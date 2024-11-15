Найпопулярніші ключові слова в App Store — І півріччя 2024 року. Тенденції та прогнози

Найпопулярніші ключові слова в App Store — І півріччя 2024 року. Тенденції та прогнози

Настав час заварити чаю з печивом, адже я підготував для вас затишну статтю про найпопулярніші ключові слова в App Store за перше півріччя 2024 року. Аналіз торкнеться 10 найбільших ринків мобільних застосунків і, звичайно ж, України — батьківщини RadASO.

Спойлер: більшість ключів — брендові, що логічно. Бренди викликають довіру, релевантні пошуковому запиту і, звичайно, інвестують у рекламу.



Часто дані по топових ключових словах не сильно відрізняються з року в рік. Але варто слідкувати за трендами. Цікавість користувачів до конкретних ніш, зміщення акцентів допомагають бізнесам і спеціалістам адаптуватись до попиту і передбачати тенденції ринку.

Популярність ключових слів в App Store — що це означає

Популярність або SAP (Search Ads Popularity ) — це індекс, в основі якого лежить частота пошуку користувачами конкретного ключового запиту у певному регіоні. SAP варіюється від 5 до 100, і чим вище значення — тим краще.

🔔Нам відома популярність ключових запитів виключно в тих регіонах, де доступні Apple Search Ads (ASA).

В цій статті я:

проаналізував розміри ринків по встановленнях застосунків та ігор;

зібрав 10 топових ключів всередині кожної з країн;

спробував включити Вангу дати прогноз на 2025 рік.

Зібрати дані для аналізу допомогли колеги з ASOlytics — українського ASO-сервісу, що містить сучасні інструменти для просування мобільних застосунків. До речі, в ASOlytics максимальне значення SAP становить 99 пунктів.

Топ країн по встановленнях застосунків та ігор

* на момент написання статті дані SAP для Туреччини були недоступні. Тому ця країна відсутня у моєму ресьорчі.

Тенденції популярності ключових запитів і фактори, які на них впливають

На запити користувачів App Store впливають зовнішні фактори. В період гострої пандемії Covid i локдауну, люди шукали віддушину в онлайн-спілкуванні з близькими через Zoom або Skype. Приблизно через рік стали прагнути спілкування та побачень. А в наші дні в топ виходять безпечні месенджери і vpn-застосунки.

А як же штучний інтелект? Перший інсайт — ви не побачите в топах запити про ChatGPT або його друзів. Виявляється, соціальні мережі та ігри важливіші, а Скайнет почекає.

Отже, пропоную зануритись у світ пошукових запитів, зрозуміти, які бренди популярні в тих чи інших країнах, і головне, знайти відповідь за запитання — чого хочуть користувачі?

США

№ Трафік Популярність Ключ 1 193 9139 99 instagram 2 115 7502 96 snapchat 3 852 922 94 facebook 4 508 479 90 tik tok 5 447 991 90 reddit 6 414 278 89 x 7 400 890 89 youtube 8 374 778 88 whatsapp 9 282 231 86 tinder 10 269 735 86 grindr

Мені здається, якби популярність ключа могла б виходити за межі SAP, Instagram просто полетів би в космос з однозначним запуском у Штатах. США випереджає весь світ за кількістю створеного контенту, країна диктує тренди.

Соціальні мережі займають перші шість рядків американського топу, далі відеоплатформа YouTube, месенджер WhatsApp і два застосунки для дейтингу.

Америка активно виробляє та споживає контент із соціальних мереж, спілкується і ходить на побачення.

Китай

№ Трафік Популярність Ключ Переклад (EN) 1 1 450 018 99 抖 音 Jitterbug (Douyin) 3 757 359 95 微信 WeChat 3 715 006 95 快 手 Quick hands (Kuaishou) 4 715 006 95 qq qq 5 674 368 94 夸克 Quark 6 665 871 94 王者荣耀 Honor of Kings 7 658 993 94 小红书 Little Red Book (Xiaohongshu) 8 613 146 93 抖音 极速版 Jitterbug (Douyin) Extreme 9 515 587 92 拼多多 Pinduoduo 10 485 390 92 百 度 Baidu

В Китаї перше місце посідає місцевий аналог TikTok — Jitterbug (Douyin), далі WeChat (соціальна мережа, месенджер і платформа оплати товарів та послуг). А на третій позиції розташувався Quick hands (Kuaishou), застосунок для обміну короткими відео і трансляцій а-ля TikTok.

Потім:

соцмережа qq;

браузер Quark;

гра в жанрі MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) Honor of Kings;

соціальна платформа Little Red Book (Xiaohongshu), яка дозволяє купувати товари категорій косметика, мода і лайфстайл;

спрощена версія Jitterbug (Douyin) Extreme;

застосунок Pinduoduo для групових покупок зі знижками (від продуктів до одягу та електроніки);

пошукова система Baidu.

В Китаї соціальні мережі та обмін контентом також важливі, але також користувачі надають перевагу іграм, шопінгу, перегляду сторінок і пошуку у всесвітній мережі. Найважливіше — в першій десятці нема жодного НЕкитайского застосунку, що напряму пов’язано із політикою.



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Бразилія

№ Трафік Популярність Ключ 1 560 624 99 instagram 2 225 617 93 whatsapp 3 156 380 91 telegram 4 154 276 91 facebook 5 135 371 90 tik tok 6 117 595 89 ifood 7 94 638 87 tinder 8 90 955 87 capcut 9 88 335 87 nubank 10 79 121 86 uber

В 2024 році Apple Search Ads став доступним у латиноамериканських країнах, включно з Бразилією.

Відповідно, показник SAP тут з’явився пізніше. Тому дані по топових ключах охоплюють період з 16 квітня по 1 липня 2024 року.

Instagram №1 у серцях бразильців з айфонами. З відчутною перевагою він випереджає два месенджери — Telegram і WhatsApp. Далі Facebook і TikTok.

Другу половину топу відкриває iFood — популярна в Бразилії доставка їжі, після цього перерва на знайомства в Tinder і ще один локальний застосунок — відеоредактор CapCut.

Nubank — фінансовий застосунок від однойменного цифрового банку, ну а Uber не потребує представлення.

Тут цікаво відзначити службу таксі. У Бразилії громадський транспорт не завжди безпечний, особливо у великих містах, типу Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу. До того ж ціни на таксі відносно невисокі, що робить його кращим способом пересування для середнього класу.

Японія

№ Трафік Популярність Ключ Переклад (EN) 1 73 358 97 LINE LINE 2 63 741 96 すいかゲーム Watermelon game 3 60 751 96 youtube youtube 4 50 838 94 インスタ Instagram 5 44 686 94 x x 6 43 836 93 tiktok tiktok 7 36 785 92 tinder tinder 8 35 582 92 google google 9 28 381 90 instagram instagram 10 27 412 90 twitter twitter

Чим же живе одна з найбльш технологічно розвинутих країн світу?

В першу чергу, люди там шукають локальний месенджер LINE, потім гру-головоломку на тему кавунів (оце несподіванка), YouTube закриває трійку лідерів.

Далі три соцмережі, які не потребують представлення: застосунок для знайомств, Google, знов Instagram, але вже англійською, і twitter (тепер платформа має назву «Х») ще не стерся з пам’яті людей.

Запит на twitter нагадав процес перейменовування вулиць. Люди навіть через 10 років можуть використовувати старі назви. Якщо і є щось вічне, це опір змінам😅

Великобританія

№ Трафік Популярність Ключ 1 385 585 99 snapchat 2 325 480 98 instagram 3 201 485 95 facebook 4 177 737 94 tiktok 5 119 067 91 reddit 6 92 427 90 whatsapp 7 80 473 89 youtube 8 69 379 88 x 9 65 120 87 grindr 10 64 602 87 tinder

Об’єднане Королівство один в один співпадає із США по трендах, тільки місця у топі запитів трохи відрізняються.

Перша п’ятірка — соціальні мережі, але Snapchat трохи випередив Instagram. Далі шостим йде месенджер, YouTube, знову соціальна мережа і два застосунки для знайомств.

Англійці п’ють чай, неспішно розглядають соціальні мережі, спілкуються і переглядають відео, після чого йдуть на побачення. Всім би так!

Франція

№ Трафік Популярність Ключ Переклад (EN) 1 233 158 99 snapchat snapchat 2 209 668 98 instagram instagram 3 114 577 94 tik tok tik tok 4 92 500 93 telegram telegram 5 70 286 91 facebook facebook 6 59 302 90 tinder tinder 7 51 352 89 whatsapp whatsapp 8 42 468 87 youtube youtube 9 36 646 86 tiktok tiktok 10 36 420 86 messenger messenger

Батьківщина шампанського (якщо ви не знали, тільки ігристі з провінції Шампань можуть називатись шампанським — все інше просто ігристі вина) підкинув несподіванку — перший НЕбрендовий пошуковий запит. Але давайте по порядку.

Французи спочатку переглядають соцмережі і спілкуються, потім йдуть на побачення, а далі знову спілкуються та переглядають відеоролики. І наприкінці шукають месенджер, до того ж не якийсь конкретний, а просто месенджер. Це може бути пов’язано з декількома факторам:

бажання знайти альтернативу гігантам ринку;

пошук простого рішення без заглиблення у деталі;

загальна тенденція популярності комунікації після локдаунів;

або вони просто шукають Facebook Messenger, який недовго думав над своєю назвою😅

Так чи інакше — Vive la France!

Німеччина

№ Трафік Популярність Ключ Переклад (EN) 1 243 626 99 instagram instagram 2 122 131 95 snapchat snapchat 3 74 161 91 tik tok tik tok 4 67 431 91 whatsapp whatsapp 5 55 634 89 reddit reddit 6 40 775 87 youtube youtube 7 39 319 87 tinder tinder 8 37 889 87 facebook facebook 9 37 600 86 telegram telegram 10 26 225 84 brawl stars brawl stars

В загальному топ по країні дуже схожий на список у США, Англії та Франції. Темною конячкою тут стала Brawl Stars — багатокористувацька екшн-гра з елементами битви на арені.

Тому що після соціальних мереж, побачень та спілкування, так хочеться простого людського «пограти». І пива, звичайно ж.

Канада

№ Трафік Популярність Ключ 1 123 159 99 instagram 2 91 584 97 snapchat 3 52 253 93 facebook 4 28 524 89 tik tok 5 25 788 88 reddit 6 23 972 88 youtube 7 23 005 88 tinder 8 20 257 87 whatsapp 9 17 652 86 messenger 10 14 431 84 discord

Чим нас здивує батьківщина Дедпула? Перші п’ять місць займають соцмережі, на шостій позиції YouTube, потім дейтинг, WhatsApp и загальний (загальний, Цукерберг??) пошуковий запит messenger. Закриває десятку несподівано Discord — застосунок для спілкування, в основному, популярний серед геймерів та студентів/учнів.

Хоча геймерське ком’юніті розвинене і в інших країнах, саме в Канаді Discord у топі. Багатогранність функцій застосунку, підтримка локальних спільнот, проведення івентів на кшталт технологічних виставок та геймерських змагань, дали йому змогу зайняти останнє, але не менш важливе місце в топі.

До речі, я і мої колеги активно розвиваємо наше ком’юніті в Discord ASO Busters. Воно допомагає знаходити відповіді на очевидні і не дуже запитання як досвідченим ASO-спеціалістам, так і новачкам.

Південна Корея

№ Трафік Популярність Ключ Переклад (EN) 1 96 271 99 인스타그램 Instagram 2 66 339 97 vpn vpn 3 47 883 94 카카오톡 KakaoTalk 4 40 069 93 유튜브 YouTube 5 39 041 93 배달의민족 Delivery ethnicity 6 33 538 92 x x 7 32 794 92 트위터 Twitter 8 29 047 90 쿠팡플레이 Coupang Play 9 21 262 89 네이버 Naver 10 18 882 88 티빙 Tibing

Instagram займає першу позицію у Південній Кореї, а на другому місці ще один небрендовий пошуковий запит vpn. Чому так? У Південній Кореї інтернет-цензура. Там блокують контент, який може загрожувати національній безпеці, поширювати пропаганду КНДР, а також нести шкоду соціальній стабільності та громадській моралі. Ну а користувачі шукають простий спосіб обійти заборони. Закриває трійку KakaoTalk — корейський месенджер.

Далі YouTube, сервіс доставки, два твіттери за ціною одного, локальний стрімінговий сервіс, локальний пошуковий/новинний сервіс а-ля Google і платформа для онлайн-трансляцій та відеоконтенту Tibing.



Більше про особливості просування VPN-застосунку — кейс

Австралія

№ Трафік Популярність Ключ 1 144 520 99 instagram 2 102 720 97 snapchat 3 70 760 94 facebook 4 45 775 91 tiktok 5 26 665 88 youtube 6 25 880 87 reddit 7 24 777 87 tinder 8 21 923 86 whatsapp 9 21 702 86 messenger 10 15 312 84 spotify

Перша четвірка «класична» — соціальні мережі, потім перерва на YouTube, знову соцмережа, застосунок для дейтингу, ще соцмережа, WhatsApp, далі наш абстрактний messenger Шредінгера і родзинкою став Spotify (сервіс для прослуховування музики).

Здається, саме музики бракувало для створення повної атмосфери, враховуючи прекрасну природу і кухню континенту.

Україна

№ Трафік Популярність Ключ 1 38 906 98 телеграм 2 24 281 95 telegram 3 20 773 93 бравл старс 4 17 750 91 пабг 5 16 308 91 дія 6 15 075 91 tik tok 7 12 534 90 instagram 8 11 554 89 вайбер 9 11 418 89 brawl stars 10 11 205 89 viber

В Україні війна змушує людей шукати в першу чергу зв’язок з близькими, тому дві вищі позиції займає найпопулярніший канал зв’язку — мессенджер Telegram. На третьому і четвертому місцях розмістились ігри Brawl Stars і PUBG (королівська битва / battle royale). Дуже логічно, враховуючи, що потрібно якось вбивати час у сховищах під час постійних повітряних тривог.

На п’ятому місці цифрова платформа для керування державними послугами — Дія. У країні документи всередині застосунку офіційні, до того ж він надає багато популярних послуг: від заяв на отримання компенсації за зруйноване внаслідок війни майно до водійських сервісів та можливості одружитись.

Далі йдуть класичні соціальні мережі, знов Brawl Stars і месенджер Viber, який популярний, в основному, серед більш зрілої аудиторії.

Українці на зв’язку з рідними, знімають стрес іграми, активно взаємодіють з державою і знову повертаються до соціальних мереж наприкінці дня.

Тенденції в App Store 2024

Соціальні мережі на першому місці. Для людей досі важливо підтримувати зв’язок і обмінюватись контентом з різних куточків планети. Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Reddit і X домінують на найбільших ринках. Навряд чи найближчим часом комусь вдасться змістити їх з п'єдесталу. Месенджери дедалі важливіші. Значний інтерес до месенджерів Telegram і WhatsApp, а також спроби знайти альтернативи підтверджують ріст потреби в безпечному та зручному спілкуванні. Якщо ігри, то мультиплеєрні. В топи пробиваються ігри, націлені на максимально широку аудиторію. Локальні особливості. Окрім застосунків, що об’єднують користувачів з усього світу, існує ряд локальних відмінностей, таких як:

свої аналоги TikTok і Google для Китаю;

локальний месенджер LINE в Японії;

популярність VPN-сервісів у Південній Кореї;

багатофункціональний державний застосунок Дія в Україні.

На замітку ASO-спеціалісту

🔔VPN у Південній Кореї дуже популярний через цензуру в країні, важливо звернути увагу на цей ринок, якщо ви просуваєте застосунок із подібним функціоналом.

🔔Безпека в тренді серед месенджерів. Якщо ви просуваєте месенджери, розгляньте висування на перший план у візуалах і текстових метаданих інформацію про безпеку.

🔔В Китаї, майже такому ж великому ринку, як і США, основний попит саме на локальні застосунки, вийти в топ з іноземним продуктом буде дуже складною задачею.

🔔Глобальні і локальні події сильно впливають на тренди, тому важливо слідкувати за новинами у регіонах, в яких ви просуваєтесь.

Прогнози на 2025 рік