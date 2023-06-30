ASO для Hairstyle & Haircut Try On — рост установок на 413%

ASO для Hairstyle & Haircut Try On — рост установок на 413%

Уcлуга: App Store Optimization. Ниша: мобильное приложение. Команда: Ярослав Воронa, ASO-специалист; Максим Мельник, ASO Team Lead; Алексей Волков, Project Manager.

Кто клиент

Hairstyle & Haircut Try On — мобильное приложение, позволяющее примерять на себя разные прически, менять цвет и длину волос, экспериментировать со стилем прямо в смартфоне, прежде чем решиться на кардинальные изменения внешности в реальной жизни.

Цели продвижения

Улучшить видимость в целевых странах и увеличить количество скачиваний за счет App Store Optimization.

Решения и действия команды

Для достижения этой цели мы изначально провели тщательный анализ ниши и конкурентов приложения. Для этого мы использовали собственный инструмент RadASO Tech Boosted Solution.

С его помощью мы можем:

отметить как можно больше конкурентов приложения;

на основе наших расчетов получить прогнозируемое количество скачиваний и покупок этих приложений;

видеть общую картину трафика в нише и выбирать для продвижения в первую очередь те страны, где его больше всего.

Для продвижения мы выбрали восемь локализаций, собрали семантику и подготовили метаданные, релиз которых происходил в два этапа:

27.09.2022 French, French (Canada), English (Canada), English (U.K.).

04.10.2022 English (US), Russian, Spanish (Mexico), Arabic — кросслокали в США.

Результаты продвижения

После релиза метаданных приложение заняло позиции в ТОПе поисковой выдачи по новым ключевым запросам и сразу начало получать первые показы и загрузки во Франции, Канаде, Великобритании и США.

За счет релевантных ключевых запросов показы приложения выросли на 72%, а загрузки — на 413%.

Рассмотрим результаты подробнее:



На графике ниже видим, как выросли показы после двух релизов метаданных (App Store Search):

Теперь посмотрим, как изменились показатели загрузок (App Store Search):

Во Франции и Великобритании сразу после релиза видим первые показы и загрузки:

Рассмотрим подробнее рост органических показов и загрузок в Великобритании:

Установок не много, но это только результаты первого релиза после того, как приложение заняло некоторые позиции по релевантным запросам.

Аналогичные изменения наблюдаем и в Канаде — рост органических показателей после итерации:

Рост обусловлен тем, что приложение начало индексироваться и заняло позиции по новым ключевым запросам.

Вывод

Благодаря глубинному анализу ниши, нам удалось подобрать максимально релевантные метаданные и достичь хорошего результата в выбранных странах сразу после первой итерации.