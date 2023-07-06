Як правильна локалізація забезпечила зростання показів на 452% і завантажень на 1600% у Китаї

Як правильна локалізація забезпечила зростання показів на 452% і завантажень на 1600% у Китаї

Поcлуга: App Store Optimization. Ніша: мобільний застосунок. Команда: Наталія Кайдановська, ASO-спеціаліст; Максим Мельник, ASO Team Lead; Катерина Бухарова, Project Manager.

Хто клієнт

Mod-Master — це безкоштовна утиліта до гри Minecraft, яка пропонує її поціновувачам найновіші мапи, доповнення, текстури, сервери, шпалери, скіни, моди.

Цілі просування

Клієнту було важливо отримати покази і завантаження в країнах, де гра Minecraft популярна.

Дії команди

Враховуючи, що в Minecraft грають майже по всьому світу, ми мали чималий список країн для оптимізації.

На основі аналізу ніші і конкурентів (їхня кількість завантаженнь) обрали пріоритетні країни, де є найбільше потенційного трафіку. Також, враховуючи, що США є однією з найбільш пріоритетних країн — декілька локалей ми готували саме під цю країну.

Зібрали семантичне ядро і підготували метадані з новими ключовими запитами.

Після цього провели реліз в дві ітерації в таких локалях:

29.10.2022 — Chinese (Simplified), English (Australia), English (U.K.), English (U.S.), Russian, Spanish (Mexico), Arabic — останні 3 орієнтовані на США (кросслокалі).

28.11.2022 — English (Canada), French, French (Canada), German, Japanese, Turkey.

Детальна робота з локалізацією застосунку

Аби отримати кращі результати, застосунки потрібна адаптувати під рінки конкретних країн. Так ми детально зібрали локальних конкурентів та пропрацювали семантичне ядро для Китаю.

Приділили велику увагу особливостям мови, щоб покрити максимально велику кількість запитів. Виділили пошукові запити з високою популярністю, а також звертали увагу на запити, за якими у видачі було мало застосунків, щоб потрапити на високі позиції.

Потім, користуючись сервісом Chinese word segmentation, розділили ці пошукові запити на окремі ключові слова.

Таке розділення при роботі з китайськими локалями (Chinese Simplified, Chinese Traditional) є важливою умовою, адже через специфіку мови, фрази пишуться без розділових знаків, що ускладнює вилучення з них окремих ключів.

Читайте більше про локалізацію текстових метаданих.

В результаті застосунок почав індексуватися за новими пошуковими запитами, і завдяки отриманим новим позиціям за цими ключами нам вдалося вирости у Китаї приблизно на +1000 показів на день.

Результати просування

Якщо аналізувати результат сумарно, вже після першого релізу відбулося зростання пошукового трафіку в більшості країн з новими метаданими — покази зросли на 55%, завантаження — на 67%.

Найбільший відсотковий приріст після першої ж ітерації спостерігався у Китаї — близько +100 показів на добу, що у підсумку склало + 452% показів і +1600% завантажень за тиждень.Розглянемо результати детальніше.

Як зросли покази та завантаження після першого релізу (App Store Search):

Зростання показів та завантажень у Китаї:

Висновок

Завдяки глибокому аналізу ніші та детальному підбору метаданих нам вдалося досягти хорошого результату в обраних країнах вже після першої ітерації. Ми комбінували популярні та релевантні запити, що сприяло успішному зростанню органічних показів і завантажень.