Основні види контенту та правила оформлення залежно від виду

Класифікація контенту допомагає маркетологам планувати просування і складати контент-плани. Контент буває чотирьох видів: інформаційний, розважальний, такий, що залучає, і контент, що продає. Кожен вид виконує свою функцію.

Інформаційний контент

Процес продажу завжди починається не з продажу, а з отримання довіри. Для цієї мети нам служить інформаційний контент.

Інформація, яку ви публікуєте, має бути корисною аудиторії, а отже, такі публікації дають вам експертність — підписники бачать, що ви професіонал і вам можна довіряти, поступово вони звикають до ваших постів у стрічці новин.

Інформаційний контент розкриває товар з нових боків і має займати приблизно 50% від усіх постів. До такого контенту відноситься:

Репутаційний. Розкажіть про свої успіхи та досягнення, покажіть отримані дипломи після пройдених курсів і тренінгів, сертифікати та атестати. Новини галузі. Сюди входять думки лідерів ринку та експертів, новинки галузі, рейтинги, тренди, прогнози, методики й техніки, що застосовуються в галузі. Як ілюстрація підійде інфографіка. Огляди. Наприклад, товарів і послуг, корисних сайтів, інструментів і матеріалів. Характеристики товару. Наприклад, відповіді на запитання підписників, FAQ, за і проти, руйнування міфів. Деталі. Порівняння товарів, три найкращі продукти тощо. Життя компанії. Місія та історія, новини, засновник і фахівці, репортажі, інтерв’ю, найкращі працівники, робочий день співробітника, анонси та звіти із заходів. Залаштунки. Процес створення товару, майстер-класи з виготовлення, секрети і фішки, корисні трюки, фото з виробництва, процес використання товару.

Розважальний контент

Розважальний вид контенту потрібен для того, щоб аудиторія не занудьгувала. З його допомогою ми залучаємо пасивного читача до спілкування, а отже, підвищуємо його лояльність. Такого контенту має бути близько 20%.

Розважальним контентом ми називаємо:

Провокації або спростування догм, думки, які йдуть всупереч із загальноприйнятим. Опитування. Опитування заради опитування нікому не цікаве. Покажіть аудиторії, що її думка впливає на результат. Наприклад, якщо ви проводите опитування, опублікуйте підтвердження, що ви скористалися результатами. Конкурси та розіграші. Золоте правило: що простіші та зрозуміліші умови і дорожчі призи, тим ефективніші конкурси. Квести. Це трудомісткий, але дуже ефективний інструмент маркетингу. Немає нічого кращого, якщо ви хочете, щоб ваш бренд запам’ятали. Марафони. Дуже популярні челенджі, коли група учасників робить одне й те саме. Переможе той, хто перший викладе результат або дійде до кінця. Це може бути йога-челендж, спільне пошиття будь-якої іграшки в групах з рукоділля тощо. Пости для створення настрою. Наприклад, атмосферні фото, жарти за темою, трендові меми, привітання, доречні(!) цитати, незвичайні способи використовувати продукт.

Контент, що залучає

Цей тип контенту стимулює клієнтів спілкуватися — залишати коментарі, ділитися своїми фотографіями. Він найчастіше використовується в соцмережах, щоб розворушити підписників і зробити сторінку компанії живою. Що стимулює коментарі та обговорення і які є види контенту, що залучає:

питання-відповіді;

статті-думки;

статті на гострі теми;

інтерактивний контент — тести, вікторини, опитування, онлайн-калькулятори, анімовані інфографіки;

публікації про актуальні події.

Контент, що продає

І, нарешті, коли ми здобули довіру і лояльність аудиторії, починаємо публікувати контент, що продає.

Саме цей контент приводить до нас клієнтів і робить продажі. Постів, що продають, має бути приблизно 30% від загальної кількості.

До контенту, що продає, ми відносимо:

Товар, і все, що до нього належить — демонстрація товару, офер, вибір дня, фото «до і після». Соціальні підтвердження. Це пости, які кажуть, що ваш товар популярний, і його купують, відгуки та фото реальних клієнтів, історії про те, як хтось вирішив свою проблему за допомогою товару, фото з зірками. Акції, тобто ексклюзивні пропозиції, знижки та розпродажі, обмежені за часом.

Як бачите, варіантів контенту дуже багато. Усе, що вам потрібно зробити — вибрати відповідні види й оптимізувати їх під свою ЦА. Кожен хороший пост збільшує ймовірність покупки, а кожен поганий — зменшує.

Підсумки