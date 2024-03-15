Отображение метаданных в App Store и Google Play в разных странах. Must-have гайд для приложений

Отображение метаданных в App Store и Google Play в разных странах. Must-have гайд для приложений

Прибыльность каждого приложения в значительной степени зависит от его представления перед пользователями в разных странах. Команда RadASO рассматривает особенности в отображении названия, описания и скриншотов приложения в зависимости от страны пользователя. Сохраняйте полезную памятку!

Отображение метаданных в App Store – как это работает

Локализация — это вариант страницы приложения в App Store, который отображается для пользователей в определенной стране. Каждая локализация содержит текстовые и графические метаданные (название, описание, скриншот и т.д.). Их добавляют в консоль разработчика App Store Connect для управления приложением.

На момент написания статьи в App Store Connect можно добавить 39 локализаций.

В странах может действовать от 1 до 10 локализаций. Например, в Великобритании действует две локализации — English (U.K.) и English (U.S.). В то же время в США действует 10 локализаций — English (U.S.), Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, Korean, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish (Mexico), Vietnamese. Полный список доступных локализаций в определенных странах имеется в справке Apple.

Факторы, которые влияют на то, как метаданные отображаются пользователям в App Store

1. Страна пользователя, указанная в аккаунте Apple ID.

2. Default language (язык выбранный по умолчанию) и Additional supported language (дополнительные языки) для страны пользователя. Эта информация имеется в таблице покрытия локализаций.

3. Язык на устройстве. Добавленные для приложения локализации в App Store Connect. Primary localization приложения в App Store Connect.

Как метаданные могут отображаться для пользователей

Пользователь видит метаданные с Default language для его страны, если эта локализация добавлена в App Store Connect и выбрана в настройках устройства или же если в настройках устройства выбран любой другой неподдерживаемый в стране язык. Пользователь видит метаданные с Additional supported language(s) для его страны, если эта локализация добавлена в App Store Connect и выбрана в настройках устройства.

Как отображаются метаданные в App Store — пример

Приложение: Belote.

Добавлены локализации: Английская (U.K.), французская, украинская, испанская (Мексика).

Primary localization: Английская (U.K.).

1. Пользователь видит метаданные с Default language для Франции — French, поскольку в настройках устройства выбран French или же в противном случае неподдерживаемый в стране язык — Ukrainian.

2. Пользователь видит метаданные с Additional supported language для Франции — English (U.K.), поскольку в настройках устройства выбран English.

3. Пользователь видит метаданные с Primary localization приложения — English (U.K.), поскольку в настройках устройства выбран Default language для Португалии — Portugal, или же Additional supported language для Польши — Polish, которые не добавлены в App Store Connect. Subtitle в таком случае не отображается.

Примечание. Добавляя один вариант языка в App Store Connect, метаданные из него будут автоматически подтягиваться в другие недоданные локализации того же языка. Список таких локализаций: English (U.S.) ↔︎ English (U.K.) ↔︎ English (Australia) ↔︎ English (Canada). Portuguese (Portugal) ↔︎ Portuguese (Brazil). French (France) ↔︎ French (Canada). Spanish (Spain) ↔︎ Spanish (Mexico) ↔︎ Catalan. Добавляя один вариант языка в App Store Connect, метаданные из него будут автоматически подтягиваться в другие недоданные локализации того же языка. Список таких локализаций:

Например, English (Canada), French (Canada), Spanish (Spain) та Catalan отсутствуют в App Store Connect. Однако есть другие вышеупомянутые локализации, которые подтягиваются вместо них.

Отображение метаданных в Google Play — как это работает

Приложение в Google Play также может иметь различные варианты страницы с текстовыми и графическими метаданными, которые видят пользователи в разных странах.

На момент написания статьи в инструмент Google Play Console возможно добавить более 80 переводов основной страницы приложения.

Полный список языков доступен в справке Google Play. В отличие от App Store, в Google Play нет ограничений в доступе к языкам в определенных странах.

Факторы, которые влияют на то, как метаданные отображаются пользователям в Google Play

Язык на устройстве. Добавленные языки для основной страницы приложения в Google Play Console. Default language основной страницы приложения в Google Play Console. Наличие Custom store listings — вариант страницы с текстовыми и графическими метаданными. Он отображается только для пользователей в тех странах, на которые нацелена кастомная страница.

Как метаданные могут отображаться пользователям

Пользователь увидит метаданные на языке, выбранном на устройстве, если такой язык добавлен на основную страницу в Google Play Console. Пользователь увидит метаданные на дефолтном языке основной страницы приложения, если в настройках его устройства выбран язык, который не добавлен на основную страницу приложения в Google Play Console.

При этом, пользователи будут видеть автоматически переведенное краткое описание и полное описание со светом автоматического перевода.

Как отображаются метаданные в Google Play — пример

Приложение: lalafo.

Добавлены языки к основной странице приложения: English (U.S.), russian, Ukrainian.

Язык по умолчанию: russian.

Добавленные языки в custom store listing с таргетом на Украину: Ukrainian (Default).

1. Пользователь видит метаданные с English (U.S.), поскольку в настройках устройства выбран English (U.S.):

Примечание. Если добавить текстовые метаданные без локализованных графических, последние будут отображаться на языке, установленном по умолчанию.

2. Пользователь видит метаданные с Default language — russian, поскольку в настройках устройства выбран язык, который не добавлен для основной страницы приложения — French. Отображаются следующие показатели:

название приложения с Default language;

скриншоты с Default language;

автоматически переведенное краткое описание с Default language;

полное описание с Default language со светом автоматического перевода.

3. Пользователь видит Ukrainian метаданные из Custom store listing нацеленной на Украину, поскольку в настройках устройства выбран соответствующий язык и пользователь находится в соответствующей стране:

4. Пользователь видит метаданные с Default language в Custom store listing, нацеленной на Украину — Ukrainian, поскольку в настройках устройства выбран другой от добавленных языков в Custom store listing и пользователь находится в соответствующей стране.

В таком случае пользователь не будет видеть автоматически переведенное краткое описание и возможность перевода полного описания. Поэтому при использовании Custom store listings важно добавлять как можно больше языков, чтобы пользователи видели соответствующие настройкам устройства метаданные.

Важно помнить. В Google Play также есть особенность. Добавляя один вариант языка, метаданные из него будут автоматически подтягиваться в другие не добавленные. Опыт команды RadASO позволяет выделить такой список языков: English (U.S.) ↔︎ English (U.K.) ↔︎ English (Australia) ↔︎ English (Canada). English (Australia) ↔︎ English (Canada) ↔︎ English (India) ↔︎ English (Singapore) ↔︎ English (United Kingdom) ↔︎ English (United States) ↔︎ English (South Africa). French ↔︎ French (Canada). Portuguese (Brazil) ↔︎ Portuguese (Portugal). Spanish (Latin America) ↔︎ Spanish (Spain) ↔︎ Spanish (United States). Indonesian → Malay ↔︎ Malay (Malaysia). German → Romansh. Norwegian → Danish. Czech → Slovak. Chinese (Traditional) → Chinese (Hong Kong). В Google Play также есть особенность. Добавляя один вариант языка, метаданные из него будут автоматически подтягиваться в другие не добавленные. Опыт команды RadASO позволяет выделить такой список языков:

Следовательно, важно тщательно планировать локализацию приложения в магазинах приложений, учитывая особенности отображения метаданных для разных стран пользователей. Это поможет обеспечить эффективное представление приложений, повысит конверсию и вовлеченность пользователей, а значит и увеличит прибыль.