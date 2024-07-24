Що таке CTA, і Як залучити читачів до дії

Що таке CTA, і Як залучити читачів до дії

Одна з ключових цілей маркетингового контенту — залучення читачів до певних дій: від підписки на розсилку до купівлі продукту чи послуги. Саме тому важливо інтегрувати в текст ефективні заклики до дії, так звані call-to-action (CTA).

Вдалий CTA значно підвищує конверсію та допомагає досягти маркетингових цілей. У цій статті я розповім, що таке CTA та як створити ефективні заклики до дії для цільової аудиторії.

Що таке CTA і чому він важливий

CTA (call-to-action) — заклик, який спонукає аудиторію виконати бажану для вас дію. Де саме? На сайті, цільовій сторінці, в електронному листі чи у рекламі. Це може бути кнопка «Купити зараз», посилання «Дізнатися більше» або текст «Підпишіться на нашу розсилку».

Мета CTA — направити користувачів та просунути їх далі по воронці продажів.

Ви часто могли бачити такі приклади.

Підписка на розсилку новин: «Хочете бути в курсі найсвіжіших новин та експертних порад? Підпишіться на щотижневу розсилку!» Завантаження безплатного контенту: «Хочете дізнатися, як заощадити час та гроші на ремонті? Завантажте безплатну електронну книгу із 25 порадами від професіоналів!» Запис на вебінар: «Приєднуйтесь до безплатного вебінару та дізнайтесь, як запустити прибутковий онлайн-бізнес всього за 30 днів. Місця обмежені, зареєструйтеся зараз!»

Впровадження хороших закликів до дії важливе для розвитку бізнесу, оскільки це впливає на успіх маркетингових стратегій, зокрема на конверсії, продажі та зусилля із залучення потенційних клієнтів. Наприклад:

Добре продуманий CTA допомагає перетворити користувачів на лідів чи покупців, підвищуючи конверсію контенту. CTA допомагає відстежувати показники залучення аудиторії та ефективність маркетингових зусиль. Без чіткого заклику відвідувачі можуть просто піти з сайту, не виконавши бажаної дії.

Створення ефективних CTA

Використання наведених нижче порад із закликом до дії допоможе отримати більше кліків.

Використовуйте дієслова. Це створює відчуття терміновості, наприклад: купити, додати в кошик, замовити, зробити покупки, спробувати, почати, зареєструватися, підписатися, завантажити, дізнатися більше, провести пальцем угору, продовжити та побачити більше. Пишіть від першої особи, щоб привернути й утримати увагу аудиторії, спонукаючи її до відповіді. Створюйте короткі та прості заклики. Кількість слів у CTA і кількість закликів до дії на вебсторінці чи в оголошенні, важливі. Уникайте довгого тексту, тоді повідомлення буде виділятися і не загубиться серед іншої менш важливої ​​інформації. Знайте потреби аудиторії. Чи реально користувач готовий «Купити зараз», чи він віддасть перевагу «Завантажити додаткову інформацію» спочатку? Слідкуйте, як зростає коефіцієнт конверсії та рейтинг кліків, показуючи користувачеві найрелевантнішу інформацію в потрібний час. Зробіть заклики до дії легкими для пошуку. Використовуйте контрастні кольори і розміри та розробляйте кнопки закликів до дії стратегічно.

Типи СТА

Відкалібруйте заклик до дії відповідно до конкретних етапів на шляху клієнта. Від зацікавленого користувача, якого заманює кнопка «Дізнатися більше», до майже переконаного покупця, якого зацікавить запит «Чому варто вибрати нас?» і, нарешті, до готового до покупки споживача, якому надається рішуча вказівка ​​«Купити зараз».

Переконайтеся, що користувач завжди зустрічатиме привабливий заклик. Ось деякі з найпоширеніших типів CTA.

Заповнення форми.

Призначення: заохочує користувачів заповнювати форму, надаючи свою інформацію для різних цілей.

Ідеальне розміщення: сторінка контактів, сторінка запиту пропозицій або як частина форм для залучення потенційних клієнтів.

Приклад: «Отримайте безплатну пропозицію». Читати далі.

Призначення: запрошує користувачів дослідити додатковий вміст, натиснувши посилання чи кнопку.

Ідеальне розміщення: кінець публікацій блогу, розділів пов’язаних статей або тизерів.

Приклад: «Хочете дізнатися більше? Натисніть тут, щоб прочитати статтю повністю». Особливості продукту або послуги.

Призначення: направляє користувачів на сторінку чи розділ, де висвітлюються ключові характеристики продукту чи послуги.

Ідеальне розміщення: домашня сторінка, сторінки продуктів або описи послуг.

Приклад: «Відкрийте для себе ключові функції нового смартфону». Соціальний обмін.

Призначення: заохочує користувачів ділитися вмістом або продуктами на своїх платформах соціальних мереж.

Ідеальне розміщення: поруч із вмістом, яким діляться, як статті, зображення чи відео.

Приклад: «Поділіться цим захопливим відео на Facebook». Привести до покупки.

Призначення: скеровує потенційних клієнтів до здійснення покупки після того, як вони виявили інтерес або зацікавилися вашим вмістом.

Ідеальне розміщення: сторінки продуктів, кошики для покупок або як частина крапельних маркетингових кампаній.

Приклад: «Додайте в кошик і отримайте знижку 20% на першу покупку». Закриття продажу.

Призначення: використовується для укладання угоди або завершення транзакції, часто зустрічається на останніх етапах процесу оформлення замовлення.

Ідеальне розміщення: сторінки продуктів, сторінки оформлення замовлення або банери з обмеженими пропозиціями.

Приклад: «В наявності / Запас обмежений / Залишилось декілька місць / Купуйте зараз, щоб зберегти свій товар / Зайняти своє місце на курсі». Розкрутка події.

Призначення: рекламує майбутню подію та заохочує користувачів зареєструватися або дізнатися більше про неї.

Ідеальне розміщення: цільова сторінка події, запрошення електронною поштою або відображення банерів.

Приклад: «Зареєструватися на наш вебінар». Пов’язаний вміст.

Призначення: пропонує інший відповідний вміст, щоб зацікавити користувачів і зацікавити ваш вебсайт.

Ідеальне розміщення: кінець статей, дописів у блогах або розділів пов’язаних статей.

Приклад: «Докладніше про цю тему».

Ефективність CTA залежить від його тексту, дизайну, розміщення та актуальності для користувача. Вибір слів може суттєво вплинути на залучення користувачів, оскільки фрази на кшталт «Зробіть копію й собі» можуть мати більше резонансу, ніж загальне «Завантажити зараз», але це залежить від аудиторії. Визначте, які дії принесуть найбільшу цінність бізнесу, а потім використовуйте CTA, щоб спрямувати користувачів.

Приклади ефективних CTA

Написати та розробити ефективні CTA не завжди просто. Ви хочете, щоб CTA виділявся, але не прагнете виглядати занадто відчайдушним. Досліджуючи успішні приклади закликів до дії, ви зможете опанувати мистецтво створення власних.

Slack

«Настав час побудувати краще завтра»

Заклик до дії від Slack пов’язаний з місією компанії, яка полягає у створенні «кращого майбутнього». Вони кажуть, що «Slack — місце, де працює майбутнє» і «Настав ваш момент побудувати краще завтра». Ці заклики до дії чудово контрастують з фразою «рухайся швидше», тим самим спонукаючи прийняти рішення про покупку сьогодні, яке вплине на майбутнє.

Домашня сторінка Slack також містить навігаційне меню, яке пропонує додаткову інформацію, таку як ціни та інші продукти. Тут багато закликів до дії, як-от кнопки «Спробуйте безплатно» та «Поговоріть із відділом продажів». Цей простий вебдизайн спонукає відвідувачів прогресувати на шляху до клієнта.

SoundCloud

«Творці, отримуйте гроші за свої програвання»

Музична стрімінгова платформа SoundCloud «розмовляє музикою з нашими вухами» за допомогою рекламного тексту Facebook. Їхнє повідомлення є актуальним, оскільки вони точно знають, чого сподівається досягти аудиторія — отримати більше треків. Слова здаються занадто популярними, але фраза «отримай гроші за свої програвання» злітає з язика і приваблює користувачів.

Volkswagen

«Знайдіть дилера»

Іноді корисно відразу перейти до суті. У дизайні банерної реклами автовиробника Volkswagen можете натиснути кнопку «Знайти дилера», щоб перейти до потрібного місця замість посібника «Дізнайтеся більше» про характеристики автомобіля. Volkswagen впевнений, що допоможе людям одразу знайти ідеальний автомобіль.

12 CTA для коротких відео + два важливих питання

Які заклики до дії використати для коротких відео на різних соціальних платформах?

Перед використанням заклику, визначте бажану дію — що саме ви хочете, щоб зробила аудиторія: підписалася, проявила активність в коментарях, завантажила, придбала тощо. Поясніть користувачам, чому варто виконати цю дію і що вони отримають натомість. Підштовхніть аудиторію діяти швидко — створіть відчуття терміновості завдяки «зараз», «сьогодні» або обмеженому терміну пропозиції.

Пропоную розглянути 12 видів CTA для відео та їхню мету.

Додивлення: «Дивіться цей ролик до кінця, і ви дізнаєтесь, чому…». Лайк: «Ставте лайк, якщо впізнали себе». Репост: «Відправте відео друзям, щоб якомога більше людей дізнались, як…». Зберігання: «Зберігайте, щоб не втратити». Читання опису: «Інструкція / список / рецепт під відео». Коментарі: «Ставте + у кого теж так» або «Напишіть в коментарях “Х” та отримаєте легендарний…». Перехід в профіль: «Більше лайфхаків/розборів у профілі» або «Повна версія відео на моєму Youtube каналі — переходь і дивись». Перехід в хайлайтс: «Продовження історії в хайлайт “Х”». Перехід на інший ролик: «Як…, дивіться в закріпленому відео». Підписка: «Підпишіться на…, й дивіться нові відео». Повідомлення в директ: «Напишіть мені в директ і заберіть “Х”». Перехід за посиланням в шапці профілю: «Забирайте покроковий гайд в телеграм-каналі — посилання в шапці профілю».

Як вимірюється CTA?

Щоб виміряти дієвість CTA, візьміть до уваги:

Показники кліків. Кількість переглядів. Тип публікації. Розміщення CTA.

Як покращити кліки CTA?

Найкращий спосіб — провести A/B-тестування , щоб експериментувати з текстами СТА, місцями розташування та типами публікацій. Використовуйте активний голос, використовуйте цифри та викликайте FOMO (Fear Of Missing Out — острах пропустити щось цікаве). Крім того, можете додати відгуки як соціальний доказ лояльності до бренду.

Покрокова інструкція з підготовки СТА

Крок 1. Визначте, який контент будете писати

Існують чотири основні види контенту: інформаційний, розважальний, що залучає, продає. Коротко про кожний.

Інформаційний — контент, який несе користь аудиторії. Це інструкції, поради, цікава статистика, інтерв’ю тощо. Інформаційні пости в соцмережах класно поєднуються з інфографікою, яка відображає текст, що дозволяє користувачеві не вчитуватися в літери, але все одно вловлювати суть.

Контент, що залучає — це квізи, вікторини, марафони, розіграші, опитування, вірусні відео/пости, загалом усе, що може спровокувати користувача поставити лайк, поділитися або написати коментар.

Чи може бути інформаційний контент таким, що залучає? Звісно так. Поділ на види досить умовний: дали корисну пораду аудиторії, запропонували написати свої поради у коментарях, а за найкрутішу вручили приз.

Розважальний контент — це меми, лайфхаки, залипальні відео, котики та інше.

Контент, що продає — огляди продукції, презентації новинок, акції, знижки, промокоди, загалом усе, що мотивує користувача купити товар.

Крок 2. Розберіться із показниками

Будь-який контент впливає на конкретний маркетинговий показник. З «чистими» видами контенту все просто:

контент, що продає, підвищує продажі;

контент, що залучає — збільшує ER;

розважальний та інформаційний — підвищують віральність.

Складніше коли використовуєте мікс форматів, наприклад, продаєте через користь — розповідаєте, як зробити щось та додаєте список речей, які допоможуть це зробити. У цьому випадку кладіть в основу один вид контенту, але впливайте відразу на кілька показників: на віральність та продаж.

Крок 3. Поставте запитання

Щоб написати CTA, що спрацює, потрібно розуміти, чого ми хочемо від користувача, який прочитав або побачив контент, і що він отримає натомість. Визначитись допоможуть прості питання.

Контент розповідає про переваги товару або послуги? Продажі. Чи є спірна тема у пості, статті чи відео? Вперед обговорювати у коментарях. Цей пост навчить користувача чомусь новому? Лайк, поділитися. Користувачеві може стати в пригоді прочитане, почуте або побачене у майбутньому? Закликаємо зберегти, поділитися. Ця публікація змусить користувача посміхнутися? Пост заслуговує на лайк як мінімум.

Якщо на всі запитання відповіли «ні», то чи дійсно має бути опубліковано цей контент?

Крок 4. Формулюйте CTA

Три основні правила CTA:

Конкретика. Кажіть користувачеві прямо, що від нього хочете: лайк, репост, перехід на сайт, а може голос в опитуванні? Простота. Не накручуйте декілька дій в одному відео або пості, не потрібно в одному CTA просити і лайк, і перехід на сайт. Легкість. Набагато більше відгуку в аудиторії отримає просте запитання «Як справи?», ніж хитромудре питання, яке ви вигадували кілька годин. Люди взагалі не дуже люблять важкі сумні тексти.

Крок 5. Вибирайте формат CTA

CTA — це не завжди дієслово у наказовому способі, в інфінітиві або в першій особі однини: купити, підпишись, поділитися тощо.

У телеграм-каналах як заклик активно використовуються реакції. Наприклад, «З тебе сердечко, якщо в тебе вже є …», «Який емоджі відповідає твоїй відповіді на запитання» тощо. Крім того, у Telegram є можливість робити пости з кнопками, які вестиме користувача на сайт. У Instagram до поста додають опитування. Це також різновид CTA.

Приклади адаптації CTA:

контент, що продає — «Придбати на сайті…», «Зробити замовлення…», «Отримати знижку», «Спробувати безплатно», «За подарунками — Залиште номер…», «Записатися…»;

— «Придбати на сайті…», «Зробити замовлення…», «Отримати знижку», «Спробувати безплатно», «За подарунками — Залиште номер…», «Записатися…»; контент, що залучає — «Бери участь в опитуванні», «Пиши свій варіант у коментарі», «Вибери реакцію», «Відзначай друзів», «Залишай фото у коментарях»;

— «Бери участь в опитуванні», «Пиши свій варіант у коментарі», «Вибери реакцію», «Відзначай друзів», «Залишай фото у коментарях»; інформаційний — «Зберігайте корисну публікацію/відео, щоб не втратити!», «А що ви думаєте/як робите ви, пишіть у коментарі», «Поділіться з друзями, щоб усі знали»;

— «Зберігайте корисну публікацію/відео, щоб не втратити!», «А що ви думаєте/як робите ви, пишіть у коментарі», «Поділіться з друзями, щоб усі знали»; розважальний — «Став лайк», «Залишай реакцію, якщо так/ні», «Ділися з друзями, нехай теж посміються».

В одному тексті може бути кілька CTA, але не варто цим зловживати. Якщо ви написали інформаційний, корисний пост, ближче до початку ви можете запропонувати передплатнику зберегти його собі на стіну, а насамкінець запитати його думку, з описаної теми.

Чи має бути CTA у кожному пості? Так, проте він може бути у формі питання, призову, опитування чи навіть реакції. Залежить від того, який контент пишете.

Висновок