Микроразметка: что нужно знать SEO-специалисту о словарях и синтаксисе

Что делать, если ваш уникальный, качественный и полезный контент в упор не видит Google? Поисковым системам можно и нужно помогать — специально для этих целей и существует микроразметка. Благодаря ей поисковые роботы быстрее и четче находят нужную пользователям информацию на страницах сайта.

Но вначале разберемся с главным.

Что такое микроразметка и как ее внедрять?

Микроразметка — своего рода единый язык, который одинаково понимают и трактуют поисковые роботы Google, Яндекс, Bing, Yahoo. Об этом они «договорились» еще в далеком 2011 году. Язык этот состоит из специальных тегов (например <div>, <span>) и их содержимого. С помощью микроразметки можно показать роботам, что определенный текст или другие элементы на странице важны и принадлежат к определенному типу данных (поисковые роботы еще несовершенны в трактовке смысла контента и расстановке приоритетов).

Например, на странице «О нас» или «Контакты» компании стоит выделить микроразметкой блок с контактными данными — в таком случае на запрос пользователя «контакты компании N» робот безошибочно покажет нужную страницу и нужные данные.

Другой пример. Допустим, мы хотим, чтобы роботы поняли: эта маленькая картинка сверху — логотип компании.

Нажмите правой кнопкой мыши на фото и выберите «Копировать URL картинки»:

Для разметки логотипа следует указать:

Словарь микроразметки. Тип данных. В нашем случае — “Organization”. URL-адрес ресурса. URL-адрес логотипа.

Получаем фрагмент микроразметки для логотипа:

<script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "url": "https://www.example.com", "logo": "https://www.example.com/images/logo.png" }</script>

Инструмент Structured Data Testing Tool от Google помогает проверить правильность оформления микроразметки:

Результат:

Аналогичный инструмент от Яндекса — «Валидатор микроразметки»:

Если все чётко, можно внедрять микроразметку в тело сайта или ставить соответствующую задачу программисту.

Больше примеров — в статье Андрея Бугорского .

Если сайт большой, SEO-специалист тратит достаточно много времени, определяя, какие типы страниц будут «размечены», какую именно информацию следует выделить. Конечно, для этого следует изучить основы языка микроразметки — словари и синтаксис.

К слову, если хотите узнать больше о подноготной поискового продвижения, подписывайтесь на рассылку блога:

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Словари микроразметки

Словари микроразметки — наборы классов, свойств, которые позволяют указать на суть содержимого страницы. Словарей очень много, рассмотрим самые популярные.

Как работать с Schema.org?

Schema.org нужен в первую очередь для формирования расширенного сниппета и повышения релевантности страницы.

Пример в результатах поиска:

Словарь включает различное содержимое, свойства и атрибуты. Для каждого из них используется свой тег:

itemscope — описывает каждый блок отдельно, позволяет описать информацию на уровне сущности;

itemtype — указывает тип сущности;

itemprop — позволяет указать дополнительные свойства. Например, сущность — театральное событие. В таком случае можно указать название, дату спектакля, место проведения:

<div itemscope="" itemtype="https://schema.org/TheaterEvent"> <span itemprop="name">Viva Штраус</span> <div itemprop="location" itemscope="" itemtype="https://schema.org/PerformingArtsTheater"><meta itemprop="name" content="ХАТОБ"/><link itemprop="sameAs" href="https://hnatob.com/"/><meta itemprop="address" content="Харьков, Украина"/></div> <span itemprop="startDate" content="2016-25-12T19:00"> Sun 25 December 2016 19:00</span></div>

Подробная документация по Schema.org — на официальном сайте.

Что такое микроформаты?

Микроформаты (microformats.org) — небольшие шаблоны HTML, которые позволяют охарактеризовать людей, события, тексты. Микроформаты позволяют распознать смысл отдельных фрагментов на странице. Особенность от других словарей в том, что микроформаты объединяют в себе и словарь, и синтаксис микроразметки.

Пример разметки контактов:

<p class="h-card"> <img class="u-photo" src="https://one.org/photo1.png" alt="" /> <a class="p-name u-url" href="https://one.org">Иван Петров</a> <a class="u-email" href="mailto:ivan_petrov@gmail.com">ivan_petrov@gmail.com</a>, <span class="p-street-address">Ярослава Мудрого, 15</span> <span class="p-locality">Харьков</span> <span class="p-country-name">Украина</span></p>

Яндекс различает несколько микроформатов:

hCard — для разметки контактов (телефон, адрес, контактные данные);

hRecipe — для разметки кулинарных рецептов, позволяет указать ингредиенты, инструкции к приготовлению, фото, количество порций;

hReview — для разметки на страницах отзывов, позволяет размечать текст отзыва, оценку, достоинства и недостатки продукта, дату.

Google способен определить большее количество микроформатов в дополнение к описанным:

hProduct и GoodRelations — разметка товаров на сайте;

формат разметки организации и компании;

hCalendar — разметку мероприятий, позволяет указать дату начала и окончания мероприятия, место проведения.

Формат для разметки видео — позволяет указать продолжительность, название, описание видеоконтента, указать ссылку.

В microformats.org для разметки применяются html-теги.

Пример разметки:

<div class="vcard"><img class="photo" src="https://example.com/gagarin.jpg" /><strong class="fn">Юрий Гагарин</strong> <span class="title">Летчик-космонавт</span> <span class="org">Военно-воздушные силы СССР </span><a class="url" href=https://example.com/Гагарин> Страница Ю.Гагарина</a><div class="bday"> <span class="value-title" title="1934-03-09"> 9 марта 1934</span></div><span class="note"> Первый человек в космосе</span><span class="adr"> <span class="type">work</span> <span class="locality">Байконур</span> <span class="country-name">Казахстан</span> <span class="postal-code">468320</span></span></div>

Как работать с Open Graph?

Open Graph — словарь, созданный Facebook, чтобы каждый сайт мог корректно отображаться в социальной сети. Элементами этого словаря можно разметить только один объект — человека, продукт или компанию.

Несколько обязательных тегов:

og:title — название объекта.

og:type — тип объекта. Если на странице больше одного объекта, необходимо выбрать главный и указать его тип. В разных типах можно указывать различные дополнительные свойства.

og:image — URL изображения.

og:url — канонический URL, который будет добавляться в Facebook.

Также выделяют ряд необязательных тегов, которые можно использовать в зависимости от контента на странице:

og:audio — ссылка на аудиофайл, который относится к объекту описания.

og:description — короткое описание.

og:locale — язык и страна, указывается в формате язык_страна. Значение по умолчанию — en_US.

og:locale:alternate — альтернативные языки, на которых доступно описание объекта.

og:site_name — название сайта.

og:video — ссылка на видео, которое относится к объекту описания.

Что такое FOAF?

FOAF (Friend of a Friend) описывает человека и связи между людьми. С помощью этого словаря можно указать степень близости людей. FOAF использует поиск Яндекса по блогам и позволяет максимально подробно описать блоги пользователей.

Что такое Dublin Core?

Dublin Core активно используется в библиотеках и музейном деле. Позволяет максимально подробно описать экспонаты и книги.

Пример:

<meta name="DC.Title" content="Заголовок веб-страницы"><meta name="DC.Creator" content="Название сайта или имя создателя"><meta name="DC.Subject" content="Тема"><meta name="DC.Description" content="Краткое описание"><meta name="DC.Publisher" content="Издатель"><meta name="DC.Contributor" content="Соисполнитель"><meta name="DC.Date" content="Дата создания"><meta name="DC.Type" content="Тип"><meta name="DC.Format" content="Формат"><meta name="DC.Identifier" content="URL страницы (ID ресурса)"><meta name="DC.Source" content="Источник"><meta name="DC.Language" content="Язык"><meta name="DC.Coverage" content="Геотаргетинг"><meta name="DC.Rights" content="Авторское право">

Что такое Data Vocabulary?

Data Vocabulary раньше активно разрабатывался Google, но сейчас он полностью объединился с Schema.org.

Известная микроразметка «хлебные крошки» — это как раз из словаря Data Vocabulary.

Пример:

<div class="breadcrumbs"><span itemscope itemtype=" https://data-vocabulary.org/Breadcrumb"><a href=" https://netpeak.ua/" itemprop="url"> <span itemprop="title">Netpeak</span></a> <span itemprop="child" itemscope itemtype=" https://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> <a href="https://netpeak.ua/about/" itemprop="url"><span itemprop="title">О нас </span></a></span> </span></div>

Зачем нужен Good Relations?

Good Relations используется для продуктов в электронной торговле. Позволяет расширенно описать каталоги рекламы, книги, пользовательскую электронику, автомобили, билеты на концерты, туры, мероприятия и так далее. Этот словарь встречается на некоторых зарубежных сайтах (strobelight-shop.com, lux-case.se).

Пример микроразметки:

<div itemscope itemtype="https://purl.org/goodrelations/v1#Individual" itemid="#product"> Weight: <link itemprop="weight" href="#weight"></div><div itemprop="weight" itemscope itemtype="https://purl.org/goodrelations/v1#QuantitativeValue" itemid="#weight"> <span itemprop="hasValue">50</span> kg <meta itemprop="hasUnitOfMeasurement" content="KGM" ></div>

Синтаксис микроразметки

Синтаксис — способ использования словаря. Он определяет, как будут указаны элементы словаря на странице. Опять-таки нет единого стандарта синтаксиса микроразметки.

1. Микроданные (microdata) содержат несколько основополагающих элементов:

itemscope определяет, что в теге находятся данные описания объекта.

itemtype указывает ссылкой на тип объекта;

itemprop определяет свойства объекта.

Как правило, размечаются данные, которые уже присутствуют на странице и видны пользователю. Но бывают ситуации, когда пользователю нужен человекопонятный формат, а в разметке необходимо использовать понятные для роботов данные. В этом случае рекомендуется указать информацию в атрибуте content любого тега или, как рекомендует Яндекс, добавить тег <meta>.

Например:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Offer"> <span itemprop="name">Чехол для Iphone</span> <span itemprop="price">500 грн</span> <div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating"> <img class="aligncenter lazy" data-src="four-stars.jpg" /> <meta itemprop="ratingValue" content="4" /> <meta itemprop="bestRating" content="5" />Основан на <span itemprop="ratingCount">25 </span> голосах пользователей</div></div>

2. RDFa и RDFa Lite используются редко из-за сложностей в реализации. Могут описывать любую сущность — человека, объект, событие.

Пример:

<div vocab="https://schema.org/" typeof="Invoice"><h1 property="description">January 2015 Visa</h1> <a property="url" href="https://acmebank.com/invoice.pdf">Invoice PDF </a><div property="broker" typeof="BankOrCreditUnion"> <b property="name">ACME Bank</b></div><span property="accountId"> xxxx-xxxx-xxxx-1234</span><div property="customer" typeof="Person"><b property="name">Jane Doe</b></div> <time property="paymentDueDate">2015-01-30</time> <div property="minimumPaymentDue" typeof="PriceSpecification"> <span property="price">15.00</span><span property="priceCurrency">USD </span></div><div property="totalPaymentDue" typeof="PriceSpecification"> <span property="price">200.00</span><span property="priceCurrency">USD </span></div><meta property="billingPeriod" content="2014-12-21/P30D" />starts:2014-12-21 30 days<link property="paymentStatus" href="PaymentDue" /> </div>

3. JSON-LD — описывают объекты на странице сайта с помощью словаря связанных данных. Разметка оформляется в виде «ключ — значение». Этот синтаксис определяет пространство зарезервированных ключей, которые смогут связать объект и описание в различных комбинациях.

Например:

{ "name": "Manu Sporny", "homepage": "https://manu.sporny.org/", "image": "https://manu.sporny.org/images/manu.png"}

Объект JSON — набор пар «ключ — значение», которые указываются в формате: {"title":"Конференция","date":"2014-11-30T12:00:00.000Z"}. Имена ключей одного объекта не должны дублироваться.

Типы данных:

массив — набор значений, указывается в формате: [0, 1, 2, 3];

— набор значений, указывается в формате: [0, 1, 2, 3]; строка — набор символов Unicode, указывается в двойных кавычках: "Вася";

— набор символов Unicode, указывается в двойных кавычках: "Вася"; число — обычные числа, но нельзя указывать ноль перед числом: [01];

— обычные числа, но нельзя указывать ноль перед числом: [01]; true и false — бинарное значение;

— бинарное значение; null — отсутствующее значение. Обычно используется для очистки данных.

Выводы

Перед внедрением микроразметки следует определить, какое содержимое и какие типы страниц стоит «размечать».

Затем нужно распределить общие блоки микроразметки. Например, микроразметка «хлебных крошек» будет повторяться от страницы к странице, меняться будет только уровень вложенности. А вот контакты организации, скорее всего, будут размечаться только на странице «Контакты» или «О нас».

Пример внедрения «хлебных крошек» — в кейсе .

Третий шаг — непосредственно разметка информации на странице. По сути, к существующим данным добавляются атрибуты, которые указывают на тип информации на странице.

Два базовых понятия микроразметки — словари и синтаксис. Словари задают язык, который указывает на суть контента страницы, а синтаксис определяет, как будут указаны элементы словаря на странице.

Словари микроразметки (первые три самые популярные):

Schema.org;

Микроформаты;

Open Graph;

FOAF;

Dublin Core;

Data Vocabulary;

Good Relations.

Синтаксисы микроразметки: