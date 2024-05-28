П’ять порад, як отримати якісні зовнішні посилання на сайт

У світі налічується понад 1,09 млрд сайтів. Щоби серед цього різноманіття виділитись, слід підвищувати видимість власного ресурсу в пошукових системах. Одним з ефективних методів є лінкбілдинг, тобто отримання якісних зовнішніх (зворотних) посилань.

В статті поділюсь практичним досвідом, які способи лінкбілдингу, — серед безоплатних і платних, — найкраще працюють на збільшення органічного трафіку.

Що потрібно зробити перед тим, як зосередитися на лінкбілдингу

Слід перевірити, чи готовий сайт до просування, й підготувати його. Інакше всі методи, включаючи отримання зовнішніх посилань, не принесуть користь повною мірою. Наповніть ресурс корисним та цікавим контентом. Зробіть дизайн приємним та унікальним. Візуальне оформлення, що викликає емоції, краще запам’ятовується. Приділіть увагу зручності. Коли відвідувачу просто й зрозуміло на сайті, шанси зробити його клієнтом значно вищі. Не забудьте про швидкість завантаження сторінок сайту. Якщо ресурс завантажуються швидше, ніж в конкурентів, це може стати вагомою причиною для користувача обрати саме вас. Зверніть увагу на SEO-оптимізацію сайту. Тоді пошукові системи пропонуватимуть ресурс найбільш зацікавленій та релевантній аудиторії.

Лінкбілдинг та його роль у просуванні сайту

Лінкбілдинг — процес отримання зовнішніх посилань на сайт з інших сайтів, форумів, блогів, соціальних мереж. Це важливий складник SEO-просування, впливає на зростання авторитету ресурсу для пошукових систем. Додатково сприяє впізнаваності бренду й залученню цільової аудиторії на сайт.

Лінкбілдинг можна порівняти з рекомендацією. Коли багато авторитетних ресурсів посилаються на сайт і, таким чином, діляться власною авторитетністю, пошукові системи вважають такий ресурс більш надійним.

Окрім технічної функції, лінкбілдинг допомагає залучити нових відвідувачів. Якщо ваш матеріал на іншому ресурсі дійсно корисний, користувачі переходитимуть за посиланням на сайт. А головне, ділитимуться контентом.

Важливо звертати увагу не тільки на кількість, але й на якість донорів, тобто сайтів, де розміщенні ваші посилання.

Читайте детальніше, що таке лінкбілдинг, а також як визначити якість власного чи донорського сайту й оцінити якість зворотних посилань.

А я розгляну найбільш ефективні методи отримання зовнішніх посилань.

П’ять порад для отримання якісних посилань на сайт

1. Приділіть увагу якості контенту, який розміщуєте на сайті-донорі

Багато хто нехтує цією порадою і пише шаблонний контент. Часто використовують штучний інтелект, не вдаються у зміст згенерованого тексту, не роблять правок. Велика помилка, й останнє оновлення від Google це підтверджує.

Для просування на PBN-сітках або на сайтах з низькими показниками такий підхід ще може спрацювати, але не принесе суттєвої користі. Щоб отримати посилання з дійсно авторитетного сайту, потрібно докладати зусиль для створення контенту.

Перед написанням матеріалу уточніть у майданчика його вимоги та рекомендації щодо майбутньої статті. Дуже часто авторитетні сайти просять погодити тему та посилання перед написанням.

Загалом вміст може бути різноманітним: інфографіка, корисні товари для покупки, інформаційні статті. Важливо зацікавити цільову аудиторію сайту, на якому плануєте розміщення, та окремо ваш цільовий сегмент.

Дуже приваблює контент, з яким можна взаємодіяти (інтерактивний): тести, мініігри, корисні інструменти, як-от конвертери, калькулятори тощо.

Наприклад, у вас тема фінансів. Додайте онлайн-калькулятор обміну валют або розрахунок, яку суму відкладати в місяць відносно доходів.

Інколи дуже відомі ресурси взагалі не приймають сторонній контент, а всі статті пишуть їхні штатні автори. Проте в тексті можна зробити посилання на ваш сайт. Процес такий: ви звертаєтесь до редакції та ретельно готуєте технічне завдання, після написання й узгодження статтю публікують. Не швидко, але результат того вартий.

2. Обмінюйтесь посиланнями з іншими зацікавленими ресурсами

Іноді вебмайстри не зацікавленні розміщати посилання на чужий ресурс, навіть якщо вміст дуже цінний та корисний. У таких випадках запропонуйте взаємообмін посиланнями.

Для цього сайт-донор має відповідати вашій тематиці й водночас не бути прямим конкурентом.

Наприклад, якщо займаєтесь ремонтом велосипедів, взаємно обміняйтесь посиланнями із сайтом по їхньому продажу. Матеріал для розміщення посилання кожен майданчик може написати сам для себе, відповідно до власної редакційної лінії та політики.

Важливо. Щоби обмін був справедливим та рівнозначним, у вашого та партнерського сайтів мають бути схожі показники DR (рейтинг домену) та трафіку.

Найсуттєвіший мінус — потрібно посилатись на сайт партнера у відповідь. Це розпорошує посилальний профіль, тобто сукупність усіх посилань та анкорів, що ведуть та виходять із сайту. Для підтримки авторитету сайту важливо, щоби вхідних посилань було більше, ніж вихідних.

Оскільки надважливим показником якості сайту є відношення вхідних посилань до вихідних, цей метод не можна використовувати як основний. Він працює лише в комбінації з іншими методами нарощування посилальної маси.

Але є вихід, а саме тристоронній (або ABC) обмін посиланнями.

Наприклад, ви як власник сайту, що займається ремонтом велосипедів, отримуєте посилання із сайту з продажу велосипедів. Але гостьову публікацію для нього натомість розміщуєте на іншому сайті, який продає одяг для велоспорту. Тобто взаємних посилань немає, пошукова система не бачить нічого підозрілого — все виглядає максимально органічно.

3. Не бійтесь бути креативними для отримання посилань

Намагайтесь, щоби не вам доводилось шукати майданчики, а вони звертались і пропонували взаємодію. Створіть інфопривід, який розлетиться по ЗМІ та соціальних мережах: незвична подія, акція, збір. Додатково метод покращить впізнаваність бренду.

Ось, наприклад, ЗМІ широко висвітлювали акцію, а власник компанії отримав багато зворотних посилань на сайт.

Такі зворотні посилання, навіть якщо мають тег «nofollow» (означає, що пошуковому роботу заборонено переходити за посиланням), суттєво покращують посилальний профіль. А все через високу авторитетність сайтів ЗМІ для пошуковиків.

4. Використовуйте аутріч як основний метод отримання посилань

Аутріч — найкращий спосіб отримати якісне зовнішнє посилання за балансом кількість/якість.

Він полягає в прямому зверненні до власника іншого сайту (донора) із проханням про розміщення посилання на ваш сайт (акцептор). Зазвичай на комерційній основі.

Аутріч допомагає отримати посилання з сайтів, з яких, на перший погляд, зробити це неможливо.

Скажімо, ви знайшли якісний майданчик про догляд за домашніми улюбленцями, але у вас сайт із пошуку роботи. Тематично ви віддалені один від одного, і навряд чи майданчик буде посилатися на ваш сайт. Але завдяки аутрічу можна написати статтю про ветеринарні клініки і як обрати хорошого ветеринара. Або про послуги догляду за тваринами, як знайти няню для свого песика — і зробити посилання на власний сайт пошуку роботи з такими вакансіями. У такому контексті посилання буде розміщено максимально органічно.

Не рекомендую розміщувати посилання, яке взагалі не відповідає контексту статті — пошукова система може покарати за спробу обдурити і сайт-акцептор, і сайт-донор.

Аутріч за формою співпраці буває на безплатній та на комерційній основі (гестпостинг).

Безоплатний аутріч

Дуже дієвий та поширений метод отримання посилання, а також і залучення нової зацікавленої аудиторії.

Така співпраця може бути взаємовигідною. Адже сайт, на якому буде розміщена стаття, отримає цікавий та корисний контент, а ви — зворотне посилання.

Переваги:

безоплатне розміщення;

контент несе цінність користувачам, і це розвиває обидва сайти;

партнерські взаємини з вебмайстром. Часто гостьові публікації — перший крок до співпраці за іншими форматами;

присутність на сайтах інших бізнесів, а не тільки на новинних ресурсах;

отримання посилання з унікальних донорів, які не готові розміщувати неякісний контент і яких, відповідно, немає в конкурентів;

максимальна органічність такого посилання.

Недоліки:

складно підібрати майданчики;

погодження умов та матеріалу займає час;

сайт-донор стає правовласником сторонньої статті, тому згодом може змінити або видалити контент.

Аутріч на комерційній основі (гестпостинг)

Якщо зробите ставку саме на цей метод, одразу розширюєте коло потенційних донорів для власного сайту. Пропозиція розміщення такого матеріалу звучить для майданчиків-донорів набагато привабливіше і суттєво прискорює процес.

Переваги:

серед п’яти запропонованих методів розміщення посилань — це найшвидший ;

набагато більший вибір потенційних донорів;

є можливість делегувати цю роботу фахівцям, у яких налагодженні контакти з вебмайстрами та ексклюзивні умови;

здебільшого є вибір написати вміст власноруч або скористатись послугами написання у майданчиків;

можливість погоджувати індивідуальні вимоги до посилання та публікації.

Недоліки:

платне розміщення;

потрібно розробити стратегію, інакше різке зростання вхідних посилань виглядатиме підозрілим для пошукової системи;

деякі сайти можуть помічати сторонній контент як спонсорський або рекламний.

Google намагається боротись зі штучними методами нарощування посилальної маси та забороняє закупівлю посилань.

Але, якщо максимально підлаштуватись під стиль вебсайту, неможливо відрізнити комерційний контент від звичайної статті. Тому краще делегувати цю роботу спеціалістам, які мають налагоджені зв’язки з вебмайстрами та надають певні гарантії на розміщенні посилання.

Кейс. Один з клієнтів звернувся до Netpeak Agency з проханням розмістити статтю з «dofollow», тобто відкритим до індексації посиланням, в авторитетному медіа. Коли самостійно пробували розмістити статтю, отримали відповідь, що посилання може бути лише «nofollow». Але оскільки в нашої агенції вибудувані партнерські відносини з цим ресурсом, як виключення, погодились задовольнити наш запит у відкритому посиланні.

Через велику кількість спамних лінкбілдерів цей метод себе дещо дискредитував. Тому важливо правильно підійти до процесу і не викликати негатив з боку вебмайстрів.

5. Розміщайтесь на якісних авторитетних сайтах-донорах

У нарощенні посилальної маси є баланс кількість/якість донорів. Тому якщо вирішили зайнятись лінкбілдингом, краще вже зробити якісно, з максимальною користю для сайту.

Якість сайту завжди дуже суб’єктивне поняття, адже різні спеціалісти мають своє бачення якісного майданчика. Але загалом партнерський сайт можна оцінити за наступними критеріями: Тематика співвідноситься з вашою. Для просування сайту з продажу будівельних матеріалів підійде, наприклад, сайт будівельної компанії. Вибраний домен авторитетний. Для визначення можете обрати параметри DR від Ahrefs або DA від MOZ. Трафік достатній. Важливо, щоб трафік був органічним (тобто користувачі переходили на сайт із пошукової видачі). Зверніть увагу на регіональність цього трафіку, адже якщо плануєте просувати свій продукт на ринок Німеччини, вас навряд цікавить трафік з Індії. Не «розкидується» посиланнями. Сайт-донор передає посиланням частину свого авторитету, тому важливо, щоби він ретельно перевіряв, на кого посилається. Посилання мають бути тематичними, серед них не може бути сайтів із забороненими темами. В останньому оновленні Google приділяє цьому велику увагу. Виглядає візуально «живим». Можна оцінити візуально, сайт має реальних користувачів чи єдина ціль його створення — продаж посилань.

Після відповідей побачите загальну картину. Але головне питання — чи підійде ваша публікація й зацікавить читачів настільки, щоби перейшли за посиланням? Після аналізу буде ясно, чи дійсно потрібно посилання саме із цього вебресурсу.

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