована за 14 днів до її початку;

(максимум 31 день) — якщо ваш івент анонсує якусь подію, вона може бути опублікована за 14 днів до її початку; deep link — додайте посилання, за яким користувачі перейдуть на івент у вашому застосунку. Якщо діплінк недоступний, використовуйте універсальне посилання на застосунок в App Store або будь-яке інше — за ним користувач потрапить на домашню сторінку всередині застосунку;

— додайте посилання, за яким користувачі перейдуть на івент у вашому застосунку. Якщо діплінк недоступний, використовуйте універсальне посилання на застосунок в App Store або будь-яке інше — за ним користувач потрапить на домашню сторінку всередині застосунку; пріоритет — за замовчуванням події відображаються на сторінці в хронологічному порядку, першою відображається найраніша. Івенти з високим пріоритетом відображатимуться перед подіями зі звичайним пріоритетом;

— за замовчуванням події відображаються на сторінці в хронологічному порядку, першою відображається найраніша. Івенти з високим пріоритетом відображатимуться перед подіями зі звичайним пріоритетом; наявність купівлі — вкажіть, чи передбачає івент купівлю всередині застосунку;

— вкажіть, чи передбачає івент купівлю всередині застосунку; ціль — виберіть, кого ви хочете залучити: нових користувачів, тих, хто вже встановив застосунок, але давно не відкривав його, або поточну активну аудиторію. Івент також може бути орієнтований на всіх одразу.

Після того, як всі поля заповнені, збережіть зміни та надішліть їх на рев’ю, яке зазвичай займає до 48 годин.

Оцінка ефективності IAE

Статистику за кожним запущеним івентом можна побачити в розділі App Analytics в App Store Connect.

Важливо: не хвилюйтеся, якщо після запуску ви спостерігаєте спад у кількості показів застосунку. Так буває, тому що частина показів потрапляє в окрему аналітику за івентом.

До основних показників ефективності належать:

Event Impressions — кількість показів в App Store;

— кількість показів в App Store; Total Downloads — кількість установок застосунку після перегляду картки IAE;

Важливо: щоб аналітика івенту стала доступною, він повинен згенерувати установки (first-time downloads) не менше, ніж з п’яти унікальних Apple ID.

App opens — кількість кліків на кнопку Open на картці івенту;

— кількість кліків на кнопку Open на картці івенту; Event Interactions — загальне число взаємодій користувачів із подією, що охоплює як завантаження, так і натискання на кнопку Open.

Незважаючи на те, що часом аналітика івентів недоступна, це гарний спосіб привернути увагу користувачів до подій і сезонних оновлень усередині застосунку та підвищити конверсію.

Promotional Content в Google Play

Тепер розповім, що таке промоконтент і де його бачать користувачі.

Що таке promotional content і місця розміщення

До промоконтенту в Google Play відносяться:

події та контент усередині застосунку;

значущі оновлення;

спеціальні пропозиції та знижки, за допомогою яких розробники можуть взаємодіяти з користувачами поза межами застосунку.

Завдання промоконтенту — привернути користувача, переконати його відкрити або встановити застосунок, скористатися спецпропозицією для новачків.

Promotional content сигналізує Google, що ви інвестуєте у свій застосунок. А це підвищує його шанси потрапити в редакційні добірки.

Промоконтент відображається в різних розділах Google Play:

на вкладці Games;

на вкладці Events;

у результатах пошуку;

на сторінці застосунку.

Типи промоконтенту

Під час запуску promotional content важливо визначити, до якої категорії він належить. Неправильна класифікація може призвести до того, що Google буде обмежувати його охоплення.

Нижче наводжу основні категорії, які доступні в Google Play.

Events (події) — обмежені в часі івенти, які відбуваються всередині програми. Бувають декількох видів:

челенджі — користувачі змагаються один з одним за нагороди, місце в рейтингу або повинні виконати певне завдання, щоб отримати нагороду;

— користувачі змагаються один з одним за нагороди, місце в рейтингу або повинні виконати певне завдання, щоб отримати нагороду; події в режимі реального часу — трансляції, стріми або вебінари;

— трансляції, стріми або вебінари; сезонні події або приурочені до свят заходи та акції.

Major updates (великі оновлення) — презентації та анонси значних оновлень, як-от поява нових функцій або великої кількості нового контенту. Offers (спеціальні пропозиції) — різноманітні знижки та акції на покупки всередині застосунку, бонуси та додаткові винагороди для користувачів. Pre-registration announcements — інформування попередньо зареєстрованих користувачів про:

новий контент у застосунку;

демоверсію застосунку — надання раннього доступу для зареєстрованих користувачів;

етапи розробки застосунку;

дату офіційного релізу.

Гайд із запуску промоконтенту

Для запуску івенту застосунок має відповідати низці вимог.

Поріг входу

Показник MAU — активні користувачі за останні 28 днів — не опускався нижче 1,6 млн у кожен із днів за останні три місяці. Кількість активних завантажень — не менше 1,6 млн. Показник MAU — активні користувачі за останні 28 днів — не опускався нижче двох млн протягом останнього місяця. Кількість активних інсталів — не менше двох млн. Витрати користувачів становили щонайменше $40 000 у кожен із трьох календарних місяців або хоча б $50 000 за останній календарний місяць.

Категорія

Функція promotional content недоступна для таких категорій додатків:

казино;

фінанси;

медицина;

виховання дітей.

У категоріях бізнес, знайомства, новини та інструменти функція доступна тільки для деяких підкатегорій.

Якщо застосунок відповідає цим критеріям, промоконтент буде автоматично доступний у Play Console.

Як створити promotional content у Google Play Console

Перейдіть у розділ Grow Users — Store Presence — Promotional Content. Натисніть кнопку «Створити подію».

Заповніть інформацію:

Event name — назва до 80 символів, що відображатиметься тільки в Play Console;

— назва до 80 символів, що відображатиметься тільки в Play Console; тип і підтип ;

; країни / регіони , у яких відображатиметься подія;

, у яких відображатиметься подія; тривалість — вкажіть дату і час початку та кінця івенту, не більше ніж чотири тижні;

— вкажіть дату і час початку та кінця івенту, не більше ніж чотири тижні; прев’ю — відзначте, чи потрібно відображати його до запланованої дати старту, якщо хочете, щоб зареєстровані користувачі отримали повідомлення про початок події.

Note: прев’ю не доступне для івентів типу Offer.

Виберіть цільову аудиторію для показу події:

всі або потенційні користувачі;

специфічна (залежно від регіону користувача або покупця) або кастомна аудиторія.

Додайте діплінк, якщо він є. Заповніть метадані івенту, які будуть бачити користувачі, для всіх необхідних локалізацій:

теглайн — назва івенту до 80 символів, що відображає його суть;

опис — детальніша характеристика події, що не дублює інформацію з поля теглайн, до 500 символів;

графіка — primary image і square image;

відео — не обов'язково, але бажано.

Натисніть кнопку Submit event для публікації в Google Play.

Оцінка ефективності promotional content

У Play Console доступні звіти, які показують ефективність події й результати за обраний період.

Звіти містять зведені дані за двома напрямками:

Статистика застосунку (App Statistics):

Installs — кількість установок;

Crashes — кількість збоїв і помилок;

Ratings — користувацькі оцінки;

Subscriptions — оформлені підписки.

Залучення користувачів (User Acquisition):

Retained installers — залучені користувачі;

Buyers — ті, хто здійснив купівлю в застосунку впродовж семи днів після встановлення;

Subscribers — юзери, які оформили підписку.

Щоб переглянути зведену інформацію щодо активних івентів, перейдіть на сторінку Promotional Content. Детальні звіти подано на сторінці Promotional Content Reports у розділі Grow > Store performance.

На сторінці Promotional Content Reports можна налаштувати власні звіти та оцінити, як різні типи користувачів Google Play взаємодіяли з промоконтентом. Для аналізу результатів для великої кількості подій у Play Console є можливість вивантажити статистику за всіма минулими івентами, починаючи з 1 серпня 2022 року.

Висновки

In-App Events и Promotional Content — це невід’ємні інструменти мобільного маркетингу. Вони допомагають:

залучити нових і утримувати наявних користувачів;

підвищити залученість юзерів;

стимулювати покупки в застосунку;

впливати на зростання конверсії в установку;

збільшити видимість продукту завдяки індексації ключових слів або отриманню фічерінгу.