ASO для Hairstyle & Haircut Try On — зростання встановлень на 413%

ASO для Hairstyle & Haircut Try On — зростання встановлень на 413%

Поcлуга: App Store Optimization. Ніша: мобільний застосунок. Команда: Ярослав Воронa, ASO-спеціаліст; Максим Мельник, ASO Team Lead; Олексій Волков, Project Manager.

Хто клієнт

Hairstyle & Haircut Try On — мобільний застосунок, що дозволяє приміряти на себе різні зачіски, змінювати колір та довжину волосся, експериментувати зі стилем прямо у смартфоні, перш ніж вдатися до кардинальних змін у реальному житті.

Цілі просування

Покращити видимість в цільових країнах і збільшити кількість завантажень за рахунок App Store Optimization.

Рішення та дії команди

Для досягнення цієї цілі ми першопочатково провели ретельний аналіз ніші та конкурентів застосунку. Для цього ми використали власний інструмент RadASO Tech Boosted Solution.

З його допомогою ми можемо:

відмітити якомога більше конкурентів застосунку;

на базі наших розрахунків отримати прогнозовану кількість завантажень та покупок цих застосунків;

бачити загальну картину трафіку в ніші і обирати для просування в першу чергу ті країни, де його найбільше.

Для просування ми обрали вісім локалізацій, зібрали семантику та підготували метадані, реліз яких відбувався в два етапи:

27.09.2022 French, French (Canada), English (Canada), English (U.K.).

04.10.2022 English (US), Russian, Spanish (Mexico), Arabic — кросслокалі в США.

Результати просування

Після релізу метаданих застосунок зайняв позиції в ТОПі пошукової видачі за новими ключовими запитами й одразу почав отримувати перші покази та завантаження у Франції, Канаді, Великобританії та США. За рахунок релевантних ключових запитів покази застосунку зросли на 72%, а завантаження — на 413%.

Розглянемо результати детальніше.

На гафіку нижче можемо прослідкувати, як зростали покази після двох релізів метаданих (App Store Search):

Тепер поглянемо, як змінились показники завантажень (App Store Search):

У Франції та Великобританії одразу після релізу бачимо перші покази і завантаження:

Розглянемо детальніше зростання органічних показів та завантажень у Великобританії:

Встановлень не багато, але це лише результати першого релізу після того, як застосунок зайняв деякі позиції за релевантними запитами.

Аналогічні зміни спостерігаємо і в Канаді — ріст органічних показників після ітерації:



Зростання обумовлено тим, що застосунок почав індексуватися та зайняв позиції за новими ключовими запитами.

Висновок

Завдяки глибинному аналізу ніші, нам вдалося підібрати максимально релевантні метадані і досягти хорошого результату в обраних країнах одразу після першої ітерації.