Єгор Самусенко

Автор NJ з 2016
Позиція:
редактор
Компанія:
Netpeak
Моє місто:
Ukraine, Kyiv
Інформація про себе
Закінчив факультет кібернетики. Працював інтернет-маркетологом. Не з чуток знайомий із SEO, PPC, таргетингом, ремаркетингом і просуванням сайтів — протягом кількох років практикував на фрілансі. У портфоліо є успішні кейси. Пробував створити власну агенцію, але прогорів і вирішив змінити сферу діяльності. Далеко з професії не пішов — використав свої знання та досвід у копірайтингу. З 2016 року працюю редактором та автором текстів у Netpeak Journal.

Свіжі матеріали

Контент-маркетинг
966 0
Скільки коштують послуги копірайтера та як його вибрати
Бізнес
3757 12
Який домен вибрати: ua, com або net
Бізнес
4380 2
Як скопіювати вміст захищеної таблиці Google у чотири кроки
SEO
3441 4
Що таке безанкорні посилання
SEO
4122 4
Що таке PageRank сторінки сайту та як його дізнатися
Бізнес
SEO
2786 8
Чи варто купувати домени з історією та де їх знайти
SMM
128874 16
Повний гайд із Reels в Instagram: що це, як створювати і що знімати
Контент-маркетинг
9512 32
Що таке водяний знак та як його використовують
