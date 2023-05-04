Промопокупки в App Store — як просувати та оптимізувати Promoted In-App Purchases

Промопокупки в App Store — як просувати та оптимізувати Promoted In-App Purchases

В мобільних застосунках з’являються все нові й нові функції, які допомагають отримувати більше задоволення від їх використання. Однією з таких функцій є можливість робити покупки всередині застосунку.

У цій статті, користуючись досвідом RadASO, ми розглянемо, що таке покупки у застосунку (In-App Purchases), як вони працюють, як їх просувати, та чому вони є важливими як для розробників, так і для користувачів. Тож, про все по-порядку. Поїхали.

Що таке In-App Purchases?

Покупки у застосунку (In-App Purchases) — це покупки віртуальних товарів (цифрові товари, преміумдоступи, контент або тривалі підписки) у застосунку.

Інакше кажучи, In-App Purchases дозволяють користувачам додатків придбати додаткові функції, контент або послуги, які не входять до стандартного набору функцій застосунку. Наприклад, ви можете придбати платний унікальний контент або підписку на преміум версію додатку, яка має більше можливостей та переваг.

В свою чергу покупки можна просувати та пропонувати безпосередньо в App Store, але для цього In-App Purchases спочатку мають бути додані в App Store Connect та затверджені.

Які типи In-App Purchase існують?

Всього виділяємо чотири типи покупок у застосунку:

Розхідники. Наприклад, в ігрових застосунках користувачі можуть придбати додаткові життя чи дорогоцінні камені. Коли вони вичерпаються — їх можна придбати повторно. Разові покупки, як-от преміум функції у застосунку. Наприклад плани тренувань для фітнес-застосунків, зброя чи обладунки для ігор. Такий тип покупок назавжди розблоковує вміст покупки, функції чи інші переваги. Автоматично-поновлювані підписки на додаткові функції або контент. Наприклад перетворення голосу в текст у месенджері або прослуховування музики офлайн в аудіоплеєрі. Коли люди купують підписку з можливістю автоматичного поновлення, з них регулярно стягується плата, доки вони не вирішать відмовитись від підписки вручну. Непоновлювані підписки на додаткові функції або контент, які діють протягом обмеженого часу. Люди купують підписку без автоматичного продовження і поновлюють її самостійно кожного разу коли хочуть продовжити доступ.

Як виглядають Promoted In-App Purchases?

Промопокупки (Promoted In-App Purchases) з’являються на сторінці застосунку, в результатах пошуку, а також можуть бути представлені на вкладках Today, Games та Apps. Але для того, щоб промопокупки взагалі почали відображатись, потрібно попередньо налаштувати їхню видимість в App Store Connect.

Важливо: Розхідники не будуть відображатись в результатах пошуку.

Метадані та рекомендації щодо оптимізації Promoted In-App Purchases

Кожна промопокупка містить власні метадані: назву, опис та іконку.

Назва (до 30 символів) — індексується. Назва промопокупки має бути чіткою та зрозумілою для користувачів App Store та повинна відображати суть покупки, наприклад «Text to Speech Unlimited». Apple рекомендує уникати загальних назв, таких як «100 gems». Для автоматично поновлюваних підписок слід обов’язково окреслити період їхньої дії.

Опис (до 45 символів) — не індексується. Опис має бути зрозумілим та полегшувати розуміння переваг, які користувач отримає у разі покупки. Варто використовувати унікальний опис для кожної промопокупки, щоб користувачі могли їх розрізняти.

Іконка (PNG або високоякісний JPEG з роздільністю до 1024×1024). У кожної промопокупки має бути унікальне зображення, яке найкраще описує її вміст. У якості такої іконки не підійдуть скріншоти чи іконки застосунку, щоб не заплутувати користувачів. Apple також не рекомендує накладати текст на іконку. Після завантаження іконки, Apple додає до неї рамку. Коли промопокупка зʼявляється в результатах пошуку, або на вкладках Today, Games, Apps, у нижньому лівому куті з’являється іконка застосунку для додаткового контексту. Враховуйте це, щоб не закрити важливі деталі вашого дизайну.

Назву та опис можна оптимізувати для 39 локалізацій, як і звичайні метадані сторінки застосунку. Іконка єдина для всіх локалізацій.

Де саме додаються метадані промопокупок в App Store Connect, ви можете дізнатись у довідці Apple.

Інсайти та поради щодо використання Promoted In-App Purchases

Ключові слова з назви промопокупки певної локалізації можуть індексуватися у всіх країнах, тобто назва промопокупки з локалізації French може індексуватись в Італії або Україні.

промопокупки можуть індексуватись за ключовими словами з метаданих основної сторінки застосунку. Крім того, ключові слова з назви промопокупки можуть міксуватися з ключовими словами з метаданих основної сторінки застосунку.

Використовуйте в назві промопокупки пошукові запити, за якими застосунок ранжується на 1 позиції, промопокупка буде займати 2 позицію і таким чином ваш застосунок буде займати практично весь екран пошукової видачі, змістивши конкурентів вниз. Як результат, ви зможете потенційно підвищити рівень конверсії у встановлення.

Просування покупок у застосунку: Promotional In-App Purchases

Перш ніж перейти до просування покупок у застосунку, переконайтеся, що він підтримує метод делегування в SKPaymentTransactionObserver, а також, що до всіх покупок, які ви хочете просувати, додані іконки.

Одночасно ви можете просувати до 20 різних покупок. Детальніше про налаштування видимості промопокупок дізнайтеся в довідці Apple. Щоб обрати покупки, які ви хочете просувати, потрібно перейти в App Store Connect та виконати наступні кроки:

У розділі My Apps виберіть свій застосунок. На бічній панелі у розділі Features натисніть App Store Promotions, далі натисніть кнопку Edit:

Далі потрібно обрати покупки або підписки, встановити порядок відображення на сторінці застосунку (опціонально) та натиснути кнопку Save:



Після цього промопокупки мають відобразитись на сторінці застосунку, та після індексації почнуть зʼявлятись у результатах пошуку.

Що робити, якщо Promoted In-App Purchase не відображається в App Store?

Інколи бувають випадки, що промопокупка не зʼявляється на жодному з плейсментів. Це зумовлено тим, що в налаштуваннях промопокупки обрано опцію обмеженої видимості.

Для зміни цих налаштувань необхідно перейти в App Store Connect та виконати наступні кроки:

У розділі My Apps виберіть свій застосунок. На бічній панелі у розділі Features натисніть App Store Promotions, далі оберіть потрібну вам покупку.

Перейдіть вниз до розділу App Store Promotion та у підрозділі App Store Visibility натисніть кнопку Edit:

Оберіть пункт видимості для всіх користувачів та натисніть кнопку Save:



Після цього, промопокупка стане видимою для всіх користувачів та буде відображатись на сторінці застосунку і в результатах пошуку.

Висновки

Отже, In-App Purchases працюють як розширення вашого застосунку: вони можуть впливати на видимість, конверсію та продажі, надаючи вам більше можливостей для демонстрації застосунку та збору цінної інформації про вашу аудиторію. Ви можете тестувати різні типи промопокупок, що дозволить зрозуміти, яка найкраще спрацює для вашої аудиторії, і яким чином пропозицію можна покращити.

А якщо ваш застосунок вже використовує модель підписки або разові покупки у застосунку, ви можете скористатися перевагами їх просування в App Store через Promotional In-App Purchases. Оптимізувавши метадані промопокупок та налаштувавши їх для просування безпосередньо в App Store, ви зможете підвищити видимість вашого застосунку, а також потенційно збільшити конверсію у завантаження.

Таким чином, рішення впровадити In-App Purchases у свій застосунок, може стати ефективним доповненням до вашої ASO-стратегії у 2023 році.