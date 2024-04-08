Як контролювати та покращити репутацію компанії в топі видачі пошукової системи

Як контролювати та покращити репутацію компанії в топі видачі пошукової системи

Репутація бізнесу впливає на лояльність споживачів, приваблює нових потенційних покупців та фахових спеціалістів, зменшує економічні ризики. У SEO-сфері контроль над репутацією компанії або особистого бренду називають search engine reputation management або скорочено — SERM. У вебмережі бізнеси часто зіштовхуються з проблемою негативних відгуків, і як наслідок, зниження репутації у видачі пошукової системи. Як керувати цим процесом та що на нього впливає — розповім у цій статті.

Як онлайн-репутація впливає на бізнес?

Онлайн-репутація бізнесу є значним фактором впливу на його конкурентоспроможність в інтернеті з декількох причин.

Причина перша. Вплив поганих відгуків на позиції сайту в пошуку Google

У Google є перелік стандартів якості бізнесу та поняття YMYL-тематики (YMYL — «your money — your life»). Мова про сайти, контент яких безпосередньо впливає на життя, здоров’я і фінансовий добробут людини. До YMYL-сайтів відносять:

новинні ресурси, які висвітлюють важливі події у сферах політики, економіки, соціальної галузі тощо;

сайти, пов’язані з медичною тематикою — надають поради, послуги для підтримки чи покращення ментального й фізичного здоров’я людини або продають медичні препарати;

юриспруденція та фінанси — ресурси, присвячені правовим питанням, а також фінансовому аспекту життя людини. Дають інформацію щодо інвестицій, нерухомості, кредитування, депозитів, криптовалют, способів заробітку, позик, банківської справи, страхування тощо;

сайти органів державної або місцевої влади й освітні сайти.

Одними із головних параметрів оцінювання авторитетності для YMYL-сайту вважаються відгуки на зовнішніх майданчиках. Саме тому репутація є настільки важливою. А її низькі показники можуть стати вагомою причиною для зниження позицій сайту у видачі.

Причина друга. Як відгуки впливають на рішення покупців

Кілька сайтів з негативними відгуками про продукт у видачі Google з великою ймовірністю змусять користувача звернути свою увагу на інші сайти з подібним товаром.

Окрім впливу на саму видачу Google, негативні відгуки про товари чи послуги матимуть вплив і на потенційного покупця. Щоб з’ясувати, як українці ставляться до відгуків у вебмережі, у Netpeak Agencies Group проводили власне опитування онлайн-покупців. У результаті отримали понад 1000 відповідей та цікаві висновки:

понад 70% користувачів, перш ніж щось купити онлайн, шукають відгуки в інтернеті;

водночас українські онлайн-покупці гортають понад три сторінки видачі з відгуками;

щоб ухвалити рішення про покупку, користувачеві достатньо приблизно п'ять відгуків з мінімальною оцінкою чотири зірки;

українці часто шукають відгуки на Rozetka або Allo, а потім замовляють товар в інших магазинах.

Отримані дані тільки підтверджують думку про необхідність роботи з репутацією в інтернеті.

Причина третя. Низькі рейтинги та погані відгуки у Facebook/Instagram можуть негативно вплинути на рекламні кампанії

У Facebook є інструмент «Якість акаунта». Завдяки відгукам клієнтів у ньому формується оцінка рівня задоволеності товаром чи обслуговуванням. Тут також можна побачити детальний відгук покупця та його оцінки за критеріями якості товару, точності виконання замовлення, доставки, повернення або обміну й комунікації. Статистика збирається на основі опитувальників, що приходять у Facebook та Instagram покупцям.

Падіння оцінки до одиниці чи двійки в «Якості акаунта», за даними довідкового центра Facebook, загрожує обмеженнями на показ реклами. Фактично, той же бюджет дасть гірші охоплення. А падіння оцінки нижче одного пункту призведе до повної втрати права сторінки на показ реклами.

Як виміряти репутацію компанії та скільки коштуватиме бренду його погана онлайн-репутація?

Якщо ви зіштовхнулися з негативними відгуками, спеціально для таких випадків фахівці Netpeak розробили онлайн-калькулятор, що дозволить вам прорахувати потенційні втрати.

Інструмент буде корисним, якщо:

у компанії зменшилась кількість клієнтів або продажів, та є необхідність розрахувати репутаційні втрати;

сайт належить до YMYL-тематики;

бізнес зіштовхнувся з інформаційними атаками конкурентів.

Переваги онлайн-калькулятора:

можливість дізнатися, скільки потенційних клієнтів бачать інформацію про бренд щомісячно;

побачити, яка кількість грошей витрачається через негатив на першій сторінці видачі Google;

отримати рекомендації щодо покращення репутації у видачі.

Як перевірити репутацію компанії

Будь-який аналіз репутації необхідно розпочинати зі складання переліку ключових запитів, за якими досліджуватиметься видача пошукової системи. Є декілька варіантів, як зібрати список цих ключів:

у статистиці запитів за брендом в SEO-інструментах (Google Search Console, Serpstat тощо);

використати пошукові підказки Google;

застосувати стандартну схему складання. Бренд в різних варіаціях (різні мови, скорочення), бренд та відгуки, бренд та відгуки працівників, бренд та керівні особи, бренд та країна.

Після складання списку варто переглянути видачу першої десятки запитів. За бажанням можна розширити дослідження видачі до двадцяти або навіть п’ятдесяти, попередньо визначивши пріоритетні регіони.

Важливо! Обравши нерелевантний регіон, сформується неправильне уявлення про репутацію бізнесу в пріоритетних локаціях. Це не дозволить створити ефективну стратегію.

Як зібрати дані та проаналізувати репутацію у видачі:

1. Оберіть відповідний регіон чи регіони: якщо компанія працює по всій країні — зважайте на видачу в столиці. Якщо є певні пріоритетні міста — звертайте увагу на видачу по них. Коли бізнес за кордоном — перевіряйте видачу за столицями чи пріоритетними містами в конкретних країнах. Рекомендую робити це через режим інкогніто, щоб персоналізація акаунту ніяк не впливала на отримані результати.

2. Перевірте видачу: щоб отримати релевантні результати за пріоритетними локаціями, скористайтесь VPN-сервісами або інструментом Google — Dev Tools. Там відкриється панель розробника (натисніть F12 на клавіатурі). Далі — перейдіть у вміст та задайте необхідну локацію в такому порядку.

Потім відкриється вміст, у ньому введіть необхідні координати пріоритетної локації. Натиснувши на локацію — відкриється варіант обрати одне із запропонованих міст. А параметри latitude та longtitude — дадуть змогу вказати координати географічної широти та довготи необхідної локації.

Дайте дозвіл на отримання геоданних, щоб видача була релевантною. Зробити це можна ось так:

Після цього варто перезавантажити сторінку, і потрібний регіон, при правильному налаштуванні, вказуватиметься зверху:

При зміні локації введіть необхідні координати міста, вимкніть та знову ввімкніть кнопку дозволу отримання геоданих і перезавантажте сторінку.

Після цього з’явиться можливість зібрати вручну або через спеціалізовані інструменти (спарсити) топ видачі за ключовими запитами за необхідними регіонами.

Враховувати потрібно результати саме в органічній видачі, тобто, до прикладу, без блоку рекламних повідомлень, без відео/карт/картинок.

3. Зібравши видачу за необхідними запитами, проаналізуйте тональність — в якому ключі інформацію про бренд подає кожен сайт. Тональність буває 5 типів:

позитивна (для зручності позначайте зеленим кольором);

позитивно-нейтральна (відтінок зеленого);

нейтральна (жовтий);

негативна (червоний);

не про компанію/особу (будь-який інший колір).

Працюючи з SERM та відслідковуючи тональність від місяця до місяця, можна спостерігати, як зменшується кількість негативу та збільшується перелік ресурсів у видачі з позитивною або нейтральною тональністю.

4. Проаналізувавши тональність видачі, сформуються необхідні результати, щоб скласти стратегію роботи з онлайн-репутацією бренду. Для більш точних результатів рекомендую робити заміри тональності у певні дати від місяця до місяця.

Як покращити репутацію компанії у видачі?

Щоб підвищити рівень репутації бренду в пошуку чи знизити відсоток негативу, існує доволі багато різних методів. Нижче розповім про найбільш популярні:

1. Створення місця на сайті (окрема сторінка або піддомен), де покупці зможуть залишати свої відгуки. При правильній роботі з цим напрямом, ви стимулюватимете покупців не ходити на інші відгукові майданчики, а також вчасно виявлятимете причини негативних вражень покупців.

2. Публікація PR-статей та пресрелізів. Якщо компанія робить щось корисне для суспільства чи покращує власні продукти — не варто мовчати! Цей напрям роботи дасть змогу сформувати позитивніше враження у покупців про бренд.

3. Робота із соцмережами та Youtube. Будь-які соціальні мережі є такою ж невіддільною частиною видачі, як і сайти. Зареєструвавшись, наприклад, у Facebook, Twitter та Instagram можна отримати не лише додаткову аудиторію та посилення присутності у соцмережах, а також зайняти декілька позицій у видачі.

4. Робота з мікророзміткою. Це розмітка коду сторінки за допомогою тегів та атрибутів. Вона допомагає пошуковим роботам краще зрозуміти зміст контенту на ній. Приклади мікророзмітки:

рейтинг (оцінка покупцями товару);

відгуки;

«хлібні крихти» — навігаційна розмітка, покликана показати користувачу чи пошуковому роботу шлях від головної сторінки сайту до поточної.

Завдяки роботі з цими даними, ви зможете візуально покращити вид вашого сайту у видачі та отримаєте можливість зайняти більшу частину сторінки пошуку (SERP).

5. Робота з локальними довідниками (Google My Business, Google Maps). Реєстрація бізнесу в локальних довідниках та картах дасть змогу отримати ось такі результати у видачі.

6. Робота з лідерами думок. Тут схожа ситуація, як і з пресрелізами та PR-статтями. А наявність авторитетної думки від інфлюенсера дозволить ще більше вплинути на покупця у виборі потрібного товару.

Висновки

Контроль бізнесу над репутацією є однією з причин його можливого успіху в сучасному світі. При поганій репутації в інтернеті, можна не лише втратити прибутки, але також понизитись у видачі Google чи отримати рекламні санкції від Meta.

Аналіз репутації компанії варто почати зі складання переліку ключових запитів, за якими досліджуватиметься видача пошукової системи. Після складання списку перегляньте видачу перших десяти чи двадцяти запитів, попередньо визначивши релевантний пріоритетний регіон.

Покращити репутацію компанії у видачі можна, використавши такі методи:

створіть окреме місце на сайті під відгуки;

співпрацюйте з лідерами думок та використовуйте PR-статті та пресрелізи;

працюйте із соцмережами, YouTube, локальними довідниками та мікророзміткою.

Робота над іміджем у вебпросторі — задача не з легких. Тому ви завжди можете звернутися до маркетингової агенції Netpeak. Ми допоможемо з оцінкою репутації бізнесу чи особистості у вебпошуку та розробимо і впровадимо ефективну стратегію для її покращення