Стоит ли покупать домены с историей и где их найти

Стоит ли покупать домены с историей и где их найти

Покупка домена с историей — это один из приемов для более быстрого SEO-продвижения, достижения высоких показателей рейтинга нового сайта или выгодной перепродажи. Что такое «домен» по сути? Это имя сайта. Которое должно быть простым и отображать тематику веб-ресурса. Иногда, чтобы добиться этого, необходимо купить старый домена

У доменов с историей есть как преимущества, так и недостатки, а также множество нюансов их покупки, регистрации и проверки.

Для чего покупать домены с историей

Преимущество старых доменов в наличии ссылочной массы и постоянной аудитории посетителей. Недостатком может стать более дорогая цена или нахождение домена под санкциями поисковых систем.

При создании проекта и выбора доменного имени важно взвесить плюсы и минусы пользования таким ресурсом.

Плюсы старых доменов

Варианты выбора определенного доменного имени. Особенно актуально для SEO и запоминания пользователями, когда доменное имя совпадает с ключом, по которому продвигается проект, например, toys.com. Удобство для развития сайта, схожего по тематике с предшественником (сохраняется завоеванная целевая аудитория). Авторитетность и уровень траста ресурса, что облегчает старт нового проекта на старом домене. Наличие ссылочной массы (помогает нарастить рейтинг в поисковых системах). Возможность избежать фильтра молодых сайтов — Sandbox в Google, который тормозит продвижение контента на новом домене в первый год после создания. Ранжирование по запросам и видимость в системах поиска.

Минусы старых доменов

Негативная история домена и отсутствие доверия к сайту, что может плохо отразиться на продвижении нового проекта. Отрицательное влияние на индексацию сайта в поисковых системах по мнению SEO-специалистов. Риск нахождения старого домена под фильтрами. Завышенная цена популярных доменных имен, что делает их доступными не для всех.

Как купить домен с историей

Купить домен с аукциона

Аукционы регулярно проводят регистраторы доменных имен. Если собственник по любой причине не продлевает домен более 30-90 дней (в зависимости от правил регистратора), он выставляется на торги. Продажи длятся определенный промежуток времени (например, 7 дней), в течение которого покупатель может предлагать свою цену. После закрытия аукциона домен переходит к тому, кто предложил наибольшую сумму.

Один из наибольших в мире регистраторов доменных имен. Данный ресурс управляет 80 миллионами различных доменов, включая международные, с редкими и премиум именами. На сайте регулярно проводятся аукционы, на которых можно купить практически любой желаемый домен.

Популярный сайт, который продает дроп-домены (домены, у которых закончился срок регистрации). Дает возможность гибкого поиска с множеством фильтров. Более 20 параметров поиска можно настроить самостоятельно. Доменная база постоянно обновляется. Во время поиска видно дату окончания регистрации желаемого домена. Это позволяет успеть вовремя подать заявку. На сервисе можно найти домены из зарубежных сегментов, что расширяет возможности покупателя.

Украинский сервис, который проводит аукционы доменов с иностранными и украинскими именами, а также предоставляет услуги по регистрации доменов. Ресурс работает без посредников, обеспечивая клиенту полный сервис. На сайте работает служба поддержки, где могут оказать помощь неопытному пользователю.

Занимается хостингом и регистрацией доменов, а также имеет раздел с большим количеством освобожденных доменов и доменов на продажу.

Купить домен у текущего владельца без прекращения регистрации

Этот способ позволяет изменить данные о владельце домена без перерегистрации. Например, с помощью сервиса Pool.com. Его плюс в том, что работа сайта не будет останавливаться в связи с прекращением регистрации, поэтому показатели, к примеру, посещаемости ресурса не изменятся. Старые ссылки, реклама, позиции в поисковых системах сохранятся. Но метод не надежен из-за риска столкнуться с недобросовестным продавцом или мошенниками. Безопаснее пользоваться услугами официальных регистраторов и доменных брокеров.



Купить домен на общедоступной площадке для продаж или на тематическом форуме

Домены, не купленные на аукционе, могут выставляться на продажу в общую сеть Интернет. Искать их можно с помощью любой поисковой системы. Чтобы купить домен, нужно связаться с продавцом напрямую. Также домены иногда продаются на форумах соответствующей тематики.

Нужно учитывать все риски покупки товара у непроверенных продавцов, а также распространенность киберсквоттинга — регистрации доменных имен, содержащих торговую марку и принадлежащих другому лицу, с целью перепродажи. Но если ищете конкретное доменное имя, то иногда это может быть единственным способом получить желаемое.

Как проверить свободные домены с историей

История домена может быть как положительной, так и отрицательной, поэтому важно научиться проверять ее. Возраст домена и предыдущие владельцы, показатели SEO и поисковых систем, а также репутация старого сайта — все эти данные требуют тщательной проверки, чтобы покупка была успешной.

Проверка домена в сервисе веб-архив

Узнать какой проект ранее продвигался на данном домене можно с помощью веб-архива — ресурса web.archive.org. В архиве хранятся старые версии практически всех когда-либо существовавших сайтов, однако если домен недавно зарегистрирован, информация может отсутствовать.

Если домен есть на сайте, вы увидите даты посещений старого проекта роботами веб-архива, выделенные голубыми кружочками. Кликните интересующую дату, чтобы увидеть, как выглядел сайт в этот день.

В архивной версии не всегда отображается полное содержание сайта, но получить представление о том, что раньше было размещено на желаемом домене, можно. Для качественной покупки важно, чтобы тематика сайта, размещенного на одном домене, не менялась в течение его существования.

Проверка возраста и предыдущих владельцев домена

Узнать регистрационные сведения домена можно с помощью сервиса WHOIS. Возможность сделать проверку бесплатно и с удобным интерфейсом есть, например, на сайте CITYHOST.UA. Аналогичные сервисы доступны на многих украинских и иностранных сайтах.

Система предоставляет информацию о дате создания и сроке, до которого домен оплачен, а также данные о регистраторе (в некоторых случаях будут доступны ФИО владельца и его контакты).

Проверка в поисковых системах

Для такой проверки можно воспользоваться поиском домена в различных форматах:

название домена, например, wetpaint;

домен + доменная зона — wetpaint.com;

формат site — site:wetpaint.com.

Если сайт на домене еще недавно функционировал, в поисковых системах сохранится часть проиндексированных страниц. Чем больше их будет — тем лучше для потенциальной покупки данного домена. В случае, когда сайт был давно закрыт либо вообще не создавался, информация не отобразится. Такой домен может не подойти из-за потери выгодных позиций в поисковых результатах.

Чтобы проверить общий трафик прошлого сайта, можно воспользоваться SimilarWeb.

Проверка SEO-показателей с помощью онлайн-сервисов

Ресурс позволяет сделать анализ множества показателей желаемого домена: позиции и ссылки, аудит сайта, ключевые фразы, конкуренты и текстовая аналитика.

Введем домен и нажмем «Поиск»:

В суммарном отчете представлены данные о ключевых словах, по которым продвигался проект, и их позиции в поисковых системах. Также доступны URL-адреса страниц, информация о которых сохранилась в сервисе:

Проанализируем ссылочную массу домена с помощью модуля обратных ссылок. Имеем информацию о входящих и исходящих ссылках, их типе и уровне траста:

Учитывая, что на ссылки с других ресурсов сложно повлиять, стоит избегать покупки домена, у которого много некачественных линков — со спамом в анкор-листе, сомнительными донорами и пр.

Этот сайт может проверить около 20 важных SEO-пунктов. Для запуска работы необходимо ввести адрес домена, выбрать страну и нажать кнопку старта.

Отдельно проверить количество и качество сайтов, которые ссылаются на понравившийся домен можно с помощью сервиса Ahrefs. Он имеет наибольшую базу данных по обратным ссылкам в нише, которая обновляется каждые 15 минут. Может бесплатно предоставить информацию по профилю ссылок для определенного домена.

Проверка репутации старого сайта

Проверить репутацию прошлого сайта, который был размещен на освобожденном домене, может сервис Norton Safe Web. С его помощью можно понять, находится ли ресурс в черных списках, а также проверить его на наличие спама, вирусов и сомнительного контента.

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