Єгор Самусенко

Інформація про себе

Закінчив факультет кібернетики. Працював інтернет-маркетологом. Не з чуток знайомий із SEO, PPC, таргетингом, ремаркетингом і просуванням сайтів — протягом кількох років практикував на фрілансі. У портфоліо є успішні кейси. Пробував створити власну агенцію, але прогорів і вирішив змінити сферу діяльності. Далеко з професії не пішов — використав свої знання та досвід у копірайтингу. З 2016 року працюю редактором та автором текстів у Netpeak Journal.