Как правильная локализация привела к росту показов на 452% и скачиваний на 1600% в Китае
Ниша: мобильное приложение.
Команда: Наталья Кайдановская, ASO-специалист; Максим Мельник, ASO Team Lead; Екатерина Бухарова, Project Manager.
Кто клиент
Mod-Master — это бесплатная утилита к игре Minecraft, которая предлагает ее ценителям новейшие карты, дополнения, текстуры, серверы, обои, скины, моды.
Цели продвижения
Клиенту было важно получить показы и загрузки в странах, где игра Minecraft популярна.
Действия команды
Учитывая, что в Minecraft играют почти по всему миру, мы имели большой список стран для оптимизации.
На основе анализа ниши и конкурентов (их количество загрузок) выбрали приоритетные страны, где есть больше всего потенциального трафика. Также, учитывая, что США является одной из наиболее приоритетных стран — несколько локалей мы готовили именно под эту страну. Собрали семантическое ядро и подготовили метаданные с новыми ключевыми запросами.
После этого провели релиз в две итерации в таких локалях:
29.10.2022 — Chinese (Simplified), English (Australia), English (U.K.), English (U.S.), Russian, Spanish (Mexico), Arabic — последние 3 ориентированы на США (кросслокали).
28.11.2022 — English (Canada), French, French (Canada), German, Japanese, Turkey.
Детальная работа с локализацией приложения
Чтобы получить лучшие результаты, приложения нужно адаптировать под рынки конкретных стран. Так мы детально собрали локальных конкурентов и проработали семантическое ядро для Китая.
Уделили большое внимание особенностям языка, чтобы покрыть максимально большое количество запросов. Выделили поисковые запросы с высокой популярностью, а также обращали внимание на запросы, по которым в выдаче было мало приложений, чтобы попасть на высокие позиции.
Затем, пользуясь сервисом Chinese word segmentation, разделили эти поисковые запросы на отдельные ключевые слова.
Такое разделение при работе с китайскими локалями (Chinese Simplified, Chinese Traditional) является важным условием, ведь из-за специфики языка, фразы пишутся без знаков препинания, что затрудняет извлечение из них отдельных ключей.
- Читайте больше о локализации текстовых метаданных.
В результате приложение начало индексироваться по новым поисковым запросам, и благодаря полученным новым позициям по этим ключам нам удалось вырасти в Китае примерно на +1000 показов в день.
Результаты продвижения
Если анализировать результат суммарно, уже после первого релиза произошел рост поискового трафика в большинстве стран с новыми метаданными — показы выросли на 55%, загрузки — на 67%.
Наибольший процентный прирост после первой же итерации наблюдался в Китае — около +100 показов в сутки, что в итоге составило +452% показов и +1600% загрузок за неделю.
- Как выросли показы и загрузки после первого релиза (App Store Search):
- Рост загрузок в Китае:
Вывод
Благодаря глубокому анализу ниши и детальному подбору метаданных нам удалось достичь хорошего результата в выбранных странах уже после первой итерации. Мы комбинировали популярные и релевантные запросы, что способствовало успешному росту органических показов и загрузок.
По теме
Увеличение органического трафика за два месяца в нестандартной медицинской тематике — кейс Alveda
Особенности продвижения сайта YMYL-направления.
+247% кликов из органического поиска за год — SEO для Bosch Siemens Hausgeräte
Со старта сотрудничества, рост видимости сайтов клиента вырос в 15 раз.
Как за год увеличить приток органического трафика на 630% — кейс Планеты Кино
Перед нами стояла цель увеличить поисковый трафик и видимость, не охватывая новые города. Через 8 месяцев после старта сотрудничества сайт переносили на новый front-end. Узнать больше!
Свежее
Как успешно привлекать клиентов с помощью email-маркетинга — кейс АТБ
Рассказываем, как благодаря креативной коммуникации с клиентами, новому дизайну писем и ненавязчивому контенту вышли на самоокупаемость (ROMI 100%) за 5 месяцев.
Стоит ли покупать домены с историей и где их найти
При создании проекта и выбора доменного имени важно взвесить плюсы и минусы использования домена с историей
ASO для Hairstyle & Haircut Try On — рост установок на 413%
Улучшение видимости приложения в целевых странах и увеличение количества установок с помощью App Store Optimization.