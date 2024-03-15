Відображення метаданих в App Store та Google Play у різних країнах. Must-have гайд для застосунків

Відображення метаданих в App Store та Google Play у різних країнах. Must-have гайд для застосунків

Прибутковість кожного застосунку значною мірою залежить від його представлення перед користувачами у різних країнах. Команда RadASO розглядає особливості у відображенні назви, опису та скриншотів застосунку залежно від країни юзера. Зберігайте корисну пам’ятку!

Відображення метаданих в App Store — як це працює

Локалізація — це варіант сторінки застосунку в App Store, який відображається для користувачів в певній країні. Кожна локалізація містить текстові та графічні метадані (назва, опис, скриншот тощо). Їх додають в консоль розробника App Store Connect для керування застосунком.

На момент написання статті в App Store Connect можна додати 39 локалізацій.

У країнах може діяти від 1 до 10 локалізацій. Наприклад, у Великобританії діє дві локалізації — English (U.K.) та English (U.S.). Водночас в США діє 10 локалізацій — English (U.S.), Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, Korean, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish (Mexico), Vietnamese. Повний список доступних локалізацій в певних країнах наявний в довідці Apple.

Фактори, які впливають на те, як метадані відображаються користувачам в App Store

Країна користувача, вказана в акаунті Apple ID. Default language (мова обрана за замовчуванням) та Additional supported language (додаткові мови) для країни користувача. Ця інформація наявна в таблиці покриття локалізацій. Мова на пристрої. Додані для застосунку локалізації в App Store Connect. Primary localization застосунку в App Store Connect.

Як метадані можуть відображатися для користувачів

Користувач бачить метадані з Default language для його країни, якщо ця локалізація додана в App Store Connect та обрана в налаштуваннях пристрою або ж якщо в налаштуваннях пристрою обрано будь-яку іншу непідтримувану в країні мову. Користувач бачить метадані з Additional supported language(s) для його країни, якщо ця локалізація додана в App Store Connect та обрана в налаштуваннях пристрою.

Як відображаються метадані в App Store — приклад

Застосунок: Belote.

Додані локалізації: English (U.K.), French, Ukrainian, Spanish (Mexico).

Primary localization: English (U.K.).

Користувач бачить метадані з Default language для Франції — French, оскільки в налаштуваннях пристрою обрано French або ж в іншому випадку непідтримувану в країні мову — Ukrainian.

2. Користувач бачить метадані з Additional supported language для Франції — English (U.K.), оскільки в налаштуваннях пристрою обрано English.

3. Користувач бачить метадані з Primary localization застосунку — English (U.K.), оскільки в налаштуваннях пристрою обрано Default language для Португалії — Portugal, або ж Additional supported language для Польщі — Polish, які не додано в App Store Connect. Subtitle в такому випадку не відображається.

Важливо пам ’ ятати. Додаючи один варіант мови в App Store Connect, метадані з нього будуть автоматично підтягуватись в інші недодані локалізації тієї ж мови. Список таких локалізацій: English (U.S.) ↔︎ English (U.K.) ↔︎ English (Australia) ↔︎ English (Canada). Portuguese (Portugal) ↔︎ Portuguese (Brazil). French (France) ↔︎ French (Canada). Spanish (Spain) ↔︎ Spanish (Mexico) ↔︎ Catalan. Додаючи один варіант мови в App Store Connect, метадані з нього будуть автоматично підтягуватись в інші недодані локалізації тієї ж мови. Список таких локалізацій:

Наприклад, English (Canada), French (Canada), Spanish (Spain) та Catalan відсутні в App Store Connect. Однак наявні інші вищезазначені локалізації, які підтягуються замість них.

Відображення метаданих в Google Play — як це працює

Застосунок в Google Play також може мати різні варіанти сторінки з текстовими та графічними метаданими, які бачать користувачі в різних країнах.

На момент написання статті в інструмент Google Play Console можливо додати понад 80 перекладів основної сторінки застосунку.

Повний список мов доступний у довідці Google Play. На відміну від App Store, в Google Play немає обмежень у доступі до мов в певних країнах.

Фактори, які впливають на те, як метадані відображаються користувачам в Google Play

Мова на пристрої. Додані мови для основної сторінки застосунку в Google Play Console. Default language основної сторінки застосунку в Google Play Console. Наявність Custom store listings — варіант сторінки з текстовими та графічними метаданими. Він відображається лише для користувачів у тих країнах, на які націлена кастомна сторінка.

Як метадані можуть відображатися користувачам

Користувач побачить метадані мовою, обраною на пристрої, якщо таку мову додано до основної сторінки в Google Play Console. Користувач побачить метадані дефолтною мовою основної сторінки застосунку, якщо в налаштуваннях його пристрою обрано мову, яку не додано до основної сторінки застосунку в Google Play Console.

При цьому, користувачі бачитимуть автоматично перекладений короткий опис та повний опис зі світчером автоматичного перекладу.

Як відображаються метадані в Google Play — приклад

Застосунок: lalafo.

Додані мови до основної сторінки застосунку: English (U.S.), russian, Ukrainian.

Default language: russian.

Додані мови до custom store listing з таргетом на Україну: Ukrainian (Default).

1. Користувач бачить метадані з English (U.S.), оскільки в налаштуваннях пристрою обрано English (U.S.):

Примітка. Якщо додати текстові метадані без локалізованих графічних, останні відображатимуться мовою, яка встановлена за замовчуванням.

2. Користувач бачить метадані з Default language — russian, оскільки в налаштуваннях пристрою обрано мову, яку не додано для основної сторінки застосунку — French. Відображаються такі показники:

назва застосунку з Default language;

скриншоти з Default language;

автоматично перекладений короткий опис з Default language;

повний опис з Default language зі світчером автоматичного перекладу.

3. Користувач бачить Ukrainian метадані з Custom store listing націленої на Україну, оскільки в налаштуваннях пристрою обрано відповідну мову та користувач знаходиться у відповідній країні:

4. Користувач бачить метадані з Default language в Custom store listing, націленої на Україну — Ukrainian, оскільки в налаштуваннях пристрою обрано іншу від доданих мов в Custom store listing та користувач знаходиться у відповідній країні.

В такому випадку користувач не буде бачити автоматично перекладений короткий опис та можливість перекладу повного опису. Тому під час використання Custom store listings важливо додавати якомога більше мов, щоб користувачі бачили відповідні до налаштувань пристрою метадані.

Важливо памʼятати. В Google Play також є особливість. Додаючи один варіант мови, метадані з нього будуть автоматично підтягуватись в інші недодані. Досвід команди RadASO дозволяє виділити такий список мов: English (U.S.) ↔︎ English (U.K.) ↔︎ English (Australia) ↔︎ English (Canada). English (Australia) ↔︎ English (Canada) ↔︎ English (India) ↔︎ English (Singapore) ↔︎ English (United Kingdom) ↔︎ English (United States) ↔︎ English (South Africa). French ↔︎ French (Canada). Portuguese (Brazil) ↔︎ Portuguese (Portugal). Spanish (Latin America) ↔︎ Spanish (Spain) ↔︎ Spanish (United States). Indonesian → Malay ↔︎ Malay (Malaysia). German → Romansh. Norwegian → Danish. Czech → Slovak. Chinese (Traditional) → Chinese (Hong Kong). В Google Play також є особливість. Додаючи один варіант мови, метадані з нього будуть автоматично підтягуватись в інші недодані. Досвід команди RadASO дозволяє виділити такий список мов:

Отже, важливо ретельно планувати локалізацію застосунку в магазинах застосунків, враховуючи особливості відображення метаданих для різних країн користувачів. Це допоможе забезпечити ефективне представлення застосунків, підвищить конверсію і залучення користувачів, а отже і збільшить прибуток.