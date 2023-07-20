Чи варто купувати домени з історією та де їх знайти

Чи варто купувати домени з історією та де їх знайти

Купівля домену з історією — це один зі способів швидкого SEO-просування, досягнення високих показників рейтингу нового сайту або вигідного перепродажу. Що таке «домен» насправді? Це ім’я сайту. Воно має бути простим та відображати тематику вебресурсу. Іноді, щоб досягти цього, необхідно вдатися до покупки старого домену.

У доменів з історією є як переваги, так і недоліки, а також безліч нюансів їхньої купівлі, реєстрації та перевірки.

Навіщо купувати домени з історією

Перевага старих доменів у наявності великої кількості посилань на нього та постійної аудиторії відвідувачів. Недоліком може стати вища ціна або знаходження домену під санкціями пошукових систем.

Під час створення проєкту та вибору доменного імені важливо зважити плюси та мінуси користування таким ресурсом.

Переваги старих доменів

Варіанти вибору певного доменного імені. Особливо актуально для SEO та запам’ятовування користувачами у випадку, коли доменне ім'я збігається з ключем, за яким буде просуватись новий сайт, наприклад, toys.com. Зручність для розвитку проєкту, схожого за тематикою з сайтом-попередником (зберігається цільова аудиторія). Авторитетність та рівень траста ресурсу, що полегшує старт нового проєкту на старому домені. Наявність маси посилань (допомагає наростити рейтинг у пошукових системах). Можливість уникнути фільтру молодих сайтів — Sandbox у Google, який гальмує просування контенту на новому домені в перший рік після створення. Ранжування за запитами та видимість у системах пошуку.

Недоліки старих доменів

Негативна історія домену та відсутність довіри до сайту, що може погано вплинути на просування нового проєкту. Негативний вплив на індексацію сайту у пошукових системах на думку SEO-фахівців. Ризик знаходження старого домену під фільтрами. Завищена ціна популярних доменних імен, що робить їх доступними не для всіх.

Як купити домен з історією

Купити домен з аукціону

Аукціони регулярно проводять реєстратори доменних імен. Якщо власник з будь-якої причини не подовжує домен понад 30-90 днів (залежно від правил реєстратора), він виставляється на торги. Продаж триває певний проміжок часу (наприклад, 7 днів), протягом якого покупець може пропонувати свою ціну. Після закриття аукціону домен переходить до того, хто запропонував найбільшу суму.

Один із найбільших у світі реєстратор доменних імен. Даний ресурс управляє 80 мільйонами різних доменів, включаючи міжнародні, з рідкісними та преміальними іменами. На сайті регулярно проводяться аукціони, на яких можна купити практично будь-який бажаний домен.

Популярний сайт, що продає дроп-домени (домени, у яких закінчився термін реєстрації). Дає можливість гнучкого пошуку з безліччю фільтрів. Більше як 20 параметрів пошуку можна налаштувати самостійно. Доменна база постійно оновлюється. Під час пошуку видно дату закінчення реєстрації бажаного домену. Це дозволяє вчасно подати заявку. На сервісі можна знайти домени із закордонних сегментів, що розширює можливості покупця.

Український сервіс, який проводить аукціони доменів з іноземними та українськими іменами, а також надає послуги з реєстрації доменів. Ресурс працює без посередників, забезпечуючи клієнту повний сервіс. На сайті працює служба підтримки, де можуть надати клієнтську допомогу.

Займається хостингом та реєстрацією доменів, а також має розділ з великою кількістю звільнених доменів та доменів на продаж.

Купити домен у поточного власника без припинення реєстрації

Цей спосіб дозволяє змінити дані про власника домену без перереєстрації. Наприклад, за допомогою Pool.com. Його плюс у тому, що робота сайту не зупинятиметься через припинення реєстрації. Тому показники, наприклад, відвідуваності ресурсу не зміняться. Старі посилання, реклама, позиції у пошукових системах збережуться. Але метод ненадійний через ризик зіткнутися з недобросовісним продавцем чи шахраями. Безпечніше користуватися послугами офіційних реєстраторів та доменних брокерів.

Купити домен на загальнодоступному майданчику для продажу або на форумі

Домени, не куплені на аукціоні, часто виставляються на продаж у загальну мережу Інтернет. Шукати їх можна за допомогою будь-якої пошукової системи. Щоб купити домен, потрібно зв’язатися безпосередньо з продавцем. Також домени продаються на форумах відповідної тематики.

Потрібно враховувати всі ризики купівлі товару у неперевірених продавців, а також поширеність кіберсквотингу — реєстрації доменних імен, що містять торгову марку і належать іншій особі, з метою перепродажу. Але якщо шукаєте конкретне доменне ім'я, іноді це може бути єдиним способом отримати бажане.

Як перевірити вільні домени з історією

Історія домену може бути як позитивною, так і негативною, тому важливо навчитися перевіряти її. Вік домену та попередні власники, показники SEO та пошукових систем, а також репутація старого сайту — всі ці дані вимагають ретельної перевірки, щоб покупка була успішною.

Перевірка домену у сервісі вебархів

Дізнатися який проєкт раніше просувався на даному домені можна за допомогою вебархіву — ресурсу web.archive.org. В архіві зберігаються старі версії практично всіх сайтів, що коли-небудь існували, проте якщо домен нещодавно зареєстрований, інформація може бути відсутня.

Якщо домен є на сайті, ви побачите виділені блакитними кружечками дати відвідування старого проєкту роботами вебархіву. Клацніть на потрібну дату, щоб побачити, як виглядав сайт в цей день.

В архівній версії не завжди відображається повний зміст сайту, але отримати уявлення про те, що раніше було розміщено на бажаному домені, можна. Для якісної покупки важливо, щоб тематика сайту, розміщеного на одному домені, не змінювалася протягом його існування.

Перевірка віку та попередніх власників домену

Дізнатися реєстраційні відомості домену можна за допомогою WHOIS. Можливість зробити перевірку безкоштовно та зі зручним інтерфейсом є, наприклад, на сайті CITYHOST.UA. Аналогічні сервіси доступні на багатьох українських та іноземних сайтах.

Система надає інформацію про дату створення та термін оплати домену, а також дані про реєстратора (у деяких випадках будуть доступні ПІБ власника та його контакти).

Перевірка у пошукових системах

Для такої перевірки можна скористатися пошуком домену у різних форматах:

назва домену, наприклад, wetpaint;

домен + доменна зона — wetpaint.com;

формат site — site:wetpaint.com.

Якщо сайт на домені функціонував нещодавно, у пошукових системах збережеться частина проіндексованих сторінок. Чим більше їх буде, тим краще для потенційного придбання даного домену. У випадку, коли сайт давно закритий або взагалі не створювався, інформація не відобразиться. Такий домен може не підійти через втрату вигідних позицій у пошуковій видачі.

Щоб перевірити загальний трафік минулого сайту, можна скористатися SimilarWeb.

Перевірка SEO-показників за допомогою онлайн-сервісів

Ресурс дозволяє зробити аналіз безлічі показників бажаного домену: позиції та посилання, аудит сайту, ключові фрази, конкуренти та текстова аналітика.

Введемо домен і натиснемо «Пошук»:

У сумарному звіті представлені дані про ключові слова, за якими просувався проєкт, та їх позиції в пошукових системах. Також доступні URL-адреси сторінок, інформація про які збереглася у сервісі:

Проаналізуємо масу посилань домену за допомогою модуля зворотних посилань. Маємо інформацію про вхідні та вихідні посилання, їх тип і рівень трасту:

На посилання з інших ресурсів складно вплинути, варто уникати покупки домену, у якого багато неякісних лінків — зі спамом в анкор-листі, сумнівними донорами та ін.

Цей сайт може перевірити близько 20 важливих SEO-пунктів. Для запуску роботи необхідно ввести адресу домену, вибрати країну та натиснути кнопку старту.

Окремо перевірити кількість і якість сайтів, які посилаються на потрібний домен можна за допомогою сервісу Ahrefs. Він має найбільшу базу даних щодо зворотних посилань у ніші, яка оновлюється кожні 15 хвилин. Може безплатно надати інформацію про повний профіль посилань для певного домену.

Перевірка репутації старого сайту

Перевірити репутацію минулого сайту, розміщеного на звільненому домені, може сервіс Norton Safe Web. З його допомогою можна зрозуміти, чи є ресурс у чорних списках, а також перевірити його на наявність спаму, вірусів та сумнівного контенту.

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