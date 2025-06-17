Просування сайту в Google: як отримувати трафік з Google у 2025

Просування сайту в Google: як отримувати трафік з Google у 2025

Коли мова заходить про просування сайту в Google, на думку одразу спадають SEO, ключові слова, посилання, технічний аудит. Але сьогодні це лише частина можливостей. Якщо ваша мета — стабільно отримувати трафік з Google, зробити це можна й без класичного SEO.

Існує значно більше способів розкрутки в Google, і варто про них знати, щоб мати уявлення, який саме використовувати у вашому випадку. Методи просування відрізнятимуться залежно від типу сайту й бізнесу, термінів запуску чи наявних ресурсів.

Сьогодні у розпорядженні маркетолога десятки інструментів для залучення користувачів з Google — від нішевих сервісів і відео до автоматизованих кампаній і оптимізації під видачу AI-систем.

У цьому гайді зібрав 13 актуальних методів, що допоможуть отримувати трафік з Google.

Деякі фахівці ділять методи просування на платні та безплатні. Але це не зовсім вірно — в усіх випадках доведеться вкладати час або інші ресурси. Тому надалі використовуватиму поділ на органічний трафік (неоплачуваний) і рекламний (з платної реклами).

Органічні методи просування в пошукових системах

Класичне SEO

Ви визначаєте важливі для вашого бізнесу ключові слова, а SEO-спеціалісти дають рекомендації щодо створення потрібних сторінок для їх охоплення, оптимізації та просування сайту в Google.

Що це таке

Оптимізація сайту для підвищення його позицій в органічній видачі Google за релевантними запитами. Основна мета розкрутки в Google — залучити зацікавлену аудиторію, яка шукає ваші товари, послуги чи дотичну інформацію.

Що включає

Комплекс робіт, що охоплює:

технічну оптимізацію сайту — швидкість завантаження, адаптивність, структура;

контентну оптимізацію — використання ключових слів, якість і унікальність текстів;

побудову зовнішніх посилань — отримання якісних лінків з інших ресурсів;

покращення користувацького досвіду (UX).

Як запустити

Щоб сайт почав працювати ефективно, варто:

провести комплексний SEO-аудит;

зібрати семантичне ядро;

створити якісний і релевантний контент;

оптимізувати метатеги, зображення, внутрішню перелінковку;

працювати над отриманням якісних зворотних посилань;

слідкувати за технічним станом сайту.

Як підтримувати ефективність

Щоб SEO залишалося дієвим, варто регулярно аналізувати результати через Google Search Console і Google Analytics, стежити за змінами в алгоритмах Google, оновлювати й доповнювати контент, покращувати користувацький досвід і поступово вибудовувати якісний лінк-профіль.

Переваги

Довгостроковий ефект. Висока довіра користувачів до органічних результатів. Порівняно низька вартість залучення одного клієнта в перспективі. Стабільний трафік.

Кому підходить

SEO — оптимальне рішення для сайтів, що орієнтуються на стабільний і цільовий трафік у довгостроковій перспективі: інтернет-магазинів, блогів, корпоративних сайтів, сайтів сервісів.

Локальне просування в сервісах Google

В локальному просуванні, окрім класичного SEO, важливу роль відіграє реєстрація і оптимізація профілю в Google Business Profile (раніше — Google My Business). Це дає змогу людям поруч із вами легко знаходити ваші послуги у пошуку та на мапі.

Що це таке

Покращення видимості бізнесу для користувачів, що шукають товари чи послуги в певній географічній локації.

Що включає

Локальне просування охоплює:

оптимізацію профілю Google Business Profile ( Google Карти ) — додавання адреси, годин роботи, фото, відгуків;

NAP (Name, Address, Phone) — розміщення згадок про компанію в локальних довідниках та каталогах;

створення локалізованого контенту на сайті.

Як запустити

Почніть із реєстрації компанії в Google Business Profile. Створіть профіль, ретельно заповнивши всі поля. Далі підтвердьте свою локацію.

Заохочуйте клієнтів залишати чесні оцінки й реагуйте на них — це підвищує довіру до бренду та покращує позиції у локальному пошуку.

Як підтримувати ефективність

Щоб зберігати високу видимість у локальній видачі, варто:

слідкувати за актуальністю інформації в GBP;

додавати нові фото й публікувати дописи;

активно працювати з відгуками;

використовувати локальні ключові слова в профілі та на сайті.

Переваги

Висока конверсія — користувачі вже шукають послуги поблизу. Залучення «гарячих» клієнтів. Якісне формування репутації через відгуки.

Кому підходить

Локальне просування особливо ефективне для бізнесів із фізичною адресою, зокрема:: кафе й ресторанів, магазинів, салонів краси, медичних центрів, майстерень, адвокатських офісів, приватних лікарень тощо.

Використання каталогів і сайтів, що вже ранжуються (частина SERM)

У багатьох нішах, особливо у сфері послуг, варто використовувати авторитетні сайти, які вже займають високі позиції у видачі Google. Це дає змогу заявити про себе ще до того, як ваш власний сайт почне ранжуватися. Достатньо зібрати перелік таких ресурсів і додати на них інформацію про ваш бізнес.

Що це таке

Розміщення даних про компанію на сторонніх ресурсах і в каталогах, які вже мають стабільний трафік і довіру з боку Google. Це один із елементів SERM (управління репутацією в пошуку) і ефективний спосіб залучення видимості на старті.

Що включає

Публікацію інформації про бізнес, продукти чи послуги на тематичних агрегаторах, дошках оголошень, сайтах з відгуками, галузевих каталогах та інших майданчиках, що мають високий траст у Google.

Як запустити

Визначте ключові запити, за якими ви хочете просуватися. Знайдіть топові сайти, що вже ранжуються за цими запитами — каталоги бізнесів, рейтинги, тематичні форуми. Розмістіть свою пропозицію або профіль на обраних платформах.

Як підтримувати ефективність

Щоб ваша присутність на зовнішніх платформах залишалася результативною:

заповнюйте профіль повною і актуальною інформацією;

додавайте якісні, репрезентативні фотографії;

реагуйте на відгуки — як позитивні, так і негативні;

регулярно оновлюйте оголошення та іншу інформацію.

Переваги

Швидкий спосіб отримати видимість. Використання довіри Google до авторитетних платформ. Додатковий трафік і потенційні ліди.

Кому підходить

Новим бізнесам, компаніям, що надають послуги, ecommerce-проєктам у нішах з активними маркетплейсами й агрегаторами, що мають високі позиції в Google.

Просування в Google Discover

Google Discover — це персоналізована стрічка новин і публікацій, яка показує користувачам контент на основі їхніх інтересів, історії пошуку та взаємодії з сайтами. По суті, це відповідь Google на стрічки соцмереж з акцентом на релевантність.

Сервіс став важливим джерелом трафіку для ЗМІ та інформаційних сайтів, оскільки дає змогу охопити аудиторію ще до того, як вона введе запит у пошук.

Що це таке

Показ вашого контенту у персоналізованій стрічці Google Discover на мобільних пристроях. Алгоритм працює на основі поведінки, інтересів та історії пошуку конкретного користувача.

Що включає

Створення високоякісного, актуального, унікального та цікавого контенту, що викликає емоції та відповідає інтересам широкої аудиторії.

Як запустити

Щоб потрапити в стрічку Google Discover:

Створюйте цінний, актуальний контент із потенціалом вірального поширення. Додавайте якісні, привабливі зображення до кожної публікації. Дотримуйтесь вимог Google щодо якості контенту й технічної оптимізації сайту. Переконайтесь, що сайт індексується Google і доданий до Google Search Console.

Як підтримувати ефективність

Щоб зберігати видимість у Google Discover і регулярно потрапляти у стрічки користувачів:

стежте за актуальними темами та трендами у вашій ніші;

створюйте контент із яскравими, чіткими заголовками та візуально привабливими зображеннями;

оновлюйте старі матеріали, які можуть знову набрати актуальності.

Переваги

Можливість отримати величезний обсяг трафіку без прямого SEO. Охоплення широкої аудиторії, яка ще не знає про ваш ресурс.

Кому підходить

Новинним порталам, ЗМІ, блогам, сайтам з розважальним, інформаційним або вірусним контентом.

Оптимізація під Google News

Google News — класичний канал дистрибуції новинного контенту, особливо важливий для ЗМІ. Він дає змогу швидко доставляти новини цільовій аудиторії через спеціальний розділ сервісу або безпосередньо в пошуковій видачі.

Що це таке

Розміщення новинного контенту вашого видання у спеціальному розділі Google Новини, а також в основній пошуковій видачі за релевантними запитами.

Приклад відображення новин від різних інтернет-видань

Що включає

Щоб потрапити до Google Новин, сайт має відповідати технічним вимогам платформи, зокрема:

мати зрозумілу структуру URL і чіткі заголовки;

вказувати точний час публікації кожної новини;

уникати дубльованого контенту;

регулярно створювати та публікувати оригінальні, актуальні матеріали.

Як запустити

Щоб почати показ у Google Новинах, потрібно подати сайт на розгляд через Google Publisher Center.

Перед подачею варто переконатися, що ресурс відповідає всім вимогам Google до новинних видань: має технічно коректну структуру, прозору інформацію про автора чи редакцію, оригінальний контент і дотримується редакційних стандартів.

Як підтримувати ефективність

Публікувати новини оперативно. Стежити за якістю контенту. Використовувати чіткі заголовки. Дотримуватися журналістських стандартів.

Переваги

Оптимізація під Google Новини дає змогу:

швидко індексувати новини та з’являтися в пошуку за актуальними запитами;

отримувати значний обсяг трафіку від зацікавленої аудиторії;

підвищувати авторитет і впізнаваність видання в очах читачів і пошукових систем.

Кому підходить

Новинним агентствам, онлайн-ЗМІ, інформаційним порталам, що регулярно публікують новини.

Товарні позиції (Organic Shopping)

Хоча здається, що це виключно рекламний інструмент, сайти вже давно отримують трафік з Organic Shopping — безплатного відображення товарів у результатах пошуку.

Що це таке

Безплатний показ ваших товарів у блоці «Покупки» Google, а також іноді — безпосередньо в основній пошуковій видачі за релевантними запитами.

Що включає

Створення та завантаження актуального фіду товарів у Google Merchant Center, що містить детальну інформацію про кожен продукт — назву, опис, ціну, наявність, посилання на зображення та сторінку товару.

Як запустити

Щоб почати показ товарів у Organic Shopping:

Створіть обліковий запис у Google Merchant Center. Підготуйте та завантажте фід товарів відповідно до вимог Google. Переконайтеся, що фід не містить помилок і регулярно оновлюється. Зв’яжіть Merchant Center з Google Search Console для підтвердження прав на сайт.

Як підтримувати ефективність

Щоб товари стабільно з’являлися в Organic Shopping і залучали трафік, варто:

регулярно оновлювати товарний фід;

використовувати якісні, чіткі зображення;

оптимізувати назви та описи товарів під пошукові запити;

стежити за актуальністю цін, наявністю та відповідністю даних у Merchant Center.

Переваги

Залучення готових до покупки користувачів, безплатний трафік.

Кому підходить

Інтернет-магазинам, будь-яким ecommerce-проєктам, що продають фізичні товари.

YouTube

Відео з YouTube регулярно з’являються в органічній видачі Google за інформаційними та товарними запитами. Тому просування через Youtube — це ще один спосіб отримувати трафік із пошуку Google.

Що це таке

Оптимізація відеоконтенту для підвищення його видимості в пошуку YouTube і звичайній пошуковій видачі Google.

Приклад підбірки відео з Youtube за запитом «кращі пилососи»

Що включає

Щоб відео з YouTube потрапляли до органічної видачі Google і залучали трафік, необхідно:

оптимізувати назви, описи й теги під пошукові запити;

додавати субтитри або транскрипції для покращення індексації;

створювати привабливі мініатюри, що збільшують клікабельність;

заохочувати глядачів до взаємодії — коментарів, вподобань і підписок.

Як запустити

Створювати якісний відеоконтент, регулярно публікувати його, заповнювати всі поля при завантаженні відео.

Як підтримувати ефективність

Щоб YouTube-контент стабільно залучав трафік із пошуку:

досліджуйте ключові слова для кожного відео й використовуйте їх у назвах і описах;

аналізуйте популярні ролики у вашій ніші — дивіться, які формати, теми й подача працюють;

покращуйте технічну якість контенту — звук, зображення, монтаж;

додавайте чіткі заклики до дії — підписка, перехід на сайт, коментар;

оптимізуйте опис відео, додаючи активні посилання для перенаправлення трафіку на сайт.

Переваги

Висока залученість користувачів. Можливість донести інформацію в зручному форматі. Розширення охоплення аудиторії за межі YouTube.

Кому підходить

Блогерам, освітнім платформам, компаніям, що створюють огляди продуктів, інструкції, вебінари.

Нішеві сервіси Google

Google пропонує низку спеціалізованих платформ для певних галузей, що дають змогу залучати цільовий трафік. Наприклад, Google Hotels — для готельного бізнесу, Google Jobs — для розміщення вакансій, Google Flights — для авіаперевезень.

Що включає

Реєстрацію та оптимізацію профілю на відповідних сервісах.

Як запустити

Почніть із реєстрації в потрібному сервісі Google. Важливо надати повну, достовірну й актуальну інформацію про послуги чи товари: назву, опис, ціни, наявність, контактні дані.

Для деяких платформ як-от Google Hotels чи Google Flights потрібна інтеграція з партнерськими системами — системами бронювання або агрегаторами, які передають дані напряму в Google. Це забезпечує коректне відображення вашої пропозиції у відповідному сервісі.

Як підтримувати ефективність

Щоб залишатися конкурентними на спеціалізованих платформах Google, важливо:

регулярно оновлювати дані про ціни, наявність, послуги чи пропозиції;

забезпечувати точність і актуальність інформації;

стежити за відгуками користувачів і оперативно на них реагувати;

підтримувати високий рейтинг, адже він впливає на видимість і довіру до бренду.

Переваги

Залучення максимально цільового трафіку. Висока конверсія. Відображення у спеціальних візуально привабливих блоках Google.

Кому підходить

Готелям, туристичним компаніям, рекрутинговим агентствам, авіакомпаніям, компаніям, що продають квитки на транспорт.

Рекламні методи

Пошукова реклама (Google Search Ads)

Класичний формат текстової реклами, що з’являється безпосередньо в пошуковій видачі. Ви надаєте перелік цільових запитів — вона приводить користувачів, які саме це й шукають.

Що це таке

Текстові оголошення, що відображаються у верхній або нижній частині сторінки результатів пошуку Google за вибраними ключовими словами. Оплата здійснюється за клік по оголошенню (PPC — Pay Per Click).

Що включає

Запуск Google Search Ads передбачає:

створення рекламних кампаній у Google Ads;

підбір релевантних ключових слів, включно з негативними;

написання оголошень із привабливими заголовками й описами;

визначення цільової аудиторії та географії показу;

налаштування бюджету та стратегії ставок.

Як запустити

Щоб запустити пошукову рекламу в Google:

Створіть обліковий запис у Google Ads. Підберіть релевантні ключові слова. Налаштуйте кампанію з ефективними оголошеннями. Підключіть цільові сторінки з високою ймовірністю конверсії.

Як підтримувати ефективність

Підтримання ефективності пошукової реклами передбачає безперервну роботу з кампанією:

аналізуються результати за ключовими словами;

за потреби коригуються ставки;

тестуються нові варіанти оголошень, щоб підвищити їхню привабливість і CTR.

Паралельно вдосконалюються цільові сторінки для підвищення конверсії, а також доповнюється список негативних ключових слів, що допомагає уникати нецільового трафіку.

Переваги

Пошукова реклама дає змогу:

Швидко отримати цільовий трафік на сайт. Точно керувати витратами. Гнучко налаштовувати кампанії відповідно до бізнес-цілей.

Кому підходить

Будь-якому бізнесу з потребою у швидких результатах: інтернет-магазинам, сервісним компаніям, локальному бізнесу, компаніям із сезонними пропозиціями.

Товарна реклама (Google Shopping Ads)

Товарна реклама (Google Shopping Ads) — незамінний інструмент для ecommerce. Вона показує товари у відповідь на пошукові запити користувачів — відразу з фото, ціною та назвою. Це значно підвищує ймовірність покупки.

Що це таке

Формат оголошень у Google, який показує потенційному покупцю зображення товару, назву, ціну та магазин, де його можна придбати. Такі оголошення з’являються у верхній частині пошукової видачі або на вкладці «Покупки» й працюють за моделлю оплати за клік (PPC).

Що включає

Завантаження фіду товарів у Google Merchant Center. Створення торгових кампаній у Google Ads. Налаштування ставок і таргетингу.

Як запустити

Щоб запустити товарну рекламу, переконайтеся, що ваш інтернет-магазин відповідає вимогам Google Merchant Center.

Далі створіть фід з даними про товари й завантажте його до облікового запису Merchant Center. Після цього — налаштуйте торгову кампанію в Google Ads, вказавши країну продажу, бюджет, стратегію ставок і цільову аудиторію.

Як підтримувати ефективність

Щоб кампанія в Google Shopping Ads залишалася результативною, варто:

покращувати якість фіду — чіткі назви, описи, якісні зображення;

оптимізувати ставки за товари;

використовувати сегментацію товарів;

аналізувати показники ефективності — CTR, конверсія.

Переваги

Висока візуальна привабливість. Залучення «гарячих» покупців, які вже готові купувати. Високий коефіцієнт конверсії.

Кому підходить

Інтернет-магазинам і всім, хто продає товари онлайн.

Медійна реклама (Google Display Ads)

Банерна реклама часто має репутацію неефективної — мовляв, лише витрачає бюджет. Але сучасні інструменти Google Display повністю змінюють правила гри. Правильно налаштована кампанія може точно влучити в цільову аудиторію, підвищити впізнаваність бренду та стимулювати продажі.

Що це таке

Розміщення графічних (банерних) або текстових оголошень на сайтах, у мобільних застосунках і відео в межах контекстно-медійної мережі Google (GDN). Мета — привернути увагу, підвищити впізнаваність бренду і залучити потенційних клієнтів.

Що включає

Медійна реклама охоплює:

створення банерів у різних форматах і розмірах;

написання коротких текстових оголошень;

вибір типу таргетингу — за інтересами, демографією, тематикою сайтів або конкретними місцями розміщення;

налаштування ремаркетингу для повернення користувачів, які вже взаємодіяли з брендом.

Як запустити

Створити креативи, визначити цільову аудиторію та місця розміщення, налаштувати кампанію в Google Ads.

Як підтримувати ефективність

Щоб підтримувати ефективність медійної реклами, потрібно регулярно працювати над її оптимізацією:

тестувати різні візуали й тексти, щоб знайти найрезультативніші комбінації;

коригувати таргетинг відповідно до змін у поведінці аудиторії;

виключати неефективні майданчики;

оптимізувати ставки для покращення рентабельності;

використовувати ремаркетинг для повернення зацікавлених користувачів.

Переваги

Широке охоплення аудиторії дозволяє:

Встановити візуальний контакт із брендом. Точно налаштовувати таргетинг. Ефективно працює на підвищення впізнаваності.

Кому підходить

Брендам, що прагнуть:

підвищити впізнаваність;

нагадати про себе тим, хто вже відвідував сайт;

залучити нову аудиторію на старті воронки продажів.

Автоматизовані кампанії (Performance Max, Discover та Demand Gen)

Сучасна реклама все більше спирається на автоматизацію. Такі кампанії дають змогу Google самостійно підбирати оптимальні формати, аудиторії та плейсменти, щоб досягти ваших цілей.

Що це таке

Сучасні, багатоканальні кампанії Google Ads, які використовують машинне навчання для автоматизації показу реклами з конкретними цілями по всій мережі Google — пошук, YouTube, Gmail, Discover, Карти.

Що включає

У межах автоматизованих кампаній потрібно завантажити всі наявні креативи — тексти, зображення, відео — та вказати ціль, наприклад, «збільшити продажі». Далі алгоритми Google самі обирають, кому, де й коли показувати оголошення, щоби досягти заданої мети.

Як запустити

Для запуску кампанії потрібно підготувати якісні та різноманітні креативи — тексти, зображення, відео — і чітко визначити цілі. Після цього система починає навчання та автоматично оптимізує покази для досягнення найкращих результатів.

Як підтримувати ефективність

Щоб підвищити результативність, варто:

регулярно додавати нові креативи;

аналізувати показники конверсій і реагувати на зміни;

передавати в систему якомога більше даних про конверсії;

за можливості — використовувати цінність конверсій для точнішої оптимізації.

Переваги

Максимальна автоматизація. Широке охоплення всіх каналів Google. Висока ефективність завдяки алгоритмам машинного навчання. Потенційно вища рентабельність інвестицій (ROI).

Кому підходить

Автоматизовані кампанії найкраще підходять бізнесам, які прагнуть отримувати максимальні результати без глибокого занурення в технічні налаштування. Вони ідеальні для ecommerce та проєктів, орієнтованих на генерацію лідів.

Gemini

Gemini — порівняно новий, але стрімко зростаючий канал для залучення трафіку з Google. У гру вступають AI Overview, чат-бот на основі ШІ, агенти й API. Щоб не втратити цей канал на старті, вже зараз варто налаштувати трекінг трафіку з Gemini і стежити за його впливом на поведінку користувачів та воронку продажів.

Що це таке

Впровадження та адаптація контенту в екосистему штучного інтелекту Gemini (колишній Bard), який дедалі глибше інтегрується в пошукові сервіси Google. Тепер відповіді на запити формуються не лише на основі сторінок, а й безпосередньо з контенту, який алгоритми вміють інтерпретувати без переходу на сайт.

Що включає

Підготовку структурованого, достовірного та авторитетного контенту, який легко зчитується штучним інтелектом. У фокусі — прямі відповіді на запитання, стислі резюме, логічні блоки та зрозумілі порівняння.

Як запустити

Почніть із оптимізації бренду під Google Knowledge Graph (граф знань Google), щоб система краще «розуміла», хто ви і чим займаєтесь. Далі створюйте якісний, структурований контент, орієнтований на конкретні запити користувачів. Використовуйте чіткі заголовки, марковані списки, таблиці та блоки з відповідями на популярні запитання (FAQ), щоб зробити інформацію максимально зрозумілою для штучного інтелекту.

Як підтримувати ефективність

Регулярно перевіряти точність контенту, оновлювати інформацію, яка може бути використана Gemini, слідкувати за новими рекомендаціями Google щодо роботи з AI-контентом.

Переваги

Ваш контент може стати джерелом для прямих відповідей Gemini, з'являючись у видачі до переходу на сайт. Це забезпечує високу видимість, швидкий контакт із аудиторією та додаткову довіру завдяки статусу рекомендованого джерела від Google.

Кому підходить

Сервісам, SaaS-платформам, інформаційним та освітнім ресурсам, блогам й компаніям, що публікують експертний контент про свої продукти або послуги.

Як змінюється SEO

Сучасне SEO стрімко змінюється під впливом одразу кількох чинників:

зростання «zero-click» пошуків, коли користувач знаходить відповідь прямо у видачі, без переходу на сайт;

розвиток AI Overview та поява чат-ботів зі штучним інтелектом;

зміщення уваги користувачів на інші платформи, як-от TikTok, що дедалі частіше стають стартовою точкою пошуку.

Це означає, що бізнесу варто переосмислити свої SEO-стратегії. Слід працювати не лише над позиціями в класичних пошукових результатах, а й зосередитися на розширених блоках видачі, інтеграціях у відеоплатформах, генеративних відповідях і нових джерелах трафіку, які дають більш швидкий ефект.

Висновки

Щоб успішно залучати трафік до вашого сайту, варто пам'ятати про ключові моменти.