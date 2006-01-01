Ирина Приходько

Ирина Приходько

Автор NJ c 2022
Позиция:
Content Marketing Specialist
Компания:
Netpeak RadASO
Об авторе:
Content Marketing Specialist

Статьи автора

Кейсы
App Marketing
2994 7
Как правильная локализация привела к росту показов на 452% и скачиваний на 1600% в Китае
Кейсы
App Marketing
Как правильная локализация привела к росту показов на 452% и скачиваний на 1600% в Китае
2994 7
Кейсы
App Marketing
3041 0
ASO для Hairstyle & Haircut Try On — рост установок на 413%
Кейсы
App Marketing
ASO для Hairstyle & Haircut Try On — рост установок на 413%
3041 0
App Marketing
5939 28
Продвижение мобильных приложений — Как раскрутить мобильное приложение
App Marketing
Продвижение мобильных приложений — Как раскрутить мобильное приложение
5939 28
Мобайл
8118 23
19 лучших библиотек UI/UX анимаций для Android
Мобайл
19 лучших библиотек UI/UX анимаций для Android
8118 23
Кейсы
App Marketing
2630 4
История успеха приложения OkTalk: рост количества загрузок на рынке США и Франции
Кейсы
App Marketing
История успеха приложения OkTalk: рост количества загрузок на рынке США и Франции
2630 4
App Marketing
7073 8
User Acquisition — Как привлечь пользователей в мобильное приложение
App Marketing
User Acquisition — Как привлечь пользователей в мобильное приложение
7073 8
Кейсы
App Marketing
3255 8
Рост конверсии из показов в установки за счет улучшения графики — кейс приложения SteuerGo
Кейсы
App Marketing
Рост конверсии из показов в установки за счет улучшения графики — кейс приложения SteuerGo
3255 8
Мобайл
6969 38
Зачем нужна платформа Apple Search Ads при продвижении мобильного приложения
Мобайл
Зачем нужна платформа Apple Search Ads при продвижении мобильного приложения
6969 38