19 лучших библиотек UI/UX анимаций для Android

Анимация интерфейса мобильных приложений уже стала их неотъемлемой частью — она упрощает навигацию внутри приложения, делая его более удобным для пользователя.

Для каких целей используется анимация в Android:

отображение действий в приложении. Анимационный ответ на действия пользователя добавляет больше интерактива и делает ожидание при обновлении контента страницы более приятным;

объединение разных этапов взаимодействия с мобильным приложением. Анимация обеспечивает плавный переход между этапами и беспрепятственную связь с пользователем;

гармоничное добавление новых элементов в приложение;

упрощение взаимодействия пользователя с приложением. Благодаря анимации можно информировать юзера о том, какой опыт в приложении он получает в данный момент.

Тем не менее, важно помнить, что излишне вычурные эффекты отвлекают и сбивают пользователя с толку. Поэтому разработчикам следует придерживаться золотой середины.

Мы думаем, что чем больше знаешь об анимационных UI/UX библиотеках для платформы Android, тем легче будет применять их с умом. Поэтому, самое время изучить их поближе.

1. AndroidViewAnimations

И начнем мы с AndroidViewAnimations. Это простая в использовании библиотека для Android, которая позволяет создать анимацию «сотрясания» экрана. Ее разработчик был вдохновлен библиотекой для iOS, оскольку в то время не было аналога для Android. Библиотека позволяет реализовать самые разнообразные анимации, в том числе:

прыжки;

затухание;

переворот;

вращение;

слайд;

масштабирование.

Более того, каждый вид анимации имеет собственные подразделы с различными эффектами.

2. ListViewAnimations

ListViewAnimations — еще одна библиотека с открытым исходным кодом, которая позволяет разработчикам создавать ListView с анимацией. Вот какие возможности она предлагает:

анимация появления элементов в ListView, GridView, других AbsListView;

встроенные анимации: Alpha, взмах вправо (SwingRightIn), взмах влево (SwingLeftIn), взмах вниз (SwingBottomIn), масштабирование (ScaleIn);



возможность самостоятельно добавить другие анимации;



поддерживает StickyListHeaders; кроме того, вы можете без проблем добавить другие реализации;

смахнуть-отменить (Swipe-to-Dismiss), смахнуть-отменить с контекстной отменой;

упорядочение с помощью перетаскивания (Drag-and-Drop);

анимированный процесс добавления элементов;

вы можете плавно расширять элементы, чтобы открыть больше содержимого.

3. AndroidImageSlider

AndroidImageSlider — отличный пример функциональной и простой в использовании библиотеки слайд-шоу с открытым исходным кодом. Считаем, это по праву один из самых удобных слайдеров изображений на платформе Android.

Пользуясь этой библиотекой, вы можете легко загружать собственные изображения из URL-адреса интернета и анимировать слайд-шоу с помощью различных эффектов.

4. Transition Everywhere

Transition Everywhere это бэкпорт Transitions API для Android 4.0 и выше. Он позволяет изменять продолжительность, интерполятор и задержку запуска для аниматоров внутри Transition. Имеет несколько типов переходов:

слайд (Slide);

детонация и распространение (Explode and Propagation);

изменение перехода изображения (Change Image Transfor);

движение по заданному пути (Path motion);

название перехода (Transition Name);

масштабирование (Scale);

поворот (Rotate).

Эта библиотека может пригодиться, когда вы собираетесь анимировать изменение положения и размера окна, расширить класс видимости и выполнить анимацию появления и исчезновения, или расположить анимацию в последовательном порядке.

5. Android Ripple Background

Android Ripple Background позволяет создавать разнообразные пульсирующие анимации для вашего Android-приложения. Вы можете менять их цвет, скорость и количество волн. Это будет полезно, если вы собираетесь анимировать реакцию на нажатие кнопки, входящий звонок и т. д.

6. Aphid FlipView

Aphid FlipView — это компонент интерфейса для реализации анимации перелистывания. Какие варианты предусмотрены:

перелистывание по горизонтали;

перезагрузка содержимого во время перелистывания;

другой формат растрового изображения для анимации, который можно использовать для уменьшения пикового потребления памяти.

7. FragmentTransactionExtended

FragmentTransactionExtended — это библиотека с набором пользовательских анимаций между фрагментами. По сравнению с FragmentTransaction, которая принимает только простые анимации, ее список расширен за счет более сложных эффектов следующих анимаций:

масштабирование;

затухание;

слайд;

скольжение;

складывание;

вращение;

увеличение.

8. KenBurnsView

KenBurnsView — это библиотека, которая является расширением к ImageView, что, в свою очередь, создает эффект погружения, анимируя рисунок с помощью Ken Burns Effect.

Преимущества библиотеки:

вы можете менять продолжительность и интерполятор переходов, а также приостанавливать/возобновлять их.

вы можете настраивать генерацию прямоугольников для масштабирования и панорам;

легко работает с вашими любимыми изображениями;

вы можете начать пользоваться ею прямо сейчас.

9. Reachability

Reachability — библиотека, которая обеспечивает легкий доступ к верхней части экрана мобильного телефона. Ее разработчика вдохновила анимация, реализованная в iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Здесь вы можете перемещать как сам экран, так и наведение.

10. AnimationEasingFunctions

AnimationEasingFunctions была создана на основе AndroidViewAnimation с помощью Easing Functions. Она упрощает процесс анимации и делает ее более реалистичной. Вы можете реализовать ее как в виде градации, так и в виде планера.

11. EasyAndroidAnimarions

EasyAndroidAnimations — еще одна библиотека для Android, которая облегчает создание анимации. Более 50 встроенных решений помогут вам реализовать множество различных эффектов в вашем приложении всего несколькими строками кода. Вы можете включить библиотеку непосредственно в свой Gradle-проект.

12. InterfaceInteraction

InterfaceInteraction создана при поддержке PhysicsLayout. Библиотека «фиксирует» любой интерфейс (весь экран или окно) и «перебрасывает» его элементы, как будто под воздействием гравитации. В результате их можно перемещать из стороны в сторону под наклоном. Эффект гравитации основывается на данных акселерометра устройства. Метод остановки возвращает все элементы интерфейса на место.

Еще одна особенность — анимация встряхивания для элементов интерфейса.



Эти эффекты можно легко использовать, чтобы сделать интереснее любое приложение.

13. ViewRevealAnimator

ViewRevealAnimator — просмотр с эффектом открытия в стиле леденца. Он позволяет создать плавный анимированный переход между элементами.

14. ArcAnimator

ArcAnimator — это библиотека, которая помогает создавать анимацию перехода в виде дуги для Android 2.3. и выше.

15. SearchMenuAnim

SearchMenuAnim позволяет создать четкий и легкий переход от иконки поиска к полю поиска.

16. Cross View

Cross View анимирует перекрестный просмотр в вашем приложении. Библиотека позволяет вам задавать цвет в зависимости от статуса. Вы также можете установить продолжительность анимации в миллисекундах.

17. WoWoViewPager

WoWoViewPager сочетает в себе просмотр страниц (View Pager) и анимации, чтобы обеспечить простой способ создания справочных страниц приложения. Он поддерживает более простые анимации, а именно:

перевод;

масштаб;

альфа;

анимации цвета фона;

gif-рисунок;

SVG-рисунок;

рисование путей.

18. Lottie

Lottie — библиотека, которая анализирует анимации Adobe After Effects, экспортированные в формате JSON с помощью Bodymovin, и воспроизводит их нативно на мобильных устройствах.

С ее помощью дизайнеры могут создавать и отправлять красивую анимацию без участия инженера, которому было бы необходимо тщательно воспроизводить ее вручную.

Главным преимуществом Lottie является поддержка большого количества функций After Effects.

19. FerrisWheelView

FerrisWheelView — библиотека, которая позволяет реализовать анимированное колесо обзора.

Выводы

В зависимости от ситуации, некоторые анимации проще создать с помощью существующих библиотек, но если ваша идея имеет много специфических деталей, вам понадобится индивидуальное решение. Вышеупомянутое, безусловно, будет способствовать процессу разработки вашего приложения, уменьшая финансовые и временные затраты.

Тем не менее, вы всегда должны помнить о главном: