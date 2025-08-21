Link Insertion (вставка посилання) як один із методів лінкбілдингу. Повний гайд

Посилання досі залишаються одним із головних факторів, що впливають на ранжування сайту в пошукових системах. Усі власники сайтів задаються питанням: «Де брати посилання і, головне, як?»

Можна скористатися методом Link Insertion або вставка посилання. Це не нова техніка отримання посилань, але вона надає можливість залучити ті посилання, які ви не зможете отримати іншими способами.

Що таке Link insertion

Link insertion — це вставка посилання у конкретну статтю, розміщену на іншому ресурсі.

Для прикладу, оглядова стаття про найкращі SEO інструменти 20+ Best SEO Software на сайті Plerdy.com. Ми отримали не тільки зворотнє посилання з релевантної статті, а й доповнили її інформацією про Netpeak Software.

Ще один приклад: стаття «6 онлайн бізнес-моделей» на сервісі DevX, куди органічно вдалося вписати наш лінк.

Різниця між Link Insertion і Guest Posting

Швидкість індексації

Link insertion досить споріднений з Guest Posting — його ще називають Outreach. Головна схожість: в обох випадках необхідно звʼязуватися з адміністратором сайту, щоб додати посилання.

Проте, на відміну від Guest Posting, Link insertion не потребує підготовки контенту, тобто написання статті. З інших переваг:

Пришвидшує та спрощує процес отримання посилання. Економить ресурси на підготовці та погоджені контенту. Стаття вже проіндексована і видима для пошукових систем, тож індексується миттєво, на відміну від нових матеріалів.

Більша кількість майданчиків

Не кожен сайт готовий приймати гостьові статті. До того ж Guest Posting у багатьох асоціюється зі спамом. Особливо це стосується унікальних і нішевих сайтів.

Вставка посилань не має цього обмеження, оскільки є можливість націлюватися на будь-який вебсайт із відповідним вмістом.

Цей метод також називають нішевими правками, оскільки він досить добре підходить для сайтів специфічної тематики. А такі посилання є найбільш релевантними до нашого сайту.

Менша вартість

На відміну від посилань, отриманих від гостьових постів, вставка посилань може коштувати у два рази дешевше.

Це пов’язано з тим, що редактор сайту витрачає мінімум зусиль для вставки, нема потреби у створенні окремої сторінки під вашу статтю. Плюс, ви економите на створенні контенту.

Але якщо все так чудово, чому Link Insertion не користуються всі й завжди?

Недоліки Link Insertion

Сусідство з конкурентами

Оскільки статті для вставки здебільшого тематичні, ваше посилання часто буде поруч із конкурентами. Особливо у статтях-рейтингах, коли роблять огляд підбірки інструментів, сайтів, брендів на відповідну тематику.

З іншого боку, це сигналізує про те, що стаття відповідає потребам й інтересам вашої цільової аудиторії.

Менша сила посилання

Авторитет сторінки, з якої ви отримуєте посилання, буде розподілятися між усіма посиланнями в статті. Це ще одна різниця з Guest Posting, де все будується навколо вашого посилання.

Доступність контенту

Можливою перепоною може стати доступність відповідної статті. Тобто, гарна, тематична стаття є, але власник відмовляється вставляти в неї інші посилання.

Пошук тематичних матеріалів

Ледь не найскладніше в Link Insertion — пошук статей для вставки посилання. Це досить трудомісткий процес, що потребує значних витрат часу, уваги та терпіння. Тому, якщо ви не маєте можливості зробити це самостійно, доручіть цей процес нам, як і весь комплекс робіт по лінкбілдингу.

Якщо ви прагнете все робити самостійно, ось основні методи пошуку статей для вставки посилань.

Як шукати статті для вставки посилань?

1. Ahrefs Content Explorer

Це інструмент Ahrefs, що допомагає знайти сторінки (домени) по ключових запитах.

Крок 1.

Використайте ключові слова, що відповідають вашій тематиці. Не обов'язково проводити глобальне дослідження ключових слів і збирати семантичне ядро. Щоб зрозуміти, чи наявні статті у вашій ніші, достатньо подумати і обрати до п’яти релевантних, основних слів вашої тематики.

Крок 2.

Введіть ключовий запит в пошуковий рядок Content Explorer:

Зверніть увагу, що ви одразу можете виставити параметри для фільтрування результатів за технічними параметрами.

Крок 3.

В результатах видачі Content Explorer ви можете фільтрувати по параметрах. Головне, якщо шукаєте саме домени, а не сторінки, можна виставити параметр One link per domain, і скоротити кількість результатів до однієї статті на один домен (але для вставки посилань, краще все ж дивитися на сторінки).

Далі, вивантажуєте файл та експортуєте його в таблицю, де вже опрацьовуєте кожну статтю вручну.

Пошукова видача

Майже аналогічний попередньому методу, але менш автоматизований.

Наприклад, пошуковий запит:

«SEO tools» OR «SEO instruments» site:medium.com OR site:searchenginejournal.com OR site:moz.com intitle:tools -shop -product -category

Що він дає:

Шукає точну фразу «SEO tools» або «SEO instruments». Обмежує пошук сайтами з хорошим SEO-контентом. Шукає сторінки, де слово tools є в заголовку (тобто вказує на статтю про інструменти). Виключає комерційні сторінки, типу магазинів або каталогів.

Використання букмарклету

Цей метод буде більш релевантним, коли ви маєте власну базу майданчиків, з яких хочете отримати посилання шляхом додавання статті.

Для цього методу можна використовувати букмарклет. Для прикладу:



javascript:(function(){ var url = document.location.hostname; var newwin = 'https://www.google.com.ua/search?q=site:%27 + url + %27+"SEO tools"+OR+"SEO instruments"+OR+"backlink analysis tools"+OR+"competitor analysis SEO tools"+"best SEO tools"%27; window.open(newwin); })();

Так можна шукати по ключових словах відповідні статті на конкретному сайті. Достатньо замінити на слова та словосполучення у власній тематиці.

Звісно, можна просто скористатися пошуком на сайті, і так само знайти відповідні статті. Однак цей метод дозволяє шукати статті одразу по всіх запитах на конкретному майданчику і значно спрощує роботу, коли майданчиків багато.

Пошук через конкурентів

Сайти схожої тематики можуть мати посилання, тематично релевантні один одному. Розуміючи, хто є конкурентами сайту, можна легко перевірити їх посилальний профіль через Ahrefs.

Крок 1.

Дивимося зворотні посилання конкурента на прикладі Serpstat. Заходимо в Ahrefs у звіт Backlinks.

Одразу впадає в очі відповідна стаття:

Відкривайте її, і бінго, ідеально підходить для вставки посилання, якщо наш продукт тематично релевантний.

Крок 2.

Однак, якщо вам пощастило не так, як мені, доведеться все ж здійснити певний пошук по посиланнях конкурента.

Для цього, задайте умови фільтрації посилань конкурентів:

Link type — Dofollow. Backlink type: Content — тобто посилання в статті (опціонально). Title contains: top, best, review, comparison — для того, щоб відфільтрувати сторінки, що містять статті, які можуть відповідати необхідним вимогам для вставки посилань, а саме:

мати не тільки посилання конкретного конкурента;

написані у форматі огляду чогось, наприклад, топ інструментів, що дозволяє органічно вставити посилання на релевантний продукт/сервіс.

Це лише один із можливих варіантів пошуку відповідних статей для вставки посилань через конкурентів, що створює досить велике поле для експериментів.

Висновки