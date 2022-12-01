Що таке водяний знак та як його використовують

Що таке водяний знак та як його використовують

Якщо не відстоювати свої авторські права, вашим контентом нахабно скористаються. Чи можна захистити авторство водяним знаком? Для якого типу зображення він підходить?

Що таке водяний знак. Навіщо потрібен водяний знак

Водяні знаки пройшли шлях від італійських зображень на купюрах та документах 1281 року до Інтернету сьогодення. З появою перших авторських зображень люди прагнули зберегти своє ім’я на них.

Водяний знак — це знак на зображенні (фотографіях, ілюстраціях, документах тощо), який вказує на авторство чи власника цього зображення. Як правило, він має бути напівпрозорим і ледве помітним, тому і називається водяним.

Водяний знак (англ. Watermark) використовують для того, щоб не допускати копіпаста зображень сторонніми ресурсами, які не вказують джерело.

Інша перевага watermark — вони допомагають популяризувати власника контенту. Багато фотографів та ілюстраторів протягом кількох років набули популярності саме завдяки водяним знакам. Достатньо парі знімків стати вірусними — і впізнаваність вам забезпечена. Але чи варто зараз додавати watermarks на зображення? Давайте розберемося.

Плюси та мінуси водяних знаків

Автори стали рідше використовувати водяні знаки, хоча, здавалося б, від них є користь.

Захист від крадіжки. Оскільки захист авторських прав у суді справа нелегка, власники контенту використовують свої методи боротьби з Інтернет-злодіями. Один із них — водяні знаки. Якщо водяний знак розташований на зображенні так, що його складно або зовсім неможливо замаскувати, це запобігатиме копіпасту вашого контенту. Безкоштовне просування. Яскравий приклад водяних знаків для особистого просування — фотографії Instagram-блогерів. На багатьох можна побачити значки або прості підписи з посиланням на акаунт. Велика кількість фотографів і моделей стали популярними завдяки такому безкоштовному піару. Брендинг компанії. На рекламних зображеннях завжди можна побачити водяні знаки. Логотипи бренду розміщуються на будь-якому типі контенту, тому watermarks — необхідність для компаній.

Але, крім переваг, є й недоліки. Наприклад:

Псують загальне враження від зображення. Якщо це фотографія, основна мета якої — естетика, ця естетика буде вкрай зіпсована водяним знаком. Watermarks мають бути максимально непомітними, хоча навіть крихітні символи на фото відштовхують людей. Час. Якщо ви випускаєте безліч зображень, доведеться витратити певний час на додавання водяних знаків. Можна спростити цей процес за допомогою онлайн-сервісів та плагінів, але і вони потребують певного часу. Легко стерти. Водяний знак зупинить за масового копіпасту, але не бувалих порушників авторського права. Його легко стерти в редакторах без втрати якості зображення. Якщо невеликі знаки нанесені в куті, фотографії просто обрізаються. Юридичного захисту немає. У разі обстоювання авторських прав у суді водяні знаки не допоможуть. Вони не несуть жодного реального фізичного захисту, якщо ваші зображення та логотипи не захищені авторським правом. Не так популярні. Серйозні видання точно не крастимуть ваш контент — вони добре знайомі із законодавством. І останнім часом навіть невеликі сайти використовують посилання на джерело, тож необхідність прикріплювати водяні знаки вже суттєво відпала.

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Способи нанесення водяних знаків

Є кілька способів поставити водяні знаки на фото. Класичний, але не найпростіший і найшвидший — Adobe Photoshop. Якщо ви часто користуєтеся фотошопом і редагуєте там зображення, на яких будуть водяні знаки, вам підійде цей спосіб.

Як додати водяний знак у Фотошопі

Спочатку потрібно дізнатися, як зробити водяний знак. Берете ваш логотип або підпис і додаєте йому максимальної прозорості, за якої логотип можна побачити, не напружуючи очі.

Далі відкриваєте будь-яке зображення і намагаєтеся нанести водяний знак. Додаєте другий шар та наносите на нього ваш напівпрозорий логотип. Виберіть оптимальний розмір водяного знака та його розташування.

Важливо, щоб усі watermarks були однотипними.

Аби автоматично наносити водяний знак у фотошопі, використовуйте команду «Екшен». Вона зберігає параметри вашого водяного знака та додає його на будь-які фотографії.

Онлайн-сервіси та плагіни для нанесення водяних знаків

Як додати водяний знак онлайн? Для цього є зручні сервіси. Наприклад, Watermark.ws.

Заходьте на сайт і натискаєте «Почати».

Завантажуєте зображення, на яке хочете помістити водяний знак. Потім клацаєте Watermark і вибираєте, у якому вигляді ви хочете його розмістити — готовим логотипом чи текстом.

Обіцяють також невдовзі додати опцію підпису в якості водяного знаку.

Наносьте водяний знак, зберігаєте зображення і готово!

За таким же типом працюють інші онлайн-сервіси — швидко і просто. Обирайте будь-який та наносьте водяні знаки.

Як додати водяний знак на відео

Вірусні відео розповсюджуються швидко і не вимагають особливих естетичних якостей щодо оформлення. Тому водяний знак на відео може принести його автору популярність. Якщо у вас немає заставки із позначенням авторства, обов’язково додавайте watermarks.

Водяний знак на відео можна також накласти за допомогою застосунків. Наприклад, VisualWatermark. Для цього вам буде потрібно швидко встановити додаток на ваш ПК.

Ще програми для додавання водяних знаків на відео:

Як додати водяний знак на PDF-файл

За допомогою онлайн-сервісів можна додати водяний знак на PDF файл. З IlovePDF зробити це просто:

Завантажте логотип або розмістіть текстовий водяний знак.

Збережіть на диск. Готово!

Цих основних методів вистачить, щоб швидко та ефективно наносити водяні знаки на фото. Ви також можете використовувати мобільні програми, наприклад, щоб зробити водяний знак на фото в Інстаграм, якщо хочете обмежитися використанням смартфона.