Как правильная локализация привела к росту показов на 452% и скачиваний на 1600% в Китае

Как правильная локализация привела к росту показов на 452% и скачиваний на 1600% в Китае

Уcлуга: App Store Optimization. Ниша: мобильное приложение. Команда: Наталья Кайдановская, ASO-специалист; Максим Мельник, ASO Team Lead; Екатерина Бухарова, Project Manager.

Кто клиент

Mod-Master — это бесплатная утилита к игре Minecraft, которая предлагает ее ценителям новейшие карты, дополнения, текстуры, серверы, обои, скины, моды.

Цели продвижения

Клиенту было важно получить показы и загрузки в странах, где игра Minecraft популярна.

Действия команды

Учитывая, что в Minecraft играют почти по всему миру, мы имели большой список стран для оптимизации.

На основе анализа ниши и конкурентов (их количество загрузок) выбрали приоритетные страны, где есть больше всего потенциального трафика. Также, учитывая, что США является одной из наиболее приоритетных стран — несколько локалей мы готовили именно под эту страну. Собрали семантическое ядро и подготовили метаданные с новыми ключевыми запросами.

После этого провели релиз в две итерации в таких локалях:

29.10.2022 — Chinese (Simplified), English (Australia), English (U.K.), English (U.S.), Russian, Spanish (Mexico), Arabic — последние 3 ориентированы на США (кросслокали).

28.11.2022 — English (Canada), French, French (Canada), German, Japanese, Turkey.

Детальная работа с локализацией приложения

Чтобы получить лучшие результаты, приложения нужно адаптировать под рынки конкретных стран. Так мы детально собрали локальных конкурентов и проработали семантическое ядро для Китая.

Уделили большое внимание особенностям языка, чтобы покрыть максимально большое количество запросов. Выделили поисковые запросы с высокой популярностью, а также обращали внимание на запросы, по которым в выдаче было мало приложений, чтобы попасть на высокие позиции.

Затем, пользуясь сервисом Chinese word segmentation, разделили эти поисковые запросы на отдельные ключевые слова.

Такое разделение при работе с китайскими локалями (Chinese Simplified, Chinese Traditional) является важным условием, ведь из-за специфики языка, фразы пишутся без знаков препинания, что затрудняет извлечение из них отдельных ключей.

Читайте больше о локализации текстовых метаданных.

В результате приложение начало индексироваться по новым поисковым запросам, и благодаря полученным новым позициям по этим ключам нам удалось вырасти в Китае примерно на +1000 показов в день.

Результаты продвижения

Если анализировать результат суммарно, уже после первого релиза произошел рост поискового трафика в большинстве стран с новыми метаданными — показы выросли на 55%, загрузки — на 67%.

Наибольший процентный прирост после первой же итерации наблюдался в Китае — около +100 показов в сутки, что в итоге составило +452% показов и +1600% загрузок за неделю.

Как выросли показы и загрузки после первого релиза (App Store Search):

Рост загрузок в Китае:

Вывод

Благодаря глубокому анализу ниши и детальному подбору метаданных нам удалось достичь хорошего результата в выбранных странах уже после первой итерации. Мы комбинировали популярные и релевантные запросы, что способствовало успешному росту органических показов и загрузок.