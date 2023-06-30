ASO для Hairstyle & Haircut Try On — рост установок на 413%
Ниша: мобильное приложение.
Команда: Ярослав Воронa, ASO-специалист; Максим Мельник, ASO Team Lead; Алексей Волков, Project Manager.
Кто клиент
Hairstyle & Haircut Try On — мобильное приложение, позволяющее примерять на себя разные прически, менять цвет и длину волос, экспериментировать со стилем прямо в смартфоне, прежде чем решиться на кардинальные изменения внешности в реальной жизни.
Цели продвижения
Улучшить видимость в целевых странах и увеличить количество скачиваний за счет App Store Optimization.
Решения и действия команды
Для достижения этой цели мы изначально провели тщательный анализ ниши и конкурентов приложения. Для этого мы использовали собственный инструмент RadASO Tech Boosted Solution.
С его помощью мы можем:
- отметить как можно больше конкурентов приложения;
- на основе наших расчетов получить прогнозируемое количество скачиваний и покупок этих приложений;
- видеть общую картину трафика в нише и выбирать для продвижения в первую очередь те страны, где его больше всего.
Для продвижения мы выбрали восемь локализаций, собрали семантику и подготовили метаданные, релиз которых происходил в два этапа:
27.09.2022 French, French (Canada), English (Canada), English (U.K.).
04.10.2022 English (US), Russian, Spanish (Mexico), Arabic — кросслокали в США.
Результаты продвижения
После релиза метаданных приложение заняло позиции в ТОПе поисковой выдачи по новым ключевым запросам и сразу начало получать первые показы и загрузки во Франции, Канаде, Великобритании и США.
За счет релевантных ключевых запросов показы приложения выросли на 72%, а загрузки — на 413%.
Рассмотрим результаты подробнее:
На графике ниже видим, как выросли показы после двух релизов метаданных (App Store Search):
Теперь посмотрим, как изменились показатели загрузок (App Store Search):
Во Франции и Великобритании сразу после релиза видим первые показы и загрузки:
Рассмотрим подробнее рост органических показов и загрузок в Великобритании:
Установок не много, но это только результаты первого релиза после того, как приложение заняло некоторые позиции по релевантным запросам.
Аналогичные изменения наблюдаем и в Канаде — рост органических показателей после итерации:
Рост обусловлен тем, что приложение начало индексироваться и заняло позиции по новым ключевым запросам.
Вывод
Благодаря глубинному анализу ниши, нам удалось подобрать максимально релевантные метаданные и достичь хорошего результата в выбранных странах сразу после первой итерации.
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