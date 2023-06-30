App Marketing
1688112003
UK
|
EN

ASO для Hairstyle & Haircut Try On — рост установок на 413%

124
0
5
Ирина Приходько
Уcлуга: App Store Optimization.

Ниша: мобильное приложение.

Команда: Ярослав Воронa, ASO-специалист; Максим Мельник, ASO Team Lead; Алексей Волков, Project Manager.

Кто клиент

Hairstyle & Haircut Try On — мобильное приложение, позволяющее примерять на себя разные прически, менять цвет и длину волос, экспериментировать со стилем прямо в смартфоне, прежде чем решиться на кардинальные изменения внешности в реальной жизни.

Цели продвижения

Улучшить видимость в целевых странах и увеличить количество скачиваний за счет App Store Optimization.

Решения и действия команды

Для достижения этой цели мы изначально провели тщательный анализ ниши и конкурентов приложения. Для этого мы использовали собственный инструмент RadASO Tech Boosted Solution.

С его помощью мы можем:

  • отметить как можно больше конкурентов приложения;
  • на основе наших расчетов получить прогнозируемое количество скачиваний и покупок этих приложений;
  • видеть общую картину трафика в нише и выбирать для продвижения в первую очередь те страны, где его больше всего.

Для продвижения мы выбрали восемь локализаций, собрали семантику и подготовили метаданные, релиз которых происходил в два этапа:

27.09.2022 French, French (Canada), English (Canada), English (U.K.).

04.10.2022 English (US), Russian, Spanish (Mexico), Arabic — кросслокали в США.

Результаты продвижения

После релиза метаданных приложение заняло позиции в ТОПе поисковой выдачи по новым ключевым запросам и сразу начало получать первые показы и загрузки во Франции, Канаде, Великобритании и США.
За счет релевантных ключевых запросов показы приложения выросли на 72%, а загрузки — на 413%.

Рассмотрим результаты подробнее:


На графике ниже видим, как выросли показы после двух релизов метаданных (App Store Search):

Теперь посмотрим, как изменились показатели загрузок (App Store Search):

Во Франции и Великобритании сразу после релиза видим первые показы и загрузки:

Рассмотрим подробнее рост органических показов и загрузок в Великобритании:

Установок не много, но это только результаты первого релиза после того, как приложение заняло некоторые позиции по релевантным запросам.

Аналогичные изменения наблюдаем и в Канаде — рост органических показателей после итерации:

Рост обусловлен тем, что приложение начало индексироваться и заняло позиции по новым ключевым запросам.

Вывод

Благодаря глубинному анализу ниши, нам удалось подобрать максимально релевантные метаданные и достичь хорошего результата в выбранных странах сразу после первой итерации.

Ирина Приходько

Content Marketing Specialist

Другие статьи автора
0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Свежее

Стоит ли покупать домены с историей и где их найти

При создании проекта и выбора доменного имени важно взвесить плюсы и минусы использования домена с историей

Лучшие программы для исправления орфографических ошибок

Обзор 11 программ для проверки правописания онлайн. Платные и бесплатные инструменты для исправления ошибок в ваших текстах.

Что такое электронный кошелек и для чего им пользоваться

Электронный кошелек — это виртуальная ячейка для хранения денежных средств. Каждая такая ячейка обладает уникальным цифровым определителем и может принадлежать одному человеку.

Подписаться

на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
Cookies policy
Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok