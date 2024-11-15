Найпопулярніші ключові слова в App Store — І півріччя 2024 року. Тенденції та прогнози
Настав час заварити чаю з печивом, адже я підготував для вас затишну статтю про найпопулярніші ключові слова в App Store за перше півріччя 2024 року. Аналіз торкнеться 10 найбільших ринків мобільних застосунків і, звичайно ж, України — батьківщини RadASO.
Часто дані по топових ключових словах не сильно відрізняються з року в рік. Але варто слідкувати за трендами. Цікавість користувачів до конкретних ніш, зміщення акцентів допомагають бізнесам і спеціалістам адаптуватись до попиту і передбачати тенденції ринку.
Популярність ключових слів в App Store — що це означає
Популярність або SAP (Search Ads Popularity ) — це індекс, в основі якого лежить частота пошуку користувачами конкретного ключового запиту у певному регіоні. SAP варіюється від 5 до 100, і чим вище значення — тим краще.
🔔Нам відома популярність ключових запитів виключно в тих регіонах, де доступні Apple Search Ads (ASA).
В цій статті я:
- проаналізував розміри ринків по встановленнях застосунків та ігор;
- зібрав 10 топових ключів всередині кожної з країн;
- спробував включити Вангу дати прогноз на 2025 рік.
Топ країн по встановленнях застосунків та ігор
* на момент написання статті дані SAP для Туреччини були недоступні. Тому ця країна відсутня у моєму ресьорчі.
Тенденції популярності ключових запитів і фактори, які на них впливають
На запити користувачів App Store впливають зовнішні фактори. В період гострої пандемії Covid i локдауну, люди шукали віддушину в онлайн-спілкуванні з близькими через Zoom або Skype. Приблизно через рік стали прагнути спілкування та побачень. А в наші дні в топ виходять безпечні месенджери і vpn-застосунки.
А як же штучний інтелект? Перший інсайт — ви не побачите в топах запити про ChatGPT або його друзів. Виявляється, соціальні мережі та ігри важливіші, а Скайнет почекає.
Отже, пропоную зануритись у світ пошукових запитів, зрозуміти, які бренди популярні в тих чи інших країнах, і головне, знайти відповідь за запитання — чого хочуть користувачі?
США
|№
|Трафік
|Популярність
|Ключ
|1
|193 9139
|99
|2
|115 7502
|96
|snapchat
|3
|852 922
|94
|4
|508 479
|90
|tik tok
|5
|447 991
|90
|6
|414 278
|89
|x
|7
|400 890
|89
|youtube
|8
|374 778
|88
|9
|282 231
|86
|tinder
|10
|269 735
|86
|grindr
Мені здається, якби популярність ключа могла б виходити за межі SAP, Instagram просто полетів би в космос з однозначним запуском у Штатах. США випереджає весь світ за кількістю створеного контенту, країна диктує тренди.
Соціальні мережі займають перші шість рядків американського топу, далі відеоплатформа YouTube, месенджер WhatsApp і два застосунки для дейтингу.
Америка активно виробляє та споживає контент із соціальних мереж, спілкується і ходить на побачення.
Китай
|№
|Трафік
|Популярність
|Ключ
|Переклад (EN)
|1
|1 450 018
|99
|抖 音
|Jitterbug (Douyin)
|3
|757 359
|95
|微信
|3
|715 006
|95
|快 手
|Quick hands (Kuaishou)
|4
|715 006
|95
|5
|674 368
|94
|夸克
|Quark
|6
|665 871
|94
|王者荣耀
|Honor of Kings
|7
|658 993
|94
|小红书
|Little Red Book (Xiaohongshu)
|8
|613 146
|93
|抖音 极速版
|Jitterbug (Douyin) Extreme
|9
|515 587
|92
|拼多多
|Pinduoduo
|10
|485 390
|92
|百 度
|Baidu
В Китаї перше місце посідає місцевий аналог TikTok — Jitterbug (Douyin), далі WeChat (соціальна мережа, месенджер і платформа оплати товарів та послуг). А на третій позиції розташувався Quick hands (Kuaishou), застосунок для обміну короткими відео і трансляцій а-ля TikTok.
Потім:
- соцмережа qq;
- браузер Quark;
- гра в жанрі MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) Honor of Kings;
- соціальна платформа Little Red Book (Xiaohongshu), яка дозволяє купувати товари категорій косметика, мода і лайфстайл;
- спрощена версія Jitterbug (Douyin) Extreme;
- застосунок Pinduoduo для групових покупок зі знижками (від продуктів до одягу та електроніки);
- пошукова система Baidu.
В Китаї соціальні мережі та обмін контентом також важливі, але також користувачі надають перевагу іграм, шопінгу, перегляду сторінок і пошуку у всесвітній мережі. Найважливіше — в першій десятці нема жодного НЕкитайского застосунку, що напряму пов’язано із політикою.
Також читайте, Як правильна локалізація привела до росту показів на 452% і скачувань на 1600% в Китаї.
Бразилія
|№
|Трафік
|Популярність
|Ключ
|1
|560 624
|99
|2
|225 617
|93
|3
|156 380
|91
|telegram
|4
|154 276
|91
|5
|135 371
|90
|tik tok
|6
|117 595
|89
|ifood
|7
|94 638
|87
|tinder
|8
|90 955
|87
|capcut
|9
|88 335
|87
|nubank
|10
|79 121
|86
|uber
В 2024 році Apple Search Ads став доступним у латиноамериканських країнах, включно з Бразилією.
Instagram №1 у серцях бразильців з айфонами. З відчутною перевагою він випереджає два месенджери — Telegram і WhatsApp. Далі Facebook і TikTok.
Другу половину топу відкриває iFood — популярна в Бразилії доставка їжі, після цього перерва на знайомства в Tinder і ще один локальний застосунок — відеоредактор CapCut.
Nubank — фінансовий застосунок від однойменного цифрового банку, ну а Uber не потребує представлення.
Тут цікаво відзначити службу таксі. У Бразилії громадський транспорт не завжди безпечний, особливо у великих містах, типу Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу. До того ж ціни на таксі відносно невисокі, що робить його кращим способом пересування для середнього класу.
Японія
|№
|Трафік
|Популярність
|Ключ
|Переклад (EN)
|1
|73 358
|97
|LINE
|LINE
|2
|63 741
|96
|すいかゲーム
|Watermelon game
|3
|60 751
|96
|youtube
|youtube
|4
|50 838
|94
|インスタ
|5
|44 686
|94
|x
|x
|6
|43 836
|93
|tiktok
|tiktok
|7
|36 785
|92
|tinder
|tinder
|8
|35 582
|92
|9
|28 381
|90
|10
|27 412
|90
Чим же живе одна з найбльш технологічно розвинутих країн світу?
В першу чергу, люди там шукають локальний месенджер LINE, потім гру-головоломку на тему кавунів (оце несподіванка), YouTube закриває трійку лідерів.
Далі три соцмережі, які не потребують представлення: застосунок для знайомств, Google, знов Instagram, але вже англійською, і twitter (тепер платформа має назву «Х») ще не стерся з пам’яті людей.
Запит на twitter нагадав процес перейменовування вулиць. Люди навіть через 10 років можуть використовувати старі назви. Якщо і є щось вічне, це опір змінам😅
Великобританія
|№
|Трафік
|Популярність
|Ключ
|1
|385 585
|99
|snapchat
|2
|325 480
|98
|3
|201 485
|95
|4
|177 737
|94
|tiktok
|5
|119 067
|91
|6
|92 427
|90
|7
|80 473
|89
|youtube
|8
|69 379
|88
|x
|9
|65 120
|87
|grindr
|10
|64 602
|87
|tinder
Об’єднане Королівство один в один співпадає із США по трендах, тільки місця у топі запитів трохи відрізняються.
Перша п’ятірка — соціальні мережі, але Snapchat трохи випередив Instagram. Далі шостим йде месенджер, YouTube, знову соціальна мережа і два застосунки для знайомств.
Англійці п’ють чай, неспішно розглядають соціальні мережі, спілкуються і переглядають відео, після чого йдуть на побачення. Всім би так!
Франція
|№
|Трафік
|Популярність
|Ключ
|Переклад (EN)
|1
|233 158
|99
|snapchat
|snapchat
|2
|209 668
|98
|3
|114 577
|94
|tik tok
|tik tok
|4
|92 500
|93
|telegram
|telegram
|5
|70 286
|91
|6
|59 302
|90
|tinder
|tinder
|7
|51 352
|89
|8
|42 468
|87
|youtube
|youtube
|9
|36 646
|86
|tiktok
|tiktok
|10
|36 420
|86
|messenger
|messenger
Батьківщина шампанського (якщо ви не знали, тільки ігристі з провінції Шампань можуть називатись шампанським — все інше просто ігристі вина) підкинув несподіванку — перший НЕбрендовий пошуковий запит. Але давайте по порядку.
Французи спочатку переглядають соцмережі і спілкуються, потім йдуть на побачення, а далі знову спілкуються та переглядають відеоролики. І наприкінці шукають месенджер, до того ж не якийсь конкретний, а просто месенджер. Це може бути пов’язано з декількома факторам:
- бажання знайти альтернативу гігантам ринку;
- пошук простого рішення без заглиблення у деталі;
- загальна тенденція популярності комунікації після локдаунів;
- або вони просто шукають Facebook Messenger, який недовго думав над своєю назвою😅
Так чи інакше — Vive la France!
Німеччина
|№
|Трафік
|Популярність
|Ключ
|Переклад (EN)
|1
|243 626
|99
|2
|122 131
|95
|snapchat
|snapchat
|3
|74 161
|91
|tik tok
|tik tok
|4
|67 431
|91
|5
|55 634
|89
|6
|40 775
|87
|youtube
|youtube
|7
|39 319
|87
|tinder
|tinder
|8
|37 889
|87
|9
|37 600
|86
|telegram
|telegram
|10
|26 225
|84
|brawl stars
|brawl stars
В загальному топ по країні дуже схожий на список у США, Англії та Франції. Темною конячкою тут стала Brawl Stars — багатокористувацька екшн-гра з елементами битви на арені.
Тому що після соціальних мереж, побачень та спілкування, так хочеться простого людського «пограти». І пива, звичайно ж.
Канада
|№
|Трафік
|Популярність
|Ключ
|1
|123 159
|99
|2
|91 584
|97
|snapchat
|3
|52 253
|93
|4
|28 524
|89
|tik tok
|5
|25 788
|88
|6
|23 972
|88
|youtube
|7
|23 005
|88
|tinder
|8
|20 257
|87
|9
|17 652
|86
|messenger
|10
|14 431
|84
|discord
Чим нас здивує батьківщина Дедпула? Перші п’ять місць займають соцмережі, на шостій позиції YouTube, потім дейтинг, WhatsApp и загальний (загальний, Цукерберг??) пошуковий запит messenger. Закриває десятку несподівано Discord — застосунок для спілкування, в основному, популярний серед геймерів та студентів/учнів.
Хоча геймерське ком’юніті розвинене і в інших країнах, саме в Канаді Discord у топі. Багатогранність функцій застосунку, підтримка локальних спільнот, проведення івентів на кшталт технологічних виставок та геймерських змагань, дали йому змогу зайняти останнє, але не менш важливе місце в топі.
ASO Busters. Воно допомагає знаходити відповіді на очевидні і не дуже запитання як досвідченим ASO-спеціалістам, так і новачкам.
Південна Корея
|№
|Трафік
|Популярність
|Ключ
|Переклад (EN)
|1
|96 271
|99
|인스타그램
|2
|66 339
|97
|vpn
|vpn
|3
|47 883
|94
|카카오톡
|KakaoTalk
|4
|40 069
|93
|유튜브
|YouTube
|5
|39 041
|93
|배달의민족
|Delivery ethnicity
|6
|33 538
|92
|x
|x
|7
|32 794
|92
|트위터
|8
|29 047
|90
|쿠팡플레이
|Coupang Play
|9
|21 262
|89
|네이버
|Naver
|10
|18 882
|88
|티빙
|Tibing
Instagram займає першу позицію у Південній Кореї, а на другому місці ще один небрендовий пошуковий запит vpn. Чому так? У Південній Кореї інтернет-цензура. Там блокують контент, який може загрожувати національній безпеці, поширювати пропаганду КНДР, а також нести шкоду соціальній стабільності та громадській моралі. Ну а користувачі шукають простий спосіб обійти заборони. Закриває трійку KakaoTalk — корейський месенджер.
Далі YouTube, сервіс доставки, два твіттери за ціною одного, локальний стрімінговий сервіс, локальний пошуковий/новинний сервіс а-ля Google і платформа для онлайн-трансляцій та відеоконтенту Tibing.
Більше про особливості просування VPN-застосунку — кейс
Австралія
|№
|Трафік
|Популярність
|Ключ
|1
|144 520
|99
|2
|102 720
|97
|snapchat
|3
|70 760
|94
|4
|45 775
|91
|tiktok
|5
|26 665
|88
|youtube
|6
|25 880
|87
|7
|24 777
|87
|tinder
|8
|21 923
|86
|9
|21 702
|86
|messenger
|10
|15 312
|84
|spotify
Перша четвірка «класична» — соціальні мережі, потім перерва на YouTube, знову соцмережа, застосунок для дейтингу, ще соцмережа, WhatsApp, далі наш абстрактний messenger Шредінгера і родзинкою став Spotify (сервіс для прослуховування музики).
Здається, саме музики бракувало для створення повної атмосфери, враховуючи прекрасну природу і кухню континенту.
Україна
|№
|Трафік
|Популярність
|Ключ
|1
|38 906
|98
|телеграм
|2
|24 281
|95
|telegram
|3
|20 773
|93
|бравл старс
|4
|17 750
|91
|пабг
|5
|16 308
|91
|дія
|6
|15 075
|91
|tik tok
|7
|12 534
|90
|8
|11 554
|89
|вайбер
|9
|11 418
|89
|brawl stars
|10
|11 205
|89
|viber
В Україні війна змушує людей шукати в першу чергу зв’язок з близькими, тому дві вищі позиції займає найпопулярніший канал зв’язку — мессенджер Telegram. На третьому і четвертому місцях розмістились ігри Brawl Stars і PUBG (королівська битва / battle royale). Дуже логічно, враховуючи, що потрібно якось вбивати час у сховищах під час постійних повітряних тривог.
На п’ятому місці цифрова платформа для керування державними послугами — Дія. У країні документи всередині застосунку офіційні, до того ж він надає багато популярних послуг: від заяв на отримання компенсації за зруйноване внаслідок війни майно до водійських сервісів та можливості одружитись.
Далі йдуть класичні соціальні мережі, знов Brawl Stars і месенджер Viber, який популярний, в основному, серед більш зрілої аудиторії.
Українці на зв’язку з рідними, знімають стрес іграми, активно взаємодіють з державою і знову повертаються до соціальних мереж наприкінці дня.
Тенденції в App Store 2024
- Соціальні мережі на першому місці. Для людей досі важливо підтримувати зв’язок і обмінюватись контентом з різних куточків планети. Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Reddit і X домінують на найбільших ринках. Навряд чи найближчим часом комусь вдасться змістити їх з п'єдесталу.
- Месенджери дедалі важливіші. Значний інтерес до месенджерів Telegram і WhatsApp, а також спроби знайти альтернативи підтверджують ріст потреби в безпечному та зручному спілкуванні.
- Якщо ігри, то мультиплеєрні. В топи пробиваються ігри, націлені на максимально широку аудиторію.
- Локальні особливості. Окрім застосунків, що об’єднують користувачів з усього світу, існує ряд локальних відмінностей, таких як:
свої аналоги TikTok і Google для Китаю;
- локальний месенджер LINE в Японії;
- популярність VPN-сервісів у Південній Кореї;
- багатофункціональний державний застосунок Дія в Україні.
На замітку ASO-спеціалісту
🔔VPN у Південній Кореї дуже популярний через цензуру в країні, важливо звернути увагу на цей ринок, якщо ви просуваєте застосунок із подібним функціоналом.
🔔Безпека в тренді серед месенджерів. Якщо ви просуваєте месенджери, розгляньте висування на перший план у візуалах і текстових метаданих інформацію про безпеку.
🔔В Китаї, майже такому ж великому ринку, як і США, основний попит саме на локальні застосунки, вийти в топ з іноземним продуктом буде дуже складною задачею.
🔔Глобальні і локальні події сильно впливають на тренди, тому важливо слідкувати за новинами у регіонах, в яких ви просуваєтесь.
Прогнози на 2025 рік
- Соціальні мережі та месенджери залишаться в топі, і ця ситуація залишиться незмінною найближчими роками.
- Розбавляти їхні ряди будуть застосунки, локально популярні в тій чи іншій країні — наприклад, Discord в Канаді або Spotify в Австралії.
- Родзинками залишаться місцеві застосунки, направлені на внутрішнього користувача, такі як LINE, KakaoTalk і Дія.
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