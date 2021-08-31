Google My Business: как локальному бизнесу получать 1000+ бесплатных запросов

Google My Business помогает пользователям найти компанию в поисковой системе: узнать время работы, проложить маршрут в Картах, позвонить в офис прямо из Google Поиска, не заходя на сайт, просмотреть отзывы или вопросы/ответы. Также контент Google My Business предоставляет самой поисковой системе информацию о компании: о ее роде деятельности, ассортименте, расположении и не только.

Лучше всего Google Мой Бизнес подходит для заведений общественного питания: ресторанов, кофеен, баров; для отелей и хостелов; торговых центров и магазинов; салонов красоты, СПА-центров, медицинских клиник. Он позволяет показывать превью статей, акции, рекламу и другой контент для повышения осведомленности о вашем бренде, лидогенерации, взаимодействия с аудиторией.

Компания с профилем в Google My Business будет чаще появляться в результатах поиска, что повышает шансы на конверсию и улучшает осведомленность аудитории о вашем бренде.

Что такое Google Мой Бизнес?

Google Мой Бизнес появился в июне 2014 года, чтобы «общаться напрямую с фанатами и клиентами, делиться новостями, событиями и другими важными обновлениями со своей страницы». В отличие от поисковой рекламы, это бесплатный способ повысить свою узнаваемость и переходы на сайт из Google Поиска: что регистрация, что ранжирование профиля компании GMB полностью бесплатны.

Google Мой Бизнес не только упрощает поиск локальных компаний и местных брендов в Google Search, но и играет очень важную роль в локальном SEO-продвижении. Порядка 50% пользователей идут в магазин или офис в день поиска по локальному запросу. В целом бизнесы получают около 1000 поисковых запросов в месяц. При этом 84% из них приходится на запросы по категории, которые приводят к показу листингов из Google Мой Бизнес.

Кроме того, этот сервис может стать отличный инструментом лидогенерации. По данным исследований, типичный бизнес ежемесячно получает 59 конверсий из листинга в GMB; 5% просмотров листинга приводят к последующим действиям пользователей.

Где отображаются данные из Google My Business

Данные из листинга — карточки компании в Google Мой Бизнес — отображаются сразу на нескольких плейсментах в Google Поиске и Google Картах.

1. Google Knowledge Panel — самое заметное и желаемое место показа. Это блок справа от поисковой выдачи, который содержит данные о бизнесе, включая сайт, услуги, товары, адрес, рабочие часы, номер телефона, вопросы и ответы, отзывы, профили в соцсетях и не только. Это самый заметный блок на странице Google; именно поэтому Google My Business может стать отличным инструментом лидогенерации.

2. Google Local Pack или Google Local Finder — карточки компаний, которые отображаются в выдаче Google Поиска возле карты, если пользователь вводит локальный поисковый запрос. В этом блоге могут отображаться и бесплатные, и спонсируемые листинги. Попасть в выдачу может даже бизнес без своего сайта: данные будут подтягиваться прямо из аккаунта Google My Business.

3. Google Карты — при поиске товаров, услуг или конкретных заведений. Карточка компании будет отображаться на любых устройствах.

Кому подойдет Google My Business

Google Мой Бизнес создан конкретно для локальных компаний — тех, у которых есть местное отделение: точка выдачи, магазин, склад, офис, салон и др. Сервис можно использовать даже в том случае, если вы предоставляете услуги онлайн. Главное, чтобы у компании было физическое местоположение. Например, Nextel — это софт для IP-телефонии и его заказывают онлайн. При этом у компании есть физический офис и Google Мой Бизнес позволяет создать аккаунт, рассказывать об услугах компании, делиться статьями и новостями.

Google Мой бизнес можно использовать для компаний из сферы обслуживания, которые предоставляют услуги на территории клиента. Это клининговые сервисы, сантехники, компании по борьбе с вредителями и подобные. Для них не нужно иметь физическое представительство, зато можно указать зону обслуживания.

Сервис не подойдет для полностью диджитализированных компаний без физического представительства, например, для интернет-магазинов.

Как Google Мой Бизнес участвует в ранжировании

Google Мой Бизнес считается самым важным фактором для ранжирования в Google Поиске, по данным Whitespark, и с каждым годом его «вес» все растет: с 15% в 2015 году до 25% в 2018 году, и до 33% сейчас.

Диаграмма ниже показывает, как менялась важность разных факторов для локального поиска за последние 7 лет. Рост Google Мой Бизнес — один из самых примечательных моментов здесь.

Основные факторы в рамках ГМБ, которые влияют на ранжирование:

выбор категории компании;

ключевые слова в названии бизнеса;

близость адреса компании к местоположению пользователя;

физический адрес в городе поиска;

дополнительные категории бизнеса;

отсутствие спама в листинге;

заполненность профиля компании;

верификация в ГМБ.

Таким образом, качественный листинг в Google Мой бизнес поможет получать больше показов в поиске и обойти конкурентов в той же локации.

На коэффициент конверсии при переходе из листинга в поисковой выдаче на сайт (или совершении звонка) влияет рейтинг компании, положительность отзывов, их количество, близость компании к местоположению пользователя, включенная функция отправки смс, правильные часы работы и др. И если заполненность профиля — это довольно очевидно, то на отзывах хочется сделать отдельных акцент.

Отзывы для профиля Google My Business оставляются в Google Картах — только тогда они будут отображаться в листинге компании. Отзывы с сайта, из каталогов компаний, рейтингов и агрегаторов не подтягиваются в Google My Business. Чтобы получить отзыв, можно приглашать клиентов самих найти вас на Google Картах или дать им прямую ссылку на профиль: для этого скопируйте ID компании из профиля ГМБ и добавьте его в конце ссылки: https://search.google.com/local/writereview?placeid=[вставьте сюда свой идентификатор места].

Отзывы о компании в Google Мой Бизнес помогают потенциальным клиентам оценить бренд и его предложения, а значит, принять решение про звонок/сообщение/поход в магазин или другое целевое действие. Также за ними важно следить, чтобы не угодить под горячую руку Google: считается, что большое количество плохих отзывов и низкая оценка могут привести к занижению в выдаче.

Как зарегистрироваться в Google Мой Бизнес

Перейдите на google.com/business. Заполните информацию о компании: название (лучше включить ключевые слова), контактные данные, сферу деятельности, адрес. Если у вас есть услуги доставки или выезда на место, отметьте эти функции галочками в конце формы.

4. Выберите категории бизнеса: от них зависит ранжирование и доступный список полей в листинге. К примеру, в листинге для заведений общественного питания есть поле для меню, а для магазина — под ассортимент товаров.

5. Пройдите верификацию компании по почте, телефону или через email. Если ваш сайт подтвержден в Google Search Console, можно использовать мгновенную проверку.

6. Заполните профиль: используйте максимальное количество полей и информации, чтобы ваш листинг работал на 100%. Добавляйте фото и видео, привлекательное описание бизнеса, посты для описания акций и распродаж. Используйте функции меню / товары / услуги, в зависимости от вашего типа бизнеса.

7. Стимулируйте пользователей оставлять вопросы и отзывы в вашем профиле.

Как оптимизировать профиль компании в Google Мой Бизнес

Добавьте ключи в название бизнеса: Агентство контекстной рекламы Конфетка, Интернет-провайдер Пирожуля, Детективное агентство Вишенка — наличие запроса в тайтле позволит пользователям быстрее считывать род деятельности компании. По максимуму используйте описание. В доступные 750 символов добавьте ваши УТП, напишите СТА, раскройте оффер и его преимущества перед конкурентами. Уточните категорию и подкатегорию компании. Это один из самых важных факторов ранжирования, поэтому категория должна быть точной и релевантной. В основную категорию лучше добавлять общий профиль компании, в дополнительные — более узкие области, в которых вы работаете. Проверить категории конкурентов можно в Local Search Grid или вручную. Добавьте больше фото. Интерьер внутри здания, экстерьер — здания снаружи. Фото команды и руководителей в процессе работы, на переговорах и конференции. Добавьте отдельные фото товаров/услуг. Реальные изображения серьезно влияют на покупательское намерение: по данным исследований, компании с 100+ кадров получают на 520% звонков больше других. Пишите посты. Google Posts будут работать по принципу соцсетей для бизнеса, но на базе Google Мой Бизнес. В постах можно рассказывать о бизнес-новостях, обновлениях ассортимента, промоакциях и скидках и других нововведениях. Верифицируйте аккаунт. Компания может показываться на Google Картах и без верификации, но заявление прав улучшает ранжирование и добавляет галочку «Подтверждено» в профиль бизнеса, что повышает доверие покупателей. Добавьте видео или виртуальный тур. В систему можно добавлять ролики до 30 секунд, до 100 МБ, с разрешением от 720p и лучше. Вы можете записать видео-презентацию бизнеса, тур по заведению, промо — все, что поможет клиентам узнать вас лучше и принять решение о сотрудничестве.

Используйте эти рекомендации для оптимизации вашего профиля в Google Мой Бизнес — и получайте еще больше органических конверсий для своего бизнеса!