Віталій Губарик

Віталій Губарик

Автор NJ з 2023
Позиція:
ASO-cпеціаліст
Компанія:
RadASO

Свіжі матеріали

Кейси
App Marketing
1112 2
Просування VPN-застосунку: як збільшити покази на 88% та інстали на 36% серед 500+ конкурентів. Кейс 7VPN
Кейси
App Marketing
Просування VPN-застосунку: як збільшити покази на 88% та інстали на 36% серед 500+ конкурентів. Кейс 7VPN
1112 2
App Marketing
2358 2
Відображення метаданих в App Store та Google Play у різних країнах. Must-have гайд для застосунків
App Marketing
Відображення метаданих в App Store та Google Play у різних країнах. Must-have гайд для застосунків
2358 2
App Marketing
2775 4
Промопокупки в App Store — як просувати та оптимізувати Promoted In-App Purchases
App Marketing
Промопокупки в App Store — як просувати та оптимізувати Promoted In-App Purchases
2775 4