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19 лучших библиотек UI/UX анимаций для Android
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Ирина Приходько

Анимация интерфейса мобильных приложений уже стала их неотъемлемой частью — она упрощает навигацию внутри приложения, делая его более удобным для пользователя. 

Для каких целей используется анимация в Android:

  • отображение действий в приложении. Анимационный ответ на действия пользователя добавляет больше интерактива и делает ожидание при обновлении контента страницы более приятным;
  • объединение разных этапов взаимодействия с мобильным приложением. Анимация обеспечивает плавный переход между этапами и беспрепятственную связь с пользователем;
  • гармоничное добавление новых элементов в приложение;
  • упрощение взаимодействия пользователя с приложением. Благодаря анимации можно информировать юзера о том, какой опыт в приложении он получает в данный момент.

Тем не менее, важно помнить, что излишне вычурные эффекты отвлекают и сбивают пользователя с толку. Поэтому разработчикам следует придерживаться золотой середины.

Мы думаем, что чем больше знаешь об анимационных UI/UX библиотеках для платформы Android, тем легче будет применять их с умом. Поэтому, самое время изучить их поближе.

1. AndroidViewAnimations

AndroidViewAnimations11

И начнем мы с AndroidViewAnimations. Это простая в использовании библиотека для Android, которая позволяет создать анимацию «сотрясания» экрана. Ее разработчик был вдохновлен библиотекой для iOS, оскольку в то время не было аналога для Android. Библиотека позволяет реализовать самые разнообразные анимации, в том числе:

  • прыжки;
  • затухание;
  • переворот;
  • вращение;
  • слайд;
  • масштабирование.

Более того, каждый вид анимации имеет собственные подразделы с различными эффектами.

2. ListViewAnimations

ListViewAnimations

ListViewAnimations — еще одна библиотека с открытым исходным кодом, которая позволяет разработчикам создавать ListView с анимацией. Вот какие возможности она предлагает:

  • анимация появления элементов в ListView, GridView, других AbsListView;
    • встроенные анимации: Alpha, взмах вправо (SwingRightIn), взмах влево (SwingLeftIn), взмах вниз (SwingBottomIn), масштабирование (ScaleIn);
    • возможность самостоятельно добавить другие анимации;
    • поддерживает StickyListHeaders; кроме того, вы можете без проблем добавить другие реализации;
  • смахнуть-отменить (Swipe-to-Dismiss), смахнуть-отменить с контекстной отменой;
  • упорядочение с помощью перетаскивания (Drag-and-Drop);
  • анимированный процесс добавления элементов;
  • вы можете плавно расширять элементы, чтобы открыть больше содержимого.

3. AndroidImageSlider

AndroidImageSlider

AndroidImageSlider — отличный пример функциональной и простой в использовании библиотеки слайд-шоу с открытым исходным кодом. Считаем, это по праву один из самых удобных слайдеров изображений на платформе Android.
Пользуясь этой библиотекой, вы можете легко загружать собственные изображения из URL-адреса интернета и анимировать слайд-шоу с помощью различных эффектов.

4. Transition Everywhere

Transition Everywhere

Transition Everywhere это бэкпорт Transitions API для Android 4.0 и выше. Он позволяет изменять продолжительность, интерполятор и задержку запуска для аниматоров внутри Transition. Имеет несколько типов переходов:

  • слайд (Slide);
  • детонация и распространение (Explode and Propagation);
  • изменение перехода изображения (Change Image Transfor);
  • движение по заданному пути (Path motion);
  • название перехода (Transition Name);
  • масштабирование (Scale);
  • поворот (Rotate).

Эта библиотека может пригодиться, когда вы собираетесь анимировать изменение положения и размера окна, расширить класс видимости и выполнить анимацию появления и исчезновения, или расположить анимацию в последовательном порядке.

5. Android Ripple Background

Android Ripple Background1 Android Ripple Background2

Android Ripple Background позволяет создавать разнообразные пульсирующие анимации для вашего Android-приложения. Вы можете менять их цвет, скорость и количество волн. Это будет полезно, если вы собираетесь анимировать реакцию на нажатие кнопки, входящий звонок и т. д.

6. Aphid FlipView

Aphid FlipView1 Aphid FlipView2

Aphid FlipView — это компонент интерфейса для реализации анимации перелистывания. Какие варианты предусмотрены:

  • перелистывание по горизонтали;
  • перезагрузка содержимого во время перелистывания;
  • другой формат растрового изображения для анимации, который можно использовать для уменьшения пикового потребления памяти.

7. FragmentTransactionExtended

FragmentTransactionExtended1 FragmentTransactionExtended2

FragmentTransactionExtended — это библиотека с набором пользовательских анимаций между фрагментами. По сравнению с FragmentTransaction, которая принимает только простые анимации, ее список расширен за счет более сложных эффектов следующих анимаций:

  • масштабирование;
  • затухание;
  • слайд;
  • скольжение;
  • складывание;
  • вращение;
  • увеличение.

8. KenBurnsView

KenBurnsView

KenBurnsView — это библиотека, которая является расширением к ImageView, что, в свою очередь, создает эффект погружения, анимируя рисунок с помощью Ken Burns Effect.

Преимущества библиотеки:

  • вы можете менять продолжительность и интерполятор переходов, а также приостанавливать/возобновлять их.
  • вы можете настраивать генерацию прямоугольников для масштабирования и панорам;
  • легко работает с вашими любимыми изображениями;
  • вы можете начать пользоваться ею прямо сейчас.

9. Reachability

Reachability

Reachability — библиотека, которая обеспечивает легкий доступ к верхней части экрана мобильного телефона. Ее разработчика вдохновила анимация, реализованная в iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Здесь вы можете перемещать как сам экран, так и наведение.

10. AnimationEasingFunctions

AnimationEasingFunctions

AnimationEasingFunctions была создана на основе AndroidViewAnimation с помощью Easing Functions. Она упрощает процесс анимации и делает ее более реалистичной. Вы можете реализовать ее как в виде градации, так и в виде планера. 

11. EasyAndroidAnimarions

EasyAndroidAnimarions

EasyAndroidAnimations — еще одна библиотека для Android, которая облегчает создание анимации. Более 50 встроенных решений  помогут вам реализовать множество различных эффектов в вашем приложении всего несколькими строками кода. Вы можете включить библиотеку непосредственно в свой Gradle-проект.

12. InterfaceInteraction

InterfaceInteraction1 InterfaceInteraction2

InterfaceInteraction создана при поддержке PhysicsLayout. Библиотека «фиксирует» любой интерфейс (весь экран или окно) и «перебрасывает» его элементы, как будто под воздействием гравитации. В результате их можно перемещать из стороны в сторону под наклоном. Эффект гравитации основывается на данных акселерометра устройства. Метод остановки возвращает все элементы интерфейса на место.

Еще одна особенность — анимация встряхивания для элементов интерфейса.

Эти эффекты можно легко использовать, чтобы сделать интереснее любое приложение.

13. ViewRevealAnimator

ViewRevealAnimator

ViewRevealAnimator — просмотр с эффектом открытия в стиле леденца. Он позволяет создать плавный анимированный переход между элементами.

14. ArcAnimator

ArcAnimator1 ArcAnimator2

ArcAnimator — это библиотека, которая помогает создавать анимацию перехода в виде дуги для Android 2.3. и выше.

15. SearchMenuAnim

SearchMenuAnim

SearchMenuAnim позволяет создать четкий и легкий переход от иконки поиска к полю поиска.

16. Cross View

Cross View1 Cross View2

Cross View анимирует перекрестный просмотр в вашем приложении. Библиотека позволяет вам задавать цвет в зависимости от статуса. Вы также можете установить продолжительность анимации в миллисекундах.

17. WoWoViewPager

WoWoViewPager1 WoWoViewPager2

WoWoViewPager сочетает в себе просмотр страниц (View Pager) и анимации, чтобы обеспечить простой способ создания справочных страниц приложения. Он поддерживает более простые анимации, а именно:

  • перевод;
  • масштаб;
  • альфа;
  • анимации цвета фона;
  • gif-рисунок;
  • SVG-рисунок;
  • рисование путей.

18. Lottie

Lottie1Lottie2

Lottie — библиотека, которая анализирует анимации Adobe After Effects, экспортированные в формате JSON с помощью Bodymovin, и воспроизводит их нативно на мобильных устройствах.

С ее помощью дизайнеры могут создавать и отправлять красивую анимацию без участия инженера, которому было бы необходимо тщательно воспроизводить ее вручную.
Главным преимуществом Lottie является поддержка большого количества функций After Effects.

19. FerrisWheelView

FerrisWheelView

FerrisWheelView — библиотека, которая позволяет реализовать анимированное колесо обзора.

Выводы

В зависимости от ситуации, некоторые анимации проще создать с помощью существующих библиотек, но если ваша идея имеет много специфических деталей, вам понадобится индивидуальное решение. Вышеупомянутое, безусловно, будет способствовать процессу разработки вашего приложения, уменьшая финансовые и временные затраты.
Тем не менее, вы всегда должны помнить о главном:

  • анимация должна быть функциональной и улучшать пользовательский опыт;
  • анимированными должны быть только соответствующие элементы. Анимация каждой детали не имеет смысла. Кроме того, реализация тяжелых элементов снизит производительность вашего приложения и ухудшит взаимодействие с пользователем;
  • внедряйте анимацию, если у вас есть такая возможность, это также сыграет вам на руку.
Ирина Приходько

Content Marketing Specialist

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