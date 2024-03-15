Отображение метаданных в App Store и Google Play в разных странах. Must-have гайд для приложений
Прибыльность каждого приложения в значительной степени зависит от его представления перед пользователями в разных странах. Команда RadASO рассматривает особенности в отображении названия, описания и скриншотов приложения в зависимости от страны пользователя. Сохраняйте полезную памятку!
Отображение метаданных в App Store – как это работает
Локализация — это вариант страницы приложения в App Store, который отображается для пользователей в определенной стране. Каждая локализация содержит текстовые и графические метаданные (название, описание, скриншот и т.д.). Их добавляют в консоль разработчика App Store Connect для управления приложением.
На момент написания статьи в App Store Connect можно добавить 39 локализаций.
В странах может действовать от 1 до 10 локализаций. Например, в Великобритании действует две локализации — English (U.K.) и English (U.S.). В то же время в США действует 10 локализаций — English (U.S.), Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, Korean, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish (Mexico), Vietnamese. Полный список доступных локализаций в определенных странах имеется в справке Apple.
Факторы, которые влияют на то, как метаданные отображаются пользователям в App Store
1. Страна пользователя, указанная в аккаунте Apple ID.
2. Default language (язык выбранный по умолчанию) и Additional supported language (дополнительные языки) для страны пользователя. Эта информация имеется в таблице покрытия локализаций.
3. Язык на устройстве. Добавленные для приложения локализации в App Store Connect. Primary localization приложения в App Store Connect.
Как метаданные могут отображаться для пользователей
- Пользователь видит метаданные с Default language для его страны, если эта локализация добавлена в App Store Connect и выбрана в настройках устройства или же если в настройках устройства выбран любой другой неподдерживаемый в стране язык.
- Пользователь видит метаданные с Additional supported language(s) для его страны, если эта локализация добавлена в App Store Connect и выбрана в настройках устройства.
Как отображаются метаданные в App Store — пример
Приложение: Belote.
Добавлены локализации: Английская (U.K.), французская, украинская, испанская (Мексика).
Primary localization: Английская (U.K.).
1. Пользователь видит метаданные с Default language для Франции — French, поскольку в настройках устройства выбран French или же в противном случае неподдерживаемый в стране язык — Ukrainian.
2. Пользователь видит метаданные с Additional supported language для Франции — English (U.K.), поскольку в настройках устройства выбран English.
3. Пользователь видит метаданные с Primary localization приложения — English (U.K.), поскольку в настройках устройства выбран Default language для Португалии — Portugal, или же Additional supported language для Польши — Polish, которые не добавлены в App Store Connect. Subtitle в таком случае не отображается.
- English (U.S.) ↔︎ English (U.K.) ↔︎ English (Australia) ↔︎ English (Canada).
- Portuguese (Portugal) ↔︎ Portuguese (Brazil).
- French (France) ↔︎ French (Canada).
- Spanish (Spain) ↔︎ Spanish (Mexico) ↔︎ Catalan.
Например, English (Canada), French (Canada), Spanish (Spain) та Catalan отсутствуют в App Store Connect. Однако есть другие вышеупомянутые локализации, которые подтягиваются вместо них.
Отображение метаданных в Google Play — как это работает
Приложение в Google Play также может иметь различные варианты страницы с текстовыми и графическими метаданными, которые видят пользователи в разных странах.
На момент написания статьи в инструмент Google Play Console возможно добавить более 80 переводов основной страницы приложения.
Полный список языков доступен в справке Google Play. В отличие от App Store, в Google Play нет ограничений в доступе к языкам в определенных странах.
Факторы, которые влияют на то, как метаданные отображаются пользователям в Google Play
- Язык на устройстве.
- Добавленные языки для основной страницы приложения в Google Play Console.
- Default language основной страницы приложения в Google Play Console.
- Наличие Custom store listings — вариант страницы с текстовыми и графическими метаданными. Он отображается только для пользователей в тех странах, на которые нацелена кастомная страница.
Как метаданные могут отображаться пользователям
- Пользователь увидит метаданные на языке, выбранном на устройстве, если такой язык добавлен на основную страницу в Google Play Console.
- Пользователь увидит метаданные на дефолтном языке основной страницы приложения, если в настройках его устройства выбран язык, который не добавлен на основную страницу приложения в Google Play Console.
При этом, пользователи будут видеть автоматически переведенное краткое описание и полное описание со светом автоматического перевода.
Как отображаются метаданные в Google Play — пример
Приложение: lalafo.
Добавлены языки к основной странице приложения: English (U.S.), russian, Ukrainian.
Язык по умолчанию: russian.
Добавленные языки в custom store listing с таргетом на Украину: Ukrainian (Default).
1. Пользователь видит метаданные с English (U.S.), поскольку в настройках устройства выбран English (U.S.):
2. Пользователь видит метаданные с Default language — russian, поскольку в настройках устройства выбран язык, который не добавлен для основной страницы приложения — French. Отображаются следующие показатели:
- название приложения с Default language;
- скриншоты с Default language;
- автоматически переведенное краткое описание с Default language;
- полное описание с Default language со светом автоматического перевода.
3. Пользователь видит Ukrainian метаданные из Custom store listing нацеленной на Украину, поскольку в настройках устройства выбран соответствующий язык и пользователь находится в соответствующей стране:
4. Пользователь видит метаданные с Default language в Custom store listing, нацеленной на Украину — Ukrainian, поскольку в настройках устройства выбран другой от добавленных языков в Custom store listing и пользователь находится в соответствующей стране.
В таком случае пользователь не будет видеть автоматически переведенное краткое описание и возможность перевода полного описания. Поэтому при использовании Custom store listings важно добавлять как можно больше языков, чтобы пользователи видели соответствующие настройкам устройства метаданные.
- English (U.S.) ↔︎ English (U.K.) ↔︎ English (Australia) ↔︎ English (Canada).
- English (Australia) ↔︎ English (Canada) ↔︎ English (India) ↔︎ English (Singapore) ↔︎ English (United Kingdom) ↔︎ English (United States) ↔︎ English (South Africa).
- French ↔︎ French (Canada).
- Portuguese (Brazil) ↔︎ Portuguese (Portugal).
- Spanish (Latin America) ↔︎ Spanish (Spain) ↔︎ Spanish (United States).
- Indonesian → Malay ↔︎ Malay (Malaysia).
- German → Romansh. Norwegian → Danish.
- Czech → Slovak.
- Chinese (Traditional) → Chinese (Hong Kong).
Следовательно, важно тщательно планировать локализацию приложения в магазинах приложений, учитывая особенности отображения метаданных для разных стран пользователей. Это поможет обеспечить эффективное представление приложений, повысит конверсию и вовлеченность пользователей, а значит и увеличит прибыль.
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