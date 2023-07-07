Основні види контенту та правила оформлення залежно від виду
Класифікація контенту допомагає маркетологам планувати просування і складати контент-плани. Контент буває чотирьох видів: інформаційний, розважальний, такий, що залучає, і контент, що продає. Кожен вид виконує свою функцію.
Інформаційний контент
Процес продажу завжди починається не з продажу, а з отримання довіри. Для цієї мети нам служить інформаційний контент.
Інформація, яку ви публікуєте, має бути корисною аудиторії, а отже, такі публікації дають вам експертність — підписники бачать, що ви професіонал і вам можна довіряти, поступово вони звикають до ваших постів у стрічці новин.
Інформаційний контент розкриває товар з нових боків і має займати приблизно 50% від усіх постів. До такого контенту відноситься:
- Репутаційний. Розкажіть про свої успіхи та досягнення, покажіть отримані дипломи після пройдених курсів і тренінгів, сертифікати та атестати.
- Новини галузі. Сюди входять думки лідерів ринку та експертів, новинки галузі, рейтинги, тренди, прогнози, методики й техніки, що застосовуються в галузі. Як ілюстрація підійде інфографіка.
- Огляди. Наприклад, товарів і послуг, корисних сайтів, інструментів і матеріалів.
- Характеристики товару. Наприклад, відповіді на запитання підписників, FAQ, за і проти, руйнування міфів.
- Деталі. Порівняння товарів, три найкращі продукти тощо.
- Життя компанії. Місія та історія, новини, засновник і фахівці, репортажі, інтерв’ю, найкращі працівники, робочий день співробітника, анонси та звіти із заходів.
- Залаштунки. Процес створення товару, майстер-класи з виготовлення, секрети і фішки, корисні трюки, фото з виробництва, процес використання товару.
Розважальний контент
Розважальний вид контенту потрібен для того, щоб аудиторія не занудьгувала. З його допомогою ми залучаємо пасивного читача до спілкування, а отже, підвищуємо його лояльність. Такого контенту має бути близько 20%.
Розважальним контентом ми називаємо:
- Провокації або спростування догм, думки, які йдуть всупереч із загальноприйнятим.
- Опитування. Опитування заради опитування нікому не цікаве. Покажіть аудиторії, що її думка впливає на результат. Наприклад, якщо ви проводите опитування, опублікуйте підтвердження, що ви скористалися результатами.
- Конкурси та розіграші. Золоте правило: що простіші та зрозуміліші умови і дорожчі призи, тим ефективніші конкурси.
- Квести. Це трудомісткий, але дуже ефективний інструмент маркетингу. Немає нічого кращого, якщо ви хочете, щоб ваш бренд запам’ятали.
- Марафони. Дуже популярні челенджі, коли група учасників робить одне й те саме. Переможе той, хто перший викладе результат або дійде до кінця. Це може бути йога-челендж, спільне пошиття будь-якої іграшки в групах з рукоділля тощо.
- Пости для створення настрою. Наприклад, атмосферні фото, жарти за темою, трендові меми, привітання, доречні(!) цитати, незвичайні способи використовувати продукт.
Контент, що залучає
Цей тип контенту стимулює клієнтів спілкуватися — залишати коментарі, ділитися своїми фотографіями. Він найчастіше використовується в соцмережах, щоб розворушити підписників і зробити сторінку компанії живою. Що стимулює коментарі та обговорення і які є види контенту, що залучає:
- питання-відповіді;
- статті-думки;
- статті на гострі теми;
- інтерактивний контент — тести, вікторини, опитування, онлайн-калькулятори, анімовані інфографіки;
- публікації про актуальні події.
Контент, що продає
І, нарешті, коли ми здобули довіру і лояльність аудиторії, починаємо публікувати контент, що продає.
Саме цей контент приводить до нас клієнтів і робить продажі. Постів, що продають, має бути приблизно 30% від загальної кількості.
До контенту, що продає, ми відносимо:
- Товар, і все, що до нього належить — демонстрація товару, офер, вибір дня, фото «до і після».
- Соціальні підтвердження. Це пости, які кажуть, що ваш товар популярний, і його купують, відгуки та фото реальних клієнтів, історії про те, як хтось вирішив свою проблему за допомогою товару, фото з зірками.
- Акції, тобто ексклюзивні пропозиції, знижки та розпродажі, обмежені за часом.
Як бачите, варіантів контенту дуже багато. Усе, що вам потрібно зробити — вибрати відповідні види й оптимізувати їх під свою ЦА. Кожен хороший пост збільшує ймовірність покупки, а кожен поганий — зменшує.
Підсумки
- Виділяємо 4 види контенту: інформаційний, розважальний, такий, що залучає, і той, що продає.
- В контент-плані 50% має займати інформаційний контент, 30% — той, що продає, 20% — контент, що залучає, та розважальний.
- Адаптуйте контент під ЦА. Кожен вдалий пост збільшує імовірність продажу.
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